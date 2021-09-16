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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

16.09.2021 18:37
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,13-1,35-33,72
Acıpayam Selüloz15,92-1,42-6,51
Adel Kalemcilik27,985,19-18,27
Adese Gayrimenkul1,24-0,80-55,71
Afyon Çimento3,530,00-30,92
AGESA Hayat Emeklilik17,760,511,00
Ak Enerji1,75-1,69-20,81
Akbank5,54-0,36-18,02
Akçansa14,10-0,70-12,43
Akdeniz Yatırım Hold.2,479,782,78
Akfen GMYO4,00-1,2353,21
Akın Tekstil32,98-1,383,84
Akiş GMYO1,78-0,56-36,25
Akmerkez GMYO38,68-0,05-37,43
Aksa20,26-0,6946,66
Aksa Enerji14,67-1,5497,18
Aksigorta6,990,29-15,88
Aksu Enerji10,59-1,4040,32
Alarko Carrıer324,100,34-10,84
Alarko GMYO20,90-1,88-17,49
Alarko Holding9,21-1,078,08
Albaraka Türk1,531,32-21,13
Alcatel Lucent Teletaş24,66-1,36-16,86
Alkim Kağıt14,40-1,0311,25
Alkim Kimya14,69-3,104,28
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,92-1,03-12,33
Altınyunus Çeşme52,60-0,855,28
Anadolu Efes21,60-0,641,12
Anadolu Grubu Holding22,80-0,44-12,73
Anadolu Hayat Emek.9,410,6417,11
Anadolu Isuzu15,66-1,51-13,00
Anadolu Sigorta6,190,00-14,27
Anel Elektrik2,64-2,22-16,72
Arçelik31,900,2512,09
ARD Bilişim Teknolojileri50,65-2,605,35
Arena Bilgisayar10,23-3,13-6,17
Armada Bilgisayar52,75-3,127,48
Arsan Tekstil4,38-3,319,89
Arzum Ev Aletleri20,02-5,12-17,15
Aselsan14,71-0,34-19,40
Ata GMYO4,120,24-25,23
Atakule GMYO3,354,0443,09
Atlantis Yatırım Holding4,40-1,12-20,86
Atlas Yat. Ort.1,45-0,68-17,14
ATP Bilgisayar37,326,63

Avrasya GMYO3,10-1,2718,35
Avrasya Petrol ve Tur.2,83-0,35-11,56
Avrupa Yatırım Holding5,89-2,97-1,83
Aydem Enerji6,80-1,31

Ayen Enerji4,91-3,35-9,24
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,06-4,6068,98
Aygaz15,27-0,727,64
Bagfaş18,65-0,64-6,75
Bak Ambalaj20,34-1,262,85
Balatacılar Balatacılık8,80-4,356,80
Bantaş Ambalaj3,61-2,7015,46
Banvit66,50-0,4527,88
Başkent Doğalgaz GMYO24,281,17

Baştaş Başkent Çimento10,509,95-39,55
Batı Çimento12,14-0,65157,75
Batısöke Çimento3,011,3523,36
Bayrak Taban Sanayi8,48-2,30-20,08
Bera Holding9,90-1,88-51,18
Berkosan Yalıtım9,02-2,381,12
Beşiktaş Futbol Yat.6,24-2,1954,46
Beyaz Filo8,68-1,36-13,88
Bilici Yatırım18,351,10231,63
Bim Mağazalar68,250,81-4,27
Biotrend Çevre ve Enerji35,260,51

Birko Mensucat1,14-0,872,70
Birleşim Mühendislik10,10-1,56

Birlik Mensucat2,300,88-33,53
Bizim Mağazaları12,743,07-17,06
BMS Çelik Hasır9,384,22

Boğaziçi Beton Sanayi4,710,21

Borusan Mannesmann23,70-1,17-14,75
Borusan Yat. Paz.434,103,31-4,44
Bosch Fren Sistemleri847,400,40-31,09
Bossa28,80-0,2161,34
Brisa22,04-0,1813,82
Burçelik22,20-0,095,61
Burçelik Vana22,800,88-54,09
Bursa Çimento3,42-0,29-31,29
Carrefoursa44,90-4,95-37,47
Casa Emtia Petrol128,00-5,8120,75
Ceo Event Medya8,260,6128,46
Coca Cola İçecek87,800,5738,25
Cosmos Yat. Holding10,61-2,5731,64
Credıtwest Faktorıng4,32-0,46-26,41
Çan2 Termik12,800,79

Çelebi153,80-1,47-15,74
Çelik Halat6,26-0,95-31,19
Çemaş Döküm1,190,00-30,11
Çemtaş13,14-0,38-16,37
Çimbeton213,90-0,28-27,86
Çimentaş26,90-0,22-25,61
Çimsa26,08-2,4746,52
Çuhadaroğlu Metal8,00-0,875,16
Dagi Giyim3,43-2,830,69
Dagi Yatırım Holding12,52-0,71-2,95
Dardanel2,83-2,08-46,85
Datagate Bilgisayar13,673,48-15,15
Demısaş Döküm6,890,006,40
Denge Holding1,60-4,19-47,32
Deniz GMYO2,140,0016,17
Derimod9,860,311,23
Derlüks Yatırım Holding4,60-4,96-47,85
Desa Deri9,09-2,15-6,67
Despec Bilgisayar12,41-0,40-4,98
Deva Holding23,30-1,02-3,15
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,89-0,6710,35
Diriteks Diriliş Tekstil5,27-9,9141,29
Ditaş Doğan17,85-1,6537,25
DO-CO655,800,004,10
Doğan Burda22,80-1,041,60
Doğan Holding2,54-1,17-15,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,274,61-2,53
Doğusan5,42-1,6323,74
Doğuş GMYO9,140,3311,87
Doğuş Otomotiv34,900,4034,63
Döktaş Dökümcülük31,000,651,24
Duran Doğan Basım14,84-2,0541,47
Dyo Boya10,39-1,70-7,62
Eczacıbaşı İlaç6,02-0,33-16,41
Eczacıbaşı Yatırım40,00-1,3348,59
E-Data Teknoloji11,63-3,24

Edip Gayrimenkul3,46-1,704,22
Ege Endüstri1.186,00-1,26-28,76
Ege Gübre159,30-1,1211,04
Ege Profil28,20-1,61-26,26
Ege Seramik13,03-2,1834,85
Egeplast25,002,46-24,92
Ekiz Kimya6,19-3,43-13,18
Emek Elektrik2,53-1,56-11,39
Eminiş Ambalaj19,78-1,10-46,31
Emlak Konut GMYO1,830,00-13,46
Enerjisa Enerji10,79-1,28-6,42
Enka İnşaat10,520,1949,39
Erbosan119,70-3,00195,16
Ereğli Demir Çelik17,11-1,5530,25
Ersu Gıda3,52-1,40-28,74
Escar Turizm Taşımacılık20,18-1,56

Escort Teknoloji5,68-0,35-13,55
Esenboğa Elektrik34,484,8081,22
Etiler Gıda5,43-0,9136,43
Euro Kapital Yat. Ort.6,700,0075,42
Euro Trend Yat. Ort.3,39-0,29-4,19
Euro Yat. Ort.3,31-1,19-25,47
Euro Yatırım Holding2,33-5,67-17,96
Europap Tezol Kağıt16,779,97

Fade Gıda8,412,0661,68
Fenerbahçe Futbol32,60-0,3710,28
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,47-1,20-16,21
F-M İzmit Piston108,80-1,00-11,25
Fonet Bilgi Teknolojileri12,29-1,76-5,68
Ford Otosan167,300,5436,98
Formet Metal ve Cam1,24-1,59-49,45
Frigo Pak Gıda19,869,97-5,34
Galata Wind Enerji3,640,28

Galatasaray Sportif3,59-0,83-11,36
Garanti Bankası9,500,74-6,41
Garanti Faktoring9,3510,00-15,99
Garanti Yat. Ort.2,201,38-31,59
Gedik Y. Men. Değ.7,14-0,8320,48
Gediz Ambalaj16,99-1,6826,79
Gen İlaç13,90-2,87

Gentaş3,07-1,29-31,98
Gersan Elektrik5,54-4,32-9,77
Girişim Elektrik Sanayi24,04-2,51

Global Men. Değ.6,14-0,972,16
Global Yat. Holding2,11-3,21-39,94
Good-Year7,812,63-1,99
Göltaş Çimento38,66-2,52-5,81
Gözde Girişim5,67-1,73-28,95
GSD Denizcilik3,02-1,9524,02
GSD Holding2,28-0,44-9,16
Gübre Fabrik.49,10-0,45-42,94
Güler Yat. Holding2,41-2,43-30,40
Halk GMYO2,522,86-17,32
Hatay Tekstil16,55-1,4321,37
Hedef Girişim2,79-0,7110,50
Hektaş8,20-2,5053,49
HUB Girişim10,40-2,26-42,86
Hürriyet Gzt.2,230,906,19
ICBC Turkey Bank5,792,66-10,92
İdeal Finansal Teknolojiler50,350,40274,07
İdealist GMYO2,57-2,658,30
İhlas Ev Aletleri0,99-1,00-46,86
İhlas Gayrimenkul0,90-2,17-28,00
İhlas Gazetecilik1,16-9,38-52,91
İhlas Holding0,56-1,75-50,12
İhlas Yayın Holding0,791,28-30,70
İndeks Bilgisayar6,10-1,2931,30
Info Yatırım3,87-0,77-17,14
İntema35,48-1,44-11,08
Inveo Yatırım Holding98,45-1,65122,64
İpek Doğal Enerji11,77-2,81-10,02
İskenderun Demir Çelik11,93-1,8132,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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