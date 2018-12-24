Borsada Günlük İşlemler (2)
19 dakika önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|45.900,00
|
|170,13
|İş Bankası (B)
|2.900,00
|-3,27
|131,93
|İş Bankası (C)
|4,38
|0,69
|-34,43
|İş Bankası (Kur.)
|50.000,00
|-3,66
|546,35
|İş Fin.Kir.
|4,94
|-4,45
|254,49
|İş Girişim
|2,03
|-0,49
|16,67
|İş GMYO
|1,02
|-1,92
|-16,64
|İş Y. Men. Değ.
|2,06
|0,00
|-3,39
|İş Yat. Ort.
|0,91
|0,00
|15,33
|İşbir Holding
|144,30
|-1,16
|-21,38
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,82
|7,89
|105,00
|İttifak Holding
|3,16
|-1,86
|35,62
|İz Hayvancılık Tarım
|6,82
|-2,01
|258,95
|İzmir Demir Çelik
|1,69
|0,00
|-47,84
|İzmir Fırça
|2,05
|0,00
|-77,84
|İzocam
|22,12
|0,55
|-16,34
|Jantsa Jant Sanayi
|27,34
|0,29
|-11,08
|Kafein Yazılım
|7,26
|1,11
|
|Kapital Yat. Holding
|2,80
|-4,44
|125,81
|Kaplamin
|3,64
|15,56
|-7,14
|Kardemir (A)
|1,85
|0,00
|-37,29
|Kardemir (B)
|1,84
|-0,54
|-37,20
|Kardemir (D)
|2,23
|-3,04
|-30,53
|Karel Elektronik
|4,04
|2,80
|-30,46
|Karsan Otomotiv
|1,26
|0,80
|-19,23
|Karsu Tekstil
|1,23
|1,65
|-37,88
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,88
|-0,51
|-21,62
|Kartonsan
|334,90
|-1,06
|20,36
|Katmerciler Ekipman
|5,85
|-0,85
|-51,09
|Kent Gıda
|117,50
|-0,09
|-13,92
|Kerevitaş Gıda
|1,83
|1,10
|-57,15
|Kervansaray Yat. Holding
|0,34
|0,00
|-2,86
|Kiler GMYO
|1,86
|-0,53
|-49,18
|Klimasan Klima
|3,89
|-1,52
|-19,80
|Koç Holding
|14,31
|0,28
|-20,89
|Konfrut Gıda
|23,24
|-1,36
|62,52
|Konya Çimento
|178,20
|-0,83
|-30,12
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,74
|-2,01
|32,66
|Koza Altın
|50,00
|-0,89
|30,89
|Koza Madencilik
|7,07
|-3,94
|9,78
|Körfez GMYO
|1,28
|0,79
|-22,89
|Kristal Kola
|1,09
|3,81
|-39,44
|Kron Telekomünikasyon
|8,70
|-0,80
|-52,97
|Kuştur Kuşadası Turizm
|16,12
|
|69,52
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,18
|0,85
|-67,23
|Kütahya Porselen
|4,56
|-1,51
|-35,06
|Lider Faktoring
|2,32
|-0,43
|-14,58
|Link Bilgisayar
|8,23
|0,37
|-42,29
|Logo Yazılım
|26,14
|-0,98
|-55,51
|Lokman Hekim Sağlık
|4,10
|-0,49
|-31,99
|Lüks Kadife
|4,59
|0,66
|-2,55
|Makina Takım
|1,52
|4,83
|-24,00
|Mardin Çimento
|3,22
|0,63
|-16,36
|Marka Yatırım Holding
|0,69
|-1,43
|-59,17
|Marmaris Altınyunus
|17,73
|-0,73
|-6,68
|Marshall
|25,56
|0,24
|-50,66
|Martı GMYO
|0,66
|3,13
|-68,87
|Martı Otel
|0,61
|5,17
|-33,70
|Mavi Giyim
|32,38
|-0,12
|-43,55
|Mazhar Zorlu Holding
|3,97
|2,58
|-0,50
|Mega Polietilen
|2,16
|-0,46
|89,47
|Menderes Tekstil
|0,74
|1,37
|-10,84
|Merit Turizm
|6,20
|
|5,26
|Merko Gıda
|1,24
|9,73
|-6,77
|Metal Gayrimenkul
|0,73
|-2,67
|-43,85
|Metemtur Otelcilik
|1,07
|0,94
|-27,70
|Metro Holding
|0,78
|0,00
|-21,21
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,18
|0,85
|-57,09
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,19
|-0,83
|-42,60
|Migros Ticaret
|15,29
|0,53
|-46,40
|Milpa
|1,40
|1,45
|-35,19
|Mistral GMYO
|1,40
|-0,71
|-31,95
|MLP Sağlık
|11,09
|2,69
|
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,96
|0,00
|-30,94
|Mondi Tire Kutsan
|1,92
|-1,54
|6,08
|Net Holding
|2,02
|2,02
|-8,60
|Netaş Telekom.
|6,71
|0,90
|-57,64
|Niğbaş Niğde Beton
|2,67
|-0,74
|184,04
|Nuh Çimento
|7,80
|0,00
|-14,35
|Nurol GMYO
|2,17
|0,46
|-54,32
|Odaş Elektrik
|2,04
|-0,49
|-66,00
|Olmuksan-IP
|3,38
|-1,46
|-26,10
|Orge Enerji Elektrik
|2,96
|-0,67
|-26,81
|Orma Orman Mahsulleri
|1,10
|-3,51
|-2,65
|Osmanlı Menkul
|1,70
|0,00
|-45,45
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,14
|0,00
|-30,06
|Otokar
|88,40
|3,51
|-26,77
|Oyak Yat. Ort.
|1,24
|1,64
|25,23
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,08
|2,86
|-36,47
|Özak GMYO
|2,14
|-1,38
|-8,55
|Özbal Çelik Boru
|1,40
|-0,71
|-47,98
|Özderici GMYO
|1,45
|19,83
|99,05
|Özerden Plastik
|2,57
|-1,15
|-5,52
|Panora GMYO
|4,15
|0,48
|-6,03
|Park Elek.Madencilik
|2,46
|0,41
|-41,01
|Parsan
|9,73
|-1,22
|-16,84
|Pegasus
|23,16
|-0,52
|-31,48
|Peker GMYO
|19,30
|0,00
|
|Penguen Gıda
|1,24
|0,00
|-44,39
|Pera GMYO
|0,71
|10,94
|-19,32
|Pergamon Dış Ticaret
|8,89
|0,11
|132,12
|Petkim
|5,13
|-0,19
|-23,56
|Petrokent Turizm
|69,00
|0,00
|45,32
|Pınar Et ve Un
|5,13
|-1,72
|-44,27
|Pınar Su
|1,25
|0,81
|-30,56
|Pınar Süt
|6,73
|-0,30
|-44,45
|Plastikkart
|2,20
|-0,45
|-23,88
|Polisan Holding
|6,07
|1,17
|-29,74
|Politeknik Metal
|33,00
|-0,48
|-0,90
|Prizma Press Matbaacılık
|1,62
|-1,22
|0,00
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,71
|-3,09
|20,77
|QNB Finansbank
|10,40
|2,87
|90,38
|Ral Yatırım Holding
|1,79
|2,29
|-10,58
|Ray Sigorta
|1,46
|-1,35
|-19,34
|Reysaş GMYO
|0,72
|1,41
|-43,31
|Reysaş Lojistik
|0,76
|0,00
|-40,63
|Rhea Girişim
|0,69
|1,47
|-38,39
|Rodrigo Tekstil
|1,87
|-6,03
|-37,46
|Royal Halı
|0,91
|7,06
|0,00
|RTA Laboratuvarları
|1,77
|-3,80
|-35,87
|Sabancı Holding
|7,57
|-0,26
|-29,92
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,97
|1,55
|
|Salix Yatırım Holding
|3,85
|1,58
|-50,64
|Sanel Mühendislik
|2,28
|-1,30
|33,33
|Sanifoam Sünger
|1,26
|0,00
|-25,00
|Sanko Pazarlama
|2,28
|-0,87
|-19,15
|Saray Matbaacılık
|1,00
|-3,85
|-6,54
|Sarkuysan
|3,47
|0,87
|10,70
|Sasa Polyester
|8,23
|-1,56
|5,05
|Say Reklamcılık
|1,01
|3,06
|-39,52
|Sekuro Plastik
|3,02
|-0,33
|-64,88
|Selçuk Ecza Deposu
|2,83
|1,80
|-19,19
|Selçuk Gıda
|1,25
|1,63
|65,62
|Senkron Güvenlik
|1,17
|-4,88
|-37,10
|Serve Film Prodüksiyon
|1,99
|1,02
|220,97
|Servet GMYO
|4,48
|5,91
|47,37
|Seyitler Kimya
|4,13
|-0,72
|-19,93
|Silverline Endüstri
|1,40
|0,00
|-19,44
|Sinpaş GMYO
|0,47
|9,30
|-31,49
|Soda Sanayii
|7,07
|-0,98
|63,42
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,10
|1,67
|78,96
|Söktaş
|1,31
|0,00
|-21,08
|Sönmez Filament
|3,11
|0,97
|-25,06
|Sönmez Pamuklu
|3,13
|0,97
|-20,96
|Sumaş Suni Tahta
|6,99
|-0,14
|
|Şeker Fin. Kir.
|2,61
|-1,51
|7,77
|Şekerbank
|1,12
|-0,88
|-38,80
|Şişe Cam
|5,11
|-2,29
|12,32
|Şok Marketler
|10,96
|-0,81
|
|T. Halk Bankası
|7,11
|0,28
|-32,39
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|30,78
|-8,12
|455,78
|T.S.K.B.
|0,76
|1,33
|-36,84
|T.Tuborg
|9,54
|0,00
|-3,74
|Taç Tarım Ürünleri
|5,73
|4,37
|135,80
|Tat Gıda
|3,79
|1,07
|-26,20
|TAV Havalimanları
|22,72
|-1,39
|5,87
|Taze Kuru Gıda
|6,72
|1,20
|-17,55
|Tek-Art Turizm
|0,91
|-1,09
|20,91
|Tekfen Holding
|21,60
|-2,44
|31,87
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,95
|-0,67
|-42,72
|Temapol Polimer Plastik
|2,96
|3,50
|-37,95
|TGS Dış Ticaret
|4,88
|-2,40
|35,11
|Tofaş Oto. Fab.
|16,39
|-0,18
|-47,38
|Torunlar GMYO
|1,53
|-0,65
|-53,22
|Trabzon Liman
|8,40
|0,00
|
|Trabzonspor Sportif
|1,65
|0,61
|-25,00
|Trakya Cam
|2,98
|-1,00
|-25,98
|Trend GMYO
|1,28
|2,40
|
|TSKB GMYO
|0,80
|2,56
|9,59
|Tuğçelik
|2,15
|0,47
|-32,39
|Tukaş
|1,65
|-1,20
|-26,01
|Turcas Petrol
|1,46
|0,00
|-41,93
|Turkcell
|12,30
|3,02
|-14,38
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,53
|0,67
|-40,32
|Tüpraş
|117,00
|-1,93
|8,48
|Türk Hava Yolları
|16,16
|-1,04
|3,00
|Türk Prysmian Kablo
|1,78
|1,14
|-28,89
|Türk Telekom
|4,02
|1,52
|-37,58
|Türk Traktör
|33,44
|0,60
|-52,56
|Türker Proje Gayrimenkul
|29,44
|3,15
|-21,62
|Ufuk Yatırım
|1,14
|0,00
|-62,87
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,14
|2,70
|-33,33
|Ulusoy Elektrik
|15,49
|-0,51
|70,94
|Ulusoy Un Sanayi
|2,15
|0,00
|-22,66
|Umpaş Holding
|0,51
|-3,77
|-19,05
|Uşak Seramik
|1,20
|0,00
|-39,61
|Utopya Turizm
|4,15
|3,75
|-7,57
|Uzertaş Boya
|0,59
|
|-48,25
|Ülker Bisküvi
|14,94
|1,15
|-22,73
|Ünye Çimento
|3,51
|1,45
|-4,71
|Vakıf Fin. Kir.
|1,84
|13,58
|13,62
|Vakıf GMYO
|2,07
|6,15
|-17,64
|Vakıf Yat. Ort.
|1,64
|-2,38
|15,49
|Vakıflar Bankası
|3,90
|-0,26
|-41,57
|Vakko Tekstil
|2,93
|0,69
|-0,51
|Vanet Gıda
|3,68
|10,51
|15,00
|Verusa Holding
|17,90
|2,87
|-21,86
|Verusaturk Girisim
|3,35
|-0,89
|41,95
|Vestel
|5,62
|-0,53
|-25,76
|Vestel Beyaz Eşya
|12,08
|0,25
|42,45
|Viking Kağıt
|1,16
|4,50
|-3,33
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,76
|3,53
|-24,14
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,60
|-1,23
|-42,79
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,69
|-2,18
|9,96
|Yataş
|4,41
|-0,68
|-45,46
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,04
|-0,95
|-0,44
|Yeni Gimat GMYO
|8,02
|-1,35
|-3,78
|Yeşil GMYO
|0,30
|20,00
|-52,38
|Yeşil Yapı
|0,30
|20,00
|-70,59
|Yeşil Yatırım Holding
|11,62
|19,92
|-27,38
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.011,50
|
|11,48
|Yonga Mobilya
|7,18
|-0,28
|140,44
|Yünsa
|4,36
|2,11
|-3,11
|Zorlu Enerji
|1,25
|-0,79
|-20,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:46 Kaynak: AA
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