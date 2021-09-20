Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,10 -2,86 -34,11 Acıpayam Selüloz 15,50 -2,82 -8,97 Adel Kalemcilik 28,14 0,36 -17,80 Adese Gayrimenkul 1,24 0,00 -55,71 Afyon Çimento 3,41 -2,29 -33,27 AGESA Hayat Emeklilik 17,60 -1,01 0,09 Ak Enerji 1,81 3,43 -18,10 Akbank 5,35 -3,60 -20,83 Akçansa 13,62 -3,40 -15,42 Akdeniz Yatırım Hold. 2,76 1,85 14,85 Akfen GMYO 3,96 2,59 51,68 Akın Tekstil 32,10 -3,14 1,07 Akiş GMYO 1,71 -3,39 -38,76 Akmerkez GMYO 37,14 -2,83 -39,92 Aksa 20,96 0,19 51,72 Aksa Enerji 14,33 -2,78 92,61 Aksigorta 6,81 -2,58 -18,04 Aksu Enerji 11,02 1,01 46,01 Alarko Carrıer 306,50 -4,58 -15,68 Alarko GMYO 20,88 -2,43 -17,57 Alarko Holding 8,89 -2,95 4,32 Albaraka Türk 1,48 -2,63 -23,71 Alcatel Lucent Teletaş 24,06 -2,59 -18,88 Alkim Kağıt 14,13 -1,87 9,17 Alkim Kimya 14,75 -1,99 4,71 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,83 -2,66 -16,44 Altınyunus Çeşme 52,80 -3,74 5,68 Anadolu Efes 20,40 -2,30 -4,50 Anadolu Grubu Holding 22,20 -2,12 -15,02 Anadolu Hayat Emek. 9,34 -1,58 16,23 Anadolu Isuzu 15,22 -2,93 -15,44 Anadolu Sigorta 6,02 -1,63 -16,63 Anel Elektrik 2,54 -3,05 -19,87 Arçelik 31,70 -0,63 11,39 ARD Bilişim Teknolojileri 48,22 -4,33 0,29 Arena Bilgisayar 9,72 -2,90 -10,84 Armada Bilgisayar 51,65 -2,09 5,24 Arsan Tekstil 4,29 -3,81 7,63 Arzum Ev Aletleri 19,49 -3,32 -19,34 Aselsan 14,98 0,81 -17,92 Ata GMYO 4,08 -3,32 -25,95 Atakule GMYO 3,52 2,03 50,36 Atlantis Yatırım Holding 4,60 3,37 -17,27 Atlas Yat. Ort. 1,45 -1,36 -17,14 ATP Bilgisayar 35,40 -5,50 Avrasya GMYO 2,74 -9,87 4,61 Avrasya Petrol ve Tur. 2,72 -2,51 -15,00 Avrupa Yatırım Holding 5,75 0,00 -4,17 Aydem Enerji 6,61 -2,65 Ayen Enerji 4,70 -3,49 -13,12 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,65 -1,84 65,34 Aygaz 14,88 -3,00 4,89 Bagfaş 18,73 -1,42 -6,35 Bak Ambalaj 19,35 -3,73 -2,16 Balatacılar Balatacılık 9,46 10,00 14,81 Bantaş Ambalaj 3,52 -2,22 12,58 Banvit 66,15 -0,53 27,21 Başkent Doğalgaz GMYO 24,60 -3,53 Baştaş Başkent Çimento 9,30 -4,32 -46,46 Batı Çimento 11,72 -2,25 148,83 Batısöke Çimento 3,00 -0,33 22,95 Bayrak Taban Sanayi 8,34 0,72 -21,39 Bera Holding 9,59 -3,42 -52,71 Berkosan Yalıtım 8,27 -5,49 -7,29 Beşiktaş Futbol Yat. 6,59 5,44 63,12 Beyaz Filo 8,52 -2,07 -15,47 Bilici Yatırım 18,01 -1,69 225,48 Bim Mağazalar 67,60 -2,94 -5,18 Biotrend Çevre ve Enerji 35,14 -2,12 Birko Mensucat 1,09 -3,54 -1,80 Birleşim Mühendislik 9,99 0,10 Birlik Mensucat 2,11 -4,09 -39,02 Bizim Mağazaları 12,41 -1,27 -19,21 BMS Çelik Hasır 8,44 -9,93 Boğaziçi Beton Sanayi 4,68 -0,64 Borusan Mannesmann 22,50 -4,09 -19,06 Borusan Yat. Paz. 374,60 -8,57 -17,54 Bosch Fren Sistemleri 836,20 -2,21 -32,00 Bossa 27,96 -1,55 56,64 Brisa 21,62 -1,73 11,65 Burçelik 20,68 -4,70 -1,62 Burçelik Vana 22,00 -4,26 -55,70 Bursa Çimento 3,24 -3,57 -34,91 Carrefoursa 42,00 -4,89 -41,50 Casa Emtia Petrol 126,50 -3,07 19,34 Ceo Event Medya 8,08 -1,46 25,66 Coca Cola İçecek 83,75 -2,73 31,87 Cosmos Yat. Holding 10,16 -3,88 26,05 Credıtwest Faktorıng 4,17 -2,34 -28,96 Çan2 Termik 12,61 -0,39 Çelebi 157,00 -1,88 -13,98 Çelik Halat 6,06 -2,10 -33,39 Çemaş Döküm 1,16 -2,52 -31,87 Çemtaş 12,95 -1,67 -17,57 Çimbeton 207,00 -2,54 -30,19 Çimentaş 26,02 -3,27 -28,04 Çimsa 25,70 -4,74 44,38 Çuhadaroğlu Metal 7,67 -4,24 0,82 Dagi Giyim 3,54 4,42 3,92 Dagi Yatırım Holding 12,50 -0,71 -3,10 Dardanel 2,68 -5,30 -49,67 Datagate Bilgisayar 13,18 -3,09 -18,19 Demısaş Döküm 6,69 -1,62 3,31 Denge Holding 1,55 -0,64 -48,97 Deniz GMYO 2,08 -0,95 12,92 Derimod 9,92 -0,60 1,85 Derlüks Yatırım Holding 4,61 -0,22 -47,73 Desa Deri 8,88 -1,99 -8,83 Despec Bilgisayar 12,31 1,57 -5,74 Deva Holding 22,24 -4,14 -7,56 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,29 -4,00 4,78 Diriteks Diriliş Tekstil 5,34 -4,64 43,16 Ditaş Doğan 16,80 -2,15 29,17 DO-CO 680,00 -2,27 7,94 Doğan Burda 22,60 -2,08 0,71 Doğan Holding 2,48 -1,59 -17,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,40 1,69 3,05 Doğusan 5,14 -1,72 17,35 Doğuş GMYO 8,84 -2,43 8,20 Doğuş Otomotiv 33,84 -3,59 30,54 Döktaş Dökümcülük 29,98 -2,98 -2,09 Duran Doğan Basım 14,27 -0,07 36,03 Dyo Boya 10,01 -2,53 -11,00 Eczacıbaşı İlaç 5,87 -2,81 -18,49 Eczacıbaşı Yatırım 38,00 -4,28 41,16 E-Data Teknoloji 10,89 -3,54 Edip Gayrimenkul 3,76 9,94 13,25 Ege Endüstri 1.149,50 -2,73 -30,96 Ege Gübre 152,70 -2,18 6,44 Ege Profil 27,02 -2,38 -29,34 Ege Seramik 12,50 -2,95 29,37 Egeplast 26,32 0,84 -20,96 Ekiz Kimya 6,02 -4,90 -15,57 Emek Elektrik 2,50 -2,34 -12,44 Eminiş Ambalaj 18,68 -5,56 -49,29 Emlak Konut GMYO 1,78 -2,20 -15,82 Enerjisa Enerji 10,47 -0,85 -9,20 Enka İnşaat 10,14 -0,39 44,00 Erbosan 108,90 -3,20 168,52 Ereğli Demir Çelik 16,49 -3,23 25,53 Ersu Gıda 3,55 0,57 -28,14 Escar Turizm Taşımacılık 18,72 -4,64 Escort Teknoloji 5,52 -3,16 -15,98 Esenboğa Elektrik 31,68 -6,27 66,51 Etiler Gıda 5,29 -1,12 32,91 Euro Kapital Yat. Ort. 6,48 -2,99 69,66 Euro Trend Yat. Ort. 3,40 -1,45 -3,91 Euro Yat. Ort. 3,16 -4,24 -28,85 Euro Yatırım Holding 2,31 -0,43 -18,66 Europap Tezol Kağıt 17,94 -2,71 Fade Gıda 8,18 -1,68 57,26 Fenerbahçe Futbol 31,00 -4,38 4,87 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,41 -2,82 -18,25 F-M İzmit Piston 104,50 -3,06 -14,76 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,88 -3,41 -8,83 Ford Otosan 165,20 -0,54 35,26 Formet Metal ve Cam 1,21 -1,63 -50,68 Frigo Pak Gıda 18,15 -4,32 -13,49 Galata Wind Enerji 3,53 -2,75 Galatasaray Sportif 3,43 -4,99 -15,31 Garanti Bankası 9,08 -3,30 -10,55 Garanti Faktoring 11,30 9,92 1,53 Garanti Yat. Ort. 2,29 -0,43 -28,79 Gedik Y. Men. Değ. 6,80 -3,13 14,75 Gediz Ambalaj 17,21 3,24 28,43 Gen İlaç 13,49 -2,88 Gentaş 2,99 -2,61 -33,75 Gersan Elektrik 5,32 -3,45 -13,36 Girişim Elektrik Sanayi 23,42 -0,26 Global Men. Değ. 6,10 -0,81 1,50 Global Yat. Holding 2,02 -2,88 -42,50 Good-Year 7,49 -2,47 -6,00 Göltaş Çimento 37,00 -2,73 -9,85 Gözde Girişim 5,52 -2,82 -30,83 GSD Denizcilik 2,97 1,71 21,96 GSD Holding 2,33 0,43 -7,17 Gübre Fabrik. 48,32 -0,49 -43,85 Güler Yat. Holding 2,52 -3,82 -27,22 Halk GMYO 2,45 -0,41 -19,62 Hatay Tekstil 16,45 -0,78 20,64 Hedef Girişim 2,68 -3,25 6,15 Hektaş 8,08 -0,12 51,25 HUB Girişim 11,61 9,94 -36,21 Hürriyet Gzt. 2,29 0,00 9,05 ICBC Turkey Bank 5,53 -2,98 -14,92 İdeal Finansal Teknolojiler 49,32 -0,36 266,42 İdealist GMYO 2,41 -2,03 1,56 İhlas Ev Aletleri 0,95 -3,06 -49,01 İhlas Gayrimenkul 0,89 -1,11 -28,80 İhlas Gazetecilik 1,02 -2,86 -58,60 İhlas Holding 0,56 -1,75 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,74 -3,90 -35,09 İndeks Bilgisayar 6,24 1,13 34,31 Info Yatırım 3,71 -3,64 -20,57 İntema 34,30 -2,45 -14,04 Inveo Yatırım Holding 95,10 -3,40 115,06 İpek Doğal Enerji 11,49 -1,88 -12,16 İskenderun Demir Çelik 11,35 -2,83 25,61 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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