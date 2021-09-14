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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

14.09.2021 18:42
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,22-1,88-32,56
Acıpayam Selüloz16,26-0,25-4,51
Adel Kalemcilik26,380,23-22,94
Adese Gayrimenkul1,26-0,79-55,00
Afyon Çimento3,60-0,55-29,55
AGESA Hayat Emeklilik17,900,111,79
Ak Enerji1,82-1,09-17,65
Akbank5,650,00-16,39
Akçansa14,40-1,23-10,57
Akdeniz Yatırım Hold.2,290,44-4,71
Akfen GMYO4,276,4863,55
Akın Tekstil34,08-3,737,30
Akiş GMYO1,810,00-35,18
Akmerkez GMYO39,02-0,20-36,88
Aksa19,110,3138,33
Aksa Enerji14,891,02100,13
Aksigorta7,03-0,28-15,39
Aksu Enerji11,202,2848,40
Alarko Carrıer319,70-2,23-12,05
Alarko GMYO21,282,21-15,99
Alarko Holding9,182,117,73
Albaraka Türk1,520,00-21,65
Alcatel Lucent Teletaş25,720,55-13,28
Alkim Kağıt14,650,0013,18
Alkim Kimya15,22-0,398,04
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,86-2,11-15,07
Altınyunus Çeşme54,550,009,19
Anadolu Efes21,740,461,77
Anadolu Grubu Holding22,94-0,09-12,19
Anadolu Hayat Emek.9,35-0,9516,36
Anadolu Isuzu15,95-0,75-11,39
Anadolu Sigorta6,25-0,79-13,44
Anel Elektrik2,72-1,81-14,20
Arçelik32,02-0,8112,51
ARD Bilişim Teknolojileri52,00-1,338,15
Arena Bilgisayar10,27-0,87-5,80
Armada Bilgisayar55,90-1,5013,90
Arsan Tekstil4,53-3,0012,26
Arzum Ev Aletleri20,58-2,19-14,83
Aselsan14,96-0,99-18,03
Ata GMYO4,17-0,95-24,32
Atakule GMYO3,250,0038,82
Atlantis Yatırım Holding4,553,41-18,17
Atlas Yat. Ort.1,480,00-15,43
ATP Bilgisayar35,206,80

Avrasya GMYO3,14-0,3219,88
Avrasya Petrol ve Tur.2,84-2,41-11,25
Avrupa Yatırım Holding5,965,86-0,67
Aydem Enerji6,91-0,29

Ayen Enerji4,930,61-8,87
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,002,5677,31
Aygaz15,15-0,206,79
Bagfaş18,78-1,42-6,10
Bak Ambalaj20,620,294,27
Balatacılar Balatacılık8,77-1,796,43
Bantaş Ambalaj3,71-4,8718,66
Banvit67,00-0,8128,85
Başkent Doğalgaz GMYO24,003,90

Baştaş Başkent Çimento9,760,21-43,81
Batı Çimento12,18-1,77158,60
Batısöke Çimento2,971,7121,72
Bayrak Taban Sanayi8,65-1,26-18,47
Bera Holding9,81-1,41-51,63
Berkosan Yalıtım9,63-2,337,96
Beşiktaş Futbol Yat.6,41-0,6258,66
Beyaz Filo8,82-0,56-12,49
Bilici Yatırım18,22-0,71229,28
Bim Mağazalar67,45-1,10-5,39
Biotrend Çevre ve Enerji31,9010,00

Birko Mensucat1,08-3,57-2,70
Birleşim Mühendislik10,26-2,01

Birlik Mensucat2,315,00-33,24
Bizim Mağazaları12,450,00-18,95
BMS Çelik Hasır8,911,25

Boğaziçi Beton Sanayi4,67-1,06

Borusan Mannesmann24,22-0,57-12,88
Borusan Yat. Paz.421,10-2,30-7,30
Bosch Fren Sistemleri860,30-1,47-30,04
Bossa29,40-1,6764,71
Brisa21,50-1,0111,04
Burçelik22,84-2,318,66
Burçelik Vana23,180,52-53,32
Bursa Çimento3,43-1,15-31,09
Carrefoursa46,709,99-34,96
Casa Emtia Petrol133,10-1,8425,57
Ceo Event Medya8,330,9729,55
Coca Cola İçecek87,35-0,3437,54
Cosmos Yat. Holding10,91-0,7335,36
Credıtwest Faktorıng4,380,23-25,38
Çan2 Termik13,102,02

Çelebi160,60-2,01-12,01
Çelik Halat6,41-5,32-29,54
Çemaş Döküm1,21-1,63-28,93
Çemtaş13,27-1,41-15,54
Çimbeton216,30-0,60-27,05
Çimentaş27,00-1,10-25,33
Çimsa27,14-1,0252,47
Çuhadaroğlu Metal7,94-3,174,37
Dagi Giyim3,562,014,51
Dagi Yatırım Holding12,80-1,99-0,78
Dardanel2,83-1,74-46,85
Datagate Bilgisayar12,89-0,69-19,99
Demısaş Döküm6,98-2,657,79
Denge Holding1,690,60-44,36
Deniz GMYO2,170,0017,80
Derimod9,800,620,62
Derlüks Yatırım Holding4,95-1,20-43,88
Desa Deri9,45-1,56-2,98
Despec Bilgisayar11,335,79-13,25
Deva Holding23,26-0,17-3,32
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,74-2,178,96
Diriteks Diriliş Tekstil6,494,0173,99
Ditaş Doğan17,62-4,9635,48
DO-CO670,302,576,40
Doğan Burda23,00-4,172,50
Doğan Holding2,59-1,52-13,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,19-0,90-5,97
Doğusan6,12-6,8539,73
Doğuş GMYO9,15-1,1912,00
Doğuş Otomotiv33,825,8930,46
Döktaş Dökümcülük30,74-0,190,39
Duran Doğan Basım15,410,0046,90
Dyo Boya10,60-1,85-5,75
Eczacıbaşı İlaç6,17-2,37-14,33
Eczacıbaşı Yatırım41,00-1,8252,31
E-Data Teknoloji12,455,24

Edip Gayrimenkul3,634,319,34
Ege Endüstri1.183,30-1,24-28,93
Ege Gübre163,80-1,0314,18
Ege Profil28,80-0,69-24,69
Ege Seramik13,40-0,9638,68
Egeplast24,280,08-27,09
Ekiz Kimya6,37-1,24-10,66
Emek Elektrik2,65-0,75-7,19
Eminiş Ambalaj20,00-0,10-45,71
Emlak Konut GMYO1,850,54-12,51
Enerjisa Enerji11,02-0,09-4,43
Enka İnşaat10,470,1948,68
Erbosan122,30-2,55201,57
Ereğli Demir Çelik17,77-1,6135,27
Ersu Gıda3,54-4,32-28,34
Escar Turizm Taşımacılık20,86-0,29

Escort Teknoloji5,74-2,21-12,63
Esenboğa Elektrik32,52-2,8770,92
Etiler Gıda5,60-0,1840,70
Euro Kapital Yat. Ort.6,680,1574,89
Euro Trend Yat. Ort.3,47-1,14-1,93
Euro Yat. Ort.3,39-1,17-23,67
Euro Yatırım Holding2,55-8,27-10,21
Fade Gıda8,30-1,4359,56
Fenerbahçe Futbol33,30-0,5412,65
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,56-1,16-13,16
F-M İzmit Piston112,80-0,97-7,99
Fonet Bilgi Teknolojileri12,32-1,20-5,45
Ford Otosan168,80-0,7138,20
Formet Metal ve Cam1,27-3,05-48,23
Frigo Pak Gıda17,92-1,32-14,59
Galata Wind Enerji3,690,27

Galatasaray Sportif3,580,00-11,60
Garanti Bankası9,561,81-5,82
Garanti Faktoring8,71-2,46-21,74
Garanti Yat. Ort.2,190,00-31,90
Gedik Y. Men. Değ.7,25-1,2322,34
Gediz Ambalaj17,60-0,2331,34
Gen İlaç14,57-0,48

Gentaş3,12-1,89-30,87
Gersan Elektrik5,841,39-4,89
Girişim Elektrik Sanayi23,840,25

Global Men. Değ.6,092,011,33
Global Yat. Holding2,23-0,89-36,53
Good-Year7,640,13-4,12
Göltaş Çimento39,020,52-4,93
Gözde Girişim5,87-2,17-26,44
GSD Denizcilik3,18-1,8530,59
GSD Holding2,341,74-6,77
Gübre Fabrik.50,55-0,69-41,26
Güler Yat. Holding2,40-1,23-30,69
Halk GMYO2,40-0,41-21,26
Hatay Tekstil16,91-1,6924,01
Hedef Girişim2,82-1,7411,69
Hektaş8,52-0,8159,48
HUB Girişim10,652,11-41,48
Hürriyet Gzt.2,221,835,71
ICBC Turkey Bank5,54-0,54-14,77
İdealist Danışmanlık49,001,66264,04
İdealist GMYO2,68-0,7412,94
İhlas Ev Aletleri1,020,00-45,25
İhlas Gayrimenkul0,940,00-24,80
İhlas Gazetecilik1,27-5,93-48,45
İhlas Holding0,591,72-47,45
İhlas Yayın Holding0,80-2,44-29,82
İndeks Bilgisayar6,25-0,6434,52
Info Yatırım4,000,00-14,36
İntema36,40-0,87-8,77
Inveo Yatırım Holding100,10-2,25126,37
İpek Doğal Enerji12,40-1,12-5,20
İskenderun Demir Çelik12,42-1,1137,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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