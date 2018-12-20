Borsada Günlük İşlemler (2)

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 45.900,00 170,13 İş Bankası (B) 3.006,20 -2,97 140,42 İş Bankası (C) 4,30 -0,46 -35,63 İş Bankası (Kur.) 52.489,90 0,00 578,54 İş Fin.Kir. 5,17 0,78 270,99 İş Girişim 2,11 -1,40 21,26 İş GMYO 1,04 0,00 -15,01 İş Y. Men. Değ. 2,05 -0,49 -3,86 İş Yat. Ort. 0,91 0,00 15,33 İşbir Holding 147,20 -1,93 -19,80 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,65 0,00 62,50 İttifak Holding 3,10 0,65 33,05 İz Hayvancılık Tarım 7,34 -5,41 286,32 İzmir Demir Çelik 1,68 -0,59 -48,15 İzmir Fırça 2,11 0,48 -77,19 İzocam 21,82 -0,82 -17,47 Jantsa Jant Sanayi 26,62 2,46 -13,43 Kafein Yazılım 6,80 3,03 Kapital Yat. Holding 2,91 -0,68 134,68 Kaplamin 3,15 -0,32 -19,64 Kardemir (A) 1,83 -0,54 -37,97 Kardemir (B) 1,84 -0,54 -37,20 Kardemir (D) 2,29 -0,43 -28,66 Karel Elektronik 3,91 -0,51 -32,70 Karsan Otomotiv 1,27 -3,05 -18,59 Karsu Tekstil 1,25 0,00 -36,87 Karsusan Su Ürünleri San. 4,07 -15,91 -17,78 Kartonsan 343,90 1,36 23,59 Katmerciler Ekipman 5,90 -1,34 -50,67 Kent Gıda 118,00 0,17 -13,55 Kerevitaş Gıda 1,82 1,11 -57,39 Kervansaray Yat. Holding 0,34 -5,56 -2,86 Kiler GMYO 1,86 0,54 -49,18 Klimasan Klima 3,97 -1,49 -18,15 Koç Holding 14,26 -0,97 -21,17 Konfrut Gıda 23,50 0,86 64,34 Konya Çimento 176,20 -0,17 -30,90 Kordsa Teknik Tekstil 9,92 -0,60 35,11 Koza Altın 51,55 -1,15 34,95 Koza Madencilik 7,50 -0,92 16,46 Körfez GMYO 1,31 0,00 -21,08 Kristal Kola 1,03 -1,90 -42,78 Kron Telekomünikasyon 8,75 -0,23 -52,70 Kuştur Kuşadası Turizm 16,12 0,62 69,52 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,19 6,25 -66,95 Kütahya Porselen 4,62 -2,73 -34,21 Lider Faktoring 2,35 -1,26 -13,48 Link Bilgisayar 8,20 -0,49 -42,50 Logo Yazılım 26,34 -1,20 -55,17 Lokman Hekim Sağlık 4,13 -0,24 -31,50 Lüks Kadife 4,36 1,87 -7,43 Makina Takım 1,57 19,85 -21,50 Mardin Çimento 3,05 8,93 -20,78 Marka Yatırım Holding 0,72 -1,37 -57,40 Marmaris Altınyunus 17,83 -0,34 -6,16 Marshall 25,38 -1,86 -51,00 Martı GMYO 0,62 -4,62 -70,75 Martı Otel 0,58 0,00 -36,96 Mavi Giyim 32,32 -0,43 -43,66 Mazhar Zorlu Holding 4,18 11,17 4,76 Mega Polietilen 2,32 -2,93 103,51 Menderes Tekstil 0,75 1,35 -9,64 Merit Turizm 6,10 3,57 3,57 Merko Gıda 1,20 20,00 -9,77 Metal Gayrimenkul 0,76 1,33 -41,54 Metemtur Otelcilik 1,08 0,00 -27,03 Metro Holding 0,79 -1,25 -20,20 Metro Petrol ve Tesisleri 1,21 -3,97 -56,00 Metro Yatırım Ortaklığı 1,21 0,00 -41,64 Migros Ticaret 15,21 1,40 -46,68 Milpa 1,43 -7,74 -33,80 Mistral GMYO 1,41 -1,40 -31,47 MLP Sağlık 11,37 -0,61 MMC San. ve Tic. Yat. 0,96 -1,03 -30,94 Mondi Tire Kutsan 1,97 0,00 8,84 Net Holding 1,95 -0,51 -11,76 Netaş Telekom. 6,62 -0,90 -58,21 Niğbaş Niğde Beton 2,52 12,00 168,09 Nuh Çimento 7,79 0,13 -14,46 Nurol GMYO 2,18 0,46 -54,11 Odaş Elektrik 2,00 -2,44 -66,67 Olmuksan-IP 3,31 -0,30 -27,63 Orge Enerji Elektrik 3,02 4,86 -25,32 Orma Orman Mahsulleri 1,05 7,14 -7,08 Osmanlı Menkul 1,69 2,42 -45,77 Ostim Endüstriyel Yat 1,14 -5,79 -30,06 Otokar 85,50 -0,81 -29,17 Oyak Yat. Ort. 1,19 -7,03 20,18 Oylum Sınai Yatırımlar 1,02 0,99 -40,00 Özak GMYO 2,13 0,00 -8,97 Özbal Çelik Boru 1,42 0,71 -47,24 Özderici GMYO 1,51 -19,68 107,28 Özerden Plastik 2,67 0,00 -1,84 Panora GMYO 4,19 0,48 -5,13 Park Elek.Madencilik 2,44 -0,41 -41,49 Parsan 10,02 0,30 -14,36 Pegasus 23,08 0,00 -31,72 Peker GMYO 18,60 -2,05 Penguen Gıda 1,25 -0,79 -43,95 Pera GMYO 0,60 -7,69 -31,82 Pergamon Dış Ticaret 8,69 -0,57 126,90 Petkim 5,18 -1,89 -22,82 Petrokent Turizm 70,00 0,07 47,43 Pınar Et ve Un 5,18 0,39 -43,73 Pınar Su 1,24 0,81 -31,11 Pınar Süt 6,71 -1,18 -44,62 Plastikkart 2,22 2,30 -23,18 Polisan Holding 5,90 1,55 -31,71 Politeknik Metal 33,24 -0,78 -0,18 Prizma Press Matbaacılık 1,64 -0,61 1,23 QNB Finans Fin. Kir. 4,85 6,36 24,36 QNB Finansbank 10,13 1,10 85,44 Ral Yatırım Holding 1,68 8,39 -16,08 Ray Sigorta 1,44 0,70 -20,44 Reysaş GMYO 0,73 -2,67 -42,52 Reysaş Lojistik 0,72 0,00 -43,75 Rhea Girişim 0,68 0,00 -39,29 Rodrigo Tekstil 1,99 2,05 -33,44 Royal Halı 0,88 -1,12 -3,30 RTA Laboratuvarları 1,76 -20,00 -36,23 Sabancı Holding 7,57 -1,43 -29,92 Safkar Ege Soğutmacılık 1,95 6,56 Salix Yatırım Holding 3,80 -2,31 -51,28 Sanel Mühendislik 2,33 0,87 36,26 Sanifoam Sünger 1,29 0,00 -23,21 Sanko Pazarlama 2,32 1,75 -17,74 Saray Matbaacılık 1,01 4,12 -5,61 Sarkuysan 3,47 0,29 10,70 Sasa Polyester 8,35 -3,02 6,59 Say Reklamcılık 0,98 3,16 -41,32 Sekuro Plastik 3,07 0,33 -64,30 Selçuk Ecza Deposu 2,76 -1,78 -21,19 Selçuk Gıda 1,17 -0,85 55,02 Senkron Güvenlik 1,22 -0,81 -34,41 Serve Film Prodüksiyon 1,97 0,00 217,74 Servet GMYO 4,29 -3,60 41,12 Seyitler Kimya 4,10 -0,49 -20,51 Silverline Endüstri 1,41 -1,40 -18,87 Sinpaş GMYO 0,36 12,50 -47,52 Soda Sanayii 7,13 -1,38 64,80 Sodaş Sodyum Sanayii 6,00 -5,66 76,02 Söktaş 1,39 6,11 -16,27 Sönmez Filament 3,06 -0,65 -26,27 Sönmez Pamuklu 3,13 -1,26 -20,96 Sumaş Suni Tahta 7,00 0,00 Şeker Fin. Kir. 2,65 1,53 9,42 Şekerbank 1,14 -2,56 -37,70 Şişe Cam 5,34 -0,19 17,38 Şok Marketler 11,30 0,80 T. Halk Bankası 7,07 1,14 -32,77 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 30,62 19,98 452,89 T.S.K.B. 0,74 0,00 -38,50 T.Tuborg 9,57 -0,62 -3,44 Taç Tarım Ürünleri 6,33 19,89 160,49 Tat Gıda 3,79 -0,52 -26,20 TAV Havalimanları 23,08 1,85 7,55 Taze Kuru Gıda 6,71 -0,59 -17,67 Tek-Art Turizm 0,95 -1,04 26,23 Tekfen Holding 21,92 -2,23 33,82 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,02 -0,66 -41,36 Temapol Polimer Plastik 2,85 1,06 -40,25 TGS Dış Ticaret 4,75 -2,86 31,51 Tofaş Oto. Fab. 16,30 -1,27 -47,67 Torunlar GMYO 1,52 0,00 -53,52 Trabzon Liman 8,47 0,83 Trabzonspor Sportif 1,64 3,14 -25,45 Trakya Cam 3,01 -0,33 -25,23 Trend GMYO 1,26 0,00 TSKB GMYO 0,77 0,00 5,48 Tuğçelik 2,16 0,93 -32,08 Tukaş 1,62 0,62 -27,35 Turcas Petrol 1,46 -0,68 -41,93 Turkcell 12,00 -0,99 -16,46 Tümosan Motor ve Traktör 4,50 -1,32 -40,71 Tüpraş 121,20 -1,46 12,38 Türk Hava Yolları 16,37 1,24 4,33 Türk Prysmian Kablo 1,72 0,00 -31,29 Türk Telekom 3,94 0,77 -38,82 Türk Traktör 33,66 1,08 -52,25 Türker Proje Gayrimenkul 28,20 -0,35 -24,92 Ufuk Yatırım 1,15 -1,71 -62,54 Ulaşlar Turizm Yat. 1,09 -0,91 -36,26 Ulusoy Elektrik 15,60 -0,51 72,15 Ulusoy Un Sanayi 2,16 -2,26 -22,30 Umpaş Holding 0,54 -1,82 -14,29 Uşak Seramik 1,19 -0,83 -40,12 Utopya Turizm 4,00 -2,68 -10,91 Uzertaş Boya 0,60 0,00 -47,37 Ülker Bisküvi 15,00 -1,32 -22,42 Ünye Çimento 3,49 2,05 -5,25 Vakıf Fin. Kir. 1,63 -2,98 0,65 Vakıf GMYO 1,95 -1,02 -22,41 Vakıf Yat. Ort. 2,09 -11,81 47,18 Vakıflar Bankası 3,91 0,00 -41,42 Vakko Tekstil 2,89 -1,70 -1,87 Vanet Gıda 3,34 -3,75 4,37 Verusa Holding 16,90 2,18 -26,22 Verusaturk Girisim 3,36 -1,47 42,37 Vestel 5,64 -1,74 -25,50 Vestel Beyaz Eşya 12,00 0,17 41,51 Viking Kağıt 1,12 -2,61 -6,67 Yapı Kredi Koray GMYO 1,75 0,00 -24,57 Yapı ve Kredi Bank. 1,59 -0,63 -43,15 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,95 5,73 20,59 Yataş 4,44 4,47 -45,09 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,21 2,54 15,84 Yeni Gimat GMYO 8,15 1,62 -2,22 Yeşil GMYO 0,26 0,00 -58,73 Yeşil Yapı 0,25 -3,85 -75,49 Yeşil Yatırım Holding 9,79 -2,39 -38,81 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.110,00 0,46 16,94 Yonga Mobilya 7,29 4,14 144,12 Yünsa 4,35 -2,68 -3,33 Zorlu Enerji 1,26 0,00 -20,25

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)