Borsada Günlük İşlemler (2)

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13 dakika önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 45.899,90 0,00 İş Bankası (B) 2.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|45.899,90
|
|0,00
|İş Bankası (B)
|2.890,60
|-0,01
|-5,54
|İş Bankası (C)
|5,36
|-1,47
|18,32
|İş Bankası (Kur.)
|50.050,00
|
|2,98
|İş Fin.Kir.
|5,22
|1,75
|12,74
|İş Girişim
|2,78
|19,83
|36,27
|İş GMYO
|1,02
|0,00
|-5,56
|İş Y. Men. Değ.
|2,42
|0,00
|17,48
|İş Yat. Ort.
|0,96
|2,13
|5,49
|İşbir Holding
|159,50
|2,97
|15,58
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,72
|0,00
|-14,29
|İttifak Holding
|3,29
|-0,30
|6,13
|İz Hayvancılık Tarım
|3,34
|0,91
|-49,32
|İzmir Demir Çelik
|1,86
|0,54
|12,05
|İzmir Fırça
|2,09
|6,09
|0,97
|İzocam
|22,02
|0,00
|2,80
|Jantsa Jant Sanayi
|28,72
|0,49
|3,31
|Kafein Yazılım
|7,45
|0,95
|7,04
|Kapital Yat. Holding
|2,57
|0,00
|-10,45
|Kaplamin
|3,52
|1,73
|-2,22
|Kardemir (A)
|2,06
|-2,83
|13,19
|Kardemir (B)
|2,07
|-2,82
|13,11
|Kardemir (D)
|2,49
|-2,73
|14,22
|Karel Elektronik
|5,15
|-1,34
|23,50
|Karsan Otomotiv
|1,51
|0,67
|17,97
|Karsu Tekstil
|1,32
|0,76
|5,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,64
|-0,27
|-1,62
|Kartonsan
|354,20
|-0,37
|8,55
|Katmerciler Ekipman
|6,26
|0,32
|6,64
|Kent Gıda
|121,40
|-0,08
|2,02
|Kerevitaş Gıda
|1,82
|0,55
|1,11
|Kervansaray Yat. Holding
|0,32
|3,23
|-8,57
|Kiler GMYO
|1,94
|1,57
|10,86
|Klimasan Klima
|4,55
|2,25
|14,90
|Koç Holding
|16,90
|-0,53
|19,01
|Konfrut Gıda
|26,70
|2,22
|11,81
|Konya Çimento
|185,00
|0,33
|3,93
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,02
|-1,96
|-7,77
|Koza Altın
|58,50
|1,74
|14,04
|Koza Madencilik
|7,47
|-1,58
|3,46
|Körfez GMYO
|1,18
|0,00
|-3,28
|Kristal Kola
|1,02
|-0,97
|-2,86
|Kron Telekomünikasyon
|9,01
|2,39
|3,56
|Kuştur Kuşadası Turizm
|17,89
|
|11,81
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,32
|3,94
|16,81
|Kütahya Porselen
|4,43
|-0,45
|-2,64
|Lider Faktoring
|2,34
|-2,90
|4,00
|Link Bilgisayar
|9,42
|1,07
|13,22
|Logo Yazılım
|31,34
|-0,89
|15,48
|Lokman Hekim Sağlık
|4,97
|0,40
|10,44
|Lüks Kadife
|5,30
|2,51
|9,28
|Makina Takım
|1,53
|-0,65
|-0,65
|Mardin Çimento
|3,47
|1,46
|6,44
|Marka Yatırım Holding
|0,70
|1,45
|12,90
|Marmaris Altınyunus
|17,43
|-0,34
|-0,74
|Marshall
|25,58
|-1,08
|1,43
|Martı GMYO
|0,74
|10,45
|13,85
|Martı Otel
|0,63
|6,78
|8,62
|Mavi Giyim
|38,06
|-2,11
|18,13
|Mazhar Zorlu Holding
|3,68
|-0,27
|-3,41
|Mega Polietilen
|2,07
|-1,90
|1,47
|Menderes Tekstil
|0,75
|-1,32
|4,17
|Mensa
|0,33
|-5,71
|135,71
|Merit Turizm
|5,90
|-4,07
|-1,50
|Merko Gıda
|1,69
|5,62
|67,33
|Metal Gayrimenkul
|0,92
|1,10
|5,75
|Metemtur Otelcilik
|1,37
|1,48
|30,48
|Metro Holding
|0,79
|2,60
|3,95
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,18
|0,85
|7,27
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,32
|0,00
|11,86
|Migros Ticaret
|16,00
|-0,74
|7,38
|Milpa
|1,55
|-1,27
|4,03
|Mistral GMYO
|1,51
|-0,66
|-1,31
|MLP Sağlık
|12,44
|0,24
|16,26
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,95
|-5,00
|-13,64
|Mondi Tire Kutsan
|1,94
|0,52
|4,30
|Net Holding
|1,87
|-0,53
|-4,59
|Netaş Telekom.
|7,61
|2,98
|17,80
|Niğbaş Niğde Beton
|4,65
|1,09
|16,25
|Nuh Çimento
|6,92
|-3,89
|-10,59
|Nurol GMYO
|2,37
|-1,66
|12,86
|Odaş Elektrik
|1,88
|0,00
|33,52
|Olmuksan-IP
|3,53
|-0,84
|4,75
|Orge Enerji Elektrik
|3,25
|-1,81
|4,17
|Orma Orman Mahsulleri
|1,09
|2,83
|-9,17
|Osmanlı Menkul
|1,60
|-3,03
|-6,98
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,08
|-0,92
|0,00
|Otokar
|104,70
|-1,23
|18,64
|Oyak Yat. Ort.
|1,28
|0,00
|-21,47
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,03
|-0,96
|0,98
|Özak GMYO
|2,20
|-0,90
|4,27
|Özbal Çelik Boru
|1,30
|-1,52
|-5,80
|Özderici GMYO
|1,02
|20,00
|-56,60
|Özerden Plastik
|3,10
|5,08
|24,00
|Panora GMYO
|4,22
|0,48
|0,72
|Park Elek.Madencilik
|2,53
|-1,94
|4,98
|Parsan
|12,16
|13,43
|38,81
|Pegasus
|29,34
|3,53
|28,01
|Peker GMYO
|3,27
|-1,51
|-60,24
|Penguen Gıda
|1,44
|2,86
|33,33
|Pera GMYO
|0,62
|-1,59
|-19,48
|Pergamon Dış Ticaret
|9,60
|2,02
|7,26
|Petkim
|5,75
|-2,21
|14,09
|Petrokent Turizm
|65,10
|-0,99
|-5,24
|Pınar Et ve Un
|5,70
|-0,52
|11,33
|Pınar Su
|1,28
|-0,78
|2,40
|Pınar Süt
|6,65
|-0,45
|0,45
|Plastikkart
|2,83
|-1,05
|4,81
|Polisan Holding
|7,10
|11,64
|13,60
|Politeknik Metal
|35,90
|0,34
|-0,28
|Prizma Press Matbaacılık
|1,64
|0,61
|5,81
|QNB Finans Fin. Kir.
|6,30
|0,00
|-7,35
|QNB Finansbank
|8,56
|-0,70
|-4,99
|Ral Yatırım Holding
|2,30
|-1,29
|25,00
|Ray Sigorta
|1,55
|0,00
|11,51
|Reysaş GMYO
|0,73
|0,00
|5,80
|Reysaş Lojistik
|0,75
|-2,60
|1,35
|Rhea Girişim
|0,65
|3,17
|-1,52
|Rodrigo Tekstil
|2,21
|-0,45
|16,32
|Royal Halı
|1,39
|-1,42
|40,40
|RTA Laboratuvarları
|1,65
|-0,60
|-5,17
|Sabancı Holding
|8,86
|0,80
|17,82
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,29
|0,00
|16,84
|Salix Yatırım Holding
|2,79
|-5,42
|-27,53
|Sanel Mühendislik
|2,67
|1,14
|22,48
|Sanifoam Sünger
|1,50
|2,74
|20,00
|Sanko Pazarlama
|2,37
|0,00
|2,60
|Saray Matbaacılık
|1,02
|-0,97
|2,00
|Sarkuysan
|3,41
|0,00
|0,00
|Sasa Polyester
|8,65
|-0,92
|5,62
|Say Reklamcılık
|0,94
|-1,05
|0,00
|Sekuro Plastik
|3,16
|1,61
|6,76
|Selçuk Ecza Deposu
|3,31
|0,61
|18,64
|Selçuk Gıda
|1,20
|-0,83
|-9,77
|Senkron Güvenlik
|4,03
|5,22
|303,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,80
|-4,76
|-7,69
|Servet GMYO
|4,29
|-0,46
|-8,72
|Seyitler Kimya
|3,70
|0,54
|-3,90
|Silverline Endüstri
|1,38
|-1,43
|2,99
|Sinpaş GMYO
|0,38
|0,00
|2,70
|Soda Sanayii
|7,31
|-0,68
|2,96
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,90
|2,37
|9,52
|Söktaş
|1,24
|-0,80
|-2,36
|Sönmez Filament
|3,26
|-0,31
|4,49
|Sönmez Pamuklu
|3,40
|0,00
|8,97
|Sumaş Suni Tahta
|6,61
|-2,65
|-5,57
|Şeker Fin. Kir.
|3,00
|1,69
|6,38
|Şekerbank
|1,17
|0,00
|6,36
|Şişe Cam
|5,98
|1,53
|5,47
|Şok Marketler
|10,89
|-0,82
|1,30
|T. Halk Bankası
|7,59
|-3,19
|8,12
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|27,10
|2,65
|-3,21
|T.S.K.B.
|0,84
|-1,18
|3,70
|T.Tuborg
|9,23
|0,98
|-2,12
|Taç Tarım Ürünleri
|3,91
|-3,69
|-22,73
|Tat Gıda
|4,35
|-0,23
|13,87
|TAV Havalimanları
|27,00
|0,60
|12,88
|Taze Kuru Gıda
|5,98
|-1,64
|-12,06
|Tek-Art Turizm
|0,81
|0,00
|-4,71
|Tekfen Holding
|23,80
|-2,54
|14,86
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,30
|-0,60
|11,11
|Temapol Polimer Plastik
|2,93
|0,00
|-4,25
|TGS Dış Ticaret
|2,36
|-1,67
|0,43
|Tofaş Oto. Fab.
|19,65
|-1,75
|16,27
|Torunlar GMYO
|1,79
|0,00
|18,54
|Trabzon Liman
|9,07
|-0,44
|8,10
|Trabzonspor Sportif
|1,23
|-2,38
|-20,13
|Trakya Cam
|3,38
|-0,88
|11,55
|Trend GMYO
|1,44
|8,27
|13,39
|TSKB GMYO
|0,73
|-1,35
|-10,98
|Tuğçelik
|2,25
|-0,44
|5,63
|Tukaş
|2,60
|-5,80
|56,63
|Turcas Petrol
|1,49
|-0,67
|5,67
|Turkcell
|14,33
|-1,10
|17,75
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,85
|-0,41
|7,78
|Tüpraş
|137,00
|1,26
|17,40
|Türk Hava Yolları
|15,06
|2,66
|-6,52
|Türk Prysmian Kablo
|1,96
|0,00
|11,36
|Türk Telekom
|4,44
|-1,33
|13,85
|Türk Traktör
|37,28
|0,11
|6,82
|Türker Proje Gayrimenkul
|32,10
|-1,95
|-0,12
|Ufuk Yatırım
|1,15
|-2,54
|0,88
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,18
|-0,84
|3,51
|Ulusoy Elektrik
|16,59
|-1,66
|3,95
|Ulusoy Un Sanayi
|2,25
|-2,60
|8,17
|Umpaş Holding
|0,44
|2,33
|-20,00
|Uşak Seramik
|1,03
|-1,90
|-7,21
|Utopya Turizm
|4,59
|0,22
|11,95
|Uzertaş Boya
|0,96
|-20,00
|60,00
|Ülker Bisküvi
|18,14
|-0,66
|23,65
|Ünye Çimento
|3,56
|0,00
|2,59
|Vakıf Fin. Kir.
|1,73
|2,37
|-2,81
|Vakıf GMYO
|2,06
|0,00
|3,52
|Vakıf Yat. Ort.
|1,17
|-0,85
|-23,03
|Vakıflar Bankası
|4,46
|-1,11
|14,36
|Vakko Tekstil
|2,93
|-1,01
|6,93
|Vanet Gıda
|1,57
|0,64
|20,77
|Verusa Holding
|15,68
|0,64
|-5,54
|Verusaturk Girisim
|3,15
|1,61
|-4,83
|Vestel
|6,45
|0,00
|16,22
|Vestel Beyaz Eşya
|12,49
|-2,12
|3,91
|Viking Kağıt
|1,10
|-0,90
|0,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,63
|-0,61
|-5,23
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,89
|-3,08
|18,12
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,78
|-2,46
|-0,36
|Yataş
|5,06
|-0,20
|13,20
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,89
|0,00
|-5,32
|Yeni Gimat GMYO
|8,60
|-0,58
|7,10
|Yeşil GMYO
|0,28
|0,00
|3,70
|Yeşil Yapı
|0,27
|-3,57
|3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|10,03
|0,80
|4,15
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.162,50
|5,44
|-1,66
|Yonga Mobilya
|6,90
|5,99
|4,55
|Yünsa
|5,02
|3,93
|15,14
|Zorlu Enerji
|1,32
|1,54
|7,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:43 Kaynak: AA
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