Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,13 -1,35 -33,72 Acıpayam Selüloz 15,92 -1,42 -6,51 Adel Kalemcilik 27,98 5,19 -18,27 Adese Gayrimenkul 1,24 -0,80 -55,71 Afyon Çimento 3,53 0,00 -30,92 AGESA Hayat Emeklilik 17,76 0,51 1,00 Ak Enerji 1,75 -1,69 -20,81 Akbank 5,54 -0,36 -18,02 Akçansa 14,10 -0,70 -12,43 Akdeniz Yatırım Hold. 2,47 9,78 2,78 Akfen GMYO 4,00 -1,23 53,21 Akın Tekstil 32,98 -1,38 3,84 Akiş GMYO 1,78 -0,56 -36,25 Akmerkez GMYO 38,68 -0,05 -37,43 Aksa 20,26 -0,69 46,66 Aksa Enerji 14,67 -1,54 97,18 Aksigorta 6,99 0,29 -15,88 Aksu Enerji 10,59 -1,40 40,32 Alarko Carrıer 324,10 0,34 -10,84 Alarko GMYO 20,90 -1,88 -17,49 Alarko Holding 9,21 -1,07 8,08 Albaraka Türk 1,53 1,32 -21,13 Alcatel Lucent Teletaş 24,66 -1,36 -16,86 Alkim Kağıt 14,40 -1,03 11,25 Alkim Kimya 14,69 -3,10 4,28 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,92 -1,03 -12,33 Altınyunus Çeşme 52,60 -0,85 5,28 Anadolu Efes 21,60 -0,64 1,12 Anadolu Grubu Holding 22,80 -0,44 -12,73 Anadolu Hayat Emek. 9,41 0,64 17,11 Anadolu Isuzu 15,66 -1,51 -13,00 Anadolu Sigorta 6,19 0,00 -14,27 Anel Elektrik 2,64 -2,22 -16,72 Arçelik 31,90 0,25 12,09 ARD Bilişim Teknolojileri 50,65 -2,60 5,35 Arena Bilgisayar 10,23 -3,13 -6,17 Armada Bilgisayar 52,75 -3,12 7,48 Arsan Tekstil 4,38 -3,31 9,89 Arzum Ev Aletleri 20,02 -5,12 -17,15 Aselsan 14,71 -0,34 -19,40 Ata GMYO 4,12 0,24 -25,23 Atakule GMYO 3,35 4,04 43,09 Atlantis Yatırım Holding 4,40 -1,12 -20,86 Atlas Yat. Ort. 1,45 -0,68 -17,14 ATP Bilgisayar 37,32 6,63 Avrasya GMYO 3,10 -1,27 18,35 Avrasya Petrol ve Tur. 2,83 -0,35 -11,56 Avrupa Yatırım Holding 5,89 -2,97 -1,83 Aydem Enerji 6,80 -1,31 Ayen Enerji 4,91 -3,35 -9,24 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,06 -4,60 68,98 Aygaz 15,27 -0,72 7,64 Bagfaş 18,65 -0,64 -6,75 Bak Ambalaj 20,34 -1,26 2,85 Balatacılar Balatacılık 8,80 -4,35 6,80 Bantaş Ambalaj 3,61 -2,70 15,46 Banvit 66,50 -0,45 27,88 Başkent Doğalgaz GMYO 24,28 1,17 Baştaş Başkent Çimento 10,50 9,95 -39,55 Batı Çimento 12,14 -0,65 157,75 Batısöke Çimento 3,01 1,35 23,36 Bayrak Taban Sanayi 8,48 -2,30 -20,08 Bera Holding 9,90 -1,88 -51,18 Berkosan Yalıtım 9,02 -2,38 1,12 Beşiktaş Futbol Yat. 6,24 -2,19 54,46 Beyaz Filo 8,68 -1,36 -13,88 Bilici Yatırım 18,35 1,10 231,63 Bim Mağazalar 68,25 0,81 -4,27 Biotrend Çevre ve Enerji 35,26 0,51 Birko Mensucat 1,14 -0,87 2,70 Birleşim Mühendislik 10,10 -1,56 Birlik Mensucat 2,30 0,88 -33,53 Bizim Mağazaları 12,74 3,07 -17,06 BMS Çelik Hasır 9,38 4,22 Boğaziçi Beton Sanayi 4,71 0,21 Borusan Mannesmann 23,70 -1,17 -14,75 Borusan Yat. Paz. 434,10 3,31 -4,44 Bosch Fren Sistemleri 847,40 0,40 -31,09 Bossa 28,80 -0,21 61,34 Brisa 22,04 -0,18 13,82 Burçelik 22,20 -0,09 5,61 Burçelik Vana 22,80 0,88 -54,09 Bursa Çimento 3,42 -0,29 -31,29 Carrefoursa 44,90 -4,95 -37,47 Casa Emtia Petrol 128,00 -5,81 20,75 Ceo Event Medya 8,26 0,61 28,46 Coca Cola İçecek 87,80 0,57 38,25 Cosmos Yat. Holding 10,61 -2,57 31,64 Credıtwest Faktorıng 4,32 -0,46 -26,41 Çan2 Termik 12,80 0,79 Çelebi 153,80 -1,47 -15,74 Çelik Halat 6,26 -0,95 -31,19 Çemaş Döküm 1,19 0,00 -30,11 Çemtaş 13,14 -0,38 -16,37 Çimbeton 213,90 -0,28 -27,86 Çimentaş 26,90 -0,22 -25,61 Çimsa 26,08 -2,47 46,52 Çuhadaroğlu Metal 8,00 -0,87 5,16 Dagi Giyim 3,43 -2,83 0,69 Dagi Yatırım Holding 12,52 -0,71 -2,95 Dardanel 2,83 -2,08 -46,85 Datagate Bilgisayar 13,67 3,48 -15,15 Demısaş Döküm 6,89 0,00 6,40 Denge Holding 1,60 -4,19 -47,32 Deniz GMYO 2,14 0,00 16,17 Derimod 9,86 0,31 1,23 Derlüks Yatırım Holding 4,60 -4,96 -47,85 Desa Deri 9,09 -2,15 -6,67 Despec Bilgisayar 12,41 -0,40 -4,98 Deva Holding 23,30 -1,02 -3,15 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,89 -0,67 10,35 Diriteks Diriliş Tekstil 5,27 -9,91 41,29 Ditaş Doğan 17,85 -1,65 37,25 DO-CO 655,80 0,00 4,10 Doğan Burda 22,80 -1,04 1,60 Doğan Holding 2,54 -1,17 -15,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,27 4,61 -2,53 Doğusan 5,42 -1,63 23,74 Doğuş GMYO 9,14 0,33 11,87 Doğuş Otomotiv 34,90 0,40 34,63 Döktaş Dökümcülük 31,00 0,65 1,24 Duran Doğan Basım 14,84 -2,05 41,47 Dyo Boya 10,39 -1,70 -7,62 Eczacıbaşı İlaç 6,02 -0,33 -16,41 Eczacıbaşı Yatırım 40,00 -1,33 48,59 E-Data Teknoloji 11,63 -3,24 Edip Gayrimenkul 3,46 -1,70 4,22 Ege Endüstri 1.186,00 -1,26 -28,76 Ege Gübre 159,30 -1,12 11,04 Ege Profil 28,20 -1,61 -26,26 Ege Seramik 13,03 -2,18 34,85 Egeplast 25,00 2,46 -24,92 Ekiz Kimya 6,19 -3,43 -13,18 Emek Elektrik 2,53 -1,56 -11,39 Eminiş Ambalaj 19,78 -1,10 -46,31 Emlak Konut GMYO 1,83 0,00 -13,46 Enerjisa Enerji 10,79 -1,28 -6,42 Enka İnşaat 10,52 0,19 49,39 Erbosan 119,70 -3,00 195,16 Ereğli Demir Çelik 17,11 -1,55 30,25 Ersu Gıda 3,52 -1,40 -28,74 Escar Turizm Taşımacılık 20,18 -1,56 Escort Teknoloji 5,68 -0,35 -13,55 Esenboğa Elektrik 34,48 4,80 81,22 Etiler Gıda 5,43 -0,91 36,43 Euro Kapital Yat. Ort. 6,70 0,00 75,42 Euro Trend Yat. Ort. 3,39 -0,29 -4,19 Euro Yat. Ort. 3,31 -1,19 -25,47 Euro Yatırım Holding 2,33 -5,67 -17,96 Europap Tezol Kağıt 16,77 9,97 Fade Gıda 8,41 2,06 61,68 Fenerbahçe Futbol 32,60 -0,37 10,28 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,47 -1,20 -16,21 F-M İzmit Piston 108,80 -1,00 -11,25 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,29 -1,76 -5,68 Ford Otosan 167,30 0,54 36,98 Formet Metal ve Cam 1,24 -1,59 -49,45 Frigo Pak Gıda 19,86 9,97 -5,34 Galata Wind Enerji 3,64 0,28 Galatasaray Sportif 3,59 -0,83 -11,36 Garanti Bankası 9,50 0,74 -6,41 Garanti Faktoring 9,35 10,00 -15,99 Garanti Yat. Ort. 2,20 1,38 -31,59 Gedik Y. Men. Değ. 7,14 -0,83 20,48 Gediz Ambalaj 16,99 -1,68 26,79 Gen İlaç 13,90 -2,87 Gentaş 3,07 -1,29 -31,98 Gersan Elektrik 5,54 -4,32 -9,77 Girişim Elektrik Sanayi 24,04 -2,51 Global Men. Değ. 6,14 -0,97 2,16 Global Yat. Holding 2,11 -3,21 -39,94 Good-Year 7,81 2,63 -1,99 Göltaş Çimento 38,66 -2,52 -5,81 Gözde Girişim 5,67 -1,73 -28,95 GSD Denizcilik 3,02 -1,95 24,02 GSD Holding 2,28 -0,44 -9,16 Gübre Fabrik. 49,10 -0,45 -42,94 Güler Yat. Holding 2,41 -2,43 -30,40 Halk GMYO 2,52 2,86 -17,32 Hatay Tekstil 16,55 -1,43 21,37 Hedef Girişim 2,79 -0,71 10,50 Hektaş 8,20 -2,50 53,49 HUB Girişim 10,40 -2,26 -42,86 Hürriyet Gzt. 2,23 0,90 6,19 ICBC Turkey Bank 5,79 2,66 -10,92 İdeal Finansal Teknolojiler 50,35 0,40 274,07 İdealist GMYO 2,57 -2,65 8,30 İhlas Ev Aletleri 0,99 -1,00 -46,86 İhlas Gayrimenkul 0,90 -2,17 -28,00 İhlas Gazetecilik 1,16 -9,38 -52,91 İhlas Holding 0,56 -1,75 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,79 1,28 -30,70 İndeks Bilgisayar 6,10 -1,29 31,30 Info Yatırım 3,87 -0,77 -17,14 İntema 35,48 -1,44 -11,08 Inveo Yatırım Holding 98,45 -1,65 122,64 İpek Doğal Enerji 11,77 -2,81 -10,02 İskenderun Demir Çelik 11,93 -1,81 32,03 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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