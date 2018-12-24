Borsada Günlük İşlemler (2)

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 45.900,00 170,13 İş Bankası (B) 2.900,00 -3,27 131,93 İş Bankası (C) 4,38 0,69 -34,43 İş Bankası (Kur.) 50.000,00 -3,66 546,35 İş Fin.Kir. 4,94 -4,45 254,49 İş Girişim 2,03 -0,49 16,67 İş GMYO 1,02 -1,92 -16,64 İş Y. Men. Değ. 2,06 0,00 -3,39 İş Yat. Ort. 0,91 0,00 15,33 İşbir Holding 144,30 -1,16 -21,38 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,82 7,89 105,00 İttifak Holding 3,16 -1,86 35,62 İz Hayvancılık Tarım 6,82 -2,01 258,95 İzmir Demir Çelik 1,69 0,00 -47,84 İzmir Fırça 2,05 0,00 -77,84 İzocam 22,12 0,55 -16,34 Jantsa Jant Sanayi 27,34 0,29 -11,08 Kafein Yazılım 7,26 1,11 Kapital Yat. Holding 2,80 -4,44 125,81 Kaplamin 3,64 15,56 -7,14 Kardemir (A) 1,85 0,00 -37,29 Kardemir (B) 1,84 -0,54 -37,20 Kardemir (D) 2,23 -3,04 -30,53 Karel Elektronik 4,04 2,80 -30,46 Karsan Otomotiv 1,26 0,80 -19,23 Karsu Tekstil 1,23 1,65 -37,88 Karsusan Su Ürünleri San. 3,88 -0,51 -21,62 Kartonsan 334,90 -1,06 20,36 Katmerciler Ekipman 5,85 -0,85 -51,09 Kent Gıda 117,50 -0,09 -13,92 Kerevitaş Gıda 1,83 1,10 -57,15 Kervansaray Yat. Holding 0,34 0,00 -2,86 Kiler GMYO 1,86 -0,53 -49,18 Klimasan Klima 3,89 -1,52 -19,80 Koç Holding 14,31 0,28 -20,89 Konfrut Gıda 23,24 -1,36 62,52 Konya Çimento 178,20 -0,83 -30,12 Kordsa Teknik Tekstil 9,74 -2,01 32,66 Koza Altın 50,00 -0,89 30,89 Koza Madencilik 7,07 -3,94 9,78 Körfez GMYO 1,28 0,79 -22,89 Kristal Kola 1,09 3,81 -39,44 Kron Telekomünikasyon 8,70 -0,80 -52,97 Kuştur Kuşadası Turizm 16,12 69,52 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,18 0,85 -67,23 Kütahya Porselen 4,56 -1,51 -35,06 Lider Faktoring 2,32 -0,43 -14,58 Link Bilgisayar 8,23 0,37 -42,29 Logo Yazılım 26,14 -0,98 -55,51 Lokman Hekim Sağlık 4,10 -0,49 -31,99 Lüks Kadife 4,59 0,66 -2,55 Makina Takım 1,52 4,83 -24,00 Mardin Çimento 3,22 0,63 -16,36 Marka Yatırım Holding 0,69 -1,43 -59,17 Marmaris Altınyunus 17,73 -0,73 -6,68 Marshall 25,56 0,24 -50,66 Martı GMYO 0,66 3,13 -68,87 Martı Otel 0,61 5,17 -33,70 Mavi Giyim 32,38 -0,12 -43,55 Mazhar Zorlu Holding 3,97 2,58 -0,50 Mega Polietilen 2,16 -0,46 89,47 Menderes Tekstil 0,74 1,37 -10,84 Merit Turizm 6,20 5,26 Merko Gıda 1,24 9,73 -6,77 Metal Gayrimenkul 0,73 -2,67 -43,85 Metemtur Otelcilik 1,07 0,94 -27,70 Metro Holding 0,78 0,00 -21,21 Metro Petrol ve Tesisleri 1,18 0,85 -57,09 Metro Yatırım Ortaklığı 1,19 -0,83 -42,60 Migros Ticaret 15,29 0,53 -46,40 Milpa 1,40 1,45 -35,19 Mistral GMYO 1,40 -0,71 -31,95 MLP Sağlık 11,09 2,69 MMC San. ve Tic. Yat. 0,96 0,00 -30,94 Mondi Tire Kutsan 1,92 -1,54 6,08 Net Holding 2,02 2,02 -8,60 Netaş Telekom. 6,71 0,90 -57,64 Niğbaş Niğde Beton 2,67 -0,74 184,04 Nuh Çimento 7,80 0,00 -14,35 Nurol GMYO 2,17 0,46 -54,32 Odaş Elektrik 2,04 -0,49 -66,00 Olmuksan-IP 3,38 -1,46 -26,10 Orge Enerji Elektrik 2,96 -0,67 -26,81 Orma Orman Mahsulleri 1,10 -3,51 -2,65 Osmanlı Menkul 1,70 0,00 -45,45 Ostim Endüstriyel Yat 1,14 0,00 -30,06 Otokar 88,40 3,51 -26,77 Oyak Yat. Ort. 1,24 1,64 25,23 Oylum Sınai Yatırımlar 1,08 2,86 -36,47 Özak GMYO 2,14 -1,38 -8,55 Özbal Çelik Boru 1,40 -0,71 -47,98 Özderici GMYO 1,45 19,83 99,05 Özerden Plastik 2,57 -1,15 -5,52 Panora GMYO 4,15 0,48 -6,03 Park Elek.Madencilik 2,46 0,41 -41,01 Parsan 9,73 -1,22 -16,84 Pegasus 23,16 -0,52 -31,48 Peker GMYO 19,30 0,00 Penguen Gıda 1,24 0,00 -44,39 Pera GMYO 0,71 10,94 -19,32 Pergamon Dış Ticaret 8,89 0,11 132,12 Petkim 5,13 -0,19 -23,56 Petrokent Turizm 69,00 0,00 45,32 Pınar Et ve Un 5,13 -1,72 -44,27 Pınar Su 1,25 0,81 -30,56 Pınar Süt 6,73 -0,30 -44,45 Plastikkart 2,20 -0,45 -23,88 Polisan Holding 6,07 1,17 -29,74 Politeknik Metal 33,00 -0,48 -0,90 Prizma Press Matbaacılık 1,62 -1,22 0,00 QNB Finans Fin. Kir. 4,71 -3,09 20,77 QNB Finansbank 10,40 2,87 90,38 Ral Yatırım Holding 1,79 2,29 -10,58 Ray Sigorta 1,46 -1,35 -19,34 Reysaş GMYO 0,72 1,41 -43,31 Reysaş Lojistik 0,76 0,00 -40,63 Rhea Girişim 0,69 1,47 -38,39 Rodrigo Tekstil 1,87 -6,03 -37,46 Royal Halı 0,91 7,06 0,00 RTA Laboratuvarları 1,77 -3,80 -35,87 Sabancı Holding 7,57 -0,26 -29,92 Safkar Ege Soğutmacılık 1,97 1,55 Salix Yatırım Holding 3,85 1,58 -50,64 Sanel Mühendislik 2,28 -1,30 33,33 Sanifoam Sünger 1,26 0,00 -25,00 Sanko Pazarlama 2,28 -0,87 -19,15 Saray Matbaacılık 1,00 -3,85 -6,54 Sarkuysan 3,47 0,87 10,70 Sasa Polyester 8,23 -1,56 5,05 Say Reklamcılık 1,01 3,06 -39,52 Sekuro Plastik 3,02 -0,33 -64,88 Selçuk Ecza Deposu 2,83 1,80 -19,19 Selçuk Gıda 1,25 1,63 65,62 Senkron Güvenlik 1,17 -4,88 -37,10 Serve Film Prodüksiyon 1,99 1,02 220,97 Servet GMYO 4,48 5,91 47,37 Seyitler Kimya 4,13 -0,72 -19,93 Silverline Endüstri 1,40 0,00 -19,44 Sinpaş GMYO 0,47 9,30 -31,49 Soda Sanayii 7,07 -0,98 63,42 Sodaş Sodyum Sanayii 6,10 1,67 78,96 Söktaş 1,31 0,00 -21,08 Sönmez Filament 3,11 0,97 -25,06 Sönmez Pamuklu 3,13 0,97 -20,96 Sumaş Suni Tahta 6,99 -0,14 Şeker Fin. Kir. 2,61 -1,51 7,77 Şekerbank 1,12 -0,88 -38,80 Şişe Cam 5,11 -2,29 12,32 Şok Marketler 10,96 -0,81 T. Halk Bankası 7,11 0,28 -32,39 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 30,78 -8,12 455,78 T.S.K.B. 0,76 1,33 -36,84 T.Tuborg 9,54 0,00 -3,74 Taç Tarım Ürünleri 5,73 4,37 135,80 Tat Gıda 3,79 1,07 -26,20 TAV Havalimanları 22,72 -1,39 5,87 Taze Kuru Gıda 6,72 1,20 -17,55 Tek-Art Turizm 0,91 -1,09 20,91 Tekfen Holding 21,60 -2,44 31,87 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,95 -0,67 -42,72 Temapol Polimer Plastik 2,96 3,50 -37,95 TGS Dış Ticaret 4,88 -2,40 35,11 Tofaş Oto. Fab. 16,39 -0,18 -47,38 Torunlar GMYO 1,53 -0,65 -53,22 Trabzon Liman 8,40 0,00 Trabzonspor Sportif 1,65 0,61 -25,00 Trakya Cam 2,98 -1,00 -25,98 Trend GMYO 1,28 2,40 TSKB GMYO 0,80 2,56 9,59 Tuğçelik 2,15 0,47 -32,39 Tukaş 1,65 -1,20 -26,01 Turcas Petrol 1,46 0,00 -41,93 Turkcell 12,30 3,02 -14,38 Tümosan Motor ve Traktör 4,53 0,67 -40,32 Tüpraş 117,00 -1,93 8,48 Türk Hava Yolları 16,16 -1,04 3,00 Türk Prysmian Kablo 1,78 1,14 -28,89 Türk Telekom 4,02 1,52 -37,58 Türk Traktör 33,44 0,60 -52,56 Türker Proje Gayrimenkul 29,44 3,15 -21,62 Ufuk Yatırım 1,14 0,00 -62,87 Ulaşlar Turizm Yat. 1,14 2,70 -33,33 Ulusoy Elektrik 15,49 -0,51 70,94 Ulusoy Un Sanayi 2,15 0,00 -22,66 Umpaş Holding 0,51 -3,77 -19,05 Uşak Seramik 1,20 0,00 -39,61 Utopya Turizm 4,15 3,75 -7,57 Uzertaş Boya 0,59 -48,25 Ülker Bisküvi 14,94 1,15 -22,73 Ünye Çimento 3,51 1,45 -4,71 Vakıf Fin. Kir. 1,84 13,58 13,62 Vakıf GMYO 2,07 6,15 -17,64 Vakıf Yat. Ort. 1,64 -2,38 15,49 Vakıflar Bankası 3,90 -0,26 -41,57 Vakko Tekstil 2,93 0,69 -0,51 Vanet Gıda 3,68 10,51 15,00 Verusa Holding 17,90 2,87 -21,86 Verusaturk Girisim 3,35 -0,89 41,95 Vestel 5,62 -0,53 -25,76 Vestel Beyaz Eşya 12,08 0,25 42,45 Viking Kağıt 1,16 4,50 -3,33 Yapı Kredi Koray GMYO 1,76 3,53 -24,14 Yapı ve Kredi Bank. 1,60 -1,23 -42,79 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,69 -2,18 9,96 Yataş 4,41 -0,68 -45,46 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,04 -0,95 -0,44 Yeni Gimat GMYO 8,02 -1,35 -3,78 Yeşil GMYO 0,30 20,00 -52,38 Yeşil Yapı 0,30 20,00 -70,59 Yeşil Yatırım Holding 11,62 19,92 -27,38 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.011,50 11,48 Yonga Mobilya 7,18 -0,28 140,44 Yünsa 4,36 2,11 -3,11 Zorlu Enerji 1,25 -0,79 -20,89

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)