Son Dakika Haberleri: Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsada Günlük İşlemler (2)

1 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2), System.String[]
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 45.899,90 0,00
İş Bankası (B) 2.807,80 0,00 -8,25
İş Bankası (C) 4,45 3,01 -1,77
İş Bankası (Kur.) 50.000,10 2,88
İş Fin.Kir. 4,38 4,78 -5,40
İş Girişim 1,79 -0,56 -12,25
İş GMYO 0,99 0,00 -8,33
İş Y. Men. Değ. 2,38 -0,83 15,53
İş Yat. Ort. 0,95 -1,04 4,40
İşbir Holding 140,00 -0,50 1,45
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,69 0,00 -17,86
İttifak Holding 3,03 -0,33 -2,26
İz Hayvancılık Tarım 3,14 -4,85 -52,35
İzmir Demir Çelik 1,83 2,23 10,24
İzmir Fırça 1,81 -1,09 -12,56
İzocam 21,56 0,09 0,65
Jantsa Jant Sanayi 28,12 0,43 1,15
Kafein Yazılım 6,80 4,45 -2,30
Kapital Yat. Holding 2,55 2,00 -11,15
Kaplamin 3,49 3,56 -3,06
Kardemir (A) 1,91 0,53 4,95
Kardemir (B) 1,90 0,00 3,83
Kardemir (D) 2,20 -0,45 0,92
Karel Elektronik 4,57 -0,44 9,59
Karsan Otomotiv 1,48 2,78 15,62
Karsu Tekstil 1,12 1,82 -10,40
Karsusan Su Ürünleri San. 3,64 -0,27 -1,62
Kartonsan 340,40 1,10 4,32
Katmerciler Ekipman 5,60 0,54 -4,60
Kent Gıda 119,30 0,08 0,25
Kerevitaş Gıda 1,72 -0,58 -4,44
Kervansaray Yat. Holding 0,30 0,00 -14,29
Kiler GMYO 1,84 1,66 5,14
Klimasan Klima 4,16 -0,72 5,05
Koç Holding 15,01 0,40 5,70
Konfrut Gıda 24,24 0,25 1,51
Konya Çimento 177,00 0,00 -0,56
Kordsa Teknik Tekstil 8,83 -0,23 -9,71
Koza Altın 57,10 2,24 11,31
Koza Madencilik 7,82 3,17 8,31
Körfez GMYO 1,16 0,00 -4,92
Kristal Kola 1,00 -1,96 -4,76
Kron Telekomünikasyon 8,23 0,24 -5,40
Kuştur Kuşadası Turizm 15,75 0,00 -1,56
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,29 4,88 14,16
Kütahya Porselen 4,34 0,23 -4,62
Lider Faktoring 2,24 0,00 -0,44
Link Bilgisayar 8,54 1,18 2,64
Logo Yazılım 29,90 1,36 10,17
Lokman Hekim Sağlık 4,39 0,23 -2,44
Lüks Kadife 4,81 1,48 -0,82
Makina Takım 1,47 -0,68 -4,55
Mardin Çimento 3,40 0,89 4,29
Marka Yatırım Holding 0,62 -1,59 0,00
Marmaris Altınyunus 17,47 1,16 -0,51
Marshall 24,22 0,25 -3,97
Martı GMYO 0,63 0,00 -3,08
Martı Otel 0,57 0,00 -1,72
Mavi Giyim 30,72 0,07 -4,66
Mazhar Zorlu Holding 3,80 1,06 -0,26
Mega Polietilen 2,02 0,50 -0,98
Menderes Tekstil 0,74 1,37 2,78
Mensa 0,32 -13,51 128,57
Merit Turizm 5,89 -1,83 -1,67
Merko Gıda 1,24 19,23 22,77
Metal Gayrimenkul 1,30 19,27 49,43
Metemtur Otelcilik 1,03 0,98 -1,90
Metro Holding 0,73 0,00 -3,95
Metro Petrol ve Tesisleri 1,08 -1,82 -1,82
Metro Yatırım Ortaklığı 1,21 0,83 2,54
Migros Ticaret 14,08 -0,21 -5,50
Milpa 1,74 -1,69 16,78
Mistral GMYO 1,60 0,63 4,58
MLP Sağlık 9,70 -1,42 -9,35
MMC San. ve Tic. Yat. 0,98 1,03 -10,91
Mondi Tire Kutsan 1,82 0,00 -2,15
Net Holding 1,78 0,00 -9,18
Netaş Telekom. 6,83 3,02 5,73
Niğbaş Niğde Beton 3,89 -19,96 -2,75
Nuh Çimento 7,50 0,13 -3,10
Nurol GMYO 2,15 1,42 2,38
Odaş Elektrik 1,96 11,36 39,20
Olmuksan-IP 3,40 -0,87 0,89
Orge Enerji Elektrik 3,10 0,00 -0,64
Orma Orman Mahsulleri 1,03 0,98 -14,17
Osmanlı Menkul 1,57 1,29 -8,72
Ostim Endüstriyel Yat 1,10 3,77 1,85
Otokar 98,50 -0,40 11,61
Oyak Yat. Ort. 1,20 -5,51 -26,38
Oylum Sınai Yatırımlar 0,99 -2,94 -2,94
Özak GMYO 2,14 3,88 1,42
Özbal Çelik Boru 1,15 0,00 -16,67
Özderici GMYO 1,02 -19,69 -56,60
Özerden Plastik 2,58 -2,27 3,20
Panora GMYO 4,13 -1,43 -1,43
Park Elek.Madencilik 2,42 -0,82 0,41
Parsan 8,15 -1,69 -6,96
Pegasus 23,06 0,79 0,61
Peker GMYO 2,86 -7,14 -65,23
Penguen Gıda 1,36 0,00 25,93
Pera GMYO 0,64 3,23 -16,88
Pergamon Dış Ticaret 8,75 -1,35 -2,23
Petkim 5,16 0,98 2,38
Petrokent Turizm 65,95 -3,01 -4,00
Pınar Et ve Un 5,04 2,02 -1,56
Pınar Su 1,27 2,42 1,60
Pınar Süt 6,05 -0,17 -8,61
Plastikkart 2,76 -2,13 2,22
Polisan Holding 7,04 1,15 12,64
Politeknik Metal 35,00 0,52 -2,78
Prizma Press Matbaacılık 1,59 -1,85 2,58
QNB Finans Fin. Kir. 6,92 19,93 1,76
QNB Finansbank 8,68 -1,25 -3,66
Ral Yatırım Holding 1,81 -0,55 -1,63
Ray Sigorta 1,32 2,33 -5,04
Reysaş GMYO 0,68 3,03 -1,45
Reysaş Lojistik 0,71 1,43 -4,05
Rhea Girişim 0,60 0,00 -9,09
Rodrigo Tekstil 2,11 0,00 11,05
Royal Halı 1,24 19,23 25,25
RTA Laboratuvarları 1,88 1,62 8,05
Sabancı Holding 7,75 5,87 3,06
Safkar Ege Soğutmacılık 2,15 -3,15 9,69
Salix Yatırım Holding 3,76 0,53 -2,34
Sanel Mühendislik 2,40 2,13 10,09
Sanifoam Sünger 1,29 -5,15 3,20
Sanko Pazarlama 2,23 -0,45 -3,46
Saray Matbaacılık 0,97 0,00 -3,00
Sarkuysan 3,38 2,11 -0,88
Sasa Polyester 8,20 0,49 0,12
Say Reklamcılık 0,91 0,00 -3,19
Sekuro Plastik 2,86 -0,35 -3,38
Selçuk Ecza Deposu 3,25 -0,31 16,49
Selçuk Gıda 1,28 0,00 -3,76
Senkron Güvenlik 3,32 14,88 232,00
Serve Film Prodüksiyon 1,92 0,00 -1,54
Servet GMYO 3,55 -8,97 -24,47
Seyitler Kimya 3,63 -0,27 -5,71
Silverline Endüstri 1,34 0,75 0,00
Sinpaş GMYO 0,36 0,00 -2,70
Soda Sanayii 7,51 0,40 5,77
Sodaş Sodyum Sanayii 6,38 -0,31 1,27
Söktaş 1,18 0,85 -7,09
Sönmez Filament 3,04 2,70 -2,56
Sönmez Pamuklu 3,13 6,46 0,32
Sumaş Suni Tahta 6,80 -1,16 -2,86
Şeker Fin. Kir. 2,72 -0,73 -3,55
Şekerbank 1,10 3,77 0,00
Şişe Cam 5,63 1,62 -0,71
Şok Marketler 10,71 -0,83 -0,37
T. Halk Bankası 7,16 3,32 1,99
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 26,08 -1,21 -6,86
T.S.K.B. 0,73 1,39 -9,88
T.Tuborg 9,39 -0,32 -0,42
Taç Tarım Ürünleri 3,84 -7,47 -24,11
Tat Gıda 4,17 3,99 9,16
TAV Havalimanları 25,68 3,80 7,36
Taze Kuru Gıda 6,66 -0,60 -2,06
Tek-Art Turizm 0,81 6,58 -4,71
Tekfen Holding 21,38 1,23 3,19
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,07 1,66 3,37
Temapol Polimer Plastik 2,89 0,35 -5,56
TGS Dış Ticaret 2,19 -0,45 -6,81
Tofaş Oto. Fab. 17,50 0,17 3,55
Torunlar GMYO 1,67 -0,60 10,60
Trabzon Liman 8,64 1,65 2,98
Trabzonspor Sportif 1,57 -0,63 1,95
Trakya Cam 3,14 0,32 3,63
Trend GMYO 1,26 -1,56 -0,79
TSKB GMYO 0,75 1,35 -8,54
Tuğçelik 2,13 0,00 0,00
Tukaş 2,05 0,99 23,49
Turcas Petrol 1,39 0,72 -1,42
Turkcell 13,37 3,64 9,86
Tümosan Motor ve Traktör 4,62 1,09 2,67
Tüpraş 120,80 1,51 3,51
Türk Hava Yolları 14,59 -2,93 -9,44
Türk Prysmian Kablo 1,83 -0,54 3,98
Türk Telekom 3,74 0,27 -4,10
Türk Traktör 33,56 1,27 -3,84
Türker Proje Gayrimenkul 33,60 0,78 4,54
Ufuk Yatırım 1,17 1,74 2,63
Ulaşlar Turizm Yat. 1,15 0,00 0,88
Ulusoy Elektrik 16,08 -0,37 0,75
Ulusoy Un Sanayi 2,12 0,95 1,92
Umpaş Holding 0,42 -10,64 -23,64
Uşak Seramik 0,93 -1,06 -16,22
Utopya Turizm 4,05 -0,49 -1,22
Uzertaş Boya 0,60 -7,69 0,00
Ülker Bisküvi 15,38 0,33 4,84
Ünye Çimento 3,44 -0,29 -0,86
Vakıf Fin. Kir. 1,68 3,07 -5,62
Vakıf GMYO 1,89 -0,53 -5,03
Vakıf Yat. Ort. 1,20 -3,23 -21,05
Vakıflar Bankası 3,85 1,85 -1,28
Vakko Tekstil 2,75 0,73 0,36
Vanet Gıda 1,47 -2,00 13,08
Verusa Holding 16,82 0,72 1,33
Verusaturk Girisim 3,19 1,59 -3,63
Vestel 5,71 -1,04 2,88
Vestel Beyaz Eşya 11,20 1,91 -6,82
Viking Kağıt 1,10 0,00 0,00
Yapı Kredi Koray GMYO 1,53 0,66 -11,05
Yapı ve Kredi Bank. 1,57 1,29 -1,88
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,70 2,66 -3,23
Yataş 4,43 2,07 -0,89
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,86 0,00 -8,51
Yeni Gimat GMYO 8,08 0,25 0,62
Yeşil GMYO 0,27 -3,57 0,00
Yeşil Yapı 0,27 3,85 3,85
Yeşil Yatırım Holding 9,70 -0,92 0,73
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.397,90 9,05
Yonga Mobilya 6,42 -5,45 -2,73
Yünsa 4,51 2,73 3,44
Zorlu Enerji 1,24 1,64 0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:40 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuşadası Körfezi'nde 8 Saat İçerisinde 13 Deprem Meydana Geldi İşsizlik Rakamları Açıklandı! Artış Dikkat Çekti

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: Adnan Oktar'ın 86 Şirketini Tespit Ettik Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Arasındaki Görüşme Sonrası Dolar Düşüşe Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 19:42:27. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada Günlük İşlemler (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]