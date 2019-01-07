Borsada Günlük İşlemler (2)
24 dakika önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|45.899,90
|0,00
|0,00
|İş Bankası (B)
|3.150,60
|8,64
|2,95
|İş Bankası (C)
|4,24
|0,47
|-6,40
|İş Bankası (Kur.)
|48.599,90
|
|0,00
|İş Fin.Kir.
|4,26
|0,47
|-7,99
|İş Girişim
|1,86
|-2,62
|-8,82
|İş GMYO
|1,01
|2,02
|-6,48
|İş Y. Men. Değ.
|2,06
|-0,48
|0,00
|İş Yat. Ort.
|0,94
|2,17
|3,30
|İşbir Holding
|133,30
|1,14
|-3,41
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,70
|0,00
|-16,67
|İttifak Holding
|2,97
|-1,00
|-4,19
|İz Hayvancılık Tarım
|5,14
|-7,55
|-22,00
|İzmir Demir Çelik
|1,65
|0,61
|-0,60
|İzmir Fırça
|1,94
|-1,52
|-6,28
|İzocam
|20,90
|0,29
|-2,43
|Jantsa Jant Sanayi
|27,84
|0,14
|0,14
|Kafein Yazılım
|6,56
|1,08
|-5,75
|Kapital Yat. Holding
|2,65
|-2,21
|-7,67
|Kaplamin
|3,14
|1,62
|-12,78
|Kardemir (A)
|1,77
|1,72
|-2,75
|Kardemir (B)
|1,78
|1,71
|-2,73
|Kardemir (D)
|2,22
|3,26
|1,83
|Karel Elektronik
|4,15
|6,14
|-0,48
|Karsan Otomotiv
|1,30
|1,56
|1,56
|Karsu Tekstil
|1,12
|-1,75
|-10,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,55
|0,00
|-4,05
|Kartonsan
|332,50
|1,13
|1,90
|Katmerciler Ekipman
|5,53
|0,00
|-5,79
|Kent Gıda
|117,70
|0,60
|-1,09
|Kerevitaş Gıda
|1,77
|0,57
|-1,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,32
|-3,03
|-8,57
|Kiler GMYO
|1,71
|0,59
|-2,29
|Klimasan Klima
|3,88
|2,37
|-2,02
|Koç Holding
|13,77
|1,03
|-3,03
|Konfrut Gıda
|23,78
|0,08
|-0,42
|Konya Çimento
|174,70
|0,23
|-1,85
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,97
|-2,07
|-8,28
|Koza Altın
|53,55
|2,29
|4,39
|Koza Madencilik
|7,26
|2,69
|0,55
|Körfez GMYO
|1,20
|-2,44
|-1,64
|Kristal Kola
|1,05
|2,94
|0,00
|Kron Telekomünikasyon
|8,17
|1,49
|-6,09
|Kuştur Kuşadası Turizm
|15,99
|
|-0,06
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,18
|5,36
|4,42
|Kütahya Porselen
|4,26
|0,71
|-6,37
|Lider Faktoring
|2,42
|-0,41
|7,56
|Link Bilgisayar
|8,16
|-0,24
|-1,92
|Logo Yazılım
|26,50
|0,53
|-2,36
|Lokman Hekim Sağlık
|4,46
|-1,33
|-0,89
|Lüks Kadife
|4,90
|-5,41
|1,03
|Makina Takım
|1,54
|-0,65
|0,00
|Mardin Çimento
|3,62
|-2,43
|11,04
|Marka Yatırım Holding
|0,64
|-3,03
|3,23
|Marmaris Altınyunus
|17,69
|2,20
|0,74
|Marshall
|24,58
|1,15
|-2,54
|Martı GMYO
|0,62
|1,64
|-4,62
|Martı Otel
|0,57
|0,00
|-1,72
|Mavi Giyim
|30,90
|-1,59
|-4,10
|Mazhar Zorlu Holding
|3,88
|-3,00
|1,84
|Mega Polietilen
|2,04
|0,00
|0,00
|Menderes Tekstil
|0,73
|5,80
|1,39
|Mensa
|0,28
|16,67
|100,00
|Merit Turizm
|5,91
|-1,50
|-1,34
|Merko Gıda
|1,09
|6,86
|7,92
|Metal Gayrimenkul
|0,75
|-6,25
|-13,79
|Metemtur Otelcilik
|1,03
|0,98
|-1,90
|Metro Holding
|0,77
|1,32
|1,32
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,11
|0,00
|0,91
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,25
|3,31
|5,93
|Migros Ticaret
|14,27
|0,99
|-4,23
|Milpa
|1,64
|1,86
|10,07
|Mistral GMYO
|1,62
|1,89
|5,88
|MLP Sağlık
|9,87
|1,75
|-7,76
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,00
|-2,91
|-9,09
|Mondi Tire Kutsan
|1,80
|0,56
|-3,23
|Net Holding
|1,87
|0,54
|-4,59
|Netaş Telekom.
|6,44
|0,47
|-0,31
|Niğbaş Niğde Beton
|3,35
|-2,90
|-16,25
|Nuh Çimento
|7,62
|-0,39
|-1,55
|Nurol GMYO
|2,07
|1,47
|-1,43
|Odaş Elektrik
|1,95
|4,84
|2,09
|Olmuksan-IP
|3,48
|1,46
|3,26
|Orge Enerji Elektrik
|3,32
|0,91
|6,41
|Orma Orman Mahsulleri
|0,94
|-18,26
|-21,67
|Osmanlı Menkul
|1,46
|-8,18
|-15,12
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,08
|2,86
|0,00
|Otokar
|94,00
|2,34
|6,52
|Oyak Yat. Ort.
|1,50
|1,35
|-7,98
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,03
|1,98
|0,98
|Özak GMYO
|2,02
|-0,49
|-4,27
|Özbal Çelik Boru
|1,37
|0,00
|-0,72
|Özderici GMYO
|2,13
|1,43
|-9,36
|Özerden Plastik
|2,34
|0,00
|-6,40
|Panora GMYO
|4,12
|-1,20
|-1,67
|Park Elek.Madencilik
|2,35
|0,86
|-2,49
|Parsan
|8,47
|0,00
|-3,31
|Pegasus
|21,74
|0,09
|-5,15
|Peker GMYO
|8,84
|-14,01
|-55,89
|Penguen Gıda
|1,37
|16,10
|26,85
|Pera GMYO
|0,69
|1,47
|-10,39
|Pergamon Dış Ticaret
|8,85
|0,00
|-1,12
|Petkim
|4,90
|0,82
|-2,78
|Petrokent Turizm
|66,60
|0,91
|-3,06
|Pınar Et ve Un
|4,91
|-0,41
|-4,10
|Pınar Su
|1,27
|-0,78
|1,60
|Pınar Süt
|6,12
|-0,33
|-7,55
|Plastikkart
|2,80
|-4,44
|3,70
|Polisan Holding
|6,42
|1,42
|2,72
|Politeknik Metal
|35,16
|0,46
|-2,33
|Prizma Press Matbaacılık
|1,56
|1,30
|0,65
|QNB Finans Fin. Kir.
|6,40
|-7,51
|-5,88
|QNB Finansbank
|9,01
|-1,31
|0,00
|Ral Yatırım Holding
|1,84
|-0,54
|0,00
|Ray Sigorta
|1,38
|-1,43
|-0,72
|Reysaş GMYO
|0,67
|0,00
|-2,90
|Reysaş Lojistik
|0,71
|0,00
|-4,05
|Rhea Girişim
|0,61
|-1,61
|-7,58
|Rodrigo Tekstil
|1,88
|-0,53
|-1,05
|Royal Halı
|0,98
|-3,92
|-1,01
|RTA Laboratuvarları
|1,70
|0,00
|-2,30
|Sabancı Holding
|7,27
|0,55
|-3,32
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,96
|1,03
|0,00
|Salix Yatırım Holding
|3,75
|0,00
|-2,60
|Sanel Mühendislik
|2,12
|-3,20
|-2,75
|Sanifoam Sünger
|1,28
|0,79
|2,40
|Sanko Pazarlama
|2,25
|-0,44
|-2,60
|Saray Matbaacılık
|0,97
|-1,02
|-3,00
|Sarkuysan
|3,43
|0,00
|0,59
|Sasa Polyester
|7,94
|0,38
|-3,05
|Say Reklamcılık
|0,94
|4,44
|0,00
|Sekuro Plastik
|2,90
|0,00
|-2,03
|Selçuk Ecza Deposu
|2,84
|2,16
|1,79
|Selçuk Gıda
|1,32
|2,33
|-0,75
|Senkron Güvenlik
|1,22
|19,61
|22,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,92
|1,05
|-1,54
|Servet GMYO
|4,13
|-2,82
|-12,13
|Seyitler Kimya
|3,78
|-0,79
|-1,82
|Silverline Endüstri
|1,30
|0,00
|-2,99
|Sinpaş GMYO
|0,37
|2,78
|0,00
|Soda Sanayii
|7,23
|-1,63
|1,83
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,30
|3,11
|0,00
|Söktaş
|1,28
|1,59
|0,79
|Sönmez Filament
|3,01
|-0,33
|-3,53
|Sönmez Pamuklu
|2,88
|-0,69
|-7,69
|Sumaş Suni Tahta
|6,94
|0,00
|-0,86
|Şeker Fin. Kir.
|2,78
|1,09
|-1,42
|Şekerbank
|1,08
|2,86
|-1,82
|Şişe Cam
|5,38
|3,26
|-5,11
|Şok Marketler
|10,98
|0,92
|2,14
|T. Halk Bankası
|6,86
|0,73
|-2,28
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|28,00
|-1,06
|0,00
|T.S.K.B.
|0,73
|1,39
|-9,88
|T.Tuborg
|9,27
|-0,32
|-1,70
|Taç Tarım Ürünleri
|5,60
|5,26
|10,67
|Tat Gıda
|3,82
|1,33
|0,00
|TAV Havalimanları
|22,66
|0,98
|-5,27
|Taze Kuru Gıda
|7,30
|4,29
|7,35
|Tek-Art Turizm
|0,80
|0,00
|-5,88
|Tekfen Holding
|20,34
|2,11
|-1,83
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,95
|1,03
|-0,67
|Temapol Polimer Plastik
|3,16
|-3,36
|3,27
|TGS Dış Ticaret
|2,27
|0,89
|-3,40
|Tofaş Oto. Fab.
|16,40
|4,53
|-2,96
|Torunlar GMYO
|1,51
|0,67
|0,00
|Trabzon Liman
|8,23
|-0,12
|-1,91
|Trabzonspor Sportif
|1,51
|1,34
|-1,95
|Trakya Cam
|2,94
|2,08
|-2,97
|Trend GMYO
|1,27
|-0,78
|0,00
|TSKB GMYO
|0,77
|-1,28
|-6,10
|Tuğçelik
|2,19
|0,92
|2,82
|Tukaş
|1,75
|14,38
|5,42
|Turcas Petrol
|1,39
|2,21
|-1,42
|Turkcell
|12,44
|5,60
|2,22
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,42
|1,38
|-1,78
|Tüpraş
|114,50
|0,17
|-1,89
|Türk Hava Yolları
|15,06
|-0,33
|-6,52
|Türk Prysmian Kablo
|1,86
|0,54
|5,68
|Türk Telekom
|3,72
|1,09
|-4,62
|Türk Traktör
|32,00
|0,00
|-8,31
|Türker Proje Gayrimenkul
|34,50
|7,81
|7,34
|Ufuk Yatırım
|1,17
|1,74
|2,63
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,18
|-1,67
|3,51
|Ulusoy Elektrik
|16,13
|0,12
|1,07
|Ulusoy Un Sanayi
|2,04
|0,00
|-1,92
|Umpaş Holding
|0,47
|-6,00
|-14,55
|Uşak Seramik
|0,97
|-4,90
|-12,61
|Utopya Turizm
|4,31
|3,86
|5,12
|Uzertaş Boya
|0,57
|
|-5,00
|Ülker Bisküvi
|14,67
|2,59
|0,00
|Ünye Çimento
|3,43
|0,00
|-1,15
|Vakıf Fin. Kir.
|1,68
|0,60
|-5,62
|Vakıf GMYO
|1,95
|1,56
|-2,01
|Vakıf Yat. Ort.
|1,56
|0,65
|2,63
|Vakıflar Bankası
|3,79
|0,00
|-2,82
|Vakko Tekstil
|2,67
|1,52
|-2,55
|Vanet Gıda
|1,67
|-2,34
|28,46
|Verusa Holding
|15,00
|2,74
|-9,64
|Verusaturk Girisim
|3,05
|-0,97
|-7,85
|Vestel
|5,39
|1,13
|-2,88
|Vestel Beyaz Eşya
|10,92
|2,06
|-9,15
|Viking Kağıt
|1,09
|1,87
|-0,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,57
|3,97
|-8,72
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,58
|0,00
|-1,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,90
|11,11
|3,94
|Yataş
|4,39
|2,33
|-1,79
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,90
|-1,10
|-4,26
|Yeni Gimat GMYO
|7,97
|-0,87
|-0,75
|Yeşil GMYO
|0,27
|0,00
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,27
|0,00
|3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|9,72
|0,31
|0,93
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.189,30
|-0,41
|-0,44
|Yonga Mobilya
|6,10
|19,84
|-7,58
|Yünsa
|4,21
|-0,71
|-3,44
|Zorlu Enerji
|1,23
|0,00
|0,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:36 Kaynak: AA
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