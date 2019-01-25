Borsada Günlük İşlemler (2)
1 saat önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|45.899,90
|
|0,00
|İş Bankası (B)
|2.890,80
|0,01
|-5,54
|İş Bankası (C)
|5,44
|-0,18
|20,09
|İş Bankası (Kur.)
|50.050,00
|
|2,98
|İş Fin.Kir.
|5,13
|1,38
|10,80
|İş Girişim
|2,32
|-2,93
|13,73
|İş GMYO
|1,02
|0,00
|-5,56
|İş Y. Men. Değ.
|2,42
|-0,41
|17,48
|İş Yat. Ort.
|0,94
|-1,05
|3,30
|İşbir Holding
|154,90
|3,34
|12,25
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,72
|4,35
|-14,29
|İttifak Holding
|3,30
|1,23
|6,45
|İz Hayvancılık Tarım
|3,31
|4,09
|-49,77
|İzmir Demir Çelik
|1,85
|-0,54
|11,45
|İzmir Fırça
|1,97
|3,68
|-4,83
|İzocam
|22,02
|-0,72
|2,80
|Jantsa Jant Sanayi
|28,58
|-2,79
|2,81
|Kafein Yazılım
|7,38
|0,54
|6,03
|Kapital Yat. Holding
|2,57
|-1,15
|-10,45
|Kaplamin
|3,46
|-1,14
|-3,89
|Kardemir (A)
|2,12
|2,91
|16,48
|Kardemir (B)
|2,13
|1,91
|16,39
|Kardemir (D)
|2,56
|1,19
|17,43
|Karel Elektronik
|5,22
|5,67
|25,18
|Karsan Otomotiv
|1,50
|1,35
|17,19
|Karsu Tekstil
|1,31
|0,00
|4,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,65
|-1,35
|-1,35
|Kartonsan
|355,50
|0,28
|8,95
|Katmerciler Ekipman
|6,24
|1,46
|6,30
|Kent Gıda
|121,50
|-0,16
|2,10
|Kerevitaş Gıda
|1,81
|0,00
|0,56
|Kervansaray Yat. Holding
|0,31
|-3,13
|-11,43
|Kiler GMYO
|1,91
|-0,52
|9,14
|Klimasan Klima
|4,45
|1,83
|12,37
|Koç Holding
|16,99
|-0,64
|19,65
|Konfrut Gıda
|26,12
|0,46
|9,38
|Konya Çimento
|184,40
|1,04
|3,60
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,20
|0,44
|-5,93
|Koza Altın
|57,50
|3,05
|12,09
|Koza Madencilik
|7,59
|4,83
|5,12
|Körfez GMYO
|1,18
|-0,84
|-3,28
|Kristal Kola
|1,03
|-2,83
|-1,90
|Kron Telekomünikasyon
|8,80
|0,11
|1,15
|Kuştur Kuşadası Turizm
|17,89
|
|11,81
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,27
|0,00
|12,39
|Kütahya Porselen
|4,45
|0,00
|-2,20
|Lider Faktoring
|2,41
|-3,60
|7,11
|Link Bilgisayar
|9,32
|-0,64
|12,02
|Logo Yazılım
|31,62
|4,01
|16,51
|Lokman Hekim Sağlık
|4,95
|0,81
|10,00
|Lüks Kadife
|5,17
|-1,15
|6,60
|Makina Takım
|1,54
|0,65
|0,00
|Mardin Çimento
|3,42
|-1,16
|4,91
|Marka Yatırım Holding
|0,69
|2,99
|11,29
|Marmaris Altınyunus
|17,49
|-0,46
|-0,40
|Marshall
|25,86
|-0,54
|2,54
|Martı GMYO
|0,67
|0,00
|3,08
|Martı Otel
|0,59
|0,00
|1,72
|Mavi Giyim
|38,88
|4,12
|20,67
|Mazhar Zorlu Holding
|3,69
|-0,27
|-3,15
|Mega Polietilen
|2,11
|0,48
|3,43
|Menderes Tekstil
|0,76
|-1,30
|5,56
|Mensa
|0,35
|0,00
|150,00
|Merit Turizm
|6,15
|0,82
|2,67
|Merko Gıda
|1,60
|0,00
|58,42
|Metal Gayrimenkul
|0,91
|-10,78
|4,60
|Metemtur Otelcilik
|1,35
|3,85
|28,57
|Metro Holding
|0,77
|0,00
|1,32
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,17
|0,00
|6,36
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,32
|2,33
|11,86
|Migros Ticaret
|16,12
|1,83
|8,19
|Milpa
|1,57
|0,00
|5,37
|Mistral GMYO
|1,52
|-1,94
|-0,65
|MLP Sağlık
|12,41
|4,99
|15,98
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,00
|5,26
|-9,09
|Mondi Tire Kutsan
|1,93
|-1,03
|3,76
|Net Holding
|1,88
|0,00
|-4,08
|Netaş Telekom.
|7,39
|2,21
|14,40
|Niğbaş Niğde Beton
|4,60
|-7,07
|15,00
|Nuh Çimento
|7,20
|0,28
|-6,98
|Nurol GMYO
|2,41
|6,17
|14,76
|Odaş Elektrik
|1,88
|-2,08
|33,52
|Olmuksan-IP
|3,56
|1,71
|5,64
|Orge Enerji Elektrik
|3,31
|2,80
|6,09
|Orma Orman Mahsulleri
|1,06
|-7,02
|-11,67
|Osmanlı Menkul
|1,65
|-0,60
|-4,07
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,09
|1,87
|0,93
|Otokar
|106,00
|0,00
|20,11
|Oyak Yat. Ort.
|1,28
|1,59
|-21,47
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,04
|-0,95
|1,96
|Özak GMYO
|2,22
|0,45
|5,21
|Özbal Çelik Boru
|1,32
|-3,65
|-4,35
|Özderici GMYO
|0,85
|1,19
|-63,83
|Özerden Plastik
|2,95
|0,00
|18,00
|Panora GMYO
|4,20
|0,24
|0,24
|Park Elek.Madencilik
|2,58
|-0,39
|7,05
|Parsan
|10,72
|4,79
|22,37
|Pegasus
|28,34
|1,21
|23,65
|Peker GMYO
|3,32
|-1,48
|-59,63
|Penguen Gıda
|1,40
|0,00
|29,63
|Pera GMYO
|0,63
|-5,97
|-18,18
|Pergamon Dış Ticaret
|9,41
|2,28
|5,14
|Petkim
|5,88
|1,73
|16,67
|Petrokent Turizm
|65,75
|-0,38
|-4,29
|Pınar Et ve Un
|5,73
|1,60
|11,91
|Pınar Su
|1,29
|0,78
|3,20
|Pınar Süt
|6,68
|5,86
|0,91
|Plastikkart
|2,86
|-3,05
|5,93
|Polisan Holding
|6,36
|-17,62
|1,76
|Politeknik Metal
|35,78
|1,07
|-0,61
|Prizma Press Matbaacılık
|1,63
|2,52
|5,16
|QNB Finans Fin. Kir.
|6,30
|0,00
|-7,35
|QNB Finansbank
|8,62
|-4,54
|-4,33
|Ral Yatırım Holding
|2,33
|19,49
|26,63
|Ray Sigorta
|1,55
|-1,27
|11,51
|Reysaş GMYO
|0,73
|-2,67
|5,80
|Reysaş Lojistik
|0,77
|1,32
|4,05
|Rhea Girişim
|0,63
|1,61
|-4,55
|Rodrigo Tekstil
|2,22
|1,37
|16,84
|Royal Halı
|1,41
|-0,70
|42,42
|RTA Laboratuvarları
|1,66
|0,00
|-4,60
|Sabancı Holding
|8,79
|1,38
|16,89
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,29
|2,23
|16,84
|Salix Yatırım Holding
|2,95
|-1,01
|-23,38
|Sanel Mühendislik
|2,64
|2,33
|21,10
|Sanifoam Sünger
|1,46
|4,29
|16,80
|Sanko Pazarlama
|2,37
|0,00
|2,60
|Saray Matbaacılık
|1,03
|-0,96
|3,00
|Sarkuysan
|3,41
|0,00
|0,00
|Sasa Polyester
|8,73
|-0,23
|6,59
|Say Reklamcılık
|0,95
|-1,04
|1,06
|Sekuro Plastik
|3,11
|2,30
|5,07
|Selçuk Ecza Deposu
|3,29
|0,30
|17,92
|Selçuk Gıda
|1,21
|-0,82
|-9,02
|Senkron Güvenlik
|3,83
|-0,52
|283,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,89
|-3,08
|-3,08
|Servet GMYO
|4,31
|2,62
|-8,30
|Seyitler Kimya
|3,68
|-2,13
|-4,42
|Silverline Endüstri
|1,40
|-0,71
|4,48
|Sinpaş GMYO
|0,38
|-2,56
|2,70
|Soda Sanayii
|7,36
|2,08
|3,66
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,74
|-2,46
|6,98
|Söktaş
|1,25
|-1,57
|-1,57
|Sönmez Filament
|3,27
|0,62
|4,81
|Sönmez Pamuklu
|3,40
|1,19
|8,97
|Sumaş Suni Tahta
|6,79
|-0,15
|-3,00
|Şeker Fin. Kir.
|2,95
|3,87
|4,61
|Şekerbank
|1,17
|-0,85
|6,36
|Şişe Cam
|5,89
|2,79
|3,88
|Şok Marketler
|10,98
|0,37
|2,14
|T. Halk Bankası
|7,84
|-3,09
|11,68
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|26,40
|-0,68
|-5,71
|T.S.K.B.
|0,85
|1,19
|4,94
|T.Tuborg
|9,14
|1,11
|-3,08
|Taç Tarım Ürünleri
|4,06
|7,41
|-19,76
|Tat Gıda
|4,36
|0,93
|14,14
|TAV Havalimanları
|26,84
|-0,74
|12,21
|Taze Kuru Gıda
|6,08
|1,33
|-10,59
|Tek-Art Turizm
|0,81
|-1,22
|-4,71
|Tekfen Holding
|24,42
|0,91
|17,86
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,32
|0,30
|11,78
|Temapol Polimer Plastik
|2,93
|-1,35
|-4,25
|TGS Dış Ticaret
|2,40
|5,26
|2,13
|Tofaş Oto. Fab.
|20,00
|3,90
|18,34
|Torunlar GMYO
|1,79
|-0,56
|18,54
|Trabzon Liman
|9,11
|1,45
|8,58
|Trabzonspor Sportif
|1,26
|-3,08
|-18,18
|Trakya Cam
|3,41
|2,40
|12,54
|Trend GMYO
|1,33
|0,76
|4,72
|TSKB GMYO
|0,74
|0,00
|-9,76
|Tuğçelik
|2,26
|-0,44
|6,10
|Tukaş
|2,76
|5,34
|66,27
|Turcas Petrol
|1,50
|1,35
|6,38
|Turkcell
|14,49
|0,07
|19,06
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,87
|-1,62
|8,22
|Tüpraş
|135,30
|-1,96
|15,94
|Türk Hava Yolları
|14,67
|-0,61
|-8,94
|Türk Prysmian Kablo
|1,96
|2,08
|11,36
|Türk Telekom
|4,50
|-2,17
|15,38
|Türk Traktör
|37,24
|-1,22
|6,70
|Türker Proje Gayrimenkul
|32,74
|-2,21
|1,87
|Ufuk Yatırım
|1,18
|1,72
|3,51
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,19
|0,00
|4,39
|Ulusoy Elektrik
|16,87
|0,06
|5,70
|Ulusoy Un Sanayi
|2,31
|0,00
|11,06
|Umpaş Holding
|0,43
|2,38
|-21,82
|Uşak Seramik
|1,05
|1,94
|-5,41
|Utopya Turizm
|4,58
|-0,43
|11,71
|Uzertaş Boya
|1,20
|17,65
|100,00
|Ülker Bisküvi
|18,26
|3,28
|24,47
|Ünye Çimento
|3,56
|1,42
|2,59
|Vakıf Fin. Kir.
|1,69
|0,60
|-5,06
|Vakıf GMYO
|2,06
|-0,96
|3,52
|Vakıf Yat. Ort.
|1,18
|-2,48
|-22,37
|Vakıflar Bankası
|4,51
|-0,22
|15,64
|Vakko Tekstil
|2,96
|-0,67
|8,03
|Vanet Gıda
|1,56
|2,63
|20,00
|Verusa Holding
|15,58
|0,97
|-6,14
|Verusaturk Girisim
|3,10
|-0,96
|-6,34
|Vestel
|6,45
|-0,31
|16,22
|Vestel Beyaz Eşya
|12,76
|4,25
|6,16
|Viking Kağıt
|1,11
|0,91
|0,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,64
|-1,80
|-4,65
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,95
|-1,52
|21,87
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,85
|-1,72
|2,15
|Yataş
|5,07
|2,42
|13,42
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,89
|2,30
|-5,32
|Yeni Gimat GMYO
|8,65
|2,61
|7,72
|Yeşil GMYO
|0,28
|0,00
|3,70
|Yeşil Yapı
|0,28
|0,00
|7,69
|Yeşil Yatırım Holding
|9,95
|-0,70
|3,32
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.051,00
|-12,35
|-6,73
|Yonga Mobilya
|6,51
|-1,21
|-1,36
|Yünsa
|4,83
|0,00
|10,78
|Zorlu Enerji
|1,30
|-0,76
|5,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:43 Kaynak: AA
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