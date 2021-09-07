Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,08
|-4,51
|-34,37
|Acıpayam Selüloz
|16,60
|-0,72
|-2,51
|Adel Kalemcilik
|25,92
|-0,69
|-24,29
|Adese Gayrimenkul
|1,28
|0,79
|-54,29
|Afyon Çimento
|3,73
|-1,84
|-27,01
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,44
|-1,07
|4,86
|Ak Enerji
|1,79
|0,56
|-19,00
|Akbank
|5,83
|-1,35
|-13,73
|Akçansa
|14,89
|-2,42
|-7,53
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,43
|-10,00
|1,12
|Akfen GMYO
|3,66
|7,33
|40,19
|Akın Tekstil
|33,38
|-1,18
|5,10
|Akiş GMYO
|1,86
|-3,12
|-33,39
|Akmerkez GMYO
|41,00
|-2,01
|-33,68
|Aksa
|18,43
|-1,97
|33,41
|Aksa Enerji
|14,53
|0,97
|95,30
|Aksigorta
|7,20
|-1,77
|-13,35
|Aksu Enerji
|11,71
|1,39
|55,16
|Alarko Carrıer
|335,90
|-2,16
|-7,60
|Alarko GMYO
|20,70
|-0,77
|-18,28
|Alarko Holding
|8,74
|-2,78
|2,56
|Albaraka Türk
|1,53
|-0,65
|-21,13
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,70
|-4,03
|-13,35
|Alkim Kağıt
|14,90
|0,07
|15,11
|Alkim Kimya
|15,36
|0,72
|9,04
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,95
|1,04
|-10,96
|Altınyunus Çeşme
|54,50
|-2,94
|9,09
|Anadolu Efes
|22,06
|-1,96
|3,27
|Anadolu Grubu Holding
|24,04
|-1,07
|-7,98
|Anadolu Hayat Emek.
|9,50
|0,00
|18,23
|Anadolu Isuzu
|16,22
|-1,46
|-9,89
|Anadolu Sigorta
|6,35
|-0,31
|-12,05
|Anel Elektrik
|2,87
|0,00
|-9,46
|Arçelik
|32,02
|0,06
|12,51
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,30
|-1,06
|6,70
|Arena Bilgisayar
|10,62
|-0,75
|-2,59
|Armada Bilgisayar
|55,30
|-1,25
|12,67
|Arsan Tekstil
|4,65
|-2,72
|15,24
|Arzum Ev Aletleri
|18,65
|-3,27
|-22,82
|Aselsan
|15,40
|-1,85
|-15,62
|Ata GMYO
|4,35
|-1,14
|-21,05
|Atakule GMYO
|3,29
|-2,37
|40,53
|Atlantis Yatırım Holding
|4,32
|-1,82
|-22,30
|Atlas Yat. Ort.
|1,51
|-0,66
|-13,71
|ATP Bilgisayar
|33,58
|-1,81
|Avrasya GMYO
|3,28
|0,31
|25,22
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,97
|3,13
|-7,19
|Avrupa Yatırım Holding
|5,31
|1,92
|-11,50
|Aydem Enerji
|7,19
|-1,37
|Ayen Enerji
|4,93
|-0,20
|-8,87
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,96
|-0,11
|68,09
|Aygaz
|15,25
|-0,26
|7,50
|Bagfaş
|18,96
|-0,63
|-5,20
|Bak Ambalaj
|20,82
|-1,23
|5,28
|Balatacılar Balatacılık
|9,92
|9,98
|20,39
|Bantaş Ambalaj
|3,85
|-1,03
|23,13
|Banvit
|66,50
|-0,23
|27,88
|Başkent Doğalgaz GMYO
|24,00
|-2,52
|Baştaş Başkent Çimento
|10,50
|0,00
|-39,55
|Batı Çimento
|12,29
|-2,07
|160,93
|Batısöke Çimento
|2,86
|2,14
|17,21
|Bayrak Taban Sanayi
|8,70
|-1,25
|-18,00
|Bera Holding
|10,29
|-3,11
|-49,26
|Berkosan Yalıtım
|10,03
|-1,18
|12,44
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,85
|-1,52
|44,80
|Beyaz Filo
|9,54
|1,17
|-5,35
|Bilici Yatırım
|18,20
|1,28
|228,92
|Bim Mağazalar
|69,65
|-1,83
|-2,31
|Biotrend Çevre ve Enerji
|29,12
|-3,26
|Birko Mensucat
|1,08
|0,93
|-2,70
|Birleşim Mühendislik
|10,15
|-2,50
|Birlik Mensucat
|2,54
|9,96
|-26,59
|Bizim Mağazaları
|12,50
|0,89
|-18,62
|BMS Çelik Hasır
|8,19
|-1,92
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,58
|-0,22
|Borusan Mannesmann
|25,72
|-0,54
|-7,48
|Borusan Yat. Paz.
|430,00
|1,13
|-5,34
|Bosch Fren Sistemleri
|899,70
|-2,74
|-26,84
|Bossa
|30,82
|-1,15
|72,66
|Brisa
|22,24
|-1,94
|14,86
|Burçelik
|24,62
|9,71
|17,13
|Burçelik Vana
|24,90
|4,10
|-49,86
|Bursa Çimento
|3,60
|-1,10
|-27,68
|Carrefoursa
|39,36
|-1,20
|-45,18
|Casa Emtia Petrol
|154,80
|8,48
|46,04
|Ceo Event Medya
|8,09
|-0,86
|25,82
|Coca Cola İçecek
|89,60
|2,22
|41,08
|Cosmos Yat. Holding
|10,99
|-4,02
|36,35
|Credıtwest Faktorıng
|4,50
|-1,10
|-23,34
|Çan2 Termik
|12,90
|-3,52
|Çelebi
|166,00
|-2,30
|-9,05
|Çelik Halat
|6,56
|-0,91
|-27,89
|Çemaş Döküm
|1,24
|-2,36
|-27,17
|Çemtaş
|13,57
|-1,24
|-13,63
|Çimbeton
|231,50
|-1,53
|-21,92
|Çimentaş
|28,96
|-2,10
|-19,91
|Çimsa
|26,44
|0,53
|48,54
|Çuhadaroğlu Metal
|7,70
|-2,04
|1,22
|Dagi Giyim
|3,78
|-10,00
|10,97
|Dagi Yatırım Holding
|13,48
|-2,53
|4,50
|Dardanel
|2,89
|-5,25
|-45,73
|Datagate Bilgisayar
|13,16
|1,00
|-18,31
|Demısaş Döküm
|7,05
|-0,98
|8,87
|Denge Holding
|1,67
|-2,34
|-45,02
|Deniz GMYO
|2,42
|-2,81
|31,38
|Derimod
|9,93
|-1,59
|1,95
|Derlüks Yatırım Holding
|5,26
|-2,41
|-40,36
|Desa Deri
|9,01
|-0,99
|-7,49
|Despec Bilgisayar
|11,14
|9,97
|-14,70
|Deva Holding
|23,54
|-1,83
|-2,15
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,80
|-1,83
|9,51
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,21
|9,92
|39,68
|Ditaş Doğan
|15,14
|-2,13
|16,41
|DO-CO
|660,20
|-0,63
|4,79
|Doğan Burda
|22,14
|-2,29
|-1,34
|Doğan Holding
|2,62
|-1,50
|-12,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,15
|-0,92
|-7,68
|Doğusan
|7,08
|0,28
|61,64
|Doğuş GMYO
|9,12
|-2,15
|11,63
|Doğuş Otomotiv
|28,54
|-3,25
|10,09
|Döktaş Dökümcülük
|32,74
|5,61
|6,92
|Duran Doğan Basım
|14,78
|1,23
|40,90
|Dyo Boya
|10,56
|-1,95
|-6,11
|Eczacıbaşı İlaç
|6,62
|-1,93
|-8,08
|Eczacıbaşı Yatırım
|44,04
|-0,14
|63,60
|E-Data Teknoloji
|12,47
|-4,15
|Edip Gayrimenkul
|3,56
|-4,81
|7,23
|Ege Endüstri
|1.216,30
|-1,59
|-26,94
|Ege Gübre
|168,00
|-1,18
|17,11
|Ege Profil
|29,42
|-2,65
|-23,06
|Ege Seramik
|13,85
|-2,74
|43,34
|Egeplast
|27,08
|6,53
|-18,68
|Ekiz Kimya
|6,55
|1,55
|-8,13
|Emek Elektrik
|2,76
|3,76
|-3,34
|Eminiş Ambalaj
|20,36
|-0,68
|-44,73
|Emlak Konut GMYO
|1,85
|-1,60
|-12,51
|Enerjisa Enerji
|11,15
|-0,54
|-3,30
|Enka İnşaat
|10,36
|-0,77
|47,12
|Erbosan
|123,90
|-2,36
|205,51
|Ereğli Demir Çelik
|18,06
|-1,04
|37,48
|Ersu Gıda
|3,56
|0,85
|-27,94
|Escar Turizm Taşımacılık
|21,06
|-1,31
|Escort Teknoloji
|6,02
|0,50
|-8,37
|Esenboğa Elektrik
|35,72
|-1,11
|87,74
|Etiler Gıda
|5,43
|-3,21
|36,43
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,67
|9,88
|48,45
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,59
|-0,28
|1,46
|Euro Yat. Ort.
|3,47
|-1,14
|-21,87
|Euro Yatırım Holding
|3,23
|0,94
|13,73
|Fade Gıda
|8,41
|-1,87
|61,68
|Fenerbahçe Futbol
|35,26
|-3,08
|19,28
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,55
|-1,54
|-13,50
|F-M İzmit Piston
|118,30
|-2,63
|-3,51
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,25
|-2,57
|1,69
|Ford Otosan
|167,30
|-1,53
|36,98
|Formet Metal ve Cam
|1,22
|-1,61
|-50,27
|Frigo Pak Gıda
|18,09
|-0,71
|-13,78
|Galata Wind Enerji
|3,74
|0,00
|Galatasaray Sportif
|3,57
|-1,38
|-11,85
|Garanti Bankası
|9,73
|-1,82
|-4,15
|Garanti Faktoring
|8,70
|3,57
|-21,83
|Garanti Yat. Ort.
|2,24
|-0,44
|-30,35
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,59
|-4,77
|28,08
|Gediz Ambalaj
|17,82
|0,28
|32,99
|Gen İlaç
|14,85
|-2,17
|Gentaş
|3,25
|-1,81
|-27,99
|Gersan Elektrik
|5,72
|-1,55
|-6,84
|Girişim Elektrik Sanayi
|21,40
|-7,20
|Global Men. Değ.
|6,07
|-2,25
|1,00
|Global Yat. Holding
|2,29
|-2,55
|-34,82
|Good-Year
|7,88
|-0,38
|-1,11
|Göltaş Çimento
|41,14
|-2,79
|0,23
|Gözde Girişim
|6,23
|-0,48
|-21,93
|GSD Denizcilik
|3,24
|6,93
|33,05
|GSD Holding
|2,30
|-2,54
|-8,37
|Gübre Fabrik.
|52,90
|-2,31
|-38,52
|Güler Yat. Holding
|2,46
|2,07
|-28,96
|Halk GMYO
|2,28
|-2,56
|-25,20
|Hatay Tekstil
|17,03
|-3,07
|24,89
|Hedef Girişim
|2,92
|-0,34
|15,65
|Hektaş
|8,55
|-3,06
|60,04
|HUB Girişim
|10,29
|-2,28
|-43,46
|Hürriyet Gzt.
|2,04
|-3,32
|-2,86
|ICBC Turkey Bank
|5,02
|-0,99
|-22,77
|İdealist Danışmanlık
|51,70
|-1,52
|284,10
|İdealist GMYO
|2,89
|1,05
|21,78
|İhlas Ev Aletleri
|1,02
|-1,92
|-45,25
|İhlas Gayrimenkul
|0,96
|-2,04
|-23,20
|İhlas Gazetecilik
|1,28
|-3,03
|-48,04
|İhlas Holding
|0,59
|0,00
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,85
|0,00
|-25,44
|İndeks Bilgisayar
|6,65
|1,22
|43,13
|Info Yatırım
|3,95
|-2,23
|-15,43
|İntema
|37,40
|-1,06
|-6,27
|Inveo Yatırım Holding
|108,10
|-0,28
|144,46
|İpek Doğal Enerji
|12,52
|-2,64
|-4,28
|İskenderun Demir Çelik
|12,68
|2,92
|40,33
(Sürecek)
Kaynak: AA
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