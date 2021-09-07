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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

07.09.2021 18:54
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,08-4,51-34,37
Acıpayam Selüloz16,60-0,72-2,51
Adel Kalemcilik25,92-0,69-24,29
Adese Gayrimenkul1,280,79-54,29
Afyon Çimento3,73-1,84-27,01
AGESA Hayat Emeklilik18,44-1,074,86
Ak Enerji1,790,56-19,00
Akbank5,83-1,35-13,73
Akçansa14,89-2,42-7,53
Akdeniz Yatırım Hold.2,43-10,001,12
Akfen GMYO3,667,3340,19
Akın Tekstil33,38-1,185,10
Akiş GMYO1,86-3,12-33,39
Akmerkez GMYO41,00-2,01-33,68
Aksa18,43-1,9733,41
Aksa Enerji14,530,9795,30
Aksigorta7,20-1,77-13,35
Aksu Enerji11,711,3955,16
Alarko Carrıer335,90-2,16-7,60
Alarko GMYO20,70-0,77-18,28
Alarko Holding8,74-2,782,56
Albaraka Türk1,53-0,65-21,13
Alcatel Lucent Teletaş25,70-4,03-13,35
Alkim Kağıt14,900,0715,11
Alkim Kimya15,360,729,04
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,951,04-10,96
Altınyunus Çeşme54,50-2,949,09
Anadolu Efes22,06-1,963,27
Anadolu Grubu Holding24,04-1,07-7,98
Anadolu Hayat Emek.9,500,0018,23
Anadolu Isuzu16,22-1,46-9,89
Anadolu Sigorta6,35-0,31-12,05
Anel Elektrik2,870,00-9,46
Arçelik32,020,0612,51
ARD Bilişim Teknolojileri51,30-1,066,70
Arena Bilgisayar10,62-0,75-2,59
Armada Bilgisayar55,30-1,2512,67
Arsan Tekstil4,65-2,7215,24
Arzum Ev Aletleri18,65-3,27-22,82
Aselsan15,40-1,85-15,62
Ata GMYO4,35-1,14-21,05
Atakule GMYO3,29-2,3740,53
Atlantis Yatırım Holding4,32-1,82-22,30
Atlas Yat. Ort.1,51-0,66-13,71
ATP Bilgisayar33,58-1,81

Avrasya GMYO3,280,3125,22
Avrasya Petrol ve Tur.2,973,13-7,19
Avrupa Yatırım Holding5,311,92-11,50
Aydem Enerji7,19-1,37

Ayen Enerji4,93-0,20-8,87
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,96-0,1168,09
Aygaz15,25-0,267,50
Bagfaş18,96-0,63-5,20
Bak Ambalaj20,82-1,235,28
Balatacılar Balatacılık9,929,9820,39
Bantaş Ambalaj3,85-1,0323,13
Banvit66,50-0,2327,88
Başkent Doğalgaz GMYO24,00-2,52

Baştaş Başkent Çimento10,500,00-39,55
Batı Çimento12,29-2,07160,93
Batısöke Çimento2,862,1417,21
Bayrak Taban Sanayi8,70-1,25-18,00
Bera Holding10,29-3,11-49,26
Berkosan Yalıtım10,03-1,1812,44
Beşiktaş Futbol Yat.5,85-1,5244,80
Beyaz Filo9,541,17-5,35
Bilici Yatırım18,201,28228,92
Bim Mağazalar69,65-1,83-2,31
Biotrend Çevre ve Enerji29,12-3,26

Birko Mensucat1,080,93-2,70
Birleşim Mühendislik10,15-2,50

Birlik Mensucat2,549,96-26,59
Bizim Mağazaları12,500,89-18,62
BMS Çelik Hasır8,19-1,92

Boğaziçi Beton Sanayi4,58-0,22

Borusan Mannesmann25,72-0,54-7,48
Borusan Yat. Paz.430,001,13-5,34
Bosch Fren Sistemleri899,70-2,74-26,84
Bossa30,82-1,1572,66
Brisa22,24-1,9414,86
Burçelik24,629,7117,13
Burçelik Vana24,904,10-49,86
Bursa Çimento3,60-1,10-27,68
Carrefoursa39,36-1,20-45,18
Casa Emtia Petrol154,808,4846,04
Ceo Event Medya8,09-0,8625,82
Coca Cola İçecek89,602,2241,08
Cosmos Yat. Holding10,99-4,0236,35
Credıtwest Faktorıng4,50-1,10-23,34
Çan2 Termik12,90-3,52

Çelebi166,00-2,30-9,05
Çelik Halat6,56-0,91-27,89
Çemaş Döküm1,24-2,36-27,17
Çemtaş13,57-1,24-13,63
Çimbeton231,50-1,53-21,92
Çimentaş28,96-2,10-19,91
Çimsa26,440,5348,54
Çuhadaroğlu Metal7,70-2,041,22
Dagi Giyim3,78-10,0010,97
Dagi Yatırım Holding13,48-2,534,50
Dardanel2,89-5,25-45,73
Datagate Bilgisayar13,161,00-18,31
Demısaş Döküm7,05-0,988,87
Denge Holding1,67-2,34-45,02
Deniz GMYO2,42-2,8131,38
Derimod9,93-1,591,95
Derlüks Yatırım Holding5,26-2,41-40,36
Desa Deri9,01-0,99-7,49
Despec Bilgisayar11,149,97-14,70
Deva Holding23,54-1,83-2,15
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,80-1,839,51
Diriteks Diriliş Tekstil5,219,9239,68
Ditaş Doğan15,14-2,1316,41
DO-CO660,20-0,634,79
Doğan Burda22,14-2,29-1,34
Doğan Holding2,62-1,50-12,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,15-0,92-7,68
Doğusan7,080,2861,64
Doğuş GMYO9,12-2,1511,63
Doğuş Otomotiv28,54-3,2510,09
Döktaş Dökümcülük32,745,616,92
Duran Doğan Basım14,781,2340,90
Dyo Boya10,56-1,95-6,11
Eczacıbaşı İlaç6,62-1,93-8,08
Eczacıbaşı Yatırım44,04-0,1463,60
E-Data Teknoloji12,47-4,15

Edip Gayrimenkul3,56-4,817,23
Ege Endüstri1.216,30-1,59-26,94
Ege Gübre168,00-1,1817,11
Ege Profil29,42-2,65-23,06
Ege Seramik13,85-2,7443,34
Egeplast27,086,53-18,68
Ekiz Kimya6,551,55-8,13
Emek Elektrik2,763,76-3,34
Eminiş Ambalaj20,36-0,68-44,73
Emlak Konut GMYO1,85-1,60-12,51
Enerjisa Enerji11,15-0,54-3,30
Enka İnşaat10,36-0,7747,12
Erbosan123,90-2,36205,51
Ereğli Demir Çelik18,06-1,0437,48
Ersu Gıda3,560,85-27,94
Escar Turizm Taşımacılık21,06-1,31

Escort Teknoloji6,020,50-8,37
Esenboğa Elektrik35,72-1,1187,74
Etiler Gıda5,43-3,2136,43
Euro Kapital Yat. Ort.5,679,8848,45
Euro Trend Yat. Ort.3,59-0,281,46
Euro Yat. Ort.3,47-1,14-21,87
Euro Yatırım Holding3,230,9413,73
Fade Gıda8,41-1,8761,68
Fenerbahçe Futbol35,26-3,0819,28
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,55-1,54-13,50
F-M İzmit Piston118,30-2,63-3,51
Fonet Bilgi Teknolojileri13,25-2,571,69
Ford Otosan167,30-1,5336,98
Formet Metal ve Cam1,22-1,61-50,27
Frigo Pak Gıda18,09-0,71-13,78
Galata Wind Enerji3,740,00

Galatasaray Sportif3,57-1,38-11,85
Garanti Bankası9,73-1,82-4,15
Garanti Faktoring8,703,57-21,83
Garanti Yat. Ort.2,24-0,44-30,35
Gedik Y. Men. Değ.7,59-4,7728,08
Gediz Ambalaj17,820,2832,99
Gen İlaç14,85-2,17

Gentaş3,25-1,81-27,99
Gersan Elektrik5,72-1,55-6,84
Girişim Elektrik Sanayi21,40-7,20

Global Men. Değ.6,07-2,251,00
Global Yat. Holding2,29-2,55-34,82
Good-Year7,88-0,38-1,11
Göltaş Çimento41,14-2,790,23
Gözde Girişim6,23-0,48-21,93
GSD Denizcilik3,246,9333,05
GSD Holding2,30-2,54-8,37
Gübre Fabrik.52,90-2,31-38,52
Güler Yat. Holding2,462,07-28,96
Halk GMYO2,28-2,56-25,20
Hatay Tekstil17,03-3,0724,89
Hedef Girişim2,92-0,3415,65
Hektaş8,55-3,0660,04
HUB Girişim10,29-2,28-43,46
Hürriyet Gzt.2,04-3,32-2,86
ICBC Turkey Bank5,02-0,99-22,77
İdealist Danışmanlık51,70-1,52284,10
İdealist GMYO2,891,0521,78
İhlas Ev Aletleri1,02-1,92-45,25
İhlas Gayrimenkul0,96-2,04-23,20
İhlas Gazetecilik1,28-3,03-48,04
İhlas Holding0,590,00-47,45
İhlas Yayın Holding0,850,00-25,44
İndeks Bilgisayar6,651,2243,13
Info Yatırım3,95-2,23-15,43
İntema37,40-1,06-6,27
Inveo Yatırım Holding108,10-0,28144,46
İpek Doğal Enerji12,52-2,64-4,28
İskenderun Demir Çelik12,682,9240,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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