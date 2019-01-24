Borsada Günlük İşlemler (2)
18 dakika önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|45.899,90
|
|0,00
|İş Bankası (B)
|2.890,60
|-2,01
|-5,54
|İş Bankası (C)
|5,45
|-0,73
|20,31
|İş Bankası (Kur.)
|50.050,00
|
|2,98
|İş Fin.Kir.
|5,06
|1,00
|9,29
|İş Girişim
|2,39
|8,64
|17,16
|İş GMYO
|1,02
|-0,97
|-5,56
|İş Y. Men. Değ.
|2,43
|-0,41
|17,96
|İş Yat. Ort.
|0,95
|0,00
|4,40
|İşbir Holding
|149,90
|3,38
|8,62
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,69
|-1,43
|-17,86
|İttifak Holding
|3,26
|-2,40
|5,16
|İz Hayvancılık Tarım
|3,18
|4,61
|-51,75
|İzmir Demir Çelik
|1,86
|2,20
|12,05
|İzmir Fırça
|1,90
|0,53
|-8,21
|İzocam
|22,18
|1,84
|3,55
|Jantsa Jant Sanayi
|29,40
|-0,94
|5,76
|Kafein Yazılım
|7,34
|4,26
|5,46
|Kapital Yat. Holding
|2,60
|0,00
|-9,41
|Kaplamin
|3,50
|0,57
|-2,78
|Kardemir (A)
|2,06
|3,52
|13,19
|Kardemir (B)
|2,09
|5,03
|14,21
|Kardemir (D)
|2,53
|2,85
|16,06
|Karel Elektronik
|4,94
|1,86
|18,47
|Karsan Otomotiv
|1,48
|1,37
|15,62
|Karsu Tekstil
|1,31
|5,65
|4,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,70
|5,71
|0,00
|Kartonsan
|354,50
|1,26
|8,64
|Katmerciler Ekipman
|6,15
|2,67
|4,77
|Kent Gıda
|121,70
|-0,25
|2,27
|Kerevitaş Gıda
|1,81
|-1,63
|0,56
|Kervansaray Yat. Holding
|0,32
|-3,03
|-8,57
|Kiler GMYO
|1,92
|0,00
|9,71
|Klimasan Klima
|4,37
|5,56
|10,35
|Koç Holding
|17,10
|3,95
|20,42
|Konfrut Gıda
|26,00
|5,69
|8,88
|Konya Çimento
|182,50
|1,33
|2,53
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,16
|0,33
|-6,34
|Koza Altın
|55,80
|0,09
|8,77
|Koza Madencilik
|7,24
|-1,09
|0,28
|Körfez GMYO
|1,19
|1,71
|-2,46
|Kristal Kola
|1,06
|1,92
|0,95
|Kron Telekomünikasyon
|8,79
|3,17
|1,03
|Kuştur Kuşadası Turizm
|17,89
|-0,22
|11,81
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,27
|-0,78
|12,39
|Kütahya Porselen
|4,45
|1,60
|-2,20
|Lider Faktoring
|2,50
|0,00
|11,11
|Link Bilgisayar
|9,38
|3,65
|12,74
|Logo Yazılım
|30,40
|0,26
|12,01
|Lokman Hekim Sağlık
|4,91
|4,03
|9,11
|Lüks Kadife
|5,23
|0,77
|7,84
|Makina Takım
|1,53
|0,66
|-0,65
|Mardin Çimento
|3,46
|-0,29
|6,13
|Marka Yatırım Holding
|0,67
|3,08
|8,06
|Marmaris Altınyunus
|17,57
|-0,06
|0,06
|Marshall
|26,00
|2,36
|3,09
|Martı GMYO
|0,67
|1,52
|3,08
|Martı Otel
|0,59
|0,00
|1,72
|Mavi Giyim
|37,34
|7,92
|15,89
|Mazhar Zorlu Holding
|3,70
|-1,33
|-2,89
|Mega Polietilen
|2,10
|-1,87
|2,94
|Menderes Tekstil
|0,77
|-2,53
|6,94
|Mensa
|0,35
|-2,78
|150,00
|Merit Turizm
|6,10
|0,16
|1,84
|Merko Gıda
|1,60
|3,23
|58,42
|Metal Gayrimenkul
|1,02
|-4,67
|17,24
|Metemtur Otelcilik
|1,30
|0,78
|23,81
|Metro Holding
|0,77
|1,32
|1,32
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,17
|0,86
|6,36
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,29
|1,57
|9,32
|Migros Ticaret
|15,83
|2,26
|6,24
|Milpa
|1,57
|-0,63
|5,37
|Mistral GMYO
|1,55
|-0,64
|1,31
|MLP Sağlık
|11,82
|6,49
|10,47
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,95
|0,00
|-13,64
|Mondi Tire Kutsan
|1,95
|0,52
|4,84
|Net Holding
|1,88
|1,08
|-4,08
|Netaş Telekom.
|7,23
|3,58
|11,92
|Niğbaş Niğde Beton
|4,95
|-1,00
|23,75
|Nuh Çimento
|7,18
|-1,10
|-7,24
|Nurol GMYO
|2,27
|0,00
|8,10
|Odaş Elektrik
|1,92
|3,78
|36,36
|Olmuksan-IP
|3,50
|0,29
|3,86
|Orge Enerji Elektrik
|3,22
|-0,62
|3,21
|Orma Orman Mahsulleri
|1,14
|0,88
|-5,00
|Osmanlı Menkul
|1,66
|0,00
|-3,49
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,07
|-0,93
|-0,93
|Otokar
|106,00
|5,47
|20,11
|Oyak Yat. Ort.
|1,26
|1,61
|-22,70
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,05
|-0,94
|2,94
|Özak GMYO
|2,21
|2,79
|4,74
|Özbal Çelik Boru
|1,37
|-1,44
|-0,72
|Özderici GMYO
|0,84
|1,20
|-64,26
|Özerden Plastik
|2,95
|1,03
|18,00
|Panora GMYO
|4,19
|0,24
|0,00
|Park Elek.Madencilik
|2,59
|2,37
|7,47
|Parsan
|10,23
|13,92
|16,78
|Pegasus
|28,00
|-0,71
|22,16
|Peker GMYO
|3,37
|0,90
|-59,02
|Penguen Gıda
|1,40
|-2,10
|29,63
|Pera GMYO
|0,67
|9,84
|-12,99
|Pergamon Dış Ticaret
|9,20
|1,43
|2,79
|Petkim
|5,78
|3,21
|14,68
|Petrokent Turizm
|66,00
|0,00
|-3,93
|Pınar Et ve Un
|5,64
|3,87
|10,16
|Pınar Su
|1,28
|0,79
|2,40
|Pınar Süt
|6,31
|1,12
|-4,68
|Plastikkart
|2,95
|0,34
|9,26
|Polisan Holding
|7,72
|1,31
|23,52
|Politeknik Metal
|35,40
|-0,06
|-1,67
|Prizma Press Matbaacılık
|1,59
|-0,63
|2,58
|QNB Finans Fin. Kir.
|6,30
|0,80
|-7,35
|QNB Finansbank
|9,03
|2,03
|0,22
|Ral Yatırım Holding
|1,95
|0,52
|5,98
|Ray Sigorta
|1,57
|-1,88
|12,95
|Reysaş GMYO
|0,75
|2,74
|8,70
|Reysaş Lojistik
|0,76
|0,00
|2,70
|Rhea Girişim
|0,62
|1,64
|-6,06
|Rodrigo Tekstil
|2,19
|2,82
|15,26
|Royal Halı
|1,42
|2,90
|43,43
|RTA Laboratuvarları
|1,66
|-0,60
|-4,60
|Sabancı Holding
|8,67
|5,09
|15,29
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,24
|-0,44
|14,29
|Salix Yatırım Holding
|2,98
|-6,88
|-22,60
|Sanel Mühendislik
|2,58
|2,79
|18,35
|Sanifoam Sünger
|1,40
|0,72
|12,00
|Sanko Pazarlama
|2,37
|0,00
|2,60
|Saray Matbaacılık
|1,04
|4,00
|4,00
|Sarkuysan
|3,41
|0,29
|0,00
|Sasa Polyester
|8,75
|2,70
|6,84
|Say Reklamcılık
|0,96
|0,00
|2,13
|Sekuro Plastik
|3,04
|2,70
|2,70
|Selçuk Ecza Deposu
|3,28
|0,61
|17,56
|Selçuk Gıda
|1,22
|0,00
|-8,27
|Senkron Güvenlik
|3,85
|-5,41
|285,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,95
|2,63
|0,00
|Servet GMYO
|4,20
|2,94
|-10,64
|Seyitler Kimya
|3,76
|-0,79
|-2,34
|Silverline Endüstri
|1,41
|2,17
|5,22
|Sinpaş GMYO
|0,39
|8,33
|5,41
|Soda Sanayii
|7,21
|-0,14
|1,55
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,91
|0,44
|9,68
|Söktaş
|1,27
|0,79
|0,00
|Sönmez Filament
|3,25
|0,00
|4,17
|Sönmez Pamuklu
|3,36
|0,60
|7,69
|Sumaş Suni Tahta
|6,80
|0,15
|-2,86
|Şeker Fin. Kir.
|2,84
|-0,35
|0,71
|Şekerbank
|1,18
|0,00
|7,27
|Şişe Cam
|5,73
|2,50
|1,06
|Şok Marketler
|10,94
|4,59
|1,77
|T. Halk Bankası
|8,09
|-0,74
|15,24
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|26,58
|0,45
|-5,07
|T.S.K.B.
|0,84
|3,70
|3,70
|T.Tuborg
|9,04
|0,00
|-4,14
|Taç Tarım Ürünleri
|3,78
|1,61
|-25,30
|Tat Gıda
|4,32
|2,61
|13,09
|TAV Havalimanları
|27,04
|5,62
|13,04
|Taze Kuru Gıda
|6,00
|-6,83
|-11,76
|Tek-Art Turizm
|0,82
|1,23
|-3,53
|Tekfen Holding
|24,20
|2,98
|16,80
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,31
|0,61
|11,45
|Temapol Polimer Plastik
|2,97
|2,41
|-2,94
|TGS Dış Ticaret
|2,28
|0,44
|-2,98
|Tofaş Oto. Fab.
|19,25
|6,06
|13,91
|Torunlar GMYO
|1,80
|3,45
|19,21
|Trabzon Liman
|8,98
|1,35
|7,03
|Trabzonspor Sportif
|1,30
|-12,75
|-15,58
|Trakya Cam
|3,33
|0,60
|9,90
|Trend GMYO
|1,32
|0,00
|3,94
|TSKB GMYO
|0,74
|1,37
|-9,76
|Tuğçelik
|2,27
|0,00
|6,57
|Tukaş
|2,62
|5,65
|57,83
|Turcas Petrol
|1,48
|0,00
|4,96
|Turkcell
|14,48
|-0,14
|18,98
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,95
|2,91
|10,00
|Tüpraş
|138,00
|2,30
|18,25
|Türk Hava Yolları
|14,76
|0,48
|-8,38
|Türk Prysmian Kablo
|1,92
|0,52
|9,09
|Türk Telekom
|4,60
|7,23
|17,95
|Türk Traktör
|37,70
|2,72
|8,02
|Türker Proje Gayrimenkul
|33,48
|-1,36
|4,17
|Ufuk Yatırım
|1,16
|-1,69
|1,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,19
|0,85
|4,39
|Ulusoy Elektrik
|16,86
|0,12
|5,64
|Ulusoy Un Sanayi
|2,31
|-0,86
|11,06
|Umpaş Holding
|0,42
|0,00
|-23,64
|Uşak Seramik
|1,03
|6,19
|-7,21
|Utopya Turizm
|4,60
|1,55
|12,20
|Uzertaş Boya
|1,02
|-19,69
|70,00
|Ülker Bisküvi
|17,68
|4,49
|20,52
|Ünye Çimento
|3,51
|0,57
|1,15
|Vakıf Fin. Kir.
|1,68
|0,60
|-5,62
|Vakıf GMYO
|2,08
|-7,14
|4,52
|Vakıf Yat. Ort.
|1,21
|-0,82
|-20,39
|Vakıflar Bankası
|4,52
|0,44
|15,90
|Vakko Tekstil
|2,98
|0,00
|8,76
|Vanet Gıda
|1,52
|0,66
|16,92
|Verusa Holding
|15,43
|2,05
|-7,05
|Verusaturk Girisim
|3,13
|2,62
|-5,44
|Vestel
|6,47
|3,85
|16,58
|Vestel Beyaz Eşya
|12,24
|2,94
|1,83
|Viking Kağıt
|1,10
|0,92
|0,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,67
|-1,76
|-2,91
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,98
|1,02
|23,75
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,90
|0,00
|3,94
|Yataş
|4,95
|2,70
|10,74
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,87
|-2,25
|-7,45
|Yeni Gimat GMYO
|8,43
|0,36
|4,98
|Yeşil GMYO
|0,28
|3,70
|3,70
|Yeşil Yapı
|0,28
|0,00
|7,69
|Yeşil Yatırım Holding
|10,02
|0,80
|4,05
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.339,90
|-1,44
|6,41
|Yonga Mobilya
|6,59
|0,76
|-0,15
|Yünsa
|4,83
|2,77
|10,78
|Zorlu Enerji
|1,31
|1,55
|6,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:38 Kaynak: AA
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