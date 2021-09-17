Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,25 2,34 -32,17 Acıpayam Selüloz 15,95 0,19 -6,33 Adel Kalemcilik 28,04 0,21 -18,09 Adese Gayrimenkul 1,24 0,00 -55,71 Afyon Çimento 3,49 -1,13 -31,70 AGESA Hayat Emeklilik 17,78 0,11 1,11 Ak Enerji 1,75 0,00 -20,81 Akbank 5,55 0,18 -17,87 Akçansa 14,10 0,00 -12,43 Akdeniz Yatırım Hold. 2,71 9,72 12,77 Akfen GMYO 3,86 -3,50 47,85 Akın Tekstil 33,14 0,49 4,35 Akiş GMYO 1,77 -0,56 -36,61 Akmerkez GMYO 38,22 -1,19 -38,18 Aksa 20,92 3,26 51,43 Aksa Enerji 14,74 0,48 98,12 Aksigorta 6,99 0,00 -15,88 Aksu Enerji 10,91 3,02 44,56 Alarko Carrıer 321,20 -0,89 -11,64 Alarko GMYO 21,40 2,39 -15,52 Alarko Holding 9,16 -0,54 7,49 Albaraka Türk 1,52 -0,65 -21,65 Alcatel Lucent Teletaş 24,70 0,16 -16,72 Alkim Kağıt 14,40 0,00 11,25 Alkim Kimya 15,05 2,45 6,84 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,88 -2,08 -14,16 Altınyunus Çeşme 54,85 4,28 9,79 Anadolu Efes 20,88 -3,33 -2,25 Anadolu Grubu Holding 22,68 -0,53 -13,19 Anadolu Hayat Emek. 9,49 0,85 18,10 Anadolu Isuzu 15,68 0,13 -12,89 Anadolu Sigorta 6,12 -1,13 -15,24 Anel Elektrik 2,62 -0,76 -17,35 Arçelik 31,90 0,00 12,09 ARD Bilişim Teknolojileri 50,40 -0,49 4,83 Arena Bilgisayar 10,01 -2,15 -8,18 Armada Bilgisayar 52,75 0,00 7,48 Arsan Tekstil 4,46 1,83 11,89 Arzum Ev Aletleri 20,16 0,70 -16,57 Aselsan 14,86 1,02 -18,58 Ata GMYO 4,22 2,43 -23,41 Atakule GMYO 3,45 2,99 47,37 Atlantis Yatırım Holding 4,45 1,14 -19,96 Atlas Yat. Ort. 1,47 1,38 -16,00 ATP Bilgisayar 37,46 0,38 Avrasya GMYO 3,04 -1,94 16,06 Avrasya Petrol ve Tur. 2,79 -1,41 -12,81 Avrupa Yatırım Holding 5,75 -2,38 -4,17 Aydem Enerji 6,79 -0,15 Ayen Enerji 4,87 -0,81 -9,98 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,00 -0,31 68,44 Aygaz 15,34 0,46 8,13 Bagfaş 19,00 1,88 -5,00 Bak Ambalaj 20,10 -1,18 1,64 Balatacılar Balatacılık 8,60 -2,27 4,37 Bantaş Ambalaj 3,60 -0,28 15,14 Banvit 66,50 0,00 27,88 Başkent Doğalgaz GMYO 25,50 5,02 Baştaş Başkent Çimento 9,72 -7,43 -44,04 Batı Çimento 11,99 -1,24 154,56 Batısöke Çimento 3,01 0,00 23,36 Bayrak Taban Sanayi 8,28 -2,36 -21,96 Bera Holding 9,93 0,30 -51,04 Berkosan Yalıtım 8,75 -2,99 -1,91 Beşiktaş Futbol Yat. 6,25 0,16 54,70 Beyaz Filo 8,70 0,23 -13,68 Bilici Yatırım 18,32 -0,16 231,08 Bim Mağazalar 69,65 2,05 -2,31 Biotrend Çevre ve Enerji 35,90 1,82 Birko Mensucat 1,13 -0,88 1,80 Birleşim Mühendislik 9,98 -1,19 Birlik Mensucat 2,20 -4,35 -36,42 Bizim Mağazaları 12,57 -1,33 -18,16 BMS Çelik Hasır 9,37 -0,11 Boğaziçi Beton Sanayi 4,71 0,00 Borusan Mannesmann 23,46 -1,01 -15,61 Borusan Yat. Paz. 409,70 -5,62 -9,81 Bosch Fren Sistemleri 855,10 0,91 -30,46 Bossa 28,40 -1,39 59,10 Brisa 22,00 -0,18 13,62 Burçelik 21,70 -2,25 3,24 Burçelik Vana 22,98 0,79 -53,73 Bursa Çimento 3,36 -1,75 -32,50 Carrefoursa 44,16 -1,65 -38,50 Casa Emtia Petrol 130,50 1,95 23,11 Ceo Event Medya 8,20 -0,73 27,53 Coca Cola İçecek 86,10 -1,94 35,57 Cosmos Yat. Holding 10,57 -0,38 31,14 Credıtwest Faktorıng 4,27 -1,16 -27,26 Çan2 Termik 12,66 -1,09 Çelebi 160,00 4,03 -12,34 Çelik Halat 6,19 -1,12 -31,96 Çemaş Döküm 1,19 0,00 -30,11 Çemtaş 13,17 0,23 -16,17 Çimbeton 212,40 -0,70 -28,36 Çimentaş 26,90 0,00 -25,61 Çimsa 26,98 3,45 51,57 Çuhadaroğlu Metal 8,01 0,12 5,29 Dagi Giyim 3,39 -1,17 -0,48 Dagi Yatırım Holding 12,59 0,56 -2,40 Dardanel 2,83 0,00 -46,85 Datagate Bilgisayar 13,60 -0,51 -15,58 Demısaş Döküm 6,80 -1,31 5,01 Denge Holding 1,56 -2,50 -48,64 Deniz GMYO 2,10 -1,87 14,00 Derimod 9,98 1,22 2,46 Derlüks Yatırım Holding 4,62 0,43 -47,62 Desa Deri 9,06 -0,33 -6,98 Despec Bilgisayar 12,12 -2,34 -7,20 Deva Holding 23,20 -0,43 -3,57 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,76 -1,09 9,14 Diriteks Diriliş Tekstil 5,60 6,26 50,13 Ditaş Doğan 17,17 -3,81 32,02 DO-CO 695,80 6,10 10,44 Doğan Burda 23,08 1,23 2,85 Doğan Holding 2,52 -0,79 -15,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,36 3,96 1,33 Doğusan 5,23 -3,51 19,41 Doğuş GMYO 9,06 -0,88 10,89 Doğuş Otomotiv 35,10 0,57 35,40 Döktaş Dökümcülük 30,90 -0,32 0,91 Duran Doğan Basım 14,28 -3,77 36,13 Dyo Boya 10,27 -1,15 -8,69 Eczacıbaşı İlaç 6,04 0,33 -16,13 Eczacıbaşı Yatırım 39,70 -0,75 47,48 E-Data Teknoloji 11,29 -2,92 Edip Gayrimenkul 3,42 -1,16 3,01 Ege Endüstri 1.181,80 -0,35 -29,02 Ege Gübre 156,10 -2,01 8,81 Ege Profil 27,68 -1,84 -27,62 Ege Seramik 12,88 -1,15 33,30 Egeplast 26,10 4,40 -21,62 Ekiz Kimya 6,33 2,26 -11,22 Emek Elektrik 2,56 1,19 -10,34 Eminiş Ambalaj 19,78 0,00 -46,31 Emlak Konut GMYO 1,82 -0,55 -13,93 Enerjisa Enerji 10,56 -2,13 -8,42 Enka İnşaat 10,18 -3,23 44,57 Erbosan 112,50 -6,02 177,40 Ereğli Demir Çelik 17,04 -0,41 29,72 Ersu Gıda 3,53 0,28 -28,54 Escar Turizm Taşımacılık 19,63 -2,73 Escort Teknoloji 5,70 0,35 -13,24 Esenboğa Elektrik 33,80 -1,97 77,65 Etiler Gıda 5,35 -1,47 34,42 Euro Kapital Yat. Ort. 6,68 -0,30 74,89 Euro Trend Yat. Ort. 3,45 1,77 -2,50 Euro Yat. Ort. 3,30 -0,30 -25,70 Euro Yatırım Holding 2,32 -0,43 -18,31 Europap Tezol Kağıt 18,44 9,96 Fade Gıda 8,32 -1,07 59,95 Fenerbahçe Futbol 32,42 -0,55 9,68 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,48 0,40 -15,87 F-M İzmit Piston 107,80 -0,92 -12,07 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,30 0,08 -5,60 Ford Otosan 166,10 -0,72 35,99 Formet Metal ve Cam 1,23 -0,81 -49,86 Frigo Pak Gıda 18,97 -4,48 -9,58 Galata Wind Enerji 3,63 -0,27 Galatasaray Sportif 3,61 0,56 -10,86 Garanti Bankası 9,39 -1,16 -7,50 Garanti Faktoring 10,28 9,95 -7,64 Garanti Yat. Ort. 2,30 4,55 -28,48 Gedik Y. Men. Değ. 7,02 -1,68 18,46 Gediz Ambalaj 16,67 -1,88 24,40 Gen İlaç 13,89 -0,07 Gentaş 3,07 0,00 -31,98 Gersan Elektrik 5,51 -0,54 -10,26 Girişim Elektrik Sanayi 23,48 -2,33 Global Men. Değ. 6,15 0,16 2,33 Global Yat. Holding 2,08 -1,42 -40,79 Good-Year 7,68 -1,66 -3,62 Göltaş Çimento 38,04 -1,60 -7,32 Gözde Girişim 5,68 0,18 -28,82 GSD Denizcilik 2,92 -3,31 19,91 GSD Holding 2,32 1,75 -7,57 Gübre Fabrik. 48,56 -1,10 -43,57 Güler Yat. Holding 2,62 8,71 -24,34 Halk GMYO 2,46 -2,38 -19,29 Hatay Tekstil 16,58 0,18 21,59 Hedef Girişim 2,77 -0,72 9,71 Hektaş 8,09 -1,34 51,43 HUB Girişim 10,56 1,54 -41,98 Hürriyet Gzt. 2,29 2,69 9,05 ICBC Turkey Bank 5,70 -1,55 -12,31 İdeal Finansal Teknolojiler 49,50 -1,69 267,76 İdealist GMYO 2,46 -4,28 3,66 İhlas Ev Aletleri 0,98 -1,01 -47,40 İhlas Gayrimenkul 0,90 0,00 -28,00 İhlas Gazetecilik 1,05 -9,48 -57,38 İhlas Holding 0,57 1,79 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,77 -2,53 -32,46 İndeks Bilgisayar 6,17 1,15 32,80 Info Yatırım 3,85 -0,52 -17,57 İntema 35,16 -0,90 -11,88 Inveo Yatırım Holding 98,45 0,00 122,64 İpek Doğal Enerji 11,71 -0,51 -10,47 İskenderun Demir Çelik 11,68 -2,10 29,26 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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