Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,22 -1,88 -32,56 Acıpayam Selüloz 16,26 -0,25 -4,51 Adel Kalemcilik 26,38 0,23 -22,94 Adese Gayrimenkul 1,26 -0,79 -55,00 Afyon Çimento 3,60 -0,55 -29,55 AGESA Hayat Emeklilik 17,90 0,11 1,79 Ak Enerji 1,82 -1,09 -17,65 Akbank 5,65 0,00 -16,39 Akçansa 14,40 -1,23 -10,57 Akdeniz Yatırım Hold. 2,29 0,44 -4,71 Akfen GMYO 4,27 6,48 63,55 Akın Tekstil 34,08 -3,73 7,30 Akiş GMYO 1,81 0,00 -35,18 Akmerkez GMYO 39,02 -0,20 -36,88 Aksa 19,11 0,31 38,33 Aksa Enerji 14,89 1,02 100,13 Aksigorta 7,03 -0,28 -15,39 Aksu Enerji 11,20 2,28 48,40 Alarko Carrıer 319,70 -2,23 -12,05 Alarko GMYO 21,28 2,21 -15,99 Alarko Holding 9,18 2,11 7,73 Albaraka Türk 1,52 0,00 -21,65 Alcatel Lucent Teletaş 25,72 0,55 -13,28 Alkim Kağıt 14,65 0,00 13,18 Alkim Kimya 15,22 -0,39 8,04 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,86 -2,11 -15,07 Altınyunus Çeşme 54,55 0,00 9,19 Anadolu Efes 21,74 0,46 1,77 Anadolu Grubu Holding 22,94 -0,09 -12,19 Anadolu Hayat Emek. 9,35 -0,95 16,36 Anadolu Isuzu 15,95 -0,75 -11,39 Anadolu Sigorta 6,25 -0,79 -13,44 Anel Elektrik 2,72 -1,81 -14,20 Arçelik 32,02 -0,81 12,51 ARD Bilişim Teknolojileri 52,00 -1,33 8,15 Arena Bilgisayar 10,27 -0,87 -5,80 Armada Bilgisayar 55,90 -1,50 13,90 Arsan Tekstil 4,53 -3,00 12,26 Arzum Ev Aletleri 20,58 -2,19 -14,83 Aselsan 14,96 -0,99 -18,03 Ata GMYO 4,17 -0,95 -24,32 Atakule GMYO 3,25 0,00 38,82 Atlantis Yatırım Holding 4,55 3,41 -18,17 Atlas Yat. Ort. 1,48 0,00 -15,43 ATP Bilgisayar 35,20 6,80 Avrasya GMYO 3,14 -0,32 19,88 Avrasya Petrol ve Tur. 2,84 -2,41 -11,25 Avrupa Yatırım Holding 5,96 5,86 -0,67 Aydem Enerji 6,91 -0,29 Ayen Enerji 4,93 0,61 -8,87 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,00 2,56 77,31 Aygaz 15,15 -0,20 6,79 Bagfaş 18,78 -1,42 -6,10 Bak Ambalaj 20,62 0,29 4,27 Balatacılar Balatacılık 8,77 -1,79 6,43 Bantaş Ambalaj 3,71 -4,87 18,66 Banvit 67,00 -0,81 28,85 Başkent Doğalgaz GMYO 24,00 3,90 Baştaş Başkent Çimento 9,76 0,21 -43,81 Batı Çimento 12,18 -1,77 158,60 Batısöke Çimento 2,97 1,71 21,72 Bayrak Taban Sanayi 8,65 -1,26 -18,47 Bera Holding 9,81 -1,41 -51,63 Berkosan Yalıtım 9,63 -2,33 7,96 Beşiktaş Futbol Yat. 6,41 -0,62 58,66 Beyaz Filo 8,82 -0,56 -12,49 Bilici Yatırım 18,22 -0,71 229,28 Bim Mağazalar 67,45 -1,10 -5,39 Biotrend Çevre ve Enerji 31,90 10,00 Birko Mensucat 1,08 -3,57 -2,70 Birleşim Mühendislik 10,26 -2,01 Birlik Mensucat 2,31 5,00 -33,24 Bizim Mağazaları 12,45 0,00 -18,95 BMS Çelik Hasır 8,91 1,25 Boğaziçi Beton Sanayi 4,67 -1,06 Borusan Mannesmann 24,22 -0,57 -12,88 Borusan Yat. Paz. 421,10 -2,30 -7,30 Bosch Fren Sistemleri 860,30 -1,47 -30,04 Bossa 29,40 -1,67 64,71 Brisa 21,50 -1,01 11,04 Burçelik 22,84 -2,31 8,66 Burçelik Vana 23,18 0,52 -53,32 Bursa Çimento 3,43 -1,15 -31,09 Carrefoursa 46,70 9,99 -34,96 Casa Emtia Petrol 133,10 -1,84 25,57 Ceo Event Medya 8,33 0,97 29,55 Coca Cola İçecek 87,35 -0,34 37,54 Cosmos Yat. Holding 10,91 -0,73 35,36 Credıtwest Faktorıng 4,38 0,23 -25,38 Çan2 Termik 13,10 2,02 Çelebi 160,60 -2,01 -12,01 Çelik Halat 6,41 -5,32 -29,54 Çemaş Döküm 1,21 -1,63 -28,93 Çemtaş 13,27 -1,41 -15,54 Çimbeton 216,30 -0,60 -27,05 Çimentaş 27,00 -1,10 -25,33 Çimsa 27,14 -1,02 52,47 Çuhadaroğlu Metal 7,94 -3,17 4,37 Dagi Giyim 3,56 2,01 4,51 Dagi Yatırım Holding 12,80 -1,99 -0,78 Dardanel 2,83 -1,74 -46,85 Datagate Bilgisayar 12,89 -0,69 -19,99 Demısaş Döküm 6,98 -2,65 7,79 Denge Holding 1,69 0,60 -44,36 Deniz GMYO 2,17 0,00 17,80 Derimod 9,80 0,62 0,62 Derlüks Yatırım Holding 4,95 -1,20 -43,88 Desa Deri 9,45 -1,56 -2,98 Despec Bilgisayar 11,33 5,79 -13,25 Deva Holding 23,26 -0,17 -3,32 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,74 -2,17 8,96 Diriteks Diriliş Tekstil 6,49 4,01 73,99 Ditaş Doğan 17,62 -4,96 35,48 DO-CO 670,30 2,57 6,40 Doğan Burda 23,00 -4,17 2,50 Doğan Holding 2,59 -1,52 -13,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,19 -0,90 -5,97 Doğusan 6,12 -6,85 39,73 Doğuş GMYO 9,15 -1,19 12,00 Doğuş Otomotiv 33,82 5,89 30,46 Döktaş Dökümcülük 30,74 -0,19 0,39 Duran Doğan Basım 15,41 0,00 46,90 Dyo Boya 10,60 -1,85 -5,75 Eczacıbaşı İlaç 6,17 -2,37 -14,33 Eczacıbaşı Yatırım 41,00 -1,82 52,31 E-Data Teknoloji 12,45 5,24 Edip Gayrimenkul 3,63 4,31 9,34 Ege Endüstri 1.183,30 -1,24 -28,93 Ege Gübre 163,80 -1,03 14,18 Ege Profil 28,80 -0,69 -24,69 Ege Seramik 13,40 -0,96 38,68 Egeplast 24,28 0,08 -27,09 Ekiz Kimya 6,37 -1,24 -10,66 Emek Elektrik 2,65 -0,75 -7,19 Eminiş Ambalaj 20,00 -0,10 -45,71 Emlak Konut GMYO 1,85 0,54 -12,51 Enerjisa Enerji 11,02 -0,09 -4,43 Enka İnşaat 10,47 0,19 48,68 Erbosan 122,30 -2,55 201,57 Ereğli Demir Çelik 17,77 -1,61 35,27 Ersu Gıda 3,54 -4,32 -28,34 Escar Turizm Taşımacılık 20,86 -0,29 Escort Teknoloji 5,74 -2,21 -12,63 Esenboğa Elektrik 32,52 -2,87 70,92 Etiler Gıda 5,60 -0,18 40,70 Euro Kapital Yat. Ort. 6,68 0,15 74,89 Euro Trend Yat. Ort. 3,47 -1,14 -1,93 Euro Yat. Ort. 3,39 -1,17 -23,67 Euro Yatırım Holding 2,55 -8,27 -10,21 Fade Gıda 8,30 -1,43 59,56 Fenerbahçe Futbol 33,30 -0,54 12,65 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,56 -1,16 -13,16 F-M İzmit Piston 112,80 -0,97 -7,99 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,32 -1,20 -5,45 Ford Otosan 168,80 -0,71 38,20 Formet Metal ve Cam 1,27 -3,05 -48,23 Frigo Pak Gıda 17,92 -1,32 -14,59 Galata Wind Enerji 3,69 0,27 Galatasaray Sportif 3,58 0,00 -11,60 Garanti Bankası 9,56 1,81 -5,82 Garanti Faktoring 8,71 -2,46 -21,74 Garanti Yat. Ort. 2,19 0,00 -31,90 Gedik Y. Men. Değ. 7,25 -1,23 22,34 Gediz Ambalaj 17,60 -0,23 31,34 Gen İlaç 14,57 -0,48 Gentaş 3,12 -1,89 -30,87 Gersan Elektrik 5,84 1,39 -4,89 Girişim Elektrik Sanayi 23,84 0,25 Global Men. Değ. 6,09 2,01 1,33 Global Yat. Holding 2,23 -0,89 -36,53 Good-Year 7,64 0,13 -4,12 Göltaş Çimento 39,02 0,52 -4,93 Gözde Girişim 5,87 -2,17 -26,44 GSD Denizcilik 3,18 -1,85 30,59 GSD Holding 2,34 1,74 -6,77 Gübre Fabrik. 50,55 -0,69 -41,26 Güler Yat. Holding 2,40 -1,23 -30,69 Halk GMYO 2,40 -0,41 -21,26 Hatay Tekstil 16,91 -1,69 24,01 Hedef Girişim 2,82 -1,74 11,69 Hektaş 8,52 -0,81 59,48 HUB Girişim 10,65 2,11 -41,48 Hürriyet Gzt. 2,22 1,83 5,71 ICBC Turkey Bank 5,54 -0,54 -14,77 İdealist Danışmanlık 49,00 1,66 264,04 İdealist GMYO 2,68 -0,74 12,94 İhlas Ev Aletleri 1,02 0,00 -45,25 İhlas Gayrimenkul 0,94 0,00 -24,80 İhlas Gazetecilik 1,27 -5,93 -48,45 İhlas Holding 0,59 1,72 -47,45 İhlas Yayın Holding 0,80 -2,44 -29,82 İndeks Bilgisayar 6,25 -0,64 34,52 Info Yatırım 4,00 0,00 -14,36 İntema 36,40 -0,87 -8,77 Inveo Yatırım Holding 100,10 -2,25 126,37 İpek Doğal Enerji 12,40 -1,12 -5,20 İskenderun Demir Çelik 12,42 -1,11 37,45 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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