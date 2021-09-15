Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,20 -0,38 -32,82 Acıpayam Selüloz 16,15 -0,68 -5,16 Adel Kalemcilik 26,60 0,83 -22,30 Adese Gayrimenkul 1,25 -0,79 -55,36 Afyon Çimento 3,53 -1,94 -30,92 AGESA Hayat Emeklilik 17,67 -1,28 0,49 Ak Enerji 1,78 -2,20 -19,46 Akbank 5,56 -1,59 -17,73 Akçansa 14,20 -1,39 -11,81 Akdeniz Yatırım Hold. 2,25 -1,75 -6,37 Akfen GMYO 4,05 -5,15 55,12 Akın Tekstil 33,44 -1,88 5,29 Akiş GMYO 1,79 -1,10 -35,89 Akmerkez GMYO 38,70 -0,82 -37,40 Aksa 20,40 6,75 47,67 Aksa Enerji 14,90 0,07 100,27 Aksigorta 6,97 -0,85 -16,12 Aksu Enerji 10,74 -4,11 42,30 Alarko Carrıer 323,00 1,03 -11,15 Alarko GMYO 21,30 0,09 -15,91 Alarko Holding 9,31 1,42 9,25 Albaraka Türk 1,51 -0,66 -22,16 Alcatel Lucent Teletaş 25,00 -2,80 -15,71 Alkim Kağıt 14,55 -0,68 12,41 Alkim Kimya 15,16 -0,39 7,62 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,94 4,30 -11,42 Altınyunus Çeşme 53,05 -2,75 6,18 Anadolu Efes 21,74 0,00 1,77 Anadolu Grubu Holding 22,90 -0,17 -12,34 Anadolu Hayat Emek. 9,35 0,00 16,36 Anadolu Isuzu 15,90 -0,31 -11,67 Anadolu Sigorta 6,19 -0,96 -14,27 Anel Elektrik 2,70 -0,74 -14,83 Arçelik 31,82 -0,62 11,81 ARD Bilişim Teknolojileri 52,00 0,00 8,15 Arena Bilgisayar 10,56 2,82 -3,14 Armada Bilgisayar 54,45 -2,59 10,94 Arsan Tekstil 4,53 1,24 13,65 Arzum Ev Aletleri 21,10 2,53 -12,68 Aselsan 14,76 -1,34 -19,12 Ata GMYO 4,11 -1,44 -25,41 Atakule GMYO 3,22 -0,92 37,54 Atlantis Yatırım Holding 4,45 -2,20 -19,96 Atlas Yat. Ort. 1,46 -1,35 -16,57 ATP Bilgisayar 35,00 -0,57 Avrasya GMYO 3,14 0,00 19,88 Avrasya Petrol ve Tur. 2,84 0,00 -11,25 Avrupa Yatırım Holding 6,07 1,85 1,17 Aydem Enerji 6,89 -0,29 Ayen Enerji 5,08 3,04 -6,10 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,98 -0,10 77,13 Aygaz 15,38 1,52 8,41 Bagfaş 18,77 -0,05 -6,15 Bak Ambalaj 20,60 -0,10 4,16 Balatacılar Balatacılık 9,20 4,90 11,65 Bantaş Ambalaj 3,71 0,00 18,66 Banvit 66,80 -0,30 28,46 Başkent Doğalgaz GMYO 24,00 0,00 Baştaş Başkent Çimento 9,55 -2,15 -45,02 Batı Çimento 12,22 0,33 159,45 Batısöke Çimento 2,97 0,00 21,72 Bayrak Taban Sanayi 8,68 0,35 -18,19 Bera Holding 10,09 2,85 -50,25 Berkosan Yalıtım 9,24 -4,05 3,59 Beşiktaş Futbol Yat. 6,38 -0,47 57,92 Beyaz Filo 8,80 -0,23 -12,69 Bilici Yatırım 18,15 -0,38 228,01 Bim Mağazalar 67,70 0,37 -5,04 Biotrend Çevre ve Enerji 35,08 9,97 Birko Mensucat 1,15 6,48 3,60 Birleşim Mühendislik 10,26 0,00 Birlik Mensucat 2,28 -1,30 -34,10 Bizim Mağazaları 12,36 -0,72 -19,53 BMS Çelik Hasır 9,00 1,01 Boğaziçi Beton Sanayi 4,70 0,64 Borusan Mannesmann 23,98 -0,99 -13,74 Borusan Yat. Paz. 420,20 -0,21 -7,50 Bosch Fren Sistemleri 844,00 -1,89 -31,37 Bossa 28,86 -1,84 61,68 Brisa 22,08 2,70 14,03 Burçelik 22,22 -2,71 5,71 Burçelik Vana 22,60 -2,50 -54,49 Bursa Çimento 3,43 0,00 -31,09 Carrefoursa 47,24 1,16 -34,21 Casa Emtia Petrol 135,90 2,10 28,21 Ceo Event Medya 8,21 -1,44 27,68 Coca Cola İçecek 87,30 -0,06 37,46 Cosmos Yat. Holding 10,89 -0,18 35,11 Credıtwest Faktorıng 4,34 -0,91 -26,06 Çan2 Termik 12,70 -3,05 Çelebi 156,10 -2,80 -14,48 Çelik Halat 6,32 -1,40 -30,53 Çemaş Döküm 1,19 -1,65 -30,11 Çemtaş 13,19 -0,60 -16,05 Çimbeton 214,50 -0,83 -27,66 Çimentaş 26,96 -0,15 -25,44 Çimsa 26,74 -1,47 50,22 Çuhadaroğlu Metal 8,07 1,64 6,08 Dagi Giyim 3,53 -0,84 3,63 Dagi Yatırım Holding 12,61 -1,48 -2,25 Dardanel 2,89 2,12 -45,73 Datagate Bilgisayar 13,21 2,48 -18,00 Demısaş Döküm 6,89 -1,29 6,40 Denge Holding 1,67 -1,18 -45,02 Deniz GMYO 2,14 -1,38 16,17 Derimod 9,83 0,31 0,92 Derlüks Yatırım Holding 4,84 -2,22 -45,12 Desa Deri 9,29 -1,69 -4,62 Despec Bilgisayar 12,46 9,97 -4,59 Deva Holding 23,54 1,20 -2,15 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,97 1,96 11,09 Diriteks Diriliş Tekstil 5,85 -9,86 56,84 Ditaş Doğan 18,15 3,01 39,55 DO-CO 655,80 -2,16 4,10 Doğan Burda 23,04 0,17 2,67 Doğan Holding 2,57 -0,77 -14,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,17 -0,91 -6,82 Doğusan 5,51 -9,97 25,80 Doğuş GMYO 9,11 -0,44 11,51 Doğuş Otomotiv 34,76 2,78 34,09 Döktaş Dökümcülük 30,80 0,20 0,59 Duran Doğan Basım 15,15 -1,69 44,42 Dyo Boya 10,57 -0,28 -6,02 Eczacıbaşı İlaç 6,04 -2,11 -16,13 Eczacıbaşı Yatırım 40,54 -1,12 50,60 E-Data Teknoloji 12,02 -3,45 Edip Gayrimenkul 3,52 -3,03 6,02 Ege Endüstri 1.201,10 1,50 -27,86 Ege Gübre 161,10 -1,65 12,30 Ege Profil 28,66 -0,49 -25,05 Ege Seramik 13,32 -0,60 37,85 Egeplast 24,40 0,49 -26,73 Ekiz Kimya 6,41 0,63 -10,10 Emek Elektrik 2,57 -3,02 -9,99 Eminiş Ambalaj 20,00 0,00 -45,71 Emlak Konut GMYO 1,83 -1,08 -13,46 Enerjisa Enerji 10,93 -0,82 -5,21 Enka İnşaat 10,50 0,29 49,11 Erbosan 123,40 0,90 204,28 Ereğli Demir Çelik 17,38 -2,19 32,30 Ersu Gıda 3,57 0,85 -27,73 Escar Turizm Taşımacılık 20,50 -1,73 Escort Teknoloji 5,70 -0,70 -13,24 Esenboğa Elektrik 32,90 1,17 72,92 Etiler Gıda 5,48 -2,14 37,69 Euro Kapital Yat. Ort. 6,70 0,30 75,42 Euro Trend Yat. Ort. 3,40 -2,02 -3,91 Euro Yat. Ort. 3,35 -1,18 -24,57 Euro Yatırım Holding 2,47 -3,14 -13,03 Europap Tezol Kağıt 15,25 Fade Gıda 8,24 -0,72 58,41 Fenerbahçe Futbol 32,72 -1,74 10,69 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,50 -2,34 -15,19 F-M İzmit Piston 109,90 -2,57 -10,36 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,51 1,54 -3,99 Ford Otosan 166,40 -1,42 36,24 Formet Metal ve Cam 1,26 -0,79 -48,64 Frigo Pak Gıda 18,06 0,78 -13,92 Galata Wind Enerji 3,63 -1,63 Galatasaray Sportif 3,62 1,12 -10,62 Garanti Bankası 9,43 -1,36 -7,10 Garanti Faktoring 8,50 -2,41 -23,63 Garanti Yat. Ort. 2,17 -0,91 -32,52 Gedik Y. Men. Değ. 7,20 -0,69 21,50 Gediz Ambalaj 17,28 -1,82 28,96 Gen İlaç 14,31 -1,78 Gentaş 3,11 -0,32 -31,09 Gersan Elektrik 5,79 -0,86 -5,70 Girişim Elektrik Sanayi 24,66 3,44 Global Men. Değ. 6,20 1,81 3,16 Global Yat. Holding 2,18 -2,24 -37,95 Good-Year 7,61 -0,39 -4,50 Göltaş Çimento 39,66 1,64 -3,37 Gözde Girişim 5,77 -1,70 -27,69 GSD Denizcilik 3,08 -3,14 26,48 GSD Holding 2,29 -2,14 -8,76 Gübre Fabrik. 49,32 -2,43 -42,68 Güler Yat. Holding 2,47 2,92 -28,67 Halk GMYO 2,45 2,08 -19,62 Hatay Tekstil 16,79 -0,71 23,13 Hedef Girişim 2,81 -0,35 11,30 Hektaş 8,41 -1,29 57,42 HUB Girişim 10,64 -0,09 -41,54 Hürriyet Gzt. 2,21 -0,45 5,24 ICBC Turkey Bank 5,64 1,81 -13,23 İdealist Danışmanlık 50,15 2,35 272,59 İdealist GMYO 2,64 -1,49 11,25 İhlas Ev Aletleri 1,00 -1,96 -46,32 İhlas Gayrimenkul 0,92 -2,13 -26,40 İhlas Gazetecilik 1,28 0,79 -48,04 İhlas Holding 0,57 -3,39 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,78 -2,50 -31,58 İndeks Bilgisayar 6,18 -1,12 33,02 Info Yatırım 3,90 -2,50 -16,50 İntema 36,00 -1,10 -9,77 Inveo Yatırım Holding 100,10 0,00 126,37 İpek Doğal Enerji 12,11 -2,34 -7,42 İskenderun Demir Çelik 12,15 -2,17 34,46 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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