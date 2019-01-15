Borsada Günlük İşlemler (2)
1 saat önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|45.899,90
|
|0,00
|İş Bankası (B)
|2.807,80
|0,00
|-8,25
|İş Bankası (C)
|4,45
|3,01
|-1,77
|İş Bankası (Kur.)
|50.000,10
|
|2,88
|İş Fin.Kir.
|4,38
|4,78
|-5,40
|İş Girişim
|1,79
|-0,56
|-12,25
|İş GMYO
|0,99
|0,00
|-8,33
|İş Y. Men. Değ.
|2,38
|-0,83
|15,53
|İş Yat. Ort.
|0,95
|-1,04
|4,40
|İşbir Holding
|140,00
|-0,50
|1,45
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,69
|0,00
|-17,86
|İttifak Holding
|3,03
|-0,33
|-2,26
|İz Hayvancılık Tarım
|3,14
|-4,85
|-52,35
|İzmir Demir Çelik
|1,83
|2,23
|10,24
|İzmir Fırça
|1,81
|-1,09
|-12,56
|İzocam
|21,56
|0,09
|0,65
|Jantsa Jant Sanayi
|28,12
|0,43
|1,15
|Kafein Yazılım
|6,80
|4,45
|-2,30
|Kapital Yat. Holding
|2,55
|2,00
|-11,15
|Kaplamin
|3,49
|3,56
|-3,06
|Kardemir (A)
|1,91
|0,53
|4,95
|Kardemir (B)
|1,90
|0,00
|3,83
|Kardemir (D)
|2,20
|-0,45
|0,92
|Karel Elektronik
|4,57
|-0,44
|9,59
|Karsan Otomotiv
|1,48
|2,78
|15,62
|Karsu Tekstil
|1,12
|1,82
|-10,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,64
|-0,27
|-1,62
|Kartonsan
|340,40
|1,10
|4,32
|Katmerciler Ekipman
|5,60
|0,54
|-4,60
|Kent Gıda
|119,30
|0,08
|0,25
|Kerevitaş Gıda
|1,72
|-0,58
|-4,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,30
|0,00
|-14,29
|Kiler GMYO
|1,84
|1,66
|5,14
|Klimasan Klima
|4,16
|-0,72
|5,05
|Koç Holding
|15,01
|0,40
|5,70
|Konfrut Gıda
|24,24
|0,25
|1,51
|Konya Çimento
|177,00
|0,00
|-0,56
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,83
|-0,23
|-9,71
|Koza Altın
|57,10
|2,24
|11,31
|Koza Madencilik
|7,82
|3,17
|8,31
|Körfez GMYO
|1,16
|0,00
|-4,92
|Kristal Kola
|1,00
|-1,96
|-4,76
|Kron Telekomünikasyon
|8,23
|0,24
|-5,40
|Kuştur Kuşadası Turizm
|15,75
|0,00
|-1,56
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,29
|4,88
|14,16
|Kütahya Porselen
|4,34
|0,23
|-4,62
|Lider Faktoring
|2,24
|0,00
|-0,44
|Link Bilgisayar
|8,54
|1,18
|2,64
|Logo Yazılım
|29,90
|1,36
|10,17
|Lokman Hekim Sağlık
|4,39
|0,23
|-2,44
|Lüks Kadife
|4,81
|1,48
|-0,82
|Makina Takım
|1,47
|-0,68
|-4,55
|Mardin Çimento
|3,40
|0,89
|4,29
|Marka Yatırım Holding
|0,62
|-1,59
|0,00
|Marmaris Altınyunus
|17,47
|1,16
|-0,51
|Marshall
|24,22
|0,25
|-3,97
|Martı GMYO
|0,63
|0,00
|-3,08
|Martı Otel
|0,57
|0,00
|-1,72
|Mavi Giyim
|30,72
|0,07
|-4,66
|Mazhar Zorlu Holding
|3,80
|1,06
|-0,26
|Mega Polietilen
|2,02
|0,50
|-0,98
|Menderes Tekstil
|0,74
|1,37
|2,78
|Mensa
|0,32
|-13,51
|128,57
|Merit Turizm
|5,89
|-1,83
|-1,67
|Merko Gıda
|1,24
|19,23
|22,77
|Metal Gayrimenkul
|1,30
|19,27
|49,43
|Metemtur Otelcilik
|1,03
|0,98
|-1,90
|Metro Holding
|0,73
|0,00
|-3,95
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,08
|-1,82
|-1,82
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,21
|0,83
|2,54
|Migros Ticaret
|14,08
|-0,21
|-5,50
|Milpa
|1,74
|-1,69
|16,78
|Mistral GMYO
|1,60
|0,63
|4,58
|MLP Sağlık
|9,70
|-1,42
|-9,35
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,98
|1,03
|-10,91
|Mondi Tire Kutsan
|1,82
|0,00
|-2,15
|Net Holding
|1,78
|0,00
|-9,18
|Netaş Telekom.
|6,83
|3,02
|5,73
|Niğbaş Niğde Beton
|3,89
|-19,96
|-2,75
|Nuh Çimento
|7,50
|0,13
|-3,10
|Nurol GMYO
|2,15
|1,42
|2,38
|Odaş Elektrik
|1,96
|11,36
|39,20
|Olmuksan-IP
|3,40
|-0,87
|0,89
|Orge Enerji Elektrik
|3,10
|0,00
|-0,64
|Orma Orman Mahsulleri
|1,03
|0,98
|-14,17
|Osmanlı Menkul
|1,57
|1,29
|-8,72
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,10
|3,77
|1,85
|Otokar
|98,50
|-0,40
|11,61
|Oyak Yat. Ort.
|1,20
|-5,51
|-26,38
|Oylum Sınai Yatırımlar
|0,99
|-2,94
|-2,94
|Özak GMYO
|2,14
|3,88
|1,42
|Özbal Çelik Boru
|1,15
|0,00
|-16,67
|Özderici GMYO
|1,02
|-19,69
|-56,60
|Özerden Plastik
|2,58
|-2,27
|3,20
|Panora GMYO
|4,13
|-1,43
|-1,43
|Park Elek.Madencilik
|2,42
|-0,82
|0,41
|Parsan
|8,15
|-1,69
|-6,96
|Pegasus
|23,06
|0,79
|0,61
|Peker GMYO
|2,86
|-7,14
|-65,23
|Penguen Gıda
|1,36
|0,00
|25,93
|Pera GMYO
|0,64
|3,23
|-16,88
|Pergamon Dış Ticaret
|8,75
|-1,35
|-2,23
|Petkim
|5,16
|0,98
|2,38
|Petrokent Turizm
|65,95
|-3,01
|-4,00
|Pınar Et ve Un
|5,04
|2,02
|-1,56
|Pınar Su
|1,27
|2,42
|1,60
|Pınar Süt
|6,05
|-0,17
|-8,61
|Plastikkart
|2,76
|-2,13
|2,22
|Polisan Holding
|7,04
|1,15
|12,64
|Politeknik Metal
|35,00
|0,52
|-2,78
|Prizma Press Matbaacılık
|1,59
|-1,85
|2,58
|QNB Finans Fin. Kir.
|6,92
|19,93
|1,76
|QNB Finansbank
|8,68
|-1,25
|-3,66
|Ral Yatırım Holding
|1,81
|-0,55
|-1,63
|Ray Sigorta
|1,32
|2,33
|-5,04
|Reysaş GMYO
|0,68
|3,03
|-1,45
|Reysaş Lojistik
|0,71
|1,43
|-4,05
|Rhea Girişim
|0,60
|0,00
|-9,09
|Rodrigo Tekstil
|2,11
|0,00
|11,05
|Royal Halı
|1,24
|19,23
|25,25
|RTA Laboratuvarları
|1,88
|1,62
|8,05
|Sabancı Holding
|7,75
|5,87
|3,06
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,15
|-3,15
|9,69
|Salix Yatırım Holding
|3,76
|0,53
|-2,34
|Sanel Mühendislik
|2,40
|2,13
|10,09
|Sanifoam Sünger
|1,29
|-5,15
|3,20
|Sanko Pazarlama
|2,23
|-0,45
|-3,46
|Saray Matbaacılık
|0,97
|0,00
|-3,00
|Sarkuysan
|3,38
|2,11
|-0,88
|Sasa Polyester
|8,20
|0,49
|0,12
|Say Reklamcılık
|0,91
|0,00
|-3,19
|Sekuro Plastik
|2,86
|-0,35
|-3,38
|Selçuk Ecza Deposu
|3,25
|-0,31
|16,49
|Selçuk Gıda
|1,28
|0,00
|-3,76
|Senkron Güvenlik
|3,32
|14,88
|232,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,92
|0,00
|-1,54
|Servet GMYO
|3,55
|-8,97
|-24,47
|Seyitler Kimya
|3,63
|-0,27
|-5,71
|Silverline Endüstri
|1,34
|0,75
|0,00
|Sinpaş GMYO
|0,36
|0,00
|-2,70
|Soda Sanayii
|7,51
|0,40
|5,77
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,38
|-0,31
|1,27
|Söktaş
|1,18
|0,85
|-7,09
|Sönmez Filament
|3,04
|2,70
|-2,56
|Sönmez Pamuklu
|3,13
|6,46
|0,32
|Sumaş Suni Tahta
|6,80
|-1,16
|-2,86
|Şeker Fin. Kir.
|2,72
|-0,73
|-3,55
|Şekerbank
|1,10
|3,77
|0,00
|Şişe Cam
|5,63
|1,62
|-0,71
|Şok Marketler
|10,71
|-0,83
|-0,37
|T. Halk Bankası
|7,16
|3,32
|1,99
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|26,08
|-1,21
|-6,86
|T.S.K.B.
|0,73
|1,39
|-9,88
|T.Tuborg
|9,39
|-0,32
|-0,42
|Taç Tarım Ürünleri
|3,84
|-7,47
|-24,11
|Tat Gıda
|4,17
|3,99
|9,16
|TAV Havalimanları
|25,68
|3,80
|7,36
|Taze Kuru Gıda
|6,66
|-0,60
|-2,06
|Tek-Art Turizm
|0,81
|6,58
|-4,71
|Tekfen Holding
|21,38
|1,23
|3,19
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,07
|1,66
|3,37
|Temapol Polimer Plastik
|2,89
|0,35
|-5,56
|TGS Dış Ticaret
|2,19
|-0,45
|-6,81
|Tofaş Oto. Fab.
|17,50
|0,17
|3,55
|Torunlar GMYO
|1,67
|-0,60
|10,60
|Trabzon Liman
|8,64
|1,65
|2,98
|Trabzonspor Sportif
|1,57
|-0,63
|1,95
|Trakya Cam
|3,14
|0,32
|3,63
|Trend GMYO
|1,26
|-1,56
|-0,79
|TSKB GMYO
|0,75
|1,35
|-8,54
|Tuğçelik
|2,13
|0,00
|0,00
|Tukaş
|2,05
|0,99
|23,49
|Turcas Petrol
|1,39
|0,72
|-1,42
|Turkcell
|13,37
|3,64
|9,86
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,62
|1,09
|2,67
|Tüpraş
|120,80
|1,51
|3,51
|Türk Hava Yolları
|14,59
|-2,93
|-9,44
|Türk Prysmian Kablo
|1,83
|-0,54
|3,98
|Türk Telekom
|3,74
|0,27
|-4,10
|Türk Traktör
|33,56
|1,27
|-3,84
|Türker Proje Gayrimenkul
|33,60
|0,78
|4,54
|Ufuk Yatırım
|1,17
|1,74
|2,63
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,15
|0,00
|0,88
|Ulusoy Elektrik
|16,08
|-0,37
|0,75
|Ulusoy Un Sanayi
|2,12
|0,95
|1,92
|Umpaş Holding
|0,42
|-10,64
|-23,64
|Uşak Seramik
|0,93
|-1,06
|-16,22
|Utopya Turizm
|4,05
|-0,49
|-1,22
|Uzertaş Boya
|0,60
|-7,69
|0,00
|Ülker Bisküvi
|15,38
|0,33
|4,84
|Ünye Çimento
|3,44
|-0,29
|-0,86
|Vakıf Fin. Kir.
|1,68
|3,07
|-5,62
|Vakıf GMYO
|1,89
|-0,53
|-5,03
|Vakıf Yat. Ort.
|1,20
|-3,23
|-21,05
|Vakıflar Bankası
|3,85
|1,85
|-1,28
|Vakko Tekstil
|2,75
|0,73
|0,36
|Vanet Gıda
|1,47
|-2,00
|13,08
|Verusa Holding
|16,82
|0,72
|1,33
|Verusaturk Girisim
|3,19
|1,59
|-3,63
|Vestel
|5,71
|-1,04
|2,88
|Vestel Beyaz Eşya
|11,20
|1,91
|-6,82
|Viking Kağıt
|1,10
|0,00
|0,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,53
|0,66
|-11,05
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,57
|1,29
|-1,88
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,70
|2,66
|-3,23
|Yataş
|4,43
|2,07
|-0,89
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,86
|0,00
|-8,51
|Yeni Gimat GMYO
|8,08
|0,25
|0,62
|Yeşil GMYO
|0,27
|-3,57
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,27
|3,85
|3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|9,70
|-0,92
|0,73
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.397,90
|
|9,05
|Yonga Mobilya
|6,42
|-5,45
|-2,73
|Yünsa
|4,51
|2,73
|3,44
|Zorlu Enerji
|1,24
|1,64
|0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:40 Kaynak: AA
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