Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,22
|-1,88
|-32,56
|Acıpayam Selüloz
|16,26
|-0,25
|-4,51
|Adel Kalemcilik
|26,38
|0,23
|-22,94
|Adese Gayrimenkul
|1,26
|-0,79
|-55,00
|Afyon Çimento
|3,60
|-0,55
|-29,55
|AGESA Hayat Emeklilik
|17,90
|0,11
|1,79
|Ak Enerji
|1,82
|-1,09
|-17,65
|Akbank
|5,65
|0,00
|-16,39
|Akçansa
|14,40
|-1,23
|-10,57
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,29
|0,44
|-4,71
|Akfen GMYO
|4,27
|6,48
|63,55
|Akın Tekstil
|34,08
|-3,73
|7,30
|Akiş GMYO
|1,81
|0,00
|-35,18
|Akmerkez GMYO
|39,02
|-0,20
|-36,88
|Aksa
|19,11
|0,31
|38,33
|Aksa Enerji
|14,89
|1,02
|100,13
|Aksigorta
|7,03
|-0,28
|-15,39
|Aksu Enerji
|11,20
|2,28
|48,40
|Alarko Carrıer
|319,70
|-2,23
|-12,05
|Alarko GMYO
|21,28
|2,21
|-15,99
|Alarko Holding
|9,18
|2,11
|7,73
|Albaraka Türk
|1,52
|0,00
|-21,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,72
|0,55
|-13,28
|Alkim Kağıt
|14,65
|0,00
|13,18
|Alkim Kimya
|15,22
|-0,39
|8,04
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,86
|-2,11
|-15,07
|Altınyunus Çeşme
|54,55
|0,00
|9,19
|Anadolu Efes
|21,74
|0,46
|1,77
|Anadolu Grubu Holding
|22,94
|-0,09
|-12,19
|Anadolu Hayat Emek.
|9,35
|-0,95
|16,36
|Anadolu Isuzu
|15,95
|-0,75
|-11,39
|Anadolu Sigorta
|6,25
|-0,79
|-13,44
|Anel Elektrik
|2,72
|-1,81
|-14,20
|Arçelik
|32,02
|-0,81
|12,51
|ARD Bilişim Teknolojileri
|52,00
|-1,33
|8,15
|Arena Bilgisayar
|10,27
|-0,87
|-5,80
|Armada Bilgisayar
|55,90
|-1,50
|13,90
|Arsan Tekstil
|4,53
|-3,00
|12,26
|Arzum Ev Aletleri
|20,58
|-2,19
|-14,83
|Aselsan
|14,96
|-0,99
|-18,03
|Ata GMYO
|4,17
|-0,95
|-24,32
|Atakule GMYO
|3,25
|0,00
|38,82
|Atlantis Yatırım Holding
|4,55
|3,41
|-18,17
|Atlas Yat. Ort.
|1,48
|0,00
|-15,43
|ATP Bilgisayar
|35,20
|6,80
|Avrasya GMYO
|3,14
|-0,32
|19,88
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,84
|-2,41
|-11,25
|Avrupa Yatırım Holding
|5,96
|5,86
|-0,67
|Aydem Enerji
|6,91
|-0,29
|Ayen Enerji
|4,93
|0,61
|-8,87
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,00
|2,56
|77,31
|Aygaz
|15,15
|-0,20
|6,79
|Bagfaş
|18,78
|-1,42
|-6,10
|Bak Ambalaj
|20,62
|0,29
|4,27
|Balatacılar Balatacılık
|8,77
|-1,79
|6,43
|Bantaş Ambalaj
|3,71
|-4,87
|18,66
|Banvit
|67,00
|-0,81
|28,85
|Başkent Doğalgaz GMYO
|24,00
|3,90
|Baştaş Başkent Çimento
|9,76
|0,21
|-43,81
|Batı Çimento
|12,18
|-1,77
|158,60
|Batısöke Çimento
|2,97
|1,71
|21,72
|Bayrak Taban Sanayi
|8,65
|-1,26
|-18,47
|Bera Holding
|9,81
|-1,41
|-51,63
|Berkosan Yalıtım
|9,63
|-2,33
|7,96
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,41
|-0,62
|58,66
|Beyaz Filo
|8,82
|-0,56
|-12,49
|Bilici Yatırım
|18,22
|-0,71
|229,28
|Bim Mağazalar
|67,45
|-1,10
|-5,39
|Biotrend Çevre ve Enerji
|31,90
|10,00
|Birko Mensucat
|1,08
|-3,57
|-2,70
|Birleşim Mühendislik
|10,26
|-2,01
|Birlik Mensucat
|2,31
|5,00
|-33,24
|Bizim Mağazaları
|12,45
|0,00
|-18,95
|BMS Çelik Hasır
|8,91
|1,25
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,67
|-1,06
|Borusan Mannesmann
|24,22
|-0,57
|-12,88
|Borusan Yat. Paz.
|421,10
|-2,30
|-7,30
|Bosch Fren Sistemleri
|860,30
|-1,47
|-30,04
|Bossa
|29,40
|-1,67
|64,71
|Brisa
|21,50
|-1,01
|11,04
|Burçelik
|22,84
|-2,31
|8,66
|Burçelik Vana
|23,18
|0,52
|-53,32
|Bursa Çimento
|3,43
|-1,15
|-31,09
|Carrefoursa
|46,70
|9,99
|-34,96
|Casa Emtia Petrol
|133,10
|-1,84
|25,57
|Ceo Event Medya
|8,33
|0,97
|29,55
|Coca Cola İçecek
|87,35
|-0,34
|37,54
|Cosmos Yat. Holding
|10,91
|-0,73
|35,36
|Credıtwest Faktorıng
|4,38
|0,23
|-25,38
|Çan2 Termik
|13,10
|2,02
|Çelebi
|160,60
|-2,01
|-12,01
|Çelik Halat
|6,41
|-5,32
|-29,54
|Çemaş Döküm
|1,21
|-1,63
|-28,93
|Çemtaş
|13,27
|-1,41
|-15,54
|Çimbeton
|216,30
|-0,60
|-27,05
|Çimentaş
|27,00
|-1,10
|-25,33
|Çimsa
|27,14
|-1,02
|52,47
|Çuhadaroğlu Metal
|7,94
|-3,17
|4,37
|Dagi Giyim
|3,56
|2,01
|4,51
|Dagi Yatırım Holding
|12,80
|-1,99
|-0,78
|Dardanel
|2,83
|-1,74
|-46,85
|Datagate Bilgisayar
|12,89
|-0,69
|-19,99
|Demısaş Döküm
|6,98
|-2,65
|7,79
|Denge Holding
|1,69
|0,60
|-44,36
|Deniz GMYO
|2,17
|0,00
|17,80
|Derimod
|9,80
|0,62
|0,62
|Derlüks Yatırım Holding
|4,95
|-1,20
|-43,88
|Desa Deri
|9,45
|-1,56
|-2,98
|Despec Bilgisayar
|11,33
|5,79
|-13,25
|Deva Holding
|23,26
|-0,17
|-3,32
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,74
|-2,17
|8,96
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,49
|4,01
|73,99
|Ditaş Doğan
|17,62
|-4,96
|35,48
|DO-CO
|670,30
|2,57
|6,40
|Doğan Burda
|23,00
|-4,17
|2,50
|Doğan Holding
|2,59
|-1,52
|-13,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,19
|-0,90
|-5,97
|Doğusan
|6,12
|-6,85
|39,73
|Doğuş GMYO
|9,15
|-1,19
|12,00
|Doğuş Otomotiv
|33,82
|5,89
|30,46
|Döktaş Dökümcülük
|30,74
|-0,19
|0,39
|Duran Doğan Basım
|15,41
|0,00
|46,90
|Dyo Boya
|10,60
|-1,85
|-5,75
|Eczacıbaşı İlaç
|6,17
|-2,37
|-14,33
|Eczacıbaşı Yatırım
|41,00
|-1,82
|52,31
|E-Data Teknoloji
|12,45
|5,24
|Edip Gayrimenkul
|3,63
|4,31
|9,34
|Ege Endüstri
|1.183,30
|-1,24
|-28,93
|Ege Gübre
|163,80
|-1,03
|14,18
|Ege Profil
|28,80
|-0,69
|-24,69
|Ege Seramik
|13,40
|-0,96
|38,68
|Egeplast
|24,28
|0,08
|-27,09
|Ekiz Kimya
|6,37
|-1,24
|-10,66
|Emek Elektrik
|2,65
|-0,75
|-7,19
|Eminiş Ambalaj
|20,00
|-0,10
|-45,71
|Emlak Konut GMYO
|1,85
|0,54
|-12,51
|Enerjisa Enerji
|11,02
|-0,09
|-4,43
|Enka İnşaat
|10,47
|0,19
|48,68
|Erbosan
|122,30
|-2,55
|201,57
|Ereğli Demir Çelik
|17,77
|-1,61
|35,27
|Ersu Gıda
|3,54
|-4,32
|-28,34
|Escar Turizm Taşımacılık
|20,86
|-0,29
|Escort Teknoloji
|5,74
|-2,21
|-12,63
|Esenboğa Elektrik
|32,52
|-2,87
|70,92
|Etiler Gıda
|5,60
|-0,18
|40,70
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,68
|0,15
|74,89
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,47
|-1,14
|-1,93
|Euro Yat. Ort.
|3,39
|-1,17
|-23,67
|Euro Yatırım Holding
|2,55
|-8,27
|-10,21
|Fade Gıda
|8,30
|-1,43
|59,56
|Fenerbahçe Futbol
|33,30
|-0,54
|12,65
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,56
|-1,16
|-13,16
|F-M İzmit Piston
|112,80
|-0,97
|-7,99
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,32
|-1,20
|-5,45
|Ford Otosan
|168,80
|-0,71
|38,20
|Formet Metal ve Cam
|1,27
|-3,05
|-48,23
|Frigo Pak Gıda
|17,92
|-1,32
|-14,59
|Galata Wind Enerji
|3,69
|0,27
|Galatasaray Sportif
|3,58
|0,00
|-11,60
|Garanti Bankası
|9,56
|1,81
|-5,82
|Garanti Faktoring
|8,71
|-2,46
|-21,74
|Garanti Yat. Ort.
|2,19
|0,00
|-31,90
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,25
|-1,23
|22,34
|Gediz Ambalaj
|17,60
|-0,23
|31,34
|Gen İlaç
|14,57
|-0,48
|Gentaş
|3,12
|-1,89
|-30,87
|Gersan Elektrik
|5,84
|1,39
|-4,89
|Girişim Elektrik Sanayi
|23,84
|0,25
|Global Men. Değ.
|6,09
|2,01
|1,33
|Global Yat. Holding
|2,23
|-0,89
|-36,53
|Good-Year
|7,64
|0,13
|-4,12
|Göltaş Çimento
|39,02
|0,52
|-4,93
|Gözde Girişim
|5,87
|-2,17
|-26,44
|GSD Denizcilik
|3,18
|-1,85
|30,59
|GSD Holding
|2,34
|1,74
|-6,77
|Gübre Fabrik.
|50,55
|-0,69
|-41,26
|Güler Yat. Holding
|2,40
|-1,23
|-30,69
|Halk GMYO
|2,40
|-0,41
|-21,26
|Hatay Tekstil
|16,91
|-1,69
|24,01
|Hedef Girişim
|2,82
|-1,74
|11,69
|Hektaş
|8,52
|-0,81
|59,48
|HUB Girişim
|10,65
|2,11
|-41,48
|Hürriyet Gzt.
|2,22
|1,83
|5,71
|ICBC Turkey Bank
|5,54
|-0,54
|-14,77
|İdealist Danışmanlık
|49,00
|1,66
|264,04
|İdealist GMYO
|2,68
|-0,74
|12,94
|İhlas Ev Aletleri
|1,02
|0,00
|-45,25
|İhlas Gayrimenkul
|0,94
|0,00
|-24,80
|İhlas Gazetecilik
|1,27
|-5,93
|-48,45
|İhlas Holding
|0,59
|1,72
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,80
|-2,44
|-29,82
|İndeks Bilgisayar
|6,25
|-0,64
|34,52
|Info Yatırım
|4,00
|0,00
|-14,36
|İntema
|36,40
|-0,87
|-8,77
|Inveo Yatırım Holding
|100,10
|-2,25
|126,37
|İpek Doğal Enerji
|12,40
|-1,12
|-5,20
|İskenderun Demir Çelik
|12,42
|-1,11
|37,45
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi