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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

09.09.2021 18:32
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,001,63-35,40
Acıpayam Selüloz16,420,49-3,57
Adel Kalemcilik26,502,55-22,59
Adese Gayrimenkul1,250,00-55,36
Afyon Çimento3,670,82-28,18
AGESA Hayat Emeklilik18,09-0,822,87
Ak Enerji1,834,57-17,19
Akbank5,741,77-15,06
Akçansa14,560,41-9,58
Akdeniz Yatırım Hold.2,38-6,67-0,96
Akfen GMYO3,919,8349,76
Akın Tekstil33,84-0,996,55
Akiş GMYO1,831,67-34,46
Akmerkez GMYO39,68-0,45-35,82
Aksa19,231,0539,20
Aksa Enerji14,945,21100,81
Aksigorta7,120,28-14,31
Aksu Enerji11,59-0,6953,57
Alarko Carrıer336,003,07-7,57
Alarko GMYO20,520,69-18,99
Alarko Holding8,661,171,63
Albaraka Türk1,521,33-21,65
Alcatel Lucent Teletaş25,70-0,39-13,35
Alkim Kağıt14,690,4113,49
Alkim Kimya15,330,138,82
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,902,15-13,24
Altınyunus Çeşme55,500,8211,09
Anadolu Efes22,001,952,99
Anadolu Grubu Holding23,720,51-9,20
Anadolu Hayat Emek.9,39-0,1116,86
Anadolu Isuzu16,001,20-11,11
Anadolu Sigorta6,33-0,31-12,33
Anel Elektrik2,851,79-10,09
Arçelik32,120,5612,87
ARD Bilişim Teknolojileri51,050,896,18
Arena Bilgisayar10,160,00-6,81
Armada Bilgisayar55,600,1813,28
Arsan Tekstil4,63-0,8614,74
Arzum Ev Aletleri20,200,60-16,41
Aselsan15,330,99-16,00
Ata GMYO4,280,23-22,32
Atakule GMYO3,242,2138,40
Atlantis Yatırım Holding4,444,96-20,14
Atlas Yat. Ort.1,480,68-15,43
ATP Bilgisayar33,401,58

Avrasya GMYO3,04-2,8816,06
Avrasya Petrol ve Tur.3,010,00-5,94
Avrupa Yatırım Holding5,50-1,26-8,33
Aydem Enerji7,011,59

Ayen Enerji4,850,41-10,35
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,50-1,1864,01
Aygaz15,383,018,41
Bagfaş18,850,21-5,75
Bak Ambalaj20,781,465,07
Balatacılar Balatacılık9,829,9719,17
Bantaş Ambalaj3,921,0325,37
Banvit67,751,8830,29
Başkent Doğalgaz GMYO23,50-0,34

Baştaş Başkent Çimento9,97-0,20-42,60
Batı Çimento12,351,23162,21
Batısöke Çimento2,951,0320,90
Bayrak Taban Sanayi8,38-0,36-21,02
Bera Holding10,131,91-50,05
Berkosan Yalıtım10,04-0,4012,56
Beşiktaş Futbol Yat.5,901,3746,04
Beyaz Filo9,05-0,44-10,21
Bilici Yatırım17,941,24224,22
Bim Mağazalar69,600,14-2,38
Biotrend Çevre ve Enerji27,36-0,15

Birko Mensucat1,234,2410,81
Birleşim Mühendislik10,152,73

Birlik Mensucat2,34-7,14-32,37
Bizim Mağazaları12,451,55-18,95
BMS Çelik Hasır8,724,93

Boğaziçi Beton Sanayi4,591,55

Borusan Mannesmann24,901,38-10,43
Borusan Yat. Paz.434,005,42-4,46
Bosch Fren Sistemleri881,400,62-28,32
Bossa30,783,7872,44
Brisa22,101,4714,13
Burçelik23,22-1,3610,47
Burçelik Vana23,40-1,27-52,88
Bursa Çimento3,520,86-29,28
Carrefoursa39,602,64-44,85
Casa Emtia Petrol133,40-4,3025,85
Ceo Event Medya8,232,8827,99
Coca Cola İçecek91,503,8644,08
Cosmos Yat. Holding10,993,6836,35
Credıtwest Faktorıng4,391,39-25,21
Çan2 Termik12,71-0,31

Çelebi169,600,53-7,08
Çelik Halat6,360,32-30,09
Çemaş Döküm1,220,83-28,35
Çemtaş13,230,23-15,79
Çimbeton222,400,86-24,99
Çimentaş27,801,09-23,12
Çimsa26,260,3847,53
Çuhadaroğlu Metal7,72-0,521,48
Dagi Giyim3,57-0,284,80
Dagi Yatırım Holding13,370,683,64
Dardanel2,922,46-45,16
Datagate Bilgisayar13,030,54-19,12
Demısaş Döküm7,000,868,10
Denge Holding1,705,59-44,03
Deniz GMYO2,33-0,4326,49
Derimod9,89-0,701,54
Derlüks Yatırım Holding5,12-0,58-41,95
Desa Deri9,65-2,62-0,92
Despec Bilgisayar11,033,37-15,54
Deva Holding23,722,07-1,41
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,630,697,93
Diriteks Diriliş Tekstil5,17-9,7738,61
Ditaş Doğan15,333,0917,87
DO-CO667,400,145,94
Doğan Burda22,949,972,23
Doğan Holding2,601,56-13,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,131,43-8,54
Doğusan7,300,6966,67
Doğuş GMYO9,29-2,0013,71
Doğuş Otomotiv29,502,7213,80
Döktaş Dökümcülük31,180,581,83
Duran Doğan Basım14,860,0041,66
Dyo Boya10,380,68-7,71
Eczacıbaşı İlaç6,580,92-8,64
Eczacıbaşı Yatırım42,460,3357,73
E-Data Teknoloji12,000,50

Edip Gayrimenkul3,480,294,82
Ege Endüstri1.215,001,23-27,02
Ege Gübre166,200,0615,85
Ege Profil28,820,98-24,63
Ege Seramik13,430,6038,99
Egeplast25,80-0,77-22,52
Ekiz Kimya6,490,62-8,98
Emek Elektrik2,69-0,74-5,79
Eminiş Ambalaj20,120,60-45,39
Emlak Konut GMYO1,872,19-11,57
Enerjisa Enerji11,190,99-2,95
Enka İnşaat10,692,3051,81
Erbosan129,301,57218,83
Ereğli Demir Çelik18,070,7837,56
Ersu Gıda3,43-0,29-30,57
Escar Turizm Taşımacılık20,842,16

Escort Teknoloji5,950,17-9,44
Esenboğa Elektrik34,480,3581,22
Etiler Gıda5,400,0035,68
Euro Kapital Yat. Ort.6,250,4863,63
Euro Trend Yat. Ort.3,550,280,33
Euro Yat. Ort.3,470,00-21,87
Euro Yatırım Holding3,300,9216,20
Fade Gıda8,251,1058,60
Fenerbahçe Futbol34,82-0,4617,79
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,593,60-12,14
F-M İzmit Piston115,401,58-5,87
Fonet Bilgi Teknolojileri12,59-1,64-3,38
Ford Otosan169,602,2938,86
Formet Metal ve Cam1,230,82-49,86
Frigo Pak Gıda18,011,01-14,16
Galata Wind Enerji3,670,55

Galatasaray Sportif3,581,13-11,60
Garanti Bankası9,561,59-5,82
Garanti Faktoring8,88-1,66-20,22
Garanti Yat. Ort.2,20-0,90-31,59
Gedik Y. Men. Değ.7,340,1423,86
Gediz Ambalaj17,651,4431,72
Gen İlaç14,853,05

Gentaş3,190,95-29,32
Gersan Elektrik5,660,71-7,82
Girişim Elektrik Sanayi21,261,14

Global Men. Değ.6,00-0,50-0,17
Global Yat. Holding2,250,90-35,96
Good-Year7,751,57-2,74
Göltaş Çimento40,201,98-2,06
Gözde Girişim6,16-1,44-22,81
GSD Denizcilik3,193,2431,00
GSD Holding2,292,69-8,76
Gübre Fabrik.52,151,07-39,40
Güler Yat. Holding2,44-1,21-29,53
Halk GMYO2,301,32-24,54
Hatay Tekstil17,112,3925,48
Hedef Girişim2,923,9115,65
Hektaş8,613,6161,17
HUB Girişim10,322,48-43,30
Hürriyet Gzt.2,11-0,470,48
ICBC Turkey Bank5,163,82-20,62
İdealist Danışmanlık49,963,22271,17
İdealist GMYO2,782,9617,15
İhlas Ev Aletleri1,02-0,97-45,25
İhlas Gayrimenkul0,950,00-24,00
İhlas Gazetecilik1,331,53-46,01
İhlas Holding0,59-3,28-47,45
İhlas Yayın Holding0,830,00-27,19
İndeks Bilgisayar6,390,3137,54
Info Yatırım3,933,42-15,86
İntema36,86-0,43-7,62
Inveo Yatırım Holding101,700,00129,99
İpek Doğal Enerji12,281,24-6,12
İskenderun Demir Çelik12,430,2437,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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