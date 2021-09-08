Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,92
|-3,15
|-36,43
|Acıpayam Selüloz
|16,34
|-1,57
|-4,04
|Adel Kalemcilik
|25,84
|-0,31
|-24,52
|Adese Gayrimenkul
|1,25
|-2,34
|-55,36
|Afyon Çimento
|3,64
|-2,41
|-28,77
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,24
|-1,08
|3,73
|Ak Enerji
|1,75
|-2,23
|-20,81
|Akbank
|5,64
|-3,26
|-16,54
|Akçansa
|14,50
|-2,62
|-9,95
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,55
|4,94
|6,11
|Akfen GMYO
|3,56
|-2,73
|36,36
|Akın Tekstil
|34,18
|2,40
|7,62
|Akiş GMYO
|1,80
|-3,23
|-35,54
|Akmerkez GMYO
|39,86
|-2,78
|-35,52
|Aksa
|19,03
|3,26
|37,75
|Aksa Enerji
|14,20
|-2,27
|90,86
|Aksigorta
|7,10
|-1,39
|-14,55
|Aksu Enerji
|11,67
|-0,34
|54,63
|Alarko Carrıer
|326,00
|-2,95
|-10,32
|Alarko GMYO
|20,38
|-1,55
|-19,54
|Alarko Holding
|8,56
|-2,06
|0,45
|Albaraka Türk
|1,50
|-1,96
|-22,68
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,80
|0,39
|-13,01
|Alkim Kağıt
|14,63
|-1,81
|13,03
|Alkim Kimya
|15,31
|-0,33
|8,68
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,86
|-4,62
|-15,07
|Altınyunus Çeşme
|55,05
|1,01
|10,19
|Anadolu Efes
|21,58
|-2,18
|1,02
|Anadolu Grubu Holding
|23,60
|-1,83
|-9,66
|Anadolu Hayat Emek.
|9,40
|-1,05
|16,98
|Anadolu Isuzu
|15,81
|-2,53
|-12,17
|Anadolu Sigorta
|6,35
|0,00
|-12,05
|Anel Elektrik
|2,80
|-2,44
|-11,67
|Arçelik
|31,94
|-0,25
|12,23
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,60
|-1,36
|5,24
|Arena Bilgisayar
|10,16
|-4,33
|-6,81
|Armada Bilgisayar
|55,50
|0,36
|13,08
|Arsan Tekstil
|4,67
|0,43
|15,73
|Arzum Ev Aletleri
|20,08
|7,67
|-16,90
|Aselsan
|15,18
|-1,43
|-16,82
|Ata GMYO
|4,27
|-1,84
|-22,50
|Atakule GMYO
|3,17
|-3,65
|35,41
|Atlantis Yatırım Holding
|4,23
|-2,08
|-23,92
|Atlas Yat. Ort.
|1,47
|-2,65
|-16,00
|ATP Bilgisayar
|32,88
|-2,08
|Avrasya GMYO
|3,13
|-4,57
|19,50
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,01
|1,35
|-5,94
|Avrupa Yatırım Holding
|5,57
|4,90
|-7,17
|Aydem Enerji
|6,90
|-4,03
|Ayen Enerji
|4,83
|-2,03
|-10,72
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,72
|-1,27
|65,96
|Aygaz
|14,93
|-2,10
|5,24
|Bagfaş
|18,81
|-0,79
|-5,95
|Bak Ambalaj
|20,48
|-1,63
|3,56
|Balatacılar Balatacılık
|8,93
|-9,98
|8,37
|Bantaş Ambalaj
|3,88
|0,78
|24,09
|Banvit
|66,50
|0,00
|27,88
|Başkent Doğalgaz GMYO
|23,58
|-1,75
|Baştaş Başkent Çimento
|9,99
|-4,86
|-42,49
|Batı Çimento
|12,20
|-0,73
|159,02
|Batısöke Çimento
|2,92
|2,10
|19,67
|Bayrak Taban Sanayi
|8,41
|-3,33
|-20,74
|Bera Holding
|9,94
|-3,40
|-50,99
|Berkosan Yalıtım
|10,08
|0,50
|13,00
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,82
|-0,51
|44,06
|Beyaz Filo
|9,09
|-4,72
|-9,81
|Bilici Yatırım
|17,72
|-2,64
|220,24
|Bim Mağazalar
|69,50
|-0,22
|-2,52
|Biotrend Çevre ve Enerji
|27,40
|-5,91
|Birko Mensucat
|1,18
|9,26
|6,31
|Birleşim Mühendislik
|9,88
|-2,66
|Birlik Mensucat
|2,52
|-0,79
|-27,17
|Bizim Mağazaları
|12,26
|-1,92
|-20,18
|BMS Çelik Hasır
|8,31
|1,47
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,52
|-1,31
|Borusan Mannesmann
|24,56
|-4,51
|-11,65
|Borusan Yat. Paz.
|411,70
|-4,26
|-9,37
|Bosch Fren Sistemleri
|876,00
|-2,63
|-28,76
|Bossa
|29,66
|-3,76
|66,16
|Brisa
|21,78
|-2,07
|12,48
|Burçelik
|23,54
|-4,39
|11,99
|Burçelik Vana
|23,70
|-4,82
|-52,28
|Bursa Çimento
|3,49
|-3,06
|-29,89
|Carrefoursa
|38,58
|-1,98
|-46,27
|Casa Emtia Petrol
|139,40
|-9,95
|31,51
|Ceo Event Medya
|8,00
|-1,11
|24,42
|Coca Cola İçecek
|88,10
|-1,67
|38,72
|Cosmos Yat. Holding
|10,60
|-3,55
|31,51
|Credıtwest Faktorıng
|4,33
|-3,78
|-26,24
|Çan2 Termik
|12,75
|-1,16
|Çelebi
|168,70
|1,63
|-7,57
|Çelik Halat
|6,34
|-3,35
|-30,31
|Çemaş Döküm
|1,21
|-2,42
|-28,93
|Çemtaş
|13,20
|-2,73
|-15,98
|Çimbeton
|220,50
|-4,75
|-25,63
|Çimentaş
|27,50
|-5,04
|-23,95
|Çimsa
|26,16
|-1,06
|46,97
|Çuhadaroğlu Metal
|7,76
|0,78
|2,01
|Dagi Giyim
|3,58
|-5,29
|5,10
|Dagi Yatırım Holding
|13,28
|-1,48
|2,95
|Dardanel
|2,85
|-1,38
|-46,48
|Datagate Bilgisayar
|12,96
|-1,52
|-19,55
|Demısaş Döküm
|6,94
|-1,56
|7,17
|Denge Holding
|1,61
|-3,59
|-46,99
|Deniz GMYO
|2,34
|-3,31
|27,03
|Derimod
|9,96
|0,30
|2,26
|Derlüks Yatırım Holding
|5,15
|-2,09
|-41,61
|Desa Deri
|9,91
|9,99
|1,75
|Despec Bilgisayar
|10,67
|-4,22
|-18,30
|Deva Holding
|23,24
|-1,27
|-3,40
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,55
|-2,12
|7,19
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,73
|9,98
|53,62
|Ditaş Doğan
|14,87
|-1,78
|14,33
|DO-CO
|666,50
|0,95
|5,79
|Doğan Burda
|20,86
|-5,78
|-7,04
|Doğan Holding
|2,56
|-2,29
|-14,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,10
|-2,33
|-9,83
|Doğusan
|7,25
|2,40
|65,53
|Doğuş GMYO
|9,48
|3,95
|16,03
|Doğuş Otomotiv
|28,72
|0,63
|10,79
|Döktaş Dökümcülük
|31,00
|-5,31
|1,24
|Duran Doğan Basım
|14,86
|0,54
|41,66
|Dyo Boya
|10,31
|-2,37
|-8,33
|Eczacıbaşı İlaç
|6,52
|-1,51
|-9,47
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,32
|-3,91
|57,21
|E-Data Teknoloji
|11,94
|-4,25
|Edip Gayrimenkul
|3,47
|-2,53
|4,52
|Ege Endüstri
|1.200,20
|-1,32
|-27,91
|Ege Gübre
|166,10
|-1,13
|15,78
|Ege Profil
|28,54
|-2,99
|-25,37
|Ege Seramik
|13,35
|-3,61
|38,16
|Egeplast
|26,00
|-3,99
|-21,92
|Ekiz Kimya
|6,45
|-1,53
|-9,54
|Emek Elektrik
|2,71
|-1,81
|-5,09
|Eminiş Ambalaj
|20,00
|-1,77
|-45,71
|Emlak Konut GMYO
|1,83
|-1,08
|-13,46
|Enerjisa Enerji
|11,08
|-0,63
|-3,91
|Enka İnşaat
|10,45
|0,87
|48,40
|Erbosan
|127,30
|2,74
|213,90
|Ereğli Demir Çelik
|17,93
|-0,72
|36,49
|Ersu Gıda
|3,44
|-3,37
|-30,36
|Escar Turizm Taşımacılık
|20,40
|-3,13
|Escort Teknoloji
|5,94
|-1,33
|-9,59
|Esenboğa Elektrik
|34,36
|-3,81
|80,59
|Etiler Gıda
|5,40
|-0,55
|35,68
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,22
|9,70
|62,85
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,54
|-1,39
|0,05
|Euro Yat. Ort.
|3,47
|0,00
|-21,87
|Euro Yatırım Holding
|3,27
|1,24
|15,14
|Fade Gıda
|8,16
|-2,97
|56,87
|Fenerbahçe Futbol
|34,98
|-0,79
|18,34
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,50
|-1,96
|-15,19
|F-M İzmit Piston
|113,60
|-3,97
|-7,34
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,80
|-3,40
|-1,77
|Ford Otosan
|165,80
|-0,90
|35,75
|Formet Metal ve Cam
|1,22
|0,00
|-50,27
|Frigo Pak Gıda
|17,83
|-1,44
|-15,01
|Galata Wind Enerji
|3,65
|-2,41
|Galatasaray Sportif
|3,54
|-0,84
|-12,59
|Garanti Bankası
|9,41
|-3,29
|-7,30
|Garanti Faktoring
|9,03
|3,79
|-18,87
|Garanti Yat. Ort.
|2,22
|-0,89
|-30,97
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,33
|-3,43
|23,69
|Gediz Ambalaj
|17,40
|-2,36
|29,85
|Gen İlaç
|14,41
|-2,96
|Gentaş
|3,16
|-2,77
|-29,98
|Gersan Elektrik
|5,62
|-1,75
|-8,47
|Girişim Elektrik Sanayi
|21,02
|-1,78
|Global Men. Değ.
|6,03
|-0,66
|0,33
|Global Yat. Holding
|2,23
|-2,62
|-36,53
|Good-Year
|7,63
|-3,17
|-4,25
|Göltaş Çimento
|39,42
|-4,18
|-3,96
|Gözde Girişim
|6,25
|0,32
|-21,68
|GSD Denizcilik
|3,09
|-4,63
|26,89
|GSD Holding
|2,23
|-3,04
|-11,16
|Gübre Fabrik.
|51,60
|-2,46
|-40,03
|Güler Yat. Holding
|2,47
|0,41
|-28,67
|Halk GMYO
|2,27
|-0,44
|-25,52
|Hatay Tekstil
|16,71
|-1,88
|22,55
|Hedef Girişim
|2,81
|-3,77
|11,30
|Hektaş
|8,31
|-2,81
|55,55
|HUB Girişim
|10,07
|-2,14
|-44,67
|Hürriyet Gzt.
|2,12
|3,92
|0,95
|ICBC Turkey Bank
|4,97
|-1,00
|-23,54
|İdealist Danışmanlık
|48,40
|-6,38
|259,58
|İdealist GMYO
|2,70
|-6,57
|13,78
|İhlas Ev Aletleri
|1,03
|0,98
|-44,71
|İhlas Gayrimenkul
|0,95
|-1,04
|-24,00
|İhlas Gazetecilik
|1,31
|2,34
|-46,82
|İhlas Holding
|0,61
|3,39
|-45,67
|İhlas Yayın Holding
|0,83
|-2,35
|-27,19
|İndeks Bilgisayar
|6,37
|-4,21
|37,11
|Info Yatırım
|3,80
|-3,80
|-18,64
|İntema
|37,02
|-1,02
|-7,22
|Inveo Yatırım Holding
|101,70
|-5,92
|129,99
|İpek Doğal Enerji
|12,13
|-3,12
|-7,26
|İskenderun Demir Çelik
|12,40
|-2,21
|37,23
(Sürecek)
Kaynak: AA
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