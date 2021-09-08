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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

08.09.2021 18:42
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,92-3,15-36,43
Acıpayam Selüloz16,34-1,57-4,04
Adel Kalemcilik25,84-0,31-24,52
Adese Gayrimenkul1,25-2,34-55,36
Afyon Çimento3,64-2,41-28,77
AGESA Hayat Emeklilik18,24-1,083,73
Ak Enerji1,75-2,23-20,81
Akbank5,64-3,26-16,54
Akçansa14,50-2,62-9,95
Akdeniz Yatırım Hold.2,554,946,11
Akfen GMYO3,56-2,7336,36
Akın Tekstil34,182,407,62
Akiş GMYO1,80-3,23-35,54
Akmerkez GMYO39,86-2,78-35,52
Aksa19,033,2637,75
Aksa Enerji14,20-2,2790,86
Aksigorta7,10-1,39-14,55
Aksu Enerji11,67-0,3454,63
Alarko Carrıer326,00-2,95-10,32
Alarko GMYO20,38-1,55-19,54
Alarko Holding8,56-2,060,45
Albaraka Türk1,50-1,96-22,68
Alcatel Lucent Teletaş25,800,39-13,01
Alkim Kağıt14,63-1,8113,03
Alkim Kimya15,31-0,338,68
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,86-4,62-15,07
Altınyunus Çeşme55,051,0110,19
Anadolu Efes21,58-2,181,02
Anadolu Grubu Holding23,60-1,83-9,66
Anadolu Hayat Emek.9,40-1,0516,98
Anadolu Isuzu15,81-2,53-12,17
Anadolu Sigorta6,350,00-12,05
Anel Elektrik2,80-2,44-11,67
Arçelik31,94-0,2512,23
ARD Bilişim Teknolojileri50,60-1,365,24
Arena Bilgisayar10,16-4,33-6,81
Armada Bilgisayar55,500,3613,08
Arsan Tekstil4,670,4315,73
Arzum Ev Aletleri20,087,67-16,90
Aselsan15,18-1,43-16,82
Ata GMYO4,27-1,84-22,50
Atakule GMYO3,17-3,6535,41
Atlantis Yatırım Holding4,23-2,08-23,92
Atlas Yat. Ort.1,47-2,65-16,00
ATP Bilgisayar32,88-2,08

Avrasya GMYO3,13-4,5719,50
Avrasya Petrol ve Tur.3,011,35-5,94
Avrupa Yatırım Holding5,574,90-7,17
Aydem Enerji6,90-4,03

Ayen Enerji4,83-2,03-10,72
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,72-1,2765,96
Aygaz14,93-2,105,24
Bagfaş18,81-0,79-5,95
Bak Ambalaj20,48-1,633,56
Balatacılar Balatacılık8,93-9,988,37
Bantaş Ambalaj3,880,7824,09
Banvit66,500,0027,88
Başkent Doğalgaz GMYO23,58-1,75

Baştaş Başkent Çimento9,99-4,86-42,49
Batı Çimento12,20-0,73159,02
Batısöke Çimento2,922,1019,67
Bayrak Taban Sanayi8,41-3,33-20,74
Bera Holding9,94-3,40-50,99
Berkosan Yalıtım10,080,5013,00
Beşiktaş Futbol Yat.5,82-0,5144,06
Beyaz Filo9,09-4,72-9,81
Bilici Yatırım17,72-2,64220,24
Bim Mağazalar69,50-0,22-2,52
Biotrend Çevre ve Enerji27,40-5,91

Birko Mensucat1,189,266,31
Birleşim Mühendislik9,88-2,66

Birlik Mensucat2,52-0,79-27,17
Bizim Mağazaları12,26-1,92-20,18
BMS Çelik Hasır8,311,47

Boğaziçi Beton Sanayi4,52-1,31

Borusan Mannesmann24,56-4,51-11,65
Borusan Yat. Paz.411,70-4,26-9,37
Bosch Fren Sistemleri876,00-2,63-28,76
Bossa29,66-3,7666,16
Brisa21,78-2,0712,48
Burçelik23,54-4,3911,99
Burçelik Vana23,70-4,82-52,28
Bursa Çimento3,49-3,06-29,89
Carrefoursa38,58-1,98-46,27
Casa Emtia Petrol139,40-9,9531,51
Ceo Event Medya8,00-1,1124,42
Coca Cola İçecek88,10-1,6738,72
Cosmos Yat. Holding10,60-3,5531,51
Credıtwest Faktorıng4,33-3,78-26,24
Çan2 Termik12,75-1,16

Çelebi168,701,63-7,57
Çelik Halat6,34-3,35-30,31
Çemaş Döküm1,21-2,42-28,93
Çemtaş13,20-2,73-15,98
Çimbeton220,50-4,75-25,63
Çimentaş27,50-5,04-23,95
Çimsa26,16-1,0646,97
Çuhadaroğlu Metal7,760,782,01
Dagi Giyim3,58-5,295,10
Dagi Yatırım Holding13,28-1,482,95
Dardanel2,85-1,38-46,48
Datagate Bilgisayar12,96-1,52-19,55
Demısaş Döküm6,94-1,567,17
Denge Holding1,61-3,59-46,99
Deniz GMYO2,34-3,3127,03
Derimod9,960,302,26
Derlüks Yatırım Holding5,15-2,09-41,61
Desa Deri9,919,991,75
Despec Bilgisayar10,67-4,22-18,30
Deva Holding23,24-1,27-3,40
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,55-2,127,19
Diriteks Diriliş Tekstil5,739,9853,62
Ditaş Doğan14,87-1,7814,33
DO-CO666,500,955,79
Doğan Burda20,86-5,78-7,04
Doğan Holding2,56-2,29-14,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,10-2,33-9,83
Doğusan7,252,4065,53
Doğuş GMYO9,483,9516,03
Doğuş Otomotiv28,720,6310,79
Döktaş Dökümcülük31,00-5,311,24
Duran Doğan Basım14,860,5441,66
Dyo Boya10,31-2,37-8,33
Eczacıbaşı İlaç6,52-1,51-9,47
Eczacıbaşı Yatırım42,32-3,9157,21
E-Data Teknoloji11,94-4,25

Edip Gayrimenkul3,47-2,534,52
Ege Endüstri1.200,20-1,32-27,91
Ege Gübre166,10-1,1315,78
Ege Profil28,54-2,99-25,37
Ege Seramik13,35-3,6138,16
Egeplast26,00-3,99-21,92
Ekiz Kimya6,45-1,53-9,54
Emek Elektrik2,71-1,81-5,09
Eminiş Ambalaj20,00-1,77-45,71
Emlak Konut GMYO1,83-1,08-13,46
Enerjisa Enerji11,08-0,63-3,91
Enka İnşaat10,450,8748,40
Erbosan127,302,74213,90
Ereğli Demir Çelik17,93-0,7236,49
Ersu Gıda3,44-3,37-30,36
Escar Turizm Taşımacılık20,40-3,13

Escort Teknoloji5,94-1,33-9,59
Esenboğa Elektrik34,36-3,8180,59
Etiler Gıda5,40-0,5535,68
Euro Kapital Yat. Ort.6,229,7062,85
Euro Trend Yat. Ort.3,54-1,390,05
Euro Yat. Ort.3,470,00-21,87
Euro Yatırım Holding3,271,2415,14
Fade Gıda8,16-2,9756,87
Fenerbahçe Futbol34,98-0,7918,34
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,50-1,96-15,19
F-M İzmit Piston113,60-3,97-7,34
Fonet Bilgi Teknolojileri12,80-3,40-1,77
Ford Otosan165,80-0,9035,75
Formet Metal ve Cam1,220,00-50,27
Frigo Pak Gıda17,83-1,44-15,01
Galata Wind Enerji3,65-2,41

Galatasaray Sportif3,54-0,84-12,59
Garanti Bankası9,41-3,29-7,30
Garanti Faktoring9,033,79-18,87
Garanti Yat. Ort.2,22-0,89-30,97
Gedik Y. Men. Değ.7,33-3,4323,69
Gediz Ambalaj17,40-2,3629,85
Gen İlaç14,41-2,96

Gentaş3,16-2,77-29,98
Gersan Elektrik5,62-1,75-8,47
Girişim Elektrik Sanayi21,02-1,78

Global Men. Değ.6,03-0,660,33
Global Yat. Holding2,23-2,62-36,53
Good-Year7,63-3,17-4,25
Göltaş Çimento39,42-4,18-3,96
Gözde Girişim6,250,32-21,68
GSD Denizcilik3,09-4,6326,89
GSD Holding2,23-3,04-11,16
Gübre Fabrik.51,60-2,46-40,03
Güler Yat. Holding2,470,41-28,67
Halk GMYO2,27-0,44-25,52
Hatay Tekstil16,71-1,8822,55
Hedef Girişim2,81-3,7711,30
Hektaş8,31-2,8155,55
HUB Girişim10,07-2,14-44,67
Hürriyet Gzt.2,123,920,95
ICBC Turkey Bank4,97-1,00-23,54
İdealist Danışmanlık48,40-6,38259,58
İdealist GMYO2,70-6,5713,78
İhlas Ev Aletleri1,030,98-44,71
İhlas Gayrimenkul0,95-1,04-24,00
İhlas Gazetecilik1,312,34-46,82
İhlas Holding0,613,39-45,67
İhlas Yayın Holding0,83-2,35-27,19
İndeks Bilgisayar6,37-4,2137,11
Info Yatırım3,80-3,80-18,64
İntema37,02-1,02-7,22
Inveo Yatırım Holding101,70-5,92129,99
İpek Doğal Enerji12,13-3,12-7,26
İskenderun Demir Çelik12,40-2,2137,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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