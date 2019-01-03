Borsada Günlük İşlemler (2)
1 saat önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|45.900,00
|
|
|İş Bankası (B)
|2.900,00
|5,45
|-5,23
|İş Bankası (C)
|4,10
|-4,21
|-9,49
|İş Bankası (Kur.)
|48.599,90
|0,00
|0,00
|İş Fin.Kir.
|4,52
|-2,59
|-2,38
|İş Girişim
|1,95
|-2,01
|-4,41
|İş GMYO
|0,98
|-5,77
|-9,26
|İş Y. Men. Değ.
|2,06
|-0,96
|0,00
|İş Yat. Ort.
|0,92
|1,10
|1,10
|İşbir Holding
|132,00
|-1,79
|-4,35
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,70
|-6,67
|-16,67
|İttifak Holding
|3,02
|-2,58
|-2,58
|İz Hayvancılık Tarım
|6,30
|-3,08
|-4,40
|İzmir Demir Çelik
|1,61
|-1,23
|-3,01
|İzmir Fırça
|1,82
|-4,71
|-12,08
|İzocam
|20,76
|-1,05
|-3,08
|Jantsa Jant Sanayi
|27,70
|-0,14
|-0,36
|Kafein Yazılım
|6,34
|-6,07
|-8,91
|Kapital Yat. Holding
|2,65
|-1,85
|-7,67
|Kaplamin
|3,05
|-3,48
|-15,28
|Kardemir (A)
|1,75
|-3,31
|-3,85
|Kardemir (B)
|1,74
|-3,33
|-4,92
|Kardemir (D)
|2,09
|-2,34
|-4,13
|Karel Elektronik
|3,88
|-5,37
|-6,95
|Karsan Otomotiv
|1,25
|0,00
|-2,34
|Karsu Tekstil
|1,15
|-0,86
|-8,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,56
|-5,07
|-3,78
|Kartonsan
|325,00
|-1,19
|-0,40
|Katmerciler Ekipman
|5,46
|-3,70
|-6,98
|Kent Gıda
|116,10
|-1,19
|-2,44
|Kerevitaş Gıda
|1,73
|-1,70
|-3,89
|Kervansaray Yat. Holding
|0,33
|0,00
|-5,71
|Kiler GMYO
|1,69
|-3,98
|-3,43
|Klimasan Klima
|3,78
|-2,58
|-4,55
|Koç Holding
|13,80
|-2,68
|-2,82
|Konfrut Gıda
|23,40
|-0,51
|-2,01
|Konya Çimento
|173,40
|-1,59
|-2,58
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,21
|-2,23
|-5,83
|Koza Altın
|51,55
|2,79
|0,49
|Koza Madencilik
|7,11
|1,28
|-1,52
|Körfez GMYO
|1,26
|4,13
|3,28
|Kristal Kola
|1,03
|-0,96
|-1,90
|Kron Telekomünikasyon
|8,09
|-4,60
|-7,01
|Kuştur Kuşadası Turizm
|16,00
|-5,44
|0,00
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,10
|0,00
|-2,65
|Kütahya Porselen
|4,22
|-2,76
|-7,25
|Lider Faktoring
|2,12
|-1,85
|-5,78
|Link Bilgisayar
|8,01
|-2,32
|-3,73
|Logo Yazılım
|25,40
|-3,86
|-6,41
|Lokman Hekim Sağlık
|4,51
|-2,17
|0,22
|Lüks Kadife
|5,19
|9,26
|7,01
|Makina Takım
|1,49
|1,36
|-3,25
|Mardin Çimento
|3,60
|7,46
|10,43
|Marka Yatırım Holding
|0,66
|8,20
|6,45
|Marmaris Altınyunus
|17,37
|-1,03
|-1,08
|Marshall
|24,24
|-2,57
|-3,89
|Martı GMYO
|0,60
|-4,76
|-7,69
|Martı Otel
|0,57
|0,00
|-1,72
|Mavi Giyim
|30,10
|-4,57
|-6,58
|Mazhar Zorlu Holding
|3,90
|-0,51
|2,36
|Mega Polietilen
|2,04
|2,00
|0,00
|Menderes Tekstil
|0,71
|-2,74
|-1,39
|Mensa
|0,20
|42,86
|42,86
|Merit Turizm
|5,91
|0,17
|-1,34
|Merko Gıda
|1,02
|-1,92
|0,99
|Metal Gayrimenkul
|0,79
|-4,82
|-9,20
|Metemtur Otelcilik
|1,00
|-1,96
|-4,76
|Metro Holding
|0,75
|-1,32
|-1,32
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,11
|-1,77
|0,91
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,19
|-4,03
|0,85
|Migros Ticaret
|13,88
|-4,21
|-6,85
|Milpa
|1,55
|1,31
|4,03
|Mistral GMYO
|1,60
|0,63
|4,58
|MLP Sağlık
|9,61
|-5,78
|-10,19
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,04
|-5,45
|-5,45
|Mondi Tire Kutsan
|1,81
|-2,16
|-2,69
|Net Holding
|1,89
|-1,56
|-3,57
|Netaş Telekom.
|6,38
|0,31
|-1,24
|Niğbaş Niğde Beton
|3,27
|2,19
|-18,25
|Nuh Çimento
|7,64
|-0,78
|-1,29
|Nurol GMYO
|2,02
|-3,81
|-3,81
|Odaş Elektrik
|1,89
|-0,53
|-1,05
|Olmuksan-IP
|3,32
|-2,06
|-1,48
|Orge Enerji Elektrik
|3,09
|-2,83
|-0,96
|Orma Orman Mahsulleri
|1,08
|-7,69
|-10,00
|Osmanlı Menkul
|1,60
|0,00
|-6,98
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,04
|-1,89
|-3,70
|Otokar
|86,05
|0,64
|-2,49
|Oyak Yat. Ort.
|1,49
|-5,10
|-8,59
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,01
|-3,81
|-0,98
|Özak GMYO
|1,98
|-4,35
|-6,16
|Özbal Çelik Boru
|1,36
|-2,16
|-1,45
|Özderici GMYO
|2,10
|0,48
|-10,64
|Özerden Plastik
|2,34
|-2,09
|-6,40
|Panora GMYO
|4,10
|-1,44
|-2,15
|Park Elek.Madencilik
|2,29
|-2,14
|-4,98
|Parsan
|8,48
|-1,05
|-3,20
|Pegasus
|21,50
|-3,59
|-6,20
|Peker GMYO
|12,84
|-19,95
|-35,93
|Penguen Gıda
|1,15
|7,48
|6,48
|Pera GMYO
|0,69
|-6,76
|-10,39
|Pergamon Dış Ticaret
|8,80
|-0,79
|-1,68
|Petkim
|4,81
|-2,43
|-4,56
|Petrokent Turizm
|66,00
|-2,22
|-3,93
|Pınar Et ve Un
|4,84
|-3,39
|-5,47
|Pınar Su
|1,29
|4,03
|3,20
|Pınar Süt
|6,22
|-2,96
|-6,04
|Plastikkart
|2,86
|-7,14
|5,93
|Polisan Holding
|6,28
|0,16
|0,48
|Politeknik Metal
|34,86
|-0,74
|-3,17
|Prizma Press Matbaacılık
|1,53
|-1,92
|-1,29
|QNB Finans Fin. Kir.
|7,00
|-12,17
|2,94
|QNB Finansbank
|9,15
|-4,19
|1,55
|Ral Yatırım Holding
|1,80
|0,00
|-2,17
|Ray Sigorta
|1,39
|-2,11
|0,00
|Reysaş GMYO
|0,66
|-5,71
|-4,35
|Reysaş Lojistik
|0,71
|-2,74
|-4,05
|Rhea Girişim
|0,58
|-4,92
|-12,12
|Rodrigo Tekstil
|1,87
|-1,58
|-1,58
|Royal Halı
|1,01
|-0,98
|2,02
|RTA Laboratuvarları
|1,69
|-1,74
|-2,87
|Sabancı Holding
|7,09
|-1,25
|-5,72
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,90
|-1,55
|-3,06
|Salix Yatırım Holding
|3,74
|-2,35
|-2,86
|Sanel Mühendislik
|2,19
|-0,45
|0,46
|Sanifoam Sünger
|1,26
|3,28
|0,80
|Sanko Pazarlama
|2,24
|-3,45
|-3,03
|Saray Matbaacılık
|0,97
|-3,00
|-3,00
|Sarkuysan
|3,40
|0,00
|-0,29
|Sasa Polyester
|7,79
|-2,26
|-4,88
|Say Reklamcılık
|0,90
|-3,23
|-4,26
|Sekuro Plastik
|2,84
|-2,41
|-4,05
|Selçuk Ecza Deposu
|2,78
|0,36
|-0,36
|Selçuk Gıda
|1,28
|0,79
|-3,76
|Senkron Güvenlik
|1,00
|-3,85
|0,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,90
|-1,55
|-2,56
|Servet GMYO
|4,59
|0,22
|-2,34
|Seyitler Kimya
|3,78
|-1,56
|-1,82
|Silverline Endüstri
|1,32
|0,76
|-1,49
|Sinpaş GMYO
|0,35
|-2,78
|-5,41
|Soda Sanayii
|7,40
|3,79
|4,23
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,17
|-2,06
|-2,06
|Söktaş
|1,27
|0,00
|0,00
|Sönmez Filament
|2,99
|1,36
|-4,17
|Sönmez Pamuklu
|2,72
|-2,51
|-12,82
|Sumaş Suni Tahta
|6,70
|-3,32
|-4,29
|Şeker Fin. Kir.
|2,75
|1,48
|-2,48
|Şekerbank
|1,03
|-2,83
|-6,36
|Şişe Cam
|5,23
|-4,56
|-7,76
|Şok Marketler
|10,93
|-0,27
|1,67
|T. Halk Bankası
|6,57
|-3,38
|-6,41
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|28,10
|-2,36
|0,36
|T.S.K.B.
|0,73
|-5,19
|-9,88
|T.Tuborg
|9,39
|0,00
|-0,42
|Taç Tarım Ürünleri
|4,70
|3,98
|-7,11
|Tat Gıda
|3,75
|-1,06
|-1,83
|TAV Havalimanları
|22,90
|-4,98
|-4,26
|Taze Kuru Gıda
|6,65
|-1,92
|-2,21
|Tek-Art Turizm
|0,79
|-3,66
|-7,06
|Tekfen Holding
|19,71
|-2,91
|-4,87
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,91
|-3,64
|-2,02
|Temapol Polimer Plastik
|3,20
|-0,93
|4,58
|TGS Dış Ticaret
|2,29
|-0,43
|-2,55
|Tofaş Oto. Fab.
|15,43
|-4,69
|-8,70
|Torunlar GMYO
|1,49
|-1,32
|-1,32
|Trabzon Liman
|8,19
|-1,80
|-2,38
|Trabzonspor Sportif
|1,49
|0,68
|-3,25
|Trakya Cam
|2,82
|-3,75
|-6,93
|Trend GMYO
|1,27
|0,00
|0,00
|TSKB GMYO
|0,76
|-7,32
|-7,32
|Tuğçelik
|2,09
|-1,42
|-1,88
|Tukaş
|1,64
|-1,80
|-1,20
|Turcas Petrol
|1,35
|-2,88
|-4,26
|Turkcell
|11,93
|1,19
|-1,97
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,27
|-2,73
|-5,11
|Tüpraş
|114,70
|0,17
|-1,71
|Türk Hava Yolları
|15,14
|-3,69
|-6,02
|Türk Prysmian Kablo
|1,79
|-5,79
|1,70
|Türk Telekom
|3,53
|-6,37
|-9,49
|Türk Traktör
|32,42
|-4,59
|-7,11
|Türker Proje Gayrimenkul
|31,98
|-0,56
|-0,50
|Ufuk Yatırım
|1,14
|2,70
|0,00
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,17
|-4,10
|2,63
|Ulusoy Elektrik
|16,06
|2,95
|0,63
|Ulusoy Un Sanayi
|1,99
|-2,45
|-4,33
|Umpaş Holding
|0,50
|-5,66
|-9,09
|Uşak Seramik
|1,01
|-6,48
|-9,01
|Utopya Turizm
|4,15
|-0,95
|1,22
|Uzertaş Boya
|0,57
|0,00
|-5,00
|Ülker Bisküvi
|14,04
|-1,75
|-4,29
|Ünye Çimento
|3,42
|-0,58
|-1,44
|Vakıf Fin. Kir.
|1,66
|-0,60
|-6,74
|Vakıf GMYO
|1,88
|-3,59
|-5,53
|Vakıf Yat. Ort.
|1,42
|-3,40
|-6,58
|Vakıflar Bankası
|3,61
|-4,24
|-7,44
|Vakko Tekstil
|2,59
|-4,07
|-5,47
|Vanet Gıda
|1,60
|2,56
|23,08
|Verusa Holding
|14,30
|-7,50
|-13,86
|Verusaturk Girisim
|3,06
|-4,08
|-7,55
|Vestel
|5,27
|-3,30
|-5,05
|Vestel Beyaz Eşya
|10,81
|-5,92
|-10,07
|Viking Kağıt
|1,07
|-0,93
|-2,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,53
|-3,77
|-11,05
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,53
|-3,77
|-4,38
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,58
|-2,64
|-7,53
|Yataş
|4,26
|-2,29
|-4,70
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,90
|-3,23
|-4,26
|Yeni Gimat GMYO
|8,09
|1,25
|0,75
|Yeşil GMYO
|0,27
|0,00
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,27
|3,85
|3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|9,60
|-0,52
|-0,31
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.199,00
|
|7,32
|Yonga Mobilya
|6,29
|-3,23
|-4,70
|Yünsa
|4,17
|-2,57
|-4,36
|Zorlu Enerji
|1,20
|0,00
|-2,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:33 Kaynak: AA
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