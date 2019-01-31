Borsada Günlük İşlemler (2)

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14 dakika önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 46.000,00 0,22 0,22 İş Bankası (B) 2.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|46.000,00
|0,22
|0,22
|İş Bankası (B)
|2.856,00
|-0,14
|-6,67
|İş Bankası (C)
|5,68
|-1,39
|25,39
|İş Bankası (Kur.)
|56.500,00
|5,70
|16,25
|İş Fin.Kir.
|5,55
|2,02
|19,87
|İş Girişim
|2,33
|-10,04
|14,22
|İş GMYO
|1,06
|-1,85
|-1,85
|İş Y. Men. Değ.
|2,52
|1,20
|22,33
|İş Yat. Ort.
|0,96
|0,00
|5,49
|İşbir Holding
|180,00
|2,86
|30,43
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,70
|-1,41
|-16,67
|İttifak Holding
|3,20
|-1,84
|3,23
|İz Hayvancılık Tarım
|3,08
|-1,91
|-53,26
|İzmir Demir Çelik
|1,88
|0,53
|13,25
|İzmir Fırça
|2,18
|-4,80
|5,31
|İzocam
|22,94
|-2,30
|7,10
|Jantsa Jant Sanayi
|27,84
|-1,97
|0,14
|Kafein Yazılım
|7,59
|1,47
|9,05
|Kapital Yat. Holding
|2,60
|0,00
|-9,41
|Kaplamin
|3,48
|-0,57
|-3,33
|Kardemir (A)
|2,25
|5,63
|23,63
|Kardemir (B)
|2,24
|3,70
|22,40
|Kardemir (D)
|2,62
|3,15
|20,18
|Karel Elektronik
|5,27
|0,38
|26,38
|Karsan Otomotiv
|1,46
|-7,59
|14,06
|Karsu Tekstil
|1,23
|-6,82
|-1,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,63
|-0,27
|-1,89
|Kartonsan
|354,70
|-0,50
|8,70
|Katmerciler Ekipman
|6,33
|-0,78
|7,84
|Kent Gıda
|124,60
|0,73
|4,71
|Kerevitaş Gıda
|1,77
|-2,75
|-1,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,32
|3,23
|-8,57
|Kiler GMYO
|1,98
|1,54
|13,14
|Klimasan Klima
|4,90
|0,00
|23,74
|Koç Holding
|17,30
|0,12
|21,83
|Konfrut Gıda
|26,48
|-2,14
|10,89
|Konya Çimento
|188,10
|-0,27
|5,67
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,85
|1,61
|-9,51
|Koza Altın
|53,65
|-4,45
|4,58
|Koza Madencilik
|6,71
|-5,63
|-7,06
|Körfez GMYO
|1,22
|-2,40
|0,00
|Kristal Kola
|1,04
|1,96
|-0,95
|Kron Telekomünikasyon
|9,21
|-0,54
|5,86
|Kuştur Kuşadası Turizm
|16,58
|3,43
|3,62
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,36
|0,00
|20,35
|Kütahya Porselen
|4,52
|-0,88
|-0,66
|Lider Faktoring
|2,37
|0,85
|5,33
|Link Bilgisayar
|10,10
|-9,25
|21,39
|Logo Yazılım
|32,60
|3,49
|20,12
|Lokman Hekim Sağlık
|4,86
|0,21
|8,00
|Lüks Kadife
|5,25
|0,19
|8,25
|Makina Takım
|1,53
|-0,65
|-0,65
|Mardin Çimento
|3,48
|-0,57
|6,75
|Marka Yatırım Holding
|0,70
|-1,41
|12,90
|Marmaris Altınyunus
|17,58
|-1,12
|0,11
|Marshall
|26,14
|0,93
|3,65
|Martı GMYO
|0,70
|0,00
|7,69
|Martı Otel
|0,60
|-3,23
|3,45
|Mavi Giyim
|41,24
|2,18
|28,00
|Mazhar Zorlu Holding
|3,65
|-0,54
|-4,20
|Mega Polietilen
|2,11
|2,43
|3,43
|Menderes Tekstil
|0,75
|0,00
|4,17
|Mensa
|0,31
|-3,13
|121,43
|Merit Turizm
|6,00
|1,69
|0,17
|Merko Gıda
|1,34
|-19,76
|32,67
|Metal Gayrimenkul
|1,00
|-7,41
|14,94
|Metemtur Otelcilik
|1,55
|6,90
|47,62
|Metro Holding
|0,80
|-1,23
|5,26
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,26
|3,28
|14,55
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,42
|0,71
|20,34
|Migros Ticaret
|17,00
|1,49
|14,09
|Milpa
|1,56
|0,00
|4,70
|Mistral GMYO
|1,51
|0,67
|-1,31
|MLP Sağlık
|13,16
|0,84
|22,99
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,94
|0,00
|-14,55
|Mondi Tire Kutsan
|2,02
|1,00
|8,60
|Net Holding
|1,85
|1,09
|-5,61
|Netaş Telekom.
|7,95
|1,92
|23,07
|Niğbaş Niğde Beton
|5,00
|0,00
|25,00
|Nuh Çimento
|7,09
|-0,84
|-8,40
|Nurol GMYO
|2,36
|-0,42
|12,38
|Odaş Elektrik
|1,92
|0,52
|36,36
|Olmuksan-IP
|4,16
|-0,24
|23,44
|Orge Enerji Elektrik
|3,42
|-2,29
|9,62
|Orma Orman Mahsulleri
|1,12
|-2,61
|-6,67
|Osmanlı Menkul
|1,60
|1,27
|-6,98
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,30
|5,69
|20,37
|Otokar
|108,60
|0,18
|23,06
|Oyak Yat. Ort.
|1,27
|0,79
|-22,09
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,04
|0,00
|1,96
|Özak GMYO
|2,24
|0,45
|6,16
|Özbal Çelik Boru
|1,32
|0,00
|-4,35
|Özderici GMYO
|0,92
|-1,08
|-60,85
|Özerden Plastik
|3,11
|-3,12
|24,40
|Panora GMYO
|4,35
|-2,47
|3,82
|Park Elek.Madencilik
|2,61
|-1,51
|8,30
|Parsan
|10,61
|-5,10
|21,12
|Pegasus
|30,32
|1,00
|32,29
|Peker GMYO
|3,32
|0,91
|-59,63
|Penguen Gıda
|1,62
|0,00
|50,00
|Pera GMYO
|0,62
|1,64
|-19,48
|Pergamon Dış Ticaret
|9,45
|0,21
|5,59
|Petkim
|5,77
|-0,35
|14,48
|Petrokent Turizm
|64,90
|1,41
|-5,53
|Pınar Et ve Un
|5,72
|1,24
|11,72
|Pınar Su
|1,29
|-0,77
|3,20
|Pınar Süt
|6,71
|0,30
|1,36
|Plastikkart
|2,88
|1,41
|6,67
|Polisan Holding
|6,53
|-2,25
|4,48
|Politeknik Metal
|36,14
|-0,71
|0,39
|Prizma Press Matbaacılık
|1,66
|0,00
|7,10
|QNB Finans Fin. Kir.
|5,86
|-3,93
|-13,82
|QNB Finansbank
|8,29
|0,12
|-7,99
|Ral Yatırım Holding
|2,45
|-3,54
|33,15
|Ray Sigorta
|1,56
|1,30
|12,23
|Reysaş GMYO
|0,75
|2,74
|8,70
|Reysaş Lojistik
|0,77
|2,67
|4,05
|Rhea Girişim
|0,65
|0,00
|-1,52
|Rodrigo Tekstil
|2,39
|1,70
|25,79
|Royal Halı
|1,30
|-4,41
|31,31
|RTA Laboratuvarları
|1,64
|-1,20
|-5,75
|Sabancı Holding
|9,37
|1,30
|24,60
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,28
|-0,44
|16,33
|Salix Yatırım Holding
|2,32
|-3,33
|-39,74
|Sanel Mühendislik
|2,59
|1,57
|18,81
|Sanifoam Sünger
|1,57
|-1,26
|25,60
|Sanko Pazarlama
|2,35
|-1,67
|1,73
|Saray Matbaacılık
|1,09
|4,81
|9,00
|Sarkuysan
|3,44
|0,29
|0,88
|Sasa Polyester
|8,67
|-3,02
|5,86
|Say Reklamcılık
|0,95
|0,00
|1,06
|Sekuro Plastik
|3,09
|-2,22
|4,39
|Selçuk Ecza Deposu
|3,31
|-0,90
|18,64
|Selçuk Gıda
|1,20
|-0,83
|-9,77
|Senkron Güvenlik
|3,48
|16,78
|248,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,79
|-5,79
|-8,21
|Servet GMYO
|4,22
|0,00
|-10,21
|Seyitler Kimya
|3,69
|0,54
|-4,16
|Silverline Endüstri
|1,42
|-2,07
|5,97
|Sinpaş GMYO
|0,38
|0,00
|2,70
|Soda Sanayii
|7,17
|-1,38
|0,99
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,00
|4,48
|11,11
|Söktaş
|1,23
|-0,81
|-3,15
|Sönmez Filament
|3,36
|-0,30
|7,69
|Sönmez Pamuklu
|3,61
|-0,28
|15,71
|Sumaş Suni Tahta
|6,59
|-0,15
|-5,86
|Şeker Fin. Kir.
|2,88
|-11,38
|2,13
|Şekerbank
|1,21
|-2,42
|10,00
|Şişe Cam
|6,79
|1,34
|19,75
|Şok Marketler
|10,94
|2,53
|1,77
|T. Halk Bankası
|7,60
|-2,56
|8,26
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|26,34
|-0,15
|-5,93
|T.S.K.B.
|0,85
|-1,16
|4,94
|T.Tuborg
|9,16
|0,88
|-2,86
|Taç Tarım Ürünleri
|3,76
|0,00
|-25,69
|Tat Gıda
|4,45
|0,00
|16,49
|TAV Havalimanları
|27,88
|1,90
|16,56
|Taze Kuru Gıda
|6,07
|0,00
|-10,74
|Tek-Art Turizm
|0,81
|0,00
|-4,71
|Tekfen Holding
|24,66
|1,48
|19,02
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,32
|1,22
|11,78
|Temapol Polimer Plastik
|2,96
|0,34
|-3,27
|TGS Dış Ticaret
|2,55
|-3,41
|8,51
|Tofaş Oto. Fab.
|21,06
|5,62
|24,62
|Torunlar GMYO
|1,81
|-1,63
|19,87
|Trabzon Liman
|9,00
|-1,53
|7,27
|Trabzonspor Sportif
|1,25
|0,00
|-18,83
|Trakya Cam
|3,63
|3,12
|19,80
|Trend GMYO
|1,36
|0,74
|7,09
|TSKB GMYO
|0,73
|-1,35
|-10,98
|Tuğçelik
|2,28
|-2,56
|7,04
|Tukaş
|2,86
|-1,38
|72,29
|Turcas Petrol
|1,56
|1,96
|10,64
|Turkcell
|14,51
|-1,09
|19,23
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,93
|-2,57
|9,56
|Tüpraş
|139,00
|1,46
|19,11
|Türk Hava Yolları
|15,42
|-2,47
|-4,28
|Türk Prysmian Kablo
|1,92
|-1,54
|9,09
|Türk Telekom
|5,04
|2,23
|29,23
|Türk Traktör
|38,46
|-0,57
|10,20
|Türker Proje Gayrimenkul
|31,14
|-0,89
|-3,11
|Ufuk Yatırım
|1,16
|-1,69
|1,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,21
|0,00
|6,14
|Ulusoy Elektrik
|16,35
|-2,21
|2,44
|Ulusoy Un Sanayi
|2,30
|0,44
|10,58
|Umpaş Holding
|0,41
|-6,82
|-25,45
|Uşak Seramik
|1,03
|-0,96
|-7,21
|Utopya Turizm
|4,40
|1,38
|7,32
|Uzertaş Boya
|0,89
|0,00
|48,33
|Ülker Bisküvi
|18,40
|-0,43
|25,43
|Ünye Çimento
|3,70
|1,09
|6,63
|Vakıf Fin. Kir.
|1,71
|0,59
|-3,93
|Vakıf GMYO
|2,08
|0,00
|4,52
|Vakıf Yat. Ort.
|1,19
|-2,46
|-21,71
|Vakıflar Bankası
|4,78
|1,06
|22,56
|Vakko Tekstil
|2,98
|-3,87
|8,76
|Vanet Gıda
|1,61
|-1,83
|23,85
|Verusa Holding
|16,85
|2,81
|1,51
|Verusaturk Girisim
|3,14
|0,64
|-5,14
|Vestel
|6,79
|0,59
|22,34
|Vestel Beyaz Eşya
|13,59
|2,80
|13,06
|Viking Kağıt
|1,13
|-0,88
|2,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,64
|-1,20
|-4,65
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,95
|0,52
|21,87
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,70
|-3,23
|-3,23
|Yataş
|4,94
|-2,18
|10,51
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,91
|-2,15
|-3,19
|Yeni Gimat GMYO
|8,85
|0,11
|10,21
|Yeşil GMYO
|0,28
|-3,45
|3,70
|Yeşil Yapı
|0,28
|3,70
|7,69
|Yeşil Yatırım Holding
|10,44
|2,55
|8,41
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.151,10
|2,41
|-2,18
|Yonga Mobilya
|6,60
|-1,05
|0,00
|Yünsa
|4,96
|-3,88
|13,76
|Zorlu Enerji
|1,46
|5,80
|18,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:02 Kaynak: AA
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