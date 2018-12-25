Borsada Günlük İşlemler (2)
1 saat önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|45.900,00
|
|170,13
|İş Bankası (B)
|2.950,00
|1,72
|135,93
|İş Bankası (C)
|4,42
|0,91
|-33,83
|İş Bankası (Kur.)
|50.000,00
|
|546,35
|İş Fin.Kir.
|4,45
|-9,92
|219,32
|İş Girişim
|1,94
|-4,43
|11,49
|İş GMYO
|1,03
|0,98
|-15,82
|İş Y. Men. Değ.
|2,06
|0,00
|-3,39
|İş Yat. Ort.
|0,90
|-1,10
|14,06
|İşbir Holding
|143,10
|-0,83
|-22,03
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,82
|0,00
|105,00
|İttifak Holding
|3,27
|3,48
|40,34
|İz Hayvancılık Tarım
|6,55
|-3,96
|244,74
|İzmir Demir Çelik
|1,68
|-0,59
|-48,15
|İzmir Fırça
|2,03
|-0,98
|-78,05
|İzocam
|21,38
|-3,35
|-19,14
|Jantsa Jant Sanayi
|27,26
|-0,29
|-11,35
|Kafein Yazılım
|7,21
|-0,69
|
|Kapital Yat. Holding
|2,69
|-3,93
|116,94
|Kaplamin
|3,64
|0,00
|-7,14
|Kardemir (A)
|1,83
|-1,08
|-37,97
|Kardemir (B)
|1,83
|-0,54
|-37,54
|Kardemir (D)
|2,21
|-0,90
|-31,15
|Karel Elektronik
|4,05
|0,25
|-30,29
|Karsan Otomotiv
|1,25
|-0,79
|-19,87
|Karsu Tekstil
|1,21
|-1,63
|-38,89
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,85
|-0,77
|-22,22
|Kartonsan
|332,20
|-0,81
|19,39
|Katmerciler Ekipman
|5,85
|0,00
|-51,09
|Kent Gıda
|116,60
|-0,77
|-14,58
|Kerevitaş Gıda
|1,86
|1,64
|-56,45
|Kervansaray Yat. Holding
|0,33
|-2,94
|-5,71
|Kiler GMYO
|1,82
|-2,15
|-50,27
|Klimasan Klima
|3,99
|2,57
|-17,74
|Koç Holding
|14,31
|0,00
|-20,89
|Konfrut Gıda
|23,28
|0,17
|62,80
|Konya Çimento
|176,00
|-1,23
|-30,98
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,64
|-1,03
|31,30
|Koza Altın
|49,80
|-0,40
|30,37
|Koza Madencilik
|7,08
|0,14
|9,94
|Körfez GMYO
|1,24
|-3,13
|-25,30
|Kristal Kola
|1,08
|-0,92
|-40,00
|Kron Telekomünikasyon
|8,60
|-1,15
|-53,51
|Kuştur Kuşadası Turizm
|16,12
|
|69,52
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,19
|0,85
|-66,95
|Kütahya Porselen
|4,53
|-0,66
|-35,49
|Lider Faktoring
|2,27
|-2,16
|-16,42
|Link Bilgisayar
|8,07
|-1,94
|-43,41
|Logo Yazılım
|25,90
|-0,92
|-55,91
|Lokman Hekim Sağlık
|4,19
|2,20
|-30,50
|Lüks Kadife
|4,50
|-1,96
|-4,46
|Makina Takım
|1,73
|13,82
|-13,50
|Mardin Çimento
|3,26
|1,24
|-15,32
|Marka Yatırım Holding
|0,65
|-5,80
|-61,54
|Marmaris Altınyunus
|17,33
|-2,26
|-8,79
|Marshall
|25,46
|-0,39
|-50,85
|Martı GMYO
|0,65
|-1,52
|-69,34
|Martı Otel
|0,60
|-1,64
|-34,78
|Mavi Giyim
|31,88
|-1,54
|-44,42
|Mazhar Zorlu Holding
|3,85
|-3,02
|-3,51
|Mega Polietilen
|2,08
|-3,70
|82,46
|Menderes Tekstil
|0,72
|-2,70
|-13,25
|Merit Turizm
|5,86
|-5,48
|-0,51
|Merko Gıda
|1,02
|-17,74
|-23,31
|Metal Gayrimenkul
|0,73
|0,00
|-43,85
|Metemtur Otelcilik
|1,05
|-1,87
|-29,05
|Metro Holding
|0,78
|0,00
|-21,21
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,15
|-2,54
|-58,18
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,16
|-2,52
|-44,05
|Migros Ticaret
|15,15
|-0,92
|-46,89
|Milpa
|1,36
|-2,86
|-37,04
|Mistral GMYO
|1,39
|-0,71
|-32,44
|MLP Sağlık
|10,76
|-2,98
|
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,97
|1,04
|-30,22
|Mondi Tire Kutsan
|1,88
|-2,08
|3,87
|Net Holding
|2,04
|0,99
|-7,69
|Netaş Telekom.
|6,63
|-1,19
|-58,14
|Niğbaş Niğde Beton
|2,60
|-2,62
|176,60
|Nuh Çimento
|7,79
|-0,13
|-14,46
|Nurol GMYO
|2,16
|-0,46
|-54,53
|Odaş Elektrik
|1,99
|-2,45
|-66,83
|Olmuksan-IP
|3,37
|-0,30
|-26,32
|Orge Enerji Elektrik
|3,00
|1,35
|-25,82
|Orma Orman Mahsulleri
|1,11
|0,91
|-1,77
|Osmanlı Menkul
|1,76
|3,53
|-43,53
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,12
|-1,75
|-31,29
|Otokar
|87,50
|-1,02
|-27,51
|Oyak Yat. Ort.
|1,23
|-0,81
|24,22
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,04
|-3,70
|-38,82
|Özak GMYO
|2,12
|-0,93
|-9,40
|Özbal Çelik Boru
|1,38
|-1,43
|-48,72
|Özderici GMYO
|1,74
|20,00
|138,85
|Özerden Plastik
|2,53
|-1,56
|-6,99
|Panora GMYO
|4,12
|-0,72
|-6,71
|Park Elek.Madencilik
|2,43
|-1,22
|-41,73
|Parsan
|9,30
|-4,42
|-20,51
|Pegasus
|23,08
|-0,35
|-31,72
|Peker GMYO
|20,00
|3,63
|
|Penguen Gıda
|1,22
|-1,61
|-45,29
|Pera GMYO
|0,67
|-5,63
|-23,86
|Pergamon Dış Ticaret
|8,76
|-1,46
|128,73
|Petkim
|5,08
|-0,97
|-24,31
|Petrokent Turizm
|68,75
|-0,36
|44,80
|Pınar Et ve Un
|5,10
|-0,58
|-44,60
|Pınar Su
|1,26
|0,80
|-30,00
|Pınar Süt
|6,76
|0,45
|-44,20
|Plastikkart
|2,20
|0,00
|-23,88
|Polisan Holding
|6,09
|0,33
|-29,51
|Politeknik Metal
|34,02
|3,09
|2,16
|Prizma Press Matbaacılık
|1,58
|-2,47
|-2,47
|QNB Finans Fin. Kir.
|5,65
|19,96
|44,87
|QNB Finansbank
|9,75
|-6,25
|78,48
|Ral Yatırım Holding
|1,78
|-0,56
|-11,08
|Ray Sigorta
|1,41
|-3,42
|-22,10
|Reysaş GMYO
|0,73
|1,39
|-42,52
|Reysaş Lojistik
|0,82
|7,89
|-35,94
|Rhea Girişim
|0,70
|1,45
|-37,50
|Rodrigo Tekstil
|1,87
|0,00
|-37,46
|Royal Halı
|0,97
|6,59
|6,59
|RTA Laboratuvarları
|1,75
|-1,13
|-36,59
|Sabancı Holding
|7,51
|-0,79
|-30,47
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,90
|-3,55
|
|Salix Yatırım Holding
|3,85
|0,00
|-50,64
|Sanel Mühendislik
|2,25
|-1,32
|31,58
|Sanifoam Sünger
|1,23
|-2,38
|-26,79
|Sanko Pazarlama
|2,27
|-0,44
|-19,51
|Saray Matbaacılık
|0,99
|-1,00
|-7,48
|Sarkuysan
|3,44
|-0,86
|9,75
|Sasa Polyester
|8,12
|-1,34
|3,65
|Say Reklamcılık
|0,99
|-1,98
|-40,72
|Sekuro Plastik
|3,00
|-0,66
|-65,12
|Selçuk Ecza Deposu
|2,80
|-1,06
|-20,05
|Selçuk Gıda
|1,27
|1,60
|68,27
|Senkron Güvenlik
|1,12
|-4,27
|-39,78
|Serve Film Prodüksiyon
|1,94
|-2,51
|212,90
|Servet GMYO
|4,63
|3,35
|52,30
|Seyitler Kimya
|4,13
|0,00
|-19,93
|Silverline Endüstri
|1,39
|-0,71
|-20,02
|Sinpaş GMYO
|0,41
|-12,77
|-40,24
|Soda Sanayii
|7,10
|0,42
|64,11
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,10
|0,00
|78,96
|Söktaş
|1,27
|-3,05
|-23,49
|Sönmez Filament
|3,20
|2,89
|-22,89
|Sönmez Pamuklu
|3,35
|7,03
|-15,40
|Sumaş Suni Tahta
|6,87
|-1,72
|
|Şeker Fin. Kir.
|2,65
|1,53
|9,42
|Şekerbank
|1,10
|-1,79
|-39,89
|Şişe Cam
|5,14
|0,59
|12,98
|Şok Marketler
|10,98
|0,18
|
|T. Halk Bankası
|7,13
|0,28
|-32,20
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|29,50
|-4,16
|432,67
|T.S.K.B.
|0,74
|-2,63
|-38,50
|T.Tuborg
|9,54
|0,00
|-3,74
|Taç Tarım Ürünleri
|5,30
|-7,50
|118,11
|Tat Gıda
|3,77
|-0,53
|-26,59
|TAV Havalimanları
|22,14
|-2,55
|3,17
|Taze Kuru Gıda
|6,63
|-1,34
|-18,65
|Tek-Art Turizm
|0,88
|-3,30
|16,93
|Tekfen Holding
|21,26
|-1,57
|29,79
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,90
|-1,69
|-43,69
|Temapol Polimer Plastik
|2,88
|-2,70
|-39,62
|TGS Dış Ticaret
|4,85
|-0,61
|34,28
|Tofaş Oto. Fab.
|16,29
|-0,61
|-47,70
|Torunlar GMYO
|1,49
|-2,61
|-54,44
|Trabzon Liman
|8,32
|-0,95
|
|Trabzonspor Sportif
|1,57
|-4,85
|-28,64
|Trakya Cam
|2,98
|0,00
|-25,98
|Trend GMYO
|1,33
|3,91
|
|TSKB GMYO
|0,82
|2,50
|12,33
|Tuğçelik
|2,17
|0,93
|-31,76
|Tukaş
|1,61
|-2,42
|-27,80
|Turcas Petrol
|1,43
|-2,05
|-43,12
|Turkcell
|12,34
|0,33
|-14,10
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,56
|0,66
|-39,92
|Tüpraş
|114,80
|-1,88
|6,44
|Türk Hava Yolları
|16,18
|0,12
|3,12
|Türk Prysmian Kablo
|1,74
|-2,25
|-30,49
|Türk Telekom
|3,94
|-1,99
|-38,82
|Türk Traktör
|34,24
|2,39
|-51,42
|Türker Proje Gayrimenkul
|32,40
|10,05
|-13,74
|Ufuk Yatırım
|1,18
|3,51
|-61,56
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,18
|3,51
|-30,99
|Ulusoy Elektrik
|15,54
|0,32
|71,49
|Ulusoy Un Sanayi
|2,09
|-2,79
|-24,82
|Umpaş Holding
|0,57
|11,76
|-9,52
|Uşak Seramik
|1,14
|-5,00
|-42,63
|Utopya Turizm
|4,22
|1,69
|-6,01
|Uzertaş Boya
|0,59
|0,00
|-48,25
|Ülker Bisküvi
|14,85
|-0,60
|-23,20
|Ünye Çimento
|3,45
|-1,71
|-6,34
|Vakıf Fin. Kir.
|1,78
|-3,26
|9,92
|Vakıf GMYO
|2,01
|-2,90
|-20,03
|Vakıf Yat. Ort.
|1,40
|-14,63
|-1,41
|Vakıflar Bankası
|3,88
|-0,51
|-41,87
|Vakko Tekstil
|2,90
|-1,02
|-1,53
|Vanet Gıda
|2,95
|-19,84
|-7,81
|Verusa Holding
|18,30
|2,23
|-20,11
|Verusaturk Girisim
|3,32
|-0,90
|40,68
|Vestel
|5,56
|-1,07
|-26,55
|Vestel Beyaz Eşya
|11,95
|-1,08
|40,92
|Viking Kağıt
|1,12
|-3,45
|-6,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,73
|-1,70
|-25,43
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,60
|0,00
|-42,79
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,50
|-7,06
|2,19
|Yataş
|4,31
|-2,27
|-46,70
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,05
|0,96
|0,52
|Yeni Gimat GMYO
|8,02
|0,00
|-3,78
|Yeşil GMYO
|0,27
|-10,00
|-57,14
|Yeşil Yapı
|0,26
|-13,33
|-74,51
|Yeşil Yatırım Holding
|9,96
|-14,29
|-37,75
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.012,50
|0,05
|11,54
|Yonga Mobilya
|7,00
|-2,51
|134,41
|Yünsa
|4,40
|0,92
|-2,22
|Zorlu Enerji
|1,23
|-1,60
|-22,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:35 Kaynak: AA
Dünyaca Ünlü David ve Victoria Beckham Çiftinin Kar Payı Dudak Uçuklattı
Milli Oyuncu Emre Mor, Bu Sezon Celta Vigo Formasıyla Sadece 9 Maça Çıktı
Köprü Cezalarını Affeden Teklif, Meclis'te Kabul Edildi
Ahsen TV Muhabiri, Bilet Kuyruğunda Bekleyenleri Çıldırttı