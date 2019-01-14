Borsada Günlük İşlemler (2)

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 45.899,90 0,00 İş Bankası (B) 2.807,80 -0,08 -8,25 İş Bankası (C) 4,32 1,41 -4,64 İş Bankası (Kur.) 50.000,10 2,88 İş Fin.Kir. 4,18 4,24 -9,72 İş Girişim 1,80 -1,64 -11,76 İş GMYO 0,99 -1,00 -8,33 İş Y. Men. Değ. 2,40 5,26 16,50 İş Yat. Ort. 0,96 1,05 5,49 İşbir Holding 140,70 -8,34 1,96 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,69 0,00 -17,86 İttifak Holding 3,04 0,33 -1,94 İz Hayvancılık Tarım 3,30 -8,33 -49,92 İzmir Demir Çelik 1,79 3,47 7,83 İzmir Fırça 1,83 -0,54 -11,59 İzocam 21,54 1,60 0,56 Jantsa Jant Sanayi 28,00 -0,36 0,72 Kafein Yazılım 6,51 -0,91 -6,47 Kapital Yat. Holding 2,50 -3,85 -12,89 Kaplamin 3,37 1,51 -6,39 Kardemir (A) 1,90 -0,52 4,40 Kardemir (B) 1,90 -0,52 3,83 Kardemir (D) 2,21 0,00 1,38 Karel Elektronik 4,59 4,08 10,07 Karsan Otomotiv 1,44 2,86 12,50 Karsu Tekstil 1,10 -2,65 -12,00 Karsusan Su Ürünleri San. 3,65 4,29 -1,35 Kartonsan 336,70 -0,77 3,19 Katmerciler Ekipman 5,57 -0,89 -5,11 Kent Gıda 119,20 -0,83 0,17 Kerevitaş Gıda 1,73 0,00 -3,89 Kervansaray Yat. Holding 0,30 -3,23 -14,29 Kiler GMYO 1,81 5,23 3,43 Klimasan Klima 4,19 0,96 5,81 Koç Holding 14,95 -0,20 5,28 Konfrut Gıda 24,18 -1,31 1,26 Konya Çimento 177,00 0,00 -0,56 Kordsa Teknik Tekstil 8,85 -2,43 -9,51 Koza Altın 55,85 1,73 8,87 Koza Madencilik 7,58 -0,13 4,99 Körfez GMYO 1,16 -0,85 -4,92 Kristal Kola 1,02 -0,97 -2,86 Kron Telekomünikasyon 8,21 -1,32 -5,63 Kuştur Kuşadası Turizm 15,75 -1,56 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,23 0,00 8,85 Kütahya Porselen 4,33 -0,23 -4,84 Lider Faktoring 2,24 -1,32 -0,44 Link Bilgisayar 8,44 0,12 1,44 Logo Yazılım 29,50 -1,40 8,70 Lokman Hekim Sağlık 4,38 -1,79 -2,67 Lüks Kadife 4,74 -3,27 -2,27 Makina Takım 1,48 -0,67 -3,90 Mardin Çimento 3,37 -0,88 3,37 Marka Yatırım Holding 0,63 0,00 1,61 Marmaris Altınyunus 17,27 -0,35 -1,65 Marshall 24,16 -1,06 -4,20 Martı GMYO 0,63 1,61 -3,08 Martı Otel 0,57 0,00 -1,72 Mavi Giyim 30,70 -1,29 -4,72 Mazhar Zorlu Holding 3,76 -1,57 -1,31 Mega Polietilen 2,01 0,50 -1,47 Menderes Tekstil 0,73 0,00 1,39 Mensa 0,37 -11,90 164,29 Merit Turizm 6,00 1,69 0,17 Merko Gıda 1,04 -5,45 2,97 Metal Gayrimenkul 1,09 19,78 25,29 Metemtur Otelcilik 1,02 -1,92 -2,86 Metro Holding 0,73 -2,67 -3,95 Metro Petrol ve Tesisleri 1,10 -1,79 0,00 Metro Yatırım Ortaklığı 1,20 0,00 1,69 Migros Ticaret 14,11 -1,40 -5,30 Milpa 1,77 6,63 18,79 Mistral GMYO 1,59 -3,05 3,92 MLP Sağlık 9,84 0,92 -8,04 MMC San. ve Tic. Yat. 0,97 -2,02 -11,82 Mondi Tire Kutsan 1,82 -0,55 -2,15 Net Holding 1,78 0,00 -9,18 Netaş Telekom. 6,63 0,00 2,63 Niğbaş Niğde Beton 4,86 6,81 21,50 Nuh Çimento 7,49 -1,19 -3,23 Nurol GMYO 2,12 1,92 0,95 Odaş Elektrik 1,76 19,73 25,00 Olmuksan-IP 3,43 -0,87 1,78 Orge Enerji Elektrik 3,10 -3,43 -0,64 Orma Orman Mahsulleri 1,02 0,00 -15,00 Osmanlı Menkul 1,55 5,44 -9,88 Ostim Endüstriyel Yat 1,06 -0,93 -1,85 Otokar 98,90 1,18 12,07 Oyak Yat. Ort. 1,27 -5,93 -22,09 Oylum Sınai Yatırımlar 1,02 -1,92 0,00 Özak GMYO 2,06 0,49 -2,37 Özbal Çelik Boru 1,15 -2,54 -16,67 Özderici GMYO 1,27 6,72 -45,96 Özerden Plastik 2,64 5,60 5,60 Panora GMYO 4,19 0,48 0,00 Park Elek.Madencilik 2,44 1,24 1,24 Parsan 8,29 -1,19 -5,37 Pegasus 22,88 2,79 -0,17 Peker GMYO 3,08 -6,67 -62,55 Penguen Gıda 1,36 1,49 25,93 Pera GMYO 0,62 -6,06 -19,48 Pergamon Dış Ticaret 8,87 -1,33 -0,89 Petkim 5,11 1,59 1,39 Petrokent Turizm 68,00 3,82 -1,02 Pınar Et ve Un 4,94 0,00 -3,52 Pınar Su 1,24 0,00 -0,80 Pınar Süt 6,06 -0,33 -8,46 Plastikkart 2,82 6,02 4,44 Polisan Holding 6,96 1,31 11,36 Politeknik Metal 34,82 -0,51 -3,28 Prizma Press Matbaacılık 1,62 3,18 4,52 QNB Finans Fin. Kir. 5,77 11,61 -15,15 QNB Finansbank 8,79 -2,87 -2,44 Ral Yatırım Holding 1,82 0,00 -1,09 Ray Sigorta 1,29 -3,01 -7,19 Reysaş GMYO 0,66 -1,49 -4,35 Reysaş Lojistik 0,70 -1,41 -5,41 Rhea Girişim 0,60 0,00 -9,09 Rodrigo Tekstil 2,11 6,03 11,05 Royal Halı 1,04 0,00 5,05 RTA Laboratuvarları 1,85 2,78 6,32 Sabancı Holding 7,32 0,83 -2,66 Safkar Ege Soğutmacılık 2,22 4,23 13,27 Salix Yatırım Holding 3,74 1,91 -2,86 Sanel Mühendislik 2,35 -0,42 7,80 Sanifoam Sünger 1,36 -2,86 8,80 Sanko Pazarlama 2,24 0,00 -3,03 Saray Matbaacılık 0,97 -1,02 -3,00 Sarkuysan 3,31 -0,90 -2,93 Sasa Polyester 8,16 -0,61 -0,37 Say Reklamcılık 0,91 1,11 -3,19 Sekuro Plastik 2,87 -0,35 -3,04 Selçuk Ecza Deposu 3,26 0,31 16,85 Selçuk Gıda 1,28 -0,78 -3,76 Senkron Güvenlik 2,89 19,92 189,00 Serve Film Prodüksiyon 1,92 0,00 -1,54 Servet GMYO 3,90 -4,18 -17,02 Seyitler Kimya 3,64 0,55 -5,45 Silverline Endüstri 1,33 -1,48 -0,75 Sinpaş GMYO 0,36 0,00 -2,70 Soda Sanayii 7,48 -1,45 5,35 Sodaş Sodyum Sanayii 6,40 2,40 1,59 Söktaş 1,17 -4,88 -7,87 Sönmez Filament 2,96 -0,34 -5,13 Sönmez Pamuklu 2,94 0,00 -5,77 Sumaş Suni Tahta 6,88 -0,15 -1,71 Şeker Fin. Kir. 2,74 -1,08 -2,84 Şekerbank 1,06 -0,93 -3,64 Şişe Cam 5,54 1,47 -2,29 Şok Marketler 10,80 -1,82 0,47 T. Halk Bankası 6,93 0,87 -1,28 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 26,40 -2,22 -5,71 T.S.K.B. 0,72 -1,37 -11,11 T.Tuborg 9,42 -0,21 -0,11 Taç Tarım Ürünleri 4,15 -7,57 -17,98 Tat Gıda 4,01 0,75 4,97 TAV Havalimanları 24,74 2,83 3,43 Taze Kuru Gıda 6,70 -1,03 -1,47 Tek-Art Turizm 0,76 0,00 -10,59 Tekfen Holding 21,12 1,73 1,93 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,02 -1,95 1,68 Temapol Polimer Plastik 2,88 -0,69 -5,88 TGS Dış Ticaret 2,20 -2,22 -6,38 Tofaş Oto. Fab. 17,47 -0,74 3,37 Torunlar GMYO 1,68 8,39 11,26 Trabzon Liman 8,50 0,24 1,31 Trabzonspor Sportif 1,58 3,27 2,60 Trakya Cam 3,13 1,95 3,30 Trend GMYO 1,28 -1,54 0,79 TSKB GMYO 0,74 1,37 -9,76 Tuğçelik 2,13 0,00 0,00 Tukaş 2,03 1,00 22,29 Turcas Petrol 1,38 -1,43 -2,13 Turkcell 12,90 1,10 6,00 Tümosan Motor ve Traktör 4,57 -0,44 1,56 Tüpraş 119,00 -2,94 1,97 Türk Hava Yolları 15,03 -0,33 -6,70 Türk Prysmian Kablo 1,84 1,66 4,55 Türk Telekom 3,73 0,00 -4,36 Türk Traktör 33,14 -1,54 -5,04 Türker Proje Gayrimenkul 33,34 -2,51 3,73 Ufuk Yatırım 1,15 -0,86 0,88 Ulaşlar Turizm Yat. 1,15 -1,71 0,88 Ulusoy Elektrik 16,14 -1,28 1,13 Ulusoy Un Sanayi 2,10 0,48 0,96 Umpaş Holding 0,47 0,00 -14,55 Uşak Seramik 0,94 0,00 -15,32 Utopya Turizm 4,07 -2,16 -0,73 Uzertaş Boya 0,65 14,04 8,33 Ülker Bisküvi 15,33 0,86 4,50 Ünye Çimento 3,45 0,29 -0,58 Vakıf Fin. Kir. 1,63 -0,61 -8,43 Vakıf GMYO 1,90 -1,55 -4,52 Vakıf Yat. Ort. 1,24 0,81 -18,42 Vakıflar Bankası 3,78 0,80 -3,08 Vakko Tekstil 2,73 0,74 -0,36 Vanet Gıda 1,50 -1,32 15,38 Verusa Holding 16,70 1,52 0,60 Verusaturk Girisim 3,14 -0,63 -5,14 Vestel 5,77 -0,35 3,96 Vestel Beyaz Eşya 10,99 -2,40 -8,57 Viking Kağıt 1,10 -1,79 0,00 Yapı Kredi Koray GMYO 1,52 0,00 -11,63 Yapı ve Kredi Bank. 1,55 0,00 -3,13 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,63 -5,73 -5,73 Yataş 4,34 -0,91 -2,91 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,86 -2,27 -8,51 Yeni Gimat GMYO 8,06 0,25 0,37 Yeşil GMYO 0,28 0,00 3,70 Yeşil Yapı 0,26 -3,70 0,00 Yeşil Yatırım Holding 9,79 -0,20 1,66 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.397,90 9,05 Yonga Mobilya 6,79 -12,50 2,88 Yünsa 4,39 -1,57 0,69 Zorlu Enerji 1,22 0,00 -0,81

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)