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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

10.09.2021 18:41
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,102,00-34,11
Acıpayam Selüloz16,21-1,28-4,80
Adel Kalemcilik25,84-2,49-24,52
Adese Gayrimenkul1,23-1,60-56,07
Afyon Çimento3,61-1,63-29,35
AGESA Hayat Emeklilik18,00-0,502,36
Ak Enerji1,851,09-16,29
Akbank5,64-1,74-16,54
Akçansa14,620,41-9,21
Akdeniz Yatırım Hold.2,27-4,62-5,54
Akfen GMYO4,197,1660,49
Akın Tekstil33,76-0,246,30
Akiş GMYO1,81-1,09-35,18
Akmerkez GMYO39,60-0,20-35,94
Aksa19,521,5141,30
Aksa Enerji14,940,00100,81
Aksigorta7,03-1,26-15,39
Aksu Enerji11,36-1,9850,52
Alarko Carrıer333,20-0,83-8,34
Alarko GMYO20,620,49-18,60
Alarko Holding8,60-0,690,92
Albaraka Türk1,51-0,66-22,16
Alcatel Lucent Teletaş25,860,62-12,81
Alkim Kağıt14,59-0,6812,72
Alkim Kimya15,30-0,208,61
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,86-2,11-15,07
Altınyunus Çeşme56,351,5312,79
Anadolu Efes21,70-1,361,59
Anadolu Grubu Holding23,30-1,77-10,81
Anadolu Hayat Emek.9,400,1116,98
Anadolu Isuzu15,93-0,44-11,50
Anadolu Sigorta6,31-0,32-12,61
Anel Elektrik2,80-1,75-11,67
Arçelik32,200,2513,15
ARD Bilişim Teknolojileri52,102,068,36
Arena Bilgisayar10,250,89-5,98
Armada Bilgisayar55,50-0,1813,08
Arsan Tekstil4,691,3016,23
Arzum Ev Aletleri19,82-1,88-17,98
Aselsan15,12-1,37-17,15
Ata GMYO4,413,04-19,96
Atakule GMYO3,23-0,3137,97
Atlantis Yatırım Holding4,33-2,48-22,12
Atlas Yat. Ort.1,490,68-14,86
ATP Bilgisayar32,82-1,74

Avrasya GMYO3,163,9520,64
Avrasya Petrol ve Tur.3,00-0,33-6,25
Avrupa Yatırım Holding5,724,00-4,67
Aydem Enerji6,93-1,14

Ayen Enerji4,79-1,24-11,46
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,173,6269,95
Aygaz15,17-1,376,93
Bagfaş18,70-0,80-6,50
Bak Ambalaj20,50-1,353,66
Balatacılar Balatacılık9,20-6,3111,65
Bantaş Ambalaj3,87-1,2823,77
Banvit67,05-1,0328,94
Başkent Doğalgaz GMYO23,10-1,70

Baştaş Başkent Çimento9,990,20-42,49
Batı Çimento12,28-0,57160,72
Batısöke Çimento2,94-0,3420,49
Bayrak Taban Sanayi8,531,79-19,60
Bera Holding10,01-1,18-50,64
Berkosan Yalıtım10,302,5915,47
Beşiktaş Futbol Yat.5,87-0,5145,30
Beyaz Filo8,99-0,66-10,81
Bilici Yatırım18,603,68236,14
Bim Mağazalar68,80-1,15-3,50
Biotrend Çevre ve Enerji28,363,65

Birko Mensucat1,16-5,694,50
Birleşim Mühendislik10,14-0,10

Birlik Mensucat2,30-1,71-33,53
Bizim Mağazaları12,27-1,45-20,12
BMS Çelik Hasır8,53-2,18

Boğaziçi Beton Sanayi4,702,40

Borusan Mannesmann24,76-0,56-10,94
Borusan Yat. Paz.440,901,59-2,94
Bosch Fren Sistemleri875,00-0,73-28,84
Bossa30,38-1,3070,20
Brisa21,88-1,0013,00
Burçelik24,103,7914,65
Burçelik Vana23,902,14-51,87
Bursa Çimento3,48-1,14-30,09
Carrefoursa38,60-2,53-46,24
Casa Emtia Petrol145,208,8536,98
Ceo Event Medya8,462,7931,57
Coca Cola İçecek89,30-2,4040,61
Cosmos Yat. Holding11,000,0936,48
Credıtwest Faktorıng4,37-0,46-25,55
Çan2 Termik12,911,57

Çelebi163,00-3,89-10,70
Çelik Halat6,410,79-29,54
Çemaş Döküm1,220,00-28,35
Çemtaş13,07-1,21-16,81
Çimbeton219,10-1,48-26,10
Çimentaş26,56-4,46-26,55
Çimsa26,902,4451,12
Çuhadaroğlu Metal7,871,943,45
Dagi Giyim3,50-1,962,75
Dagi Yatırım Holding13,27-0,752,87
Dardanel2,90-0,68-45,54
Datagate Bilgisayar12,79-1,84-20,61
Demısaş Döküm7,020,298,41
Denge Holding1,69-0,59-44,36
Deniz GMYO2,17-6,8717,80
Derimod9,88-0,101,44
Derlüks Yatırım Holding5,04-1,56-42,86
Desa Deri9,761,140,21
Despec Bilgisayar11,080,45-15,16
Deva Holding23,44-1,18-2,57
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,660,268,21
Diriteks Diriliş Tekstil5,689,8652,28
Ditaş Doğan16,869,9829,63
DO-CO655,80-1,744,10
Doğan Burda23,984,536,86
Doğan Holding2,57-1,15-14,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,130,00-8,54
Doğusan7,02-3,8460,27
Doğuş GMYO9,310,2213,95
Doğuş Otomotiv30,804,4118,81
Döktaş Dökümcülük31,12-0,191,63
Duran Doğan Basım14,38-3,2337,08
Dyo Boya10,36-0,19-7,89
Eczacıbaşı İlaç6,28-4,56-12,80
Eczacıbaşı Yatırım42,16-0,7156,62
E-Data Teknoloji11,75-2,08

Edip Gayrimenkul3,44-1,153,61
Ege Endüstri1.206,00-0,74-27,56
Ege Gübre166,700,3016,20
Ege Profil29,040,76-24,06
Ege Seramik13,722,1641,99
Egeplast24,98-3,18-24,98
Ekiz Kimya6,601,69-7,43
Emek Elektrik2,68-0,37-6,14
Eminiş Ambalaj20,320,99-44,84
Emlak Konut GMYO1,86-0,53-12,04
Enerjisa Enerji11,08-0,98-3,91
Enka İnşaat10,47-2,0648,68
Erbosan128,50-0,62216,85
Ereğli Demir Çelik17,93-0,7736,49
Ersu Gıda3,543,21-28,34
Escar Turizm Taşımacılık21,000,77

Escort Teknoloji5,970,34-9,13
Esenboğa Elektrik34,12-1,0479,33
Etiler Gıda5,593,5240,45
Euro Kapital Yat. Ort.6,321,1265,47
Euro Trend Yat. Ort.3,53-0,56-0,23
Euro Yat. Ort.3,46-0,29-22,10
Euro Yatırım Holding2,97-10,004,58
Fade Gıda8,300,6159,56
Fenerbahçe Futbol34,42-1,1516,44
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,55-1,54-13,50
F-M İzmit Piston115,20-0,17-6,03
Fonet Bilgi Teknolojileri12,49-0,79-4,14
Ford Otosan171,200,9440,17
Formet Metal ve Cam1,21-1,63-50,68
Frigo Pak Gıda17,95-0,33-14,44
Galata Wind Enerji3,680,27

Galatasaray Sportif3,52-1,68-13,09
Garanti Bankası9,49-0,73-6,51
Garanti Faktoring8,991,24-19,23
Garanti Yat. Ort.2,19-0,45-31,90
Gedik Y. Men. Değ.7,350,1424,03
Gediz Ambalaj17,63-0,1131,57
Gen İlaç14,61-1,62

Gentaş3,190,00-29,32
Gersan Elektrik5,65-0,18-7,98
Girişim Elektrik Sanayi21,621,69

Global Men. Değ.6,030,500,33
Global Yat. Holding2,22-1,33-36,81
Good-Year7,65-1,29-3,99
Göltaş Çimento39,74-1,14-3,18
Gözde Girişim6,07-1,46-23,93
GSD Denizcilik3,13-1,8828,53
GSD Holding2,26-1,31-9,96
Gübre Fabrik.51,20-1,82-40,50
Güler Yat. Holding2,39-2,05-30,98
Halk GMYO2,28-0,87-25,20
Hatay Tekstil16,85-1,5223,57
Hedef Girişim2,86-2,0513,28
Hektaş8,650,4661,91
HUB Girişim10,29-0,29-43,46
Hürriyet Gzt.2,183,323,81
ICBC Turkey Bank5,07-1,74-22,00
İdealist Danışmanlık49,46-1,00267,46
İdealist GMYO2,800,7217,99
İhlas Ev Aletleri1,01-0,98-45,79
İhlas Gayrimenkul0,950,00-24,00
İhlas Gazetecilik1,351,50-45,20
İhlas Holding0,601,69-46,56
İhlas Yayın Holding0,830,00-27,19
İndeks Bilgisayar6,30-1,4135,60
Info Yatırım3,89-1,02-16,71
İntema36,74-0,33-7,92
Inveo Yatırım Holding102,300,59131,34
İpek Doğal Enerji12,25-0,24-6,35
İskenderun Demir Çelik12,651,7739,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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