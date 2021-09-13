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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

13.09.2021 18:35
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,324,31-31,27
Acıpayam Selüloz16,300,56-4,28
Adel Kalemcilik26,321,86-23,12
Adese Gayrimenkul1,273,25-54,64
Afyon Çimento3,620,28-29,16
AGESA Hayat Emeklilik17,88-0,671,68
Ak Enerji1,84-0,54-16,74
Akbank5,650,18-16,39
Akçansa14,58-0,27-9,45
Akdeniz Yatırım Hold.2,280,44-5,12
Akfen GMYO4,01-4,3053,59
Akın Tekstil35,404,8611,46
Akiş GMYO1,810,00-35,18
Akmerkez GMYO39,10-1,26-36,75
Aksa19,05-2,4137,90
Aksa Enerji14,74-1,3498,12
Aksigorta7,050,28-15,15
Aksu Enerji10,95-3,6145,09
Alarko Carrıer327,00-1,86-10,04
Alarko GMYO20,820,97-17,81
Alarko Holding8,994,535,50
Albaraka Türk1,520,66-21,65
Alcatel Lucent Teletaş25,58-1,08-13,76
Alkim Kağıt14,650,4113,18
Alkim Kimya15,28-0,138,47
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,902,15-13,24
Altınyunus Çeşme54,55-3,199,19
Anadolu Efes21,64-0,281,30
Anadolu Grubu Holding22,96-1,46-12,11
Anadolu Hayat Emek.9,440,4317,48
Anadolu Isuzu16,070,88-10,72
Anadolu Sigorta6,30-0,16-12,75
Anel Elektrik2,77-1,07-12,62
Arçelik32,280,2513,43
ARD Bilişim Teknolojileri52,701,159,61
Arena Bilgisayar10,361,07-4,97
Armada Bilgisayar56,752,2515,63
Arsan Tekstil4,67-0,4315,73
Arzum Ev Aletleri21,046,16-12,93
Aselsan15,11-0,07-17,21
Ata GMYO4,21-4,54-23,59
Atakule GMYO3,250,6238,82
Atlantis Yatırım Holding4,401,62-20,86
Atlas Yat. Ort.1,48-0,67-15,43
ATP Bilgisayar32,960,43

Avrasya GMYO3,15-0,3220,26
Avrasya Petrol ve Tur.2,91-3,00-9,06
Avrupa Yatırım Holding5,63-1,57-6,17
Aydem Enerji6,930,00

Ayen Enerji4,902,30-9,43
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,501,7272,88
Aygaz15,180,077,00
Bagfaş19,051,87-4,75
Bak Ambalaj20,560,293,96
Balatacılar Balatacılık8,93-2,938,37
Bantaş Ambalaj3,900,7824,73
Banvit67,550,7529,90
Başkent Doğalgaz GMYO23,100,00

Baştaş Başkent Çimento9,74-2,50-43,93
Batı Çimento12,400,98163,27
Batısöke Çimento2,92-0,6819,67
Bayrak Taban Sanayi8,762,70-17,44
Bera Holding9,95-0,60-50,94
Berkosan Yalıtım9,86-4,2710,54
Beşiktaş Futbol Yat.6,459,8859,65
Beyaz Filo8,87-1,33-12,00
Bilici Yatırım18,35-1,34231,63
Bim Mağazalar68,20-0,87-4,34
Biotrend Çevre ve Enerji29,002,26

Birko Mensucat1,12-3,450,90
Birleşim Mühendislik10,473,25

Birlik Mensucat2,20-4,35-36,42
Bizim Mağazaları12,451,47-18,95
BMS Çelik Hasır8,803,17

Boğaziçi Beton Sanayi4,720,43

Borusan Mannesmann24,36-1,62-12,37
Borusan Yat. Paz.431,00-2,25-5,12
Bosch Fren Sistemleri873,10-0,22-29,00
Bossa29,90-1,5867,51
Brisa21,72-0,7312,17
Burçelik23,38-2,9911,23
Burçelik Vana23,06-3,51-53,56
Bursa Çimento3,47-0,29-30,29
Carrefoursa42,4610,00-40,86
Casa Emtia Petrol135,60-6,6127,92
Ceo Event Medya8,25-2,4828,30
Coca Cola İçecek87,65-1,8538,01
Cosmos Yat. Holding10,99-0,0936,35
Credıtwest Faktorıng4,370,00-25,55
Çan2 Termik12,84-0,54

Çelebi163,900,55-10,20
Çelik Halat6,775,62-25,59
Çemaş Döküm1,230,82-27,76
Çemtaş13,462,98-14,33
Çimbeton217,60-0,68-26,61
Çimentaş27,302,79-24,50
Çimsa27,421,9354,04
Çuhadaroğlu Metal8,204,197,79
Dagi Giyim3,49-0,292,45
Dagi Yatırım Holding13,06-1,581,24
Dardanel2,88-0,69-45,92
Datagate Bilgisayar12,981,49-19,43
Demısaş Döküm7,172,1410,73
Denge Holding1,68-0,59-44,69
Deniz GMYO2,170,0017,80
Derimod9,74-1,420,00
Derlüks Yatırım Holding5,01-0,60-43,20
Desa Deri9,60-1,64-1,44
Despec Bilgisayar10,71-3,34-17,99
Deva Holding23,30-0,60-3,15
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,002,9211,37
Diriteks Diriliş Tekstil6,249,8667,29
Ditaş Doğan18,549,9642,55
DO-CO653,50-0,353,73
Doğan Burda24,000,086,95
Doğan Holding2,632,33-12,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,213,76-5,11
Doğusan6,57-6,4150,00
Doğuş GMYO9,26-0,5413,34
Doğuş Otomotiv31,943,7023,21
Döktaş Dökümcülük30,80-1,030,59
Duran Doğan Basım15,417,1646,90
Dyo Boya10,804,25-3,98
Eczacıbaşı İlaç6,320,64-12,25
Eczacıbaşı Yatırım41,76-0,9555,13
E-Data Teknoloji11,830,68

Edip Gayrimenkul3,481,164,82
Ege Endüstri1.198,20-0,65-28,03
Ege Gübre165,50-0,7215,37
Ege Profil29,00-0,14-24,16
Ege Seramik13,53-1,3840,03
Egeplast24,26-2,88-27,15
Ekiz Kimya6,45-2,27-9,54
Emek Elektrik2,67-0,37-6,49
Eminiş Ambalaj20,02-1,48-45,66
Emlak Konut GMYO1,84-1,08-12,99
Enerjisa Enerji11,03-0,45-4,34
Enka İnşaat10,45-0,1948,40
Erbosan125,50-2,33209,46
Ereğli Demir Çelik18,060,7337,48
Ersu Gıda3,704,52-25,10
Escar Turizm Taşımacılık20,92-0,38

Escort Teknoloji5,87-1,68-10,65
Esenboğa Elektrik33,48-1,8875,97
Etiler Gıda5,610,3640,95
Euro Kapital Yat. Ort.6,675,5474,63
Euro Trend Yat. Ort.3,51-0,57-0,80
Euro Yat. Ort.3,43-0,87-22,77
Euro Yatırım Holding2,78-6,40-2,11
Fade Gıda8,421,4561,87
Fenerbahçe Futbol33,48-2,7313,26
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,591,57-12,14
F-M İzmit Piston113,90-1,13-7,09
Fonet Bilgi Teknolojileri12,47-0,16-4,30
Ford Otosan170,00-0,7039,19
Formet Metal ve Cam1,318,26-46,60
Frigo Pak Gıda18,161,17-13,44
Galata Wind Enerji3,680,00

Galatasaray Sportif3,581,70-11,60
Garanti Bankası9,39-1,05-7,50
Garanti Faktoring8,93-0,67-19,77
Garanti Yat. Ort.2,190,00-31,90
Gedik Y. Men. Değ.7,34-0,1423,86
Gediz Ambalaj17,640,0631,64
Gen İlaç14,640,21

Gentaş3,18-0,31-29,54
Gersan Elektrik5,761,95-6,19
Girişim Elektrik Sanayi23,789,99

Global Men. Değ.5,97-1,00-0,67
Global Yat. Holding2,251,35-35,96
Good-Year7,63-0,26-4,25
Göltaş Çimento38,82-2,32-5,42
Gözde Girişim6,00-1,15-24,81
GSD Denizcilik3,243,5133,05
GSD Holding2,301,77-8,37
Gübre Fabrik.50,90-0,59-40,85
Güler Yat. Holding2,431,67-29,82
Halk GMYO2,415,70-20,93
Hatay Tekstil17,202,0826,14
Hedef Girişim2,870,3513,67
Hektaş8,59-0,6960,79
HUB Girişim10,431,36-42,69
Hürriyet Gzt.2,180,003,81
ICBC Turkey Bank5,579,86-14,31
İdealist Danışmanlık48,20-2,55258,10
İdealist GMYO2,70-3,5713,78
İhlas Ev Aletleri1,020,99-45,25
İhlas Gayrimenkul0,94-1,05-24,80
İhlas Gazetecilik1,350,00-45,20
İhlas Holding0,58-3,33-48,34
İhlas Yayın Holding0,82-1,20-28,07
İndeks Bilgisayar6,29-0,1635,38
Info Yatırım4,002,83-14,36
İntema36,72-0,05-7,97
Inveo Yatırım Holding102,400,10131,57
İpek Doğal Enerji12,542,37-4,13
İskenderun Demir Çelik12,56-0,7139,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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