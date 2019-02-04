Borsada Günlük İşlemler (2)

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 46.000,00 0,22 İş Bankası (B) 2.706,00 -2,13 -11,57 İş Bankası (C) 5,75 -1,54 26,93 İş Bankası (Kur.) 56.500,00 16,25 İş Fin.Kir. 5,77 1,94 24,62 İş Girişim 2,35 3,98 15,20 İş GMYO 1,06 -0,93 -1,85 İş Y. Men. Değ. 2,50 0,00 21,36 İş Yat. Ort. 0,98 1,03 7,69 İşbir Holding 165,60 0,36 20,00 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,60 0,00 -28,57 İttifak Holding 3,06 1,32 -1,29 İz Hayvancılık Tarım 3,09 0,00 -53,11 İzmir Demir Çelik 1,84 -1,08 10,84 İzmir Fırça 2,02 -2,42 -2,42 İzocam 23,12 0,96 7,94 Jantsa Jant Sanayi 27,30 1,11 -1,80 Kafein Yazılım 7,42 0,54 6,61 Kapital Yat. Holding 2,59 -0,38 -9,76 Kaplamin 3,46 0,87 -3,89 Kardemir (A) 2,15 -1,38 18,13 Kardemir (B) 2,16 -0,92 18,03 Kardemir (D) 2,52 -0,79 15,60 Karel Elektronik 5,34 2,69 28,06 Karsan Otomotiv 1,46 -1,35 14,06 Karsu Tekstil 1,30 -1,52 4,00 Karsusan Su Ürünleri San. 3,40 -3,95 -8,11 Kartonsan 376,00 4,44 15,23 Katmerciler Ekipman 6,40 3,39 9,03 Kent Gıda 122,80 0,66 3,19 Kerevitaş Gıda 1,75 0,57 -2,78 Kervansaray Yat. Holding 0,30 -3,23 -14,29 Kiler GMYO 1,90 -1,55 8,57 Klimasan Klima 4,87 -0,41 22,98 Koç Holding 16,98 -0,12 19,58 Konfrut Gıda 26,06 -1,44 9,13 Konya Çimento 190,90 1,54 7,25 Kordsa Teknik Tekstil 9,20 1,10 -5,93 Koza Altın 50,90 -3,23 -0,78 Koza Madencilik 6,17 -4,93 -14,54 Körfez GMYO 1,36 12,40 11,48 Kristal Kola 1,05 0,96 0,00 Kron Telekomünikasyon 9,14 -0,87 5,06 Kuştur Kuşadası Turizm 16,58 3,62 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,34 3,88 18,58 Kütahya Porselen 4,51 1,12 -0,88 Lider Faktoring 2,38 0,42 5,78 Link Bilgisayar 11,09 -2,72 33,29 Logo Yazılım 31,12 -1,46 14,66 Lokman Hekim Sağlık 4,92 1,03 9,33 Lüks Kadife 5,42 -0,55 11,75 Makina Takım 1,49 0,00 -3,25 Mardin Çimento 3,50 1,16 7,36 Marka Yatırım Holding 0,69 1,47 11,29 Marmaris Altınyunus 17,64 0,11 0,46 Marshall 26,40 0,00 4,68 Martı GMYO 0,66 -2,94 1,54 Martı Otel 0,59 0,00 1,72 Mavi Giyim 39,38 -4,56 22,22 Mazhar Zorlu Holding 3,65 -1,35 -4,20 Mega Polietilen 2,13 2,90 4,41 Menderes Tekstil 0,76 0,00 5,56 Mensa 0,31 -3,13 121,43 Merit Turizm 5,95 0,85 -0,67 Merko Gıda 1,12 3,70 10,89 Metal Gayrimenkul 1,07 -3,60 22,99 Metemtur Otelcilik 1,55 -3,73 47,62 Metro Holding 0,78 0,00 2,63 Metro Petrol ve Tesisleri 1,26 2,44 14,55 Metro Yatırım Ortaklığı 1,44 -2,04 22,03 Migros Ticaret 17,06 -1,04 14,50 Milpa 1,54 -0,65 3,36 Mistral GMYO 1,50 0,67 -1,96 MLP Sağlık 13,15 -1,13 22,90 MMC San. ve Tic. Yat. 0,94 -1,05 -14,55 Mondi Tire Kutsan 1,94 -1,52 4,30 Net Holding 1,81 -0,55 -7,65 Netaş Telekom. 7,51 -3,10 16,25 Niğbaş Niğde Beton 5,00 -1,96 25,00 Nuh Çimento 7,10 -0,14 -8,27 Nurol GMYO 2,24 -2,18 6,67 Odaş Elektrik 2,11 0,48 49,85 Olmuksan-IP 3,97 0,76 17,80 Orge Enerji Elektrik 3,46 1,17 10,90 Orma Orman Mahsulleri 1,13 -0,88 -5,83 Osmanlı Menkul 1,60 -0,62 -6,98 Ostim Endüstriyel Yat 1,25 -2,34 15,74 Otokar 106,40 -1,48 20,57 Oyak Yat. Ort. 1,28 4,92 -21,47 Oylum Sınai Yatırımlar 1,07 0,94 4,90 Özak GMYO 2,19 0,92 3,79 Özbal Çelik Boru 1,31 1,55 -5,07 Özderici GMYO 0,92 3,37 -60,85 Özerden Plastik 3,17 1,93 26,80 Panora GMYO 4,31 0,47 2,86 Park Elek.Madencilik 2,56 -0,39 6,22 Parsan 10,25 -1,73 17,01 Pegasus 29,50 1,30 28,71 Peker GMYO 3,24 -0,92 -60,60 Penguen Gıda 1,74 12,26 61,11 Pera GMYO 0,64 3,23 -16,88 Pergamon Dış Ticaret 9,23 -0,97 3,13 Petkim 5,85 2,27 16,07 Petrokent Turizm 65,05 0,93 -5,31 Pınar Et ve Un 5,69 0,00 11,13 Pınar Su 1,29 0,00 3,20 Pınar Süt 7,01 2,04 5,89 Plastikkart 3,18 7,43 17,78 Polisan Holding 6,56 0,15 4,96 Politeknik Metal 36,10 -0,28 0,28 Prizma Press Matbaacılık 1,62 -1,82 4,52 QNB Finans Fin. Kir. 5,68 -2,07 -16,47 QNB Finansbank 8,18 0,25 -9,21 Ral Yatırım Holding 3,15 9,38 71,20 Ray Sigorta 1,53 -1,29 10,07 Reysaş GMYO 0,78 2,63 13,04 Reysaş Lojistik 0,78 1,30 5,41 Rhea Girişim 0,66 3,13 0,00 Rodrigo Tekstil 2,41 1,26 26,84 Royal Halı 1,30 2,36 31,31 RTA Laboratuvarları 1,65 0,00 -5,17 Sabancı Holding 9,22 0,99 22,61 Safkar Ege Soğutmacılık 2,32 1,75 18,37 Salix Yatırım Holding 2,50 8,70 -35,06 Sanel Mühendislik 2,38 -8,11 9,17 Sanifoam Sünger 1,63 3,16 30,40 Sanko Pazarlama 2,29 -0,87 -0,87 Saray Matbaacılık 1,08 0,93 8,00 Sarkuysan 3,44 0,00 0,88 Sasa Polyester 8,55 0,71 4,40 Say Reklamcılık 0,92 -1,08 -2,13 Sekuro Plastik 3,08 0,65 4,05 Selçuk Ecza Deposu 3,34 3,09 19,71 Selçuk Gıda 1,20 0,84 -9,77 Senkron Güvenlik 3,44 10,97 244,00 Serve Film Prodüksiyon 1,80 -2,70 -7,69 Servet GMYO 4,10 -0,49 -12,77 Seyitler Kimya 3,61 -1,37 -6,23 Silverline Endüstri 1,42 -0,70 5,97 Sinpaş GMYO 0,38 0,00 2,70 Soda Sanayii 6,55 -5,89 -7,75 Sodaş Sodyum Sanayii 6,88 -1,43 9,21 Söktaş 1,18 -2,48 -7,09 Sönmez Filament 3,44 0,58 10,26 Sönmez Pamuklu 3,61 -0,28 15,71 Sumaş Suni Tahta 6,57 -0,30 -6,14 Şeker Fin. Kir. 2,73 0,37 -3,19 Şekerbank 1,18 0,00 7,27 Şişe Cam 6,62 -2,07 16,75 Şok Marketler 11,25 2,27 4,65 T. Halk Bankası 7,54 -0,13 7,41 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,86 -3,95 -14,79 T.S.K.B. 0,84 -1,18 3,70 T.Tuborg 9,23 0,65 -2,12 Taç Tarım Ürünleri 3,89 1,04 -23,12 Tat Gıda 4,43 0,45 15,97 TAV Havalimanları 28,00 0,50 17,06 Taze Kuru Gıda 7,40 19,94 8,82 Tek-Art Turizm 0,81 0,00 -4,71 Tekfen Holding 23,52 -2,00 13,51 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,11 -3,42 4,71 Temapol Polimer Plastik 2,94 0,34 -3,92 TGS Dış Ticaret 2,55 2,00 8,51 Tofaş Oto. Fab. 19,16 -7,88 13,37 Torunlar GMYO 1,71 -2,29 13,25 Trabzon Liman 8,87 -0,45 5,72 Trabzonspor Sportif 1,24 -0,80 -19,48 Trakya Cam 3,38 -3,43 11,55 Trend GMYO 1,34 -0,74 5,51 TSKB GMYO 0,77 6,94 -6,10 Tuğçelik 2,20 -0,90 3,29 Tukaş 3,11 7,99 87,35 Turcas Petrol 1,51 -1,95 7,09 Turkcell 14,59 0,27 19,88 Tümosan Motor ve Traktör 4,70 -1,47 4,44 Tüpraş 135,00 -2,39 15,68 Türk Hava Yolları 14,95 1,29 -7,20 Türk Prysmian Kablo 1,91 0,53 8,52 Türk Telekom 5,16 3,61 32,31 Türk Traktör 36,20 -3,21 3,72 Türker Proje Gayrimenkul 31,20 -2,50 -2,92 Ufuk Yatırım 1,16 0,00 1,75 Ulaşlar Turizm Yat. 1,23 3,36 7,89 Ulusoy Elektrik 15,66 -0,57 -1,88 Ulusoy Un Sanayi 2,30 0,44 10,58 Umpaş Holding 0,45 4,65 -18,18 Uşak Seramik 1,05 1,94 -5,41 Utopya Turizm 4,44 1,60 8,29 Uzertaş Boya 0,95 3,26 58,33 Ülker Bisküvi 19,07 -2,00 29,99 Ünye Çimento 3,59 -1,37 3,46 Vakıf Fin. Kir. 1,69 0,60 -5,06 Vakıf GMYO 2,07 0,49 4,02 Vakıf Yat. Ort. 1,20 0,00 -21,05 Vakıflar Bankası 4,69 0,43 20,26 Vakko Tekstil 2,94 0,00 7,30 Vanet Gıda 1,62 1,25 24,62 Verusa Holding 17,38 1,58 4,70 Verusaturk Girisim 3,22 -0,31 -2,72 Vestel 6,66 -0,60 20,00 Vestel Beyaz Eşya 14,35 3,31 19,38 Viking Kağıt 1,12 0,00 1,82 Yapı Kredi Koray GMYO 1,63 0,00 -5,23 Yapı ve Kredi Bank. 1,94 -1,02 21,25 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,55 -1,16 -8,60 Yataş 5,08 4,74 13,65 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,90 -1,10 -4,26 Yeni Gimat GMYO 8,74 -0,68 8,84 Yeşil GMYO 0,28 3,70 3,70 Yeşil Yapı 0,28 0,00 7,69 Yeşil Yatırım Holding 10,09 0,40 4,78 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.151,00 0,00 -2,18 Yonga Mobilya 6,54 0,00 -0,91 Yünsa 4,98 2,05 14,22 Zorlu Enerji 1,48 -0,67 20,33

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)