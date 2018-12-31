Son Dakika Haberleri: Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsada Günlük İşlemler (2)

1 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 45.900,00 170,13
İş Bankası (B) 3.060,20 5,52 144,74
İş Bankası (C) 4,53 2,95 -32,18
İş Bankası (Kur.) 48.602,00 -29,51 528,28
İş Fin.Kir. 4,63 1,09 232,24
İş Girişim 2,04 0,49 17,24
İş GMYO 1,08 1,89 -11,74
İş Y. Men. Değ. 2,06 0,49 -3,39
İş Yat. Ort. 0,91 0,00 15,33
İşbir Holding 138,00 1,69 -24,81
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,84 13,51 110,00
İttifak Holding 3,10 0,00 33,05
İz Hayvancılık Tarım 6,59 -1,49 246,84
İzmir Demir Çelik 1,66 0,61 -48,77
İzmir Fırça 2,07 0,98 -77,62
İzocam 21,42 -0,28 -18,99
Jantsa Jant Sanayi 27,80 0,36 -9,59
Kafein Yazılım 6,96 0,14
Kapital Yat. Holding 2,87 12,11 131,45
Kaplamin 3,60 -20,00 -8,16
Kardemir (A) 1,82 1,68 -38,31
Kardemir (B) 1,83 2,23 -37,54
Kardemir (D) 2,18 1,87 -32,09
Karel Elektronik 4,17 1,21 -28,23
Karsan Otomotiv 1,28 0,79 -17,95
Karsu Tekstil 1,25 1,63 -36,87
Karsusan Su Ürünleri San. 3,70 4,52 -25,25
Kartonsan 326,30 0,03 17,27
Katmerciler Ekipman 5,87 1,03 -50,92
Kent Gıda 119,00 -0,50 -12,82
Kerevitaş Gıda 1,80 1,69 -57,85
Kervansaray Yat. Holding 0,35 0,00 0,00
Kiler GMYO 1,75 0,57 -52,19
Klimasan Klima 3,96 1,02 -18,36
Koç Holding 14,20 1,21 -21,50
Konfrut Gıda 23,88 5,01 66,99
Konya Çimento 178,00 0,06 -30,20
Kordsa Teknik Tekstil 9,78 3,38 33,21
Koza Altın 51,30 1,99 34,29
Koza Madencilik 7,22 -0,82 12,11
Körfez GMYO 1,22 0,00 -26,51
Kristal Kola 1,05 1,94 -39,69
Kron Telekomünikasyon 8,70 -1,92 -52,97
Kuştur Kuşadası Turizm 16,00 0,00 68,26
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,13 0,00 -68,62
Kütahya Porselen 4,55 1,11 -35,20
Lider Faktoring 2,25 1,81 -17,16
Link Bilgisayar 8,32 1,46 -41,65
Logo Yazılım 27,14 3,19 -53,80
Lokman Hekim Sağlık 4,50 7,40 -25,36
Lüks Kadife 4,85 5,21 2,97
Makina Takım 1,54 -4,94 -23,00
Mardin Çimento 3,26 -2,69 -15,32
Marka Yatırım Holding 0,62 -1,59 -63,31
Marmaris Altınyunus 17,56 0,34 -7,58
Marshall 25,22 0,08 -51,31
Martı GMYO 0,65 1,56 -69,34
Martı Otel 0,58 0,00 -36,96
Mavi Giyim 32,22 -0,06 -43,83
Mazhar Zorlu Holding 3,81 -3,54 -4,51
Mega Polietilen 2,04 -0,97 78,95
Menderes Tekstil 0,72 -1,37 -13,25
Merit Turizm 5,99 1,70
Merko Gıda 1,01 1,00 -24,06
Metal Gayrimenkul 0,87 8,75 -33,08
Metemtur Otelcilik 1,05 0,96 -29,05
Metro Holding 0,76 0,00 -23,23
Metro Petrol ve Tesisleri 1,10 0,00 -60,00
Metro Yatırım Ortaklığı 1,18 -0,84 -43,08
Migros Ticaret 14,90 -1,19 -47,77
Milpa 1,49 11,19 -31,02
Mistral GMYO 1,53 3,38 -25,64
MLP Sağlık 10,70 1,23
MMC San. ve Tic. Yat. 1,10 6,80 -20,86
Mondi Tire Kutsan 1,86 0,54 2,76
Net Holding 1,96 -1,51 -11,31
Netaş Telekom. 6,46 0,00 -59,22
Niğbaş Niğde Beton 4,00 5,82 325,53
Nuh Çimento 7,74 -0,26 -15,01
Nurol GMYO 2,10 -0,94 -55,79
Odaş Elektrik 1,91 0,00 -68,17
Olmuksan-IP 3,37 -1,46 -26,32
Orge Enerji Elektrik 3,12 6,12 -22,85
Orma Orman Mahsulleri 1,20 -6,25 6,19
Osmanlı Menkul 1,72 0,46 -43,59
Ostim Endüstriyel Yat 1,08 -0,92 -33,74
Otokar 88,25 0,97 -26,89
Oyak Yat. Ort. 1,63 11,64 64,62
Oylum Sınai Yatırımlar 1,02 -0,97 -40,00
Özak GMYO 2,11 0,00 -9,83
Özbal Çelik Boru 1,38 0,73 -48,72
Özderici GMYO 2,35 17,50 222,59
Özerden Plastik 2,50 0,00 -8,09
Panora GMYO 4,19 1,21 -5,13
Park Elek.Madencilik 2,41 1,26 -42,21
Parsan 8,76 -1,57 -25,13
Pegasus 22,92 0,26 -32,19
Peker GMYO 20,04 -4,02
Penguen Gıda 1,08 -8,47 -51,57
Pera GMYO 0,77 10,00 -12,50
Pergamon Dış Ticaret 8,95 0,56 133,69
Petkim 5,04 1,20 -24,90
Petrokent Turizm 68,70 0,00 44,69
Pınar Et ve Un 5,12 0,59 -44,38
Pınar Su 1,25 0,00 -30,56
Pınar Süt 6,62 0,00 -45,36
Plastikkart 2,70 20,00 -6,57
Polisan Holding 6,25 0,48 -27,66
Politeknik Metal 36,00 4,35 8,11
Prizma Press Matbaacılık 1,55 -2,52 -4,32
QNB Finans Fin. Kir. 6,80 -11,92 74,36
QNB Finansbank 9,01 -0,11 64,94
Ral Yatırım Holding 1,84 5,14 -8,08
Ray Sigorta 1,39 -0,71 -23,20
Reysaş GMYO 0,69 0,00 -45,67
Reysaş Lojistik 0,74 0,00 -42,19
Rhea Girişim 0,66 -1,49 -41,07
Rodrigo Tekstil 1,90 1,60 -36,45
Royal Halı 0,99 3,13 8,79
RTA Laboratuvarları 1,74 0,00 -36,96
Sabancı Holding 7,52 1,48 -30,38
Safkar Ege Soğutmacılık 1,96 2,62
Salix Yatırım Holding 3,85 0,00 -50,64
Sanel Mühendislik 2,18 -3,96 27,49
Sanifoam Sünger 1,25 0,00 -25,60
Sanko Pazarlama 2,31 0,43 -18,09
Saray Matbaacılık 1,00 1,01 -6,54
Sarkuysan 3,41 0,59 8,79
Sasa Polyester 8,19 1,24 4,54
Say Reklamcılık 0,94 1,08 -43,71
Sekuro Plastik 2,96 0,34 -65,58
Selçuk Ecza Deposu 2,79 0,00 -20,34
Selçuk Gıda 1,33 4,72 76,22
Senkron Güvenlik 1,00 -9,09 -46,24
Serve Film Prodüksiyon 1,95 0,00 214,52
Servet GMYO 4,70 0,43 54,61
Seyitler Kimya 3,85 -2,04 -25,36
Silverline Endüstri 1,34 -1,47 -22,89
Sinpaş GMYO 0,37 2,78 -46,07
Soda Sanayii 7,10 0,14 64,11
Sodaş Sodyum Sanayii 6,30 2,44 84,82
Söktaş 1,27 1,60 -23,49
Sönmez Filament 3,12 0,65 -22,92
Sönmez Pamuklu 3,12 0,97 -21,21
Sumaş Suni Tahta 7,00 2,19
Şeker Fin. Kir. 2,82 -1,74 16,44
Şekerbank 1,10 0,92 -39,89
Şişe Cam 5,67 0,89 24,63
Şok Marketler 10,75 0,94
T. Halk Bankası 7,02 -0,43 -33,25
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 28,00 -2,98 405,58
T.S.K.B. 0,81 5,19 -32,68
T.Tuborg 9,43 -2,78 -4,85
Taç Tarım Ürünleri 5,06 -6,30 108,23
Tat Gıda 3,82 1,33 -25,61
TAV Havalimanları 23,92 1,79 11,46
Taze Kuru Gıda 6,80 0,00 -16,56
Tek-Art Turizm 0,85 2,41 12,94
Tekfen Holding 20,72 1,87 26,50
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,97 1,02 -42,33
Temapol Polimer Plastik 3,06 -2,55 -35,85
TGS Dış Ticaret 2,35 -2,49 30,12
Tofaş Oto. Fab. 16,90 2,61 -45,74
Torunlar GMYO 1,51 0,00 -53,83
Trabzon Liman 8,39 0,48
Trabzonspor Sportif 1,54 0,00 -30,00
Trakya Cam 3,03 2,36 -24,74
Trend GMYO 1,27 0,00
TSKB GMYO 0,82 1,23 12,33
Tuğçelik 2,13 0,47 -33,02
Tukaş 1,66 4,40 -25,56
Turcas Petrol 1,41 0,00 -43,92
Turkcell 12,17 1,42 -15,28
Tümosan Motor ve Traktör 4,50 1,35 -40,71
Tüpraş 116,70 -0,68 8,20
Türk Hava Yolları 16,11 0,62 2,68
Türk Prysmian Kablo 1,76 1,15 -29,69
Türk Telekom 3,90 0,52 -39,44
Türk Traktör 34,90 3,56 -50,49
Türker Proje Gayrimenkul 32,14 -1,17 -14,43
Ufuk Yatırım 1,14 0,88 -62,87
Ulaşlar Turizm Yat. 1,14 3,64 -33,33
Ulusoy Elektrik 15,96 2,64 76,13
Ulusoy Un Sanayi 2,08 -0,48 -25,18
Umpaş Holding 0,55 0,00 -4,75
Uşak Seramik 1,11 -1,77 -44,14
Utopya Turizm 4,10 0,24 -8,69
Uzertaş Boya 0,60 -47,37
Ülker Bisküvi 14,67 1,66 -24,13
Ünye Çimento 3,47 0,00 -5,80
Vakıf Fin. Kir. 1,78 1,14 9,92
Vakıf GMYO 1,99 -0,50 -20,82
Vakıf Yat. Ort. 1,52 1,33 7,04
Vakıflar Bankası 3,90 0,26 -41,57
Vakko Tekstil 2,74 0,00 -6,96
Vanet Gıda 1,30 -19,75 -59,38
Verusa Holding 16,60 1,53 -27,53
Verusaturk Girisim 3,31 0,91 40,25
Vestel 5,55 0,91 -26,68
Vestel Beyaz Eşya 12,02 1,01 41,75
Viking Kağıt 1,10 0,00 -8,33
Yapı Kredi Koray GMYO 1,72 1,18 -25,86
Yapı ve Kredi Bank. 1,60 0,00 -42,79
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,79 1,45 14,05
Yataş 4,47 3,23 -44,72
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,94 0,00 -10,01
Yeni Gimat GMYO 8,03 0,50 -3,66
Yeşil GMYO 0,27 0,00 -57,14
Yeşil Yapı 0,26 0,00 -74,51
Yeşil Yatırım Holding 9,63 0,10 -39,81
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.199,00 7,32 21,87
Yonga Mobilya 6,60 -1,49 121,01
Yünsa 4,36 2,59 -3,11
Zorlu Enerji 1,23 -0,81 -22,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:40 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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