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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

15.09.2021 18:40
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,20-0,38-32,82
Acıpayam Selüloz16,15-0,68-5,16
Adel Kalemcilik26,600,83-22,30
Adese Gayrimenkul1,25-0,79-55,36
Afyon Çimento3,53-1,94-30,92
AGESA Hayat Emeklilik17,67-1,280,49
Ak Enerji1,78-2,20-19,46
Akbank5,56-1,59-17,73
Akçansa14,20-1,39-11,81
Akdeniz Yatırım Hold.2,25-1,75-6,37
Akfen GMYO4,05-5,1555,12
Akın Tekstil33,44-1,885,29
Akiş GMYO1,79-1,10-35,89
Akmerkez GMYO38,70-0,82-37,40
Aksa20,406,7547,67
Aksa Enerji14,900,07100,27
Aksigorta6,97-0,85-16,12
Aksu Enerji10,74-4,1142,30
Alarko Carrıer323,001,03-11,15
Alarko GMYO21,300,09-15,91
Alarko Holding9,311,429,25
Albaraka Türk1,51-0,66-22,16
Alcatel Lucent Teletaş25,00-2,80-15,71
Alkim Kağıt14,55-0,6812,41
Alkim Kimya15,16-0,397,62
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,944,30-11,42
Altınyunus Çeşme53,05-2,756,18
Anadolu Efes21,740,001,77
Anadolu Grubu Holding22,90-0,17-12,34
Anadolu Hayat Emek.9,350,0016,36
Anadolu Isuzu15,90-0,31-11,67
Anadolu Sigorta6,19-0,96-14,27
Anel Elektrik2,70-0,74-14,83
Arçelik31,82-0,6211,81
ARD Bilişim Teknolojileri52,000,008,15
Arena Bilgisayar10,562,82-3,14
Armada Bilgisayar54,45-2,5910,94
Arsan Tekstil4,531,2413,65
Arzum Ev Aletleri21,102,53-12,68
Aselsan14,76-1,34-19,12
Ata GMYO4,11-1,44-25,41
Atakule GMYO3,22-0,9237,54
Atlantis Yatırım Holding4,45-2,20-19,96
Atlas Yat. Ort.1,46-1,35-16,57
ATP Bilgisayar35,00-0,57

Avrasya GMYO3,140,0019,88
Avrasya Petrol ve Tur.2,840,00-11,25
Avrupa Yatırım Holding6,071,851,17
Aydem Enerji6,89-0,29

Ayen Enerji5,083,04-6,10
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,98-0,1077,13
Aygaz15,381,528,41
Bagfaş18,77-0,05-6,15
Bak Ambalaj20,60-0,104,16
Balatacılar Balatacılık9,204,9011,65
Bantaş Ambalaj3,710,0018,66
Banvit66,80-0,3028,46
Başkent Doğalgaz GMYO24,000,00

Baştaş Başkent Çimento9,55-2,15-45,02
Batı Çimento12,220,33159,45
Batısöke Çimento2,970,0021,72
Bayrak Taban Sanayi8,680,35-18,19
Bera Holding10,092,85-50,25
Berkosan Yalıtım9,24-4,053,59
Beşiktaş Futbol Yat.6,38-0,4757,92
Beyaz Filo8,80-0,23-12,69
Bilici Yatırım18,15-0,38228,01
Bim Mağazalar67,700,37-5,04
Biotrend Çevre ve Enerji35,089,97

Birko Mensucat1,156,483,60
Birleşim Mühendislik10,260,00

Birlik Mensucat2,28-1,30-34,10
Bizim Mağazaları12,36-0,72-19,53
BMS Çelik Hasır9,001,01

Boğaziçi Beton Sanayi4,700,64

Borusan Mannesmann23,98-0,99-13,74
Borusan Yat. Paz.420,20-0,21-7,50
Bosch Fren Sistemleri844,00-1,89-31,37
Bossa28,86-1,8461,68
Brisa22,082,7014,03
Burçelik22,22-2,715,71
Burçelik Vana22,60-2,50-54,49
Bursa Çimento3,430,00-31,09
Carrefoursa47,241,16-34,21
Casa Emtia Petrol135,902,1028,21
Ceo Event Medya8,21-1,4427,68
Coca Cola İçecek87,30-0,0637,46
Cosmos Yat. Holding10,89-0,1835,11
Credıtwest Faktorıng4,34-0,91-26,06
Çan2 Termik12,70-3,05

Çelebi156,10-2,80-14,48
Çelik Halat6,32-1,40-30,53
Çemaş Döküm1,19-1,65-30,11
Çemtaş13,19-0,60-16,05
Çimbeton214,50-0,83-27,66
Çimentaş26,96-0,15-25,44
Çimsa26,74-1,4750,22
Çuhadaroğlu Metal8,071,646,08
Dagi Giyim3,53-0,843,63
Dagi Yatırım Holding12,61-1,48-2,25
Dardanel2,892,12-45,73
Datagate Bilgisayar13,212,48-18,00
Demısaş Döküm6,89-1,296,40
Denge Holding1,67-1,18-45,02
Deniz GMYO2,14-1,3816,17
Derimod9,830,310,92
Derlüks Yatırım Holding4,84-2,22-45,12
Desa Deri9,29-1,69-4,62
Despec Bilgisayar12,469,97-4,59
Deva Holding23,541,20-2,15
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,971,9611,09
Diriteks Diriliş Tekstil5,85-9,8656,84
Ditaş Doğan18,153,0139,55
DO-CO655,80-2,164,10
Doğan Burda23,040,172,67
Doğan Holding2,57-0,77-14,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,17-0,91-6,82
Doğusan5,51-9,9725,80
Doğuş GMYO9,11-0,4411,51
Doğuş Otomotiv34,762,7834,09
Döktaş Dökümcülük30,800,200,59
Duran Doğan Basım15,15-1,6944,42
Dyo Boya10,57-0,28-6,02
Eczacıbaşı İlaç6,04-2,11-16,13
Eczacıbaşı Yatırım40,54-1,1250,60
E-Data Teknoloji12,02-3,45

Edip Gayrimenkul3,52-3,036,02
Ege Endüstri1.201,101,50-27,86
Ege Gübre161,10-1,6512,30
Ege Profil28,66-0,49-25,05
Ege Seramik13,32-0,6037,85
Egeplast24,400,49-26,73
Ekiz Kimya6,410,63-10,10
Emek Elektrik2,57-3,02-9,99
Eminiş Ambalaj20,000,00-45,71
Emlak Konut GMYO1,83-1,08-13,46
Enerjisa Enerji10,93-0,82-5,21
Enka İnşaat10,500,2949,11
Erbosan123,400,90204,28
Ereğli Demir Çelik17,38-2,1932,30
Ersu Gıda3,570,85-27,73
Escar Turizm Taşımacılık20,50-1,73

Escort Teknoloji5,70-0,70-13,24
Esenboğa Elektrik32,901,1772,92
Etiler Gıda5,48-2,1437,69
Euro Kapital Yat. Ort.6,700,3075,42
Euro Trend Yat. Ort.3,40-2,02-3,91
Euro Yat. Ort.3,35-1,18-24,57
Euro Yatırım Holding2,47-3,14-13,03
Europap Tezol Kağıt15,25

Fade Gıda8,24-0,7258,41
Fenerbahçe Futbol32,72-1,7410,69
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,50-2,34-15,19
F-M İzmit Piston109,90-2,57-10,36
Fonet Bilgi Teknolojileri12,511,54-3,99
Ford Otosan166,40-1,4236,24
Formet Metal ve Cam1,26-0,79-48,64
Frigo Pak Gıda18,060,78-13,92
Galata Wind Enerji3,63-1,63

Galatasaray Sportif3,621,12-10,62
Garanti Bankası9,43-1,36-7,10
Garanti Faktoring8,50-2,41-23,63
Garanti Yat. Ort.2,17-0,91-32,52
Gedik Y. Men. Değ.7,20-0,6921,50
Gediz Ambalaj17,28-1,8228,96
Gen İlaç14,31-1,78

Gentaş3,11-0,32-31,09
Gersan Elektrik5,79-0,86-5,70
Girişim Elektrik Sanayi24,663,44

Global Men. Değ.6,201,813,16
Global Yat. Holding2,18-2,24-37,95
Good-Year7,61-0,39-4,50
Göltaş Çimento39,661,64-3,37
Gözde Girişim5,77-1,70-27,69
GSD Denizcilik3,08-3,1426,48
GSD Holding2,29-2,14-8,76
Gübre Fabrik.49,32-2,43-42,68
Güler Yat. Holding2,472,92-28,67
Halk GMYO2,452,08-19,62
Hatay Tekstil16,79-0,7123,13
Hedef Girişim2,81-0,3511,30
Hektaş8,41-1,2957,42
HUB Girişim10,64-0,09-41,54
Hürriyet Gzt.2,21-0,455,24
ICBC Turkey Bank5,641,81-13,23
İdealist Danışmanlık50,152,35272,59
İdealist GMYO2,64-1,4911,25
İhlas Ev Aletleri1,00-1,96-46,32
İhlas Gayrimenkul0,92-2,13-26,40
İhlas Gazetecilik1,280,79-48,04
İhlas Holding0,57-3,39-49,23
İhlas Yayın Holding0,78-2,50-31,58
İndeks Bilgisayar6,18-1,1233,02
Info Yatırım3,90-2,50-16,50
İntema36,00-1,10-9,77
Inveo Yatırım Holding100,100,00126,37
İpek Doğal Enerji12,11-2,34-7,42
İskenderun Demir Çelik12,15-2,1734,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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