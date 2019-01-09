Borsada Günlük İşlemler (2)

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 45.899,90 0,00 İş Bankası (B) 2.940,00 -5,16 -3,93 İş Bankası (C) 4,18 -0,71 -7,73 İş Bankası (Kur.) 50.000,10 2,88 2,88 İş Fin.Kir. 4,21 -2,32 -9,07 İş Girişim 1,84 -2,13 -9,80 İş GMYO 1,00 -1,96 -7,41 İş Y. Men. Değ. 2,10 0,96 1,94 İş Yat. Ort. 0,96 2,13 5,49 İşbir Holding 152,70 11,79 10,65 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,69 -1,43 -17,86 İttifak Holding 2,97 -1,00 -4,19 İz Hayvancılık Tarım 3,72 -20,00 -43,55 İzmir Demir Çelik 1,67 0,60 0,60 İzmir Fırça 1,82 -5,21 -12,08 İzocam 21,00 0,10 -1,96 Jantsa Jant Sanayi 27,90 0,14 0,36 Kafein Yazılım 6,43 -0,77 -7,61 Kapital Yat. Holding 2,70 -3,23 -5,92 Kaplamin 3,14 -1,26 -12,78 Kardemir (A) 1,97 7,07 8,24 Kardemir (B) 2,00 9,89 9,29 Kardemir (D) 2,32 2,65 6,42 Karel Elektronik 4,45 0,45 6,71 Karsan Otomotiv 1,34 0,75 4,69 Karsu Tekstil 1,11 -0,89 -11,20 Karsusan Su Ürünleri San. 3,50 -4,89 -5,41 Kartonsan 333,00 1,03 2,05 Katmerciler Ekipman 5,63 1,62 -4,09 Kent Gıda 118,20 0,68 -0,67 Kerevitaş Gıda 1,74 -1,14 -3,33 Kervansaray Yat. Holding 0,32 0,00 -8,57 Kiler GMYO 1,70 0,00 -2,86 Klimasan Klima 4,02 3,08 1,52 Koç Holding 14,54 2,76 2,39 Konfrut Gıda 24,06 0,84 0,75 Konya Çimento 175,00 0,00 -1,69 Kordsa Teknik Tekstil 9,14 0,00 -6,54 Koza Altın 54,90 1,57 7,02 Koza Madencilik 7,56 3,56 4,71 Körfez GMYO 1,19 0,00 -2,46 Kristal Kola 1,05 -1,87 0,00 Kron Telekomünikasyon 8,10 -1,70 -6,90 Kuştur Kuşadası Turizm 15,79 -1,19 -1,31 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,16 -0,85 2,65 Kütahya Porselen 4,22 0,24 -7,25 Lider Faktoring 2,32 0,87 3,11 Link Bilgisayar 8,18 0,12 -1,68 Logo Yazılım 27,72 -0,57 2,14 Lokman Hekim Sağlık 4,51 2,50 0,22 Lüks Kadife 5,02 3,29 3,51 Makina Takım 1,50 -1,32 -2,60 Mardin Çimento 3,56 0,56 9,20 Marka Yatırım Holding 0,63 0,00 1,61 Marmaris Altınyunus 17,29 -0,80 -1,54 Marshall 24,44 -0,33 -3,09 Martı GMYO 0,60 -1,64 -7,69 Martı Otel 0,57 1,79 -1,72 Mavi Giyim 30,52 -1,48 -5,28 Mazhar Zorlu Holding 3,85 -1,79 1,05 Mega Polietilen 2,03 -0,49 -0,49 Menderes Tekstil 0,72 1,41 0,00 Mensa 0,32 -3,03 128,57 Merit Turizm 5,89 -1,83 -1,67 Merko Gıda 1,11 1,83 9,90 Metal Gayrimenkul 0,72 -1,37 -17,24 Metemtur Otelcilik 1,03 -0,96 -1,90 Metro Holding 0,76 1,33 0,00 Metro Petrol ve Tesisleri 1,11 -0,89 0,91 Metro Yatırım Ortaklığı 1,22 -2,40 3,39 Migros Ticaret 14,10 -0,35 -5,37 Milpa 1,63 -2,98 9,40 Mistral GMYO 1,62 0,62 5,88 MLP Sağlık 9,90 -1,20 -7,48 MMC San. ve Tic. Yat. 0,99 -1,00 -10,00 Mondi Tire Kutsan 1,81 1,12 -2,69 Net Holding 1,79 -2,19 -8,67 Netaş Telekom. 6,60 2,01 2,17 Niğbaş Niğde Beton 3,61 9,06 -9,75 Nuh Çimento 7,61 0,00 -1,68 Nurol GMYO 2,06 -0,48 -1,90 Odaş Elektrik 1,39 -1,42 -1,28 Olmuksan-IP 3,45 0,88 2,37 Orge Enerji Elektrik 3,29 1,23 5,45 Orma Orman Mahsulleri 1,09 0,93 -9,17 Osmanlı Menkul 1,50 1,35 -12,79 Ostim Endüstriyel Yat 1,05 -1,87 -2,78 Otokar 94,50 1,61 7,08 Oyak Yat. Ort. 1,37 -8,05 -15,95 Oylum Sınai Yatırımlar 1,03 0,00 0,98 Özak GMYO 2,07 0,98 -1,90 Özbal Çelik Boru 1,35 -0,74 -2,17 Özderici GMYO 1,72 -19,63 -26,81 Özerden Plastik 2,61 0,00 4,40 Panora GMYO 4,15 0,24 -0,95 Park Elek.Madencilik 2,36 -0,42 -2,07 Parsan 8,38 -1,30 -4,34 Pegasus 21,72 -0,18 -5,24 Peker GMYO 3,76 -0,41 -54,28 Penguen Gıda 1,27 -1,55 17,59 Pera GMYO 0,64 -5,88 -16,88 Pergamon Dış Ticaret 9,00 0,33 0,56 Petkim 5,11 2,20 1,39 Petrokent Turizm 66,00 1,54 -3,93 Pınar Et ve Un 4,98 0,20 -2,73 Pınar Su 1,24 -0,80 -0,80 Pınar Süt 6,08 -1,14 -8,16 Plastikkart 2,66 -3,27 -1,48 Polisan Holding 6,60 1,69 5,60 Politeknik Metal 34,98 -0,57 -2,83 Prizma Press Matbaacılık 1,54 0,00 -0,65 QNB Finans Fin. Kir. 6,19 -0,16 -8,97 QNB Finansbank 9,34 -0,95 3,66 Ral Yatırım Holding 1,85 -1,60 0,54 Ray Sigorta 1,32 -1,49 -5,04 Reysaş GMYO 0,66 -2,94 -4,35 Reysaş Lojistik 0,71 -1,39 -4,05 Rhea Girişim 0,60 0,00 -9,09 Rodrigo Tekstil 1,95 3,72 2,63 Royal Halı 1,03 6,19 4,04 RTA Laboratuvarları 1,70 -1,73 -2,30 Sabancı Holding 7,31 -1,62 -2,79 Safkar Ege Soğutmacılık 2,14 3,88 9,18 Salix Yatırım Holding 3,70 -1,33 -3,90 Sanel Mühendislik 2,26 2,26 3,67 Sanifoam Sünger 1,35 6,30 8,00 Sanko Pazarlama 2,24 -0,44 -3,03 Saray Matbaacılık 0,98 0,00 -2,00 Sarkuysan 3,37 -0,88 -1,17 Sasa Polyester 8,09 1,63 -1,22 Say Reklamcılık 0,91 -1,09 -3,19 Sekuro Plastik 2,90 0,35 -2,03 Selçuk Ecza Deposu 3,08 5,48 10,39 Selçuk Gıda 1,29 -1,53 -3,01 Senkron Güvenlik 1,75 19,86 75,00 Serve Film Prodüksiyon 2,00 2,56 2,56 Servet GMYO 4,17 0,72 -11,28 Seyitler Kimya 3,69 -2,12 -4,16 Silverline Endüstri 1,34 -0,74 0,00 Sinpaş GMYO 0,35 -2,78 -5,41 Soda Sanayii 7,54 3,43 6,20 Sodaş Sodyum Sanayii 6,20 0,00 -1,59 Söktaş 1,26 -0,79 -0,79 Sönmez Filament 2,98 -0,67 -4,49 Sönmez Pamuklu 2,97 0,68 -4,81 Sumaş Suni Tahta 6,90 0,15 -1,43 Şeker Fin. Kir. 2,80 -3,45 -0,71 Şekerbank 1,06 0,00 -3,64 Şişe Cam 5,33 -1,66 -6,00 Şok Marketler 11,01 0,55 2,42 T. Halk Bankası 6,75 -1,60 -3,85 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 27,72 0,22 -1,00 T.S.K.B. 0,72 -2,70 -11,11 T.Tuborg 9,20 -1,08 -2,44 Taç Tarım Ürünleri 4,06 -19,92 -19,76 Tat Gıda 4,00 3,36 4,71 TAV Havalimanları 24,36 1,92 1,84 Taze Kuru Gıda 6,93 -2,39 1,91 Tek-Art Turizm 0,75 -3,85 -11,76 Tekfen Holding 21,70 3,93 4,73 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,91 -0,68 -2,02 Temapol Polimer Plastik 2,91 -1,36 -4,90 TGS Dış Ticaret 2,28 -1,72 -2,98 Tofaş Oto. Fab. 16,89 1,32 -0,06 Torunlar GMYO 1,52 0,00 0,66 Trabzon Liman 8,34 0,72 -0,60 Trabzonspor Sportif 1,48 1,37 -3,90 Trakya Cam 2,98 0,34 -1,65 Trend GMYO 1,29 -0,77 1,57 TSKB GMYO 0,74 -2,63 -9,76 Tuğçelik 2,17 -2,25 1,88 Tukaş 1,98 5,32 19,28 Turcas Petrol 1,39 -0,71 -1,42 Turkcell 12,72 0,00 4,52 Tümosan Motor ve Traktör 4,40 -0,45 -2,22 Tüpraş 122,00 3,48 4,54 Türk Hava Yolları 14,95 -1,06 -7,20 Türk Prysmian Kablo 1,83 -2,14 3,98 Türk Telekom 3,71 0,00 -4,87 Türk Traktör 32,70 3,74 -6,30 Türker Proje Gayrimenkul 35,48 -0,11 10,39 Ufuk Yatırım 1,16 -0,85 1,75 Ulaşlar Turizm Yat. 1,15 -2,54 0,88 Ulusoy Elektrik 16,13 0,00 1,07 Ulusoy Un Sanayi 2,07 0,98 -0,48 Umpaş Holding 0,47 0,00 -14,55 Uşak Seramik 0,97 -2,02 -12,61 Utopya Turizm 4,20 -7,08 2,44 Uzertaş Boya 0,60 0,00 Ülker Bisküvi 15,20 2,70 3,61 Ünye Çimento 3,42 -0,29 -1,44 Vakıf Fin. Kir. 1,66 0,00 -6,74 Vakıf GMYO 1,93 -1,53 -3,02 Vakıf Yat. Ort. 1,33 -11,92 -12,50 Vakıflar Bankası 3,72 -2,11 -4,62 Vakko Tekstil 2,69 -2,18 -1,82 Vanet Gıda 1,54 -5,52 18,46 Verusa Holding 15,40 2,39 -7,23 Verusaturk Girisim 3,09 0,98 -6,65 Vestel 5,66 2,91 1,98 Vestel Beyaz Eşya 11,25 1,72 -6,41 Viking Kağıt 1,09 -0,91 -0,91 Yapı Kredi Koray GMYO 1,51 -1,95 -12,21 Yapı ve Kredi Bank. 1,55 -1,27 -3,13 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,80 0,00 0,36 Yataş 4,49 -1,97 0,45 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,90 3,45 -4,26 Yeni Gimat GMYO 7,96 -0,87 -0,87 Yeşil GMYO 0,27 0,00 0,00 Yeşil Yapı 0,27 0,00 3,85 Yeşil Yatırım Holding 9,78 -0,61 1,56 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.477,70 12,93 12,67 Yonga Mobilya 8,68 18,58 31,52 Yünsa 4,43 3,50 1,61 Zorlu Enerji 1,22 -0,81 -0,81

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)