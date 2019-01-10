Borsada Günlük İşlemler (2)
1 saat önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|45.899,90
|
|0,00
|İş Bankası (B)
|2.890,10
|-1,70
|-5,56
|İş Bankası (C)
|4,23
|1,20
|-6,62
|İş Bankası (Kur.)
|50.000,10
|0,00
|2,88
|İş Fin.Kir.
|4,15
|-1,43
|-10,37
|İş Girişim
|1,83
|-0,54
|-10,29
|İş GMYO
|0,99
|-1,00
|-8,33
|İş Y. Men. Değ.
|2,16
|2,86
|4,85
|İş Yat. Ort.
|0,95
|-1,04
|4,40
|İşbir Holding
|155,00
|1,51
|12,32
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,69
|0,00
|-17,86
|İttifak Holding
|3,09
|4,04
|-0,32
|İz Hayvancılık Tarım
|3,27
|-12,10
|-50,38
|İzmir Demir Çelik
|1,75
|4,79
|5,42
|İzmir Fırça
|1,88
|3,30
|-9,18
|İzocam
|21,06
|0,29
|-1,68
|Jantsa Jant Sanayi
|27,92
|0,07
|0,43
|Kafein Yazılım
|6,40
|-0,47
|-8,05
|Kapital Yat. Holding
|2,70
|0,00
|-5,92
|Kaplamin
|3,25
|3,50
|-9,72
|Kardemir (A)
|1,89
|-4,06
|3,85
|Kardemir (B)
|1,95
|-2,50
|6,56
|Kardemir (D)
|2,27
|-2,16
|4,13
|Karel Elektronik
|4,40
|-1,12
|5,52
|Karsan Otomotiv
|1,34
|0,00
|4,69
|Karsu Tekstil
|1,13
|1,80
|-9,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,49
|-0,29
|-5,68
|Kartonsan
|336,00
|0,90
|2,97
|Katmerciler Ekipman
|5,62
|-0,18
|-4,26
|Kent Gıda
|121,30
|2,62
|1,93
|Kerevitaş Gıda
|1,75
|0,57
|-2,78
|Kervansaray Yat. Holding
|0,31
|-3,13
|-11,43
|Kiler GMYO
|1,75
|2,94
|0,00
|Klimasan Klima
|4,05
|0,75
|2,27
|Koç Holding
|14,72
|1,24
|3,66
|Konfrut Gıda
|24,56
|2,08
|2,85
|Konya Çimento
|176,60
|0,91
|-0,79
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,21
|0,77
|-5,83
|Koza Altın
|54,60
|-0,55
|6,43
|Koza Madencilik
|7,50
|-0,79
|3,88
|Körfez GMYO
|1,16
|-2,52
|-4,92
|Kristal Kola
|1,02
|-2,86
|-2,86
|Kron Telekomünikasyon
|8,29
|2,35
|-4,71
|Kuştur Kuşadası Turizm
|15,75
|-0,25
|-1,56
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,16
|0,00
|2,65
|Kütahya Porselen
|4,37
|3,55
|-3,96
|Lider Faktoring
|2,28
|-1,72
|1,33
|Link Bilgisayar
|8,41
|2,81
|1,08
|Logo Yazılım
|29,50
|6,42
|8,70
|Lokman Hekim Sağlık
|4,51
|0,00
|0,22
|Lüks Kadife
|4,96
|-1,20
|2,27
|Makina Takım
|1,49
|-0,67
|-3,25
|Mardin Çimento
|3,46
|-2,81
|6,13
|Marka Yatırım Holding
|0,63
|0,00
|1,61
|Marmaris Altınyunus
|17,31
|0,12
|-1,42
|Marshall
|24,48
|0,16
|-2,93
|Martı GMYO
|0,62
|3,33
|-4,62
|Martı Otel
|0,57
|0,00
|-1,72
|Mavi Giyim
|30,66
|0,46
|-4,84
|Mazhar Zorlu Holding
|3,83
|-0,52
|0,52
|Mega Polietilen
|2,00
|-1,48
|-1,96
|Menderes Tekstil
|0,72
|0,00
|0,00
|Mensa
|0,38
|18,75
|171,43
|Merit Turizm
|5,89
|0,00
|-1,67
|Merko Gıda
|1,15
|3,60
|13,86
|Metal Gayrimenkul
|0,76
|5,56
|-12,64
|Metemtur Otelcilik
|1,04
|0,97
|-0,95
|Metro Holding
|0,75
|-1,32
|-1,32
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,13
|1,80
|2,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,22
|0,00
|3,39
|Migros Ticaret
|14,13
|0,21
|-5,17
|Milpa
|1,62
|-0,61
|8,72
|Mistral GMYO
|1,63
|0,62
|6,54
|MLP Sağlık
|9,88
|-0,20
|-7,66
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,90
|-9,09
|-18,18
|Mondi Tire Kutsan
|1,86
|2,76
|0,00
|Net Holding
|1,77
|-1,12
|-9,69
|Netaş Telekom.
|6,56
|-0,61
|1,55
|Niğbaş Niğde Beton
|4,05
|12,19
|1,25
|Nuh Çimento
|7,58
|-0,39
|-2,07
|Nurol GMYO
|2,08
|0,97
|-0,95
|Odaş Elektrik
|1,47
|5,76
|4,40
|Olmuksan-IP
|3,46
|0,29
|2,67
|Orge Enerji Elektrik
|3,27
|-0,61
|4,81
|Orma Orman Mahsulleri
|1,07
|-1,83
|-10,83
|Osmanlı Menkul
|1,51
|0,67
|-12,21
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,04
|-0,95
|-3,70
|Otokar
|94,50
|0,00
|7,08
|Oyak Yat. Ort.
|1,29
|-5,84
|-20,86
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,03
|0,00
|0,98
|Özak GMYO
|2,06
|-0,48
|-2,37
|Özbal Çelik Boru
|1,38
|2,22
|0,00
|Özderici GMYO
|1,48
|-13,95
|-37,02
|Özerden Plastik
|2,50
|-4,21
|0,00
|Panora GMYO
|4,14
|-0,24
|-1,19
|Park Elek.Madencilik
|2,36
|0,00
|-2,07
|Parsan
|8,33
|-0,60
|-4,91
|Pegasus
|22,10
|1,75
|-3,58
|Peker GMYO
|3,40
|-9,57
|-58,66
|Penguen Gıda
|1,26
|-0,79
|16,67
|Pera GMYO
|0,61
|-4,69
|-20,78
|Pergamon Dış Ticaret
|8,90
|-1,11
|-0,56
|Petkim
|5,09
|-0,39
|0,99
|Petrokent Turizm
|66,00
|0,00
|-3,93
|Pınar Et ve Un
|4,96
|-0,40
|-3,13
|Pınar Su
|1,24
|0,00
|-0,80
|Pınar Süt
|6,09
|0,16
|-8,01
|Plastikkart
|2,75
|3,38
|1,85
|Polisan Holding
|6,76
|2,42
|8,16
|Politeknik Metal
|35,00
|0,06
|-2,78
|Prizma Press Matbaacılık
|1,55
|0,65
|0,00
|QNB Finans Fin. Kir.
|5,45
|-11,95
|-19,85
|QNB Finansbank
|9,16
|-1,93
|1,66
|Ral Yatırım Holding
|1,86
|0,54
|1,09
|Ray Sigorta
|1,32
|0,00
|-5,04
|Reysaş GMYO
|0,67
|1,52
|-2,90
|Reysaş Lojistik
|0,72
|1,41
|-2,70
|Rhea Girişim
|0,60
|0,00
|-9,09
|Rodrigo Tekstil
|1,97
|1,03
|3,68
|Royal Halı
|1,05
|1,94
|6,06
|RTA Laboratuvarları
|1,81
|6,47
|4,02
|Sabancı Holding
|7,24
|-0,96
|-3,72
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,13
|-0,47
|8,67
|Salix Yatırım Holding
|3,65
|-1,35
|-5,19
|Sanel Mühendislik
|2,35
|3,98
|7,80
|Sanifoam Sünger
|1,32
|-2,22
|5,60
|Sanko Pazarlama
|2,25
|0,45
|-2,60
|Saray Matbaacılık
|0,98
|0,00
|-2,00
|Sarkuysan
|3,35
|-0,59
|-1,76
|Sasa Polyester
|8,11
|0,25
|-0,98
|Say Reklamcılık
|0,92
|1,10
|-2,13
|Sekuro Plastik
|2,89
|-0,34
|-2,36
|Selçuk Ecza Deposu
|3,20
|3,90
|14,70
|Selçuk Gıda
|1,30
|0,78
|-2,26
|Senkron Güvenlik
|2,01
|14,86
|101,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,92
|-4,00
|-1,54
|Servet GMYO
|4,10
|-1,68
|-12,77
|Seyitler Kimya
|3,68
|-0,27
|-4,42
|Silverline Endüstri
|1,35
|0,75
|0,75
|Sinpaş GMYO
|0,36
|2,86
|-2,70
|Soda Sanayii
|7,47
|-0,93
|5,21
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,20
|0,00
|-1,59
|Söktaş
|1,25
|-0,79
|-1,57
|Sönmez Filament
|2,98
|0,00
|-4,49
|Sönmez Pamuklu
|2,93
|-1,35
|-6,09
|Sumaş Suni Tahta
|6,90
|0,00
|-1,43
|Şeker Fin. Kir.
|2,79
|-0,36
|-1,06
|Şekerbank
|1,09
|2,83
|-0,91
|Şişe Cam
|5,24
|-1,69
|-7,58
|Şok Marketler
|11,09
|0,73
|3,16
|T. Halk Bankası
|6,78
|0,44
|-3,42
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|27,00
|-2,60
|-3,57
|T.S.K.B.
|0,72
|0,00
|-11,11
|T.Tuborg
|9,25
|0,54
|-1,91
|Taç Tarım Ürünleri
|4,39
|8,13
|-13,24
|Tat Gıda
|3,98
|-0,50
|4,19
|TAV Havalimanları
|23,88
|-1,97
|-0,17
|Taze Kuru Gıda
|7,00
|1,01
|2,94
|Tek-Art Turizm
|0,76
|1,33
|-10,59
|Tekfen Holding
|21,50
|-0,92
|3,76
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,94
|1,03
|-1,01
|Temapol Polimer Plastik
|2,92
|0,34
|-4,58
|TGS Dış Ticaret
|2,26
|-0,88
|-3,83
|Tofaş Oto. Fab.
|17,20
|1,84
|1,78
|Torunlar GMYO
|1,53
|0,66
|1,32
|Trabzon Liman
|8,47
|1,56
|0,95
|Trabzonspor Sportif
|1,50
|1,35
|-2,60
|Trakya Cam
|3,04
|2,01
|0,33
|Trend GMYO
|1,30
|0,78
|2,36
|TSKB GMYO
|0,76
|2,70
|-7,32
|Tuğçelik
|2,13
|-1,84
|0,00
|Tukaş
|2,00
|1,01
|20,48
|Turcas Petrol
|1,39
|0,00
|-1,42
|Turkcell
|12,60
|-0,94
|3,53
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,49
|2,05
|-0,22
|Tüpraş
|121,10
|-0,74
|3,77
|Türk Hava Yolları
|14,96
|0,07
|-7,14
|Türk Prysmian Kablo
|1,81
|-1,09
|2,84
|Türk Telekom
|3,72
|0,27
|-4,62
|Türk Traktör
|33,74
|3,18
|-3,32
|Türker Proje Gayrimenkul
|34,90
|-1,63
|8,59
|Ufuk Yatırım
|1,15
|-0,86
|0,88
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,15
|0,00
|0,88
|Ulusoy Elektrik
|16,08
|-0,31
|0,75
|Ulusoy Un Sanayi
|2,10
|1,45
|0,96
|Umpaş Holding
|0,47
|0,00
|-14,55
|Uşak Seramik
|0,95
|-2,06
|-14,41
|Utopya Turizm
|4,15
|-1,19
|1,22
|Uzertaş Boya
|0,60
|0,00
|0,00
|Ülker Bisküvi
|15,23
|0,20
|3,82
|Ünye Çimento
|3,43
|0,29
|-1,15
|Vakıf Fin. Kir.
|1,64
|-1,20
|-7,87
|Vakıf GMYO
|1,93
|0,00
|-3,02
|Vakıf Yat. Ort.
|1,26
|-5,26
|-17,11
|Vakıflar Bankası
|3,72
|0,00
|-4,62
|Vakko Tekstil
|2,72
|1,12
|-0,73
|Vanet Gıda
|1,57
|1,95
|20,77
|Verusa Holding
|15,64
|1,56
|-5,78
|Verusaturk Girisim
|3,18
|2,91
|-3,93
|Vestel
|5,74
|1,41
|3,42
|Vestel Beyaz Eşya
|11,26
|0,09
|-6,32
|Viking Kağıt
|1,11
|1,83
|0,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,52
|0,66
|-11,63
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,55
|0,00
|-3,13
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,80
|0,00
|0,36
|Yataş
|4,39
|-2,23
|-1,79
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,88
|-2,22
|-6,38
|Yeni Gimat GMYO
|7,95
|-0,13
|-1,00
|Yeşil GMYO
|0,27
|0,00
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,26
|-3,70
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|9,77
|-0,10
|1,45
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.397,90
|-3,22
|9,05
|Yonga Mobilya
|7,76
|-10,60
|17,58
|Yünsa
|4,51
|1,81
|3,44
|Zorlu Enerji
|1,23
|0,82
|0,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:37 Kaynak: AA
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