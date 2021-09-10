Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,10
|2,00
|-34,11
|Acıpayam Selüloz
|16,21
|-1,28
|-4,80
|Adel Kalemcilik
|25,84
|-2,49
|-24,52
|Adese Gayrimenkul
|1,23
|-1,60
|-56,07
|Afyon Çimento
|3,61
|-1,63
|-29,35
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,00
|-0,50
|2,36
|Ak Enerji
|1,85
|1,09
|-16,29
|Akbank
|5,64
|-1,74
|-16,54
|Akçansa
|14,62
|0,41
|-9,21
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,27
|-4,62
|-5,54
|Akfen GMYO
|4,19
|7,16
|60,49
|Akın Tekstil
|33,76
|-0,24
|6,30
|Akiş GMYO
|1,81
|-1,09
|-35,18
|Akmerkez GMYO
|39,60
|-0,20
|-35,94
|Aksa
|19,52
|1,51
|41,30
|Aksa Enerji
|14,94
|0,00
|100,81
|Aksigorta
|7,03
|-1,26
|-15,39
|Aksu Enerji
|11,36
|-1,98
|50,52
|Alarko Carrıer
|333,20
|-0,83
|-8,34
|Alarko GMYO
|20,62
|0,49
|-18,60
|Alarko Holding
|8,60
|-0,69
|0,92
|Albaraka Türk
|1,51
|-0,66
|-22,16
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,86
|0,62
|-12,81
|Alkim Kağıt
|14,59
|-0,68
|12,72
|Alkim Kimya
|15,30
|-0,20
|8,61
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,86
|-2,11
|-15,07
|Altınyunus Çeşme
|56,35
|1,53
|12,79
|Anadolu Efes
|21,70
|-1,36
|1,59
|Anadolu Grubu Holding
|23,30
|-1,77
|-10,81
|Anadolu Hayat Emek.
|9,40
|0,11
|16,98
|Anadolu Isuzu
|15,93
|-0,44
|-11,50
|Anadolu Sigorta
|6,31
|-0,32
|-12,61
|Anel Elektrik
|2,80
|-1,75
|-11,67
|Arçelik
|32,20
|0,25
|13,15
|ARD Bilişim Teknolojileri
|52,10
|2,06
|8,36
|Arena Bilgisayar
|10,25
|0,89
|-5,98
|Armada Bilgisayar
|55,50
|-0,18
|13,08
|Arsan Tekstil
|4,69
|1,30
|16,23
|Arzum Ev Aletleri
|19,82
|-1,88
|-17,98
|Aselsan
|15,12
|-1,37
|-17,15
|Ata GMYO
|4,41
|3,04
|-19,96
|Atakule GMYO
|3,23
|-0,31
|37,97
|Atlantis Yatırım Holding
|4,33
|-2,48
|-22,12
|Atlas Yat. Ort.
|1,49
|0,68
|-14,86
|ATP Bilgisayar
|32,82
|-1,74
|Avrasya GMYO
|3,16
|3,95
|20,64
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,00
|-0,33
|-6,25
|Avrupa Yatırım Holding
|5,72
|4,00
|-4,67
|Aydem Enerji
|6,93
|-1,14
|Ayen Enerji
|4,79
|-1,24
|-11,46
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,17
|3,62
|69,95
|Aygaz
|15,17
|-1,37
|6,93
|Bagfaş
|18,70
|-0,80
|-6,50
|Bak Ambalaj
|20,50
|-1,35
|3,66
|Balatacılar Balatacılık
|9,20
|-6,31
|11,65
|Bantaş Ambalaj
|3,87
|-1,28
|23,77
|Banvit
|67,05
|-1,03
|28,94
|Başkent Doğalgaz GMYO
|23,10
|-1,70
|Baştaş Başkent Çimento
|9,99
|0,20
|-42,49
|Batı Çimento
|12,28
|-0,57
|160,72
|Batısöke Çimento
|2,94
|-0,34
|20,49
|Bayrak Taban Sanayi
|8,53
|1,79
|-19,60
|Bera Holding
|10,01
|-1,18
|-50,64
|Berkosan Yalıtım
|10,30
|2,59
|15,47
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,87
|-0,51
|45,30
|Beyaz Filo
|8,99
|-0,66
|-10,81
|Bilici Yatırım
|18,60
|3,68
|236,14
|Bim Mağazalar
|68,80
|-1,15
|-3,50
|Biotrend Çevre ve Enerji
|28,36
|3,65
|Birko Mensucat
|1,16
|-5,69
|4,50
|Birleşim Mühendislik
|10,14
|-0,10
|Birlik Mensucat
|2,30
|-1,71
|-33,53
|Bizim Mağazaları
|12,27
|-1,45
|-20,12
|BMS Çelik Hasır
|8,53
|-2,18
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,70
|2,40
|Borusan Mannesmann
|24,76
|-0,56
|-10,94
|Borusan Yat. Paz.
|440,90
|1,59
|-2,94
|Bosch Fren Sistemleri
|875,00
|-0,73
|-28,84
|Bossa
|30,38
|-1,30
|70,20
|Brisa
|21,88
|-1,00
|13,00
|Burçelik
|24,10
|3,79
|14,65
|Burçelik Vana
|23,90
|2,14
|-51,87
|Bursa Çimento
|3,48
|-1,14
|-30,09
|Carrefoursa
|38,60
|-2,53
|-46,24
|Casa Emtia Petrol
|145,20
|8,85
|36,98
|Ceo Event Medya
|8,46
|2,79
|31,57
|Coca Cola İçecek
|89,30
|-2,40
|40,61
|Cosmos Yat. Holding
|11,00
|0,09
|36,48
|Credıtwest Faktorıng
|4,37
|-0,46
|-25,55
|Çan2 Termik
|12,91
|1,57
|Çelebi
|163,00
|-3,89
|-10,70
|Çelik Halat
|6,41
|0,79
|-29,54
|Çemaş Döküm
|1,22
|0,00
|-28,35
|Çemtaş
|13,07
|-1,21
|-16,81
|Çimbeton
|219,10
|-1,48
|-26,10
|Çimentaş
|26,56
|-4,46
|-26,55
|Çimsa
|26,90
|2,44
|51,12
|Çuhadaroğlu Metal
|7,87
|1,94
|3,45
|Dagi Giyim
|3,50
|-1,96
|2,75
|Dagi Yatırım Holding
|13,27
|-0,75
|2,87
|Dardanel
|2,90
|-0,68
|-45,54
|Datagate Bilgisayar
|12,79
|-1,84
|-20,61
|Demısaş Döküm
|7,02
|0,29
|8,41
|Denge Holding
|1,69
|-0,59
|-44,36
|Deniz GMYO
|2,17
|-6,87
|17,80
|Derimod
|9,88
|-0,10
|1,44
|Derlüks Yatırım Holding
|5,04
|-1,56
|-42,86
|Desa Deri
|9,76
|1,14
|0,21
|Despec Bilgisayar
|11,08
|0,45
|-15,16
|Deva Holding
|23,44
|-1,18
|-2,57
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,66
|0,26
|8,21
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,68
|9,86
|52,28
|Ditaş Doğan
|16,86
|9,98
|29,63
|DO-CO
|655,80
|-1,74
|4,10
|Doğan Burda
|23,98
|4,53
|6,86
|Doğan Holding
|2,57
|-1,15
|-14,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,13
|0,00
|-8,54
|Doğusan
|7,02
|-3,84
|60,27
|Doğuş GMYO
|9,31
|0,22
|13,95
|Doğuş Otomotiv
|30,80
|4,41
|18,81
|Döktaş Dökümcülük
|31,12
|-0,19
|1,63
|Duran Doğan Basım
|14,38
|-3,23
|37,08
|Dyo Boya
|10,36
|-0,19
|-7,89
|Eczacıbaşı İlaç
|6,28
|-4,56
|-12,80
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,16
|-0,71
|56,62
|E-Data Teknoloji
|11,75
|-2,08
|Edip Gayrimenkul
|3,44
|-1,15
|3,61
|Ege Endüstri
|1.206,00
|-0,74
|-27,56
|Ege Gübre
|166,70
|0,30
|16,20
|Ege Profil
|29,04
|0,76
|-24,06
|Ege Seramik
|13,72
|2,16
|41,99
|Egeplast
|24,98
|-3,18
|-24,98
|Ekiz Kimya
|6,60
|1,69
|-7,43
|Emek Elektrik
|2,68
|-0,37
|-6,14
|Eminiş Ambalaj
|20,32
|0,99
|-44,84
|Emlak Konut GMYO
|1,86
|-0,53
|-12,04
|Enerjisa Enerji
|11,08
|-0,98
|-3,91
|Enka İnşaat
|10,47
|-2,06
|48,68
|Erbosan
|128,50
|-0,62
|216,85
|Ereğli Demir Çelik
|17,93
|-0,77
|36,49
|Ersu Gıda
|3,54
|3,21
|-28,34
|Escar Turizm Taşımacılık
|21,00
|0,77
|Escort Teknoloji
|5,97
|0,34
|-9,13
|Esenboğa Elektrik
|34,12
|-1,04
|79,33
|Etiler Gıda
|5,59
|3,52
|40,45
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,32
|1,12
|65,47
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,53
|-0,56
|-0,23
|Euro Yat. Ort.
|3,46
|-0,29
|-22,10
|Euro Yatırım Holding
|2,97
|-10,00
|4,58
|Fade Gıda
|8,30
|0,61
|59,56
|Fenerbahçe Futbol
|34,42
|-1,15
|16,44
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,55
|-1,54
|-13,50
|F-M İzmit Piston
|115,20
|-0,17
|-6,03
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,49
|-0,79
|-4,14
|Ford Otosan
|171,20
|0,94
|40,17
|Formet Metal ve Cam
|1,21
|-1,63
|-50,68
|Frigo Pak Gıda
|17,95
|-0,33
|-14,44
|Galata Wind Enerji
|3,68
|0,27
|Galatasaray Sportif
|3,52
|-1,68
|-13,09
|Garanti Bankası
|9,49
|-0,73
|-6,51
|Garanti Faktoring
|8,99
|1,24
|-19,23
|Garanti Yat. Ort.
|2,19
|-0,45
|-31,90
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,35
|0,14
|24,03
|Gediz Ambalaj
|17,63
|-0,11
|31,57
|Gen İlaç
|14,61
|-1,62
|Gentaş
|3,19
|0,00
|-29,32
|Gersan Elektrik
|5,65
|-0,18
|-7,98
|Girişim Elektrik Sanayi
|21,62
|1,69
|Global Men. Değ.
|6,03
|0,50
|0,33
|Global Yat. Holding
|2,22
|-1,33
|-36,81
|Good-Year
|7,65
|-1,29
|-3,99
|Göltaş Çimento
|39,74
|-1,14
|-3,18
|Gözde Girişim
|6,07
|-1,46
|-23,93
|GSD Denizcilik
|3,13
|-1,88
|28,53
|GSD Holding
|2,26
|-1,31
|-9,96
|Gübre Fabrik.
|51,20
|-1,82
|-40,50
|Güler Yat. Holding
|2,39
|-2,05
|-30,98
|Halk GMYO
|2,28
|-0,87
|-25,20
|Hatay Tekstil
|16,85
|-1,52
|23,57
|Hedef Girişim
|2,86
|-2,05
|13,28
|Hektaş
|8,65
|0,46
|61,91
|HUB Girişim
|10,29
|-0,29
|-43,46
|Hürriyet Gzt.
|2,18
|3,32
|3,81
|ICBC Turkey Bank
|5,07
|-1,74
|-22,00
|İdealist Danışmanlık
|49,46
|-1,00
|267,46
|İdealist GMYO
|2,80
|0,72
|17,99
|İhlas Ev Aletleri
|1,01
|-0,98
|-45,79
|İhlas Gayrimenkul
|0,95
|0,00
|-24,00
|İhlas Gazetecilik
|1,35
|1,50
|-45,20
|İhlas Holding
|0,60
|1,69
|-46,56
|İhlas Yayın Holding
|0,83
|0,00
|-27,19
|İndeks Bilgisayar
|6,30
|-1,41
|35,60
|Info Yatırım
|3,89
|-1,02
|-16,71
|İntema
|36,74
|-0,33
|-7,92
|Inveo Yatırım Holding
|102,30
|0,59
|131,34
|İpek Doğal Enerji
|12,25
|-0,24
|-6,35
|İskenderun Demir Çelik
|12,65
|1,77
|39,99
(Sürecek)
Kaynak: AA
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