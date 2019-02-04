Borsada Günlük İşlemler (2)
1 saat önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 46.000,00 0,22 İş Bankası (B) 2.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|46.000,00
|
|0,22
|İş Bankası (B)
|2.706,00
|-2,13
|-11,57
|İş Bankası (C)
|5,75
|-1,54
|26,93
|İş Bankası (Kur.)
|56.500,00
|
|16,25
|İş Fin.Kir.
|5,77
|1,94
|24,62
|İş Girişim
|2,35
|3,98
|15,20
|İş GMYO
|1,06
|-0,93
|-1,85
|İş Y. Men. Değ.
|2,50
|0,00
|21,36
|İş Yat. Ort.
|0,98
|1,03
|7,69
|İşbir Holding
|165,60
|0,36
|20,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,60
|0,00
|-28,57
|İttifak Holding
|3,06
|1,32
|-1,29
|İz Hayvancılık Tarım
|3,09
|0,00
|-53,11
|İzmir Demir Çelik
|1,84
|-1,08
|10,84
|İzmir Fırça
|2,02
|-2,42
|-2,42
|İzocam
|23,12
|0,96
|7,94
|Jantsa Jant Sanayi
|27,30
|1,11
|-1,80
|Kafein Yazılım
|7,42
|0,54
|6,61
|Kapital Yat. Holding
|2,59
|-0,38
|-9,76
|Kaplamin
|3,46
|0,87
|-3,89
|Kardemir (A)
|2,15
|-1,38
|18,13
|Kardemir (B)
|2,16
|-0,92
|18,03
|Kardemir (D)
|2,52
|-0,79
|15,60
|Karel Elektronik
|5,34
|2,69
|28,06
|Karsan Otomotiv
|1,46
|-1,35
|14,06
|Karsu Tekstil
|1,30
|-1,52
|4,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,40
|-3,95
|-8,11
|Kartonsan
|376,00
|4,44
|15,23
|Katmerciler Ekipman
|6,40
|3,39
|9,03
|Kent Gıda
|122,80
|0,66
|3,19
|Kerevitaş Gıda
|1,75
|0,57
|-2,78
|Kervansaray Yat. Holding
|0,30
|-3,23
|-14,29
|Kiler GMYO
|1,90
|-1,55
|8,57
|Klimasan Klima
|4,87
|-0,41
|22,98
|Koç Holding
|16,98
|-0,12
|19,58
|Konfrut Gıda
|26,06
|-1,44
|9,13
|Konya Çimento
|190,90
|1,54
|7,25
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,20
|1,10
|-5,93
|Koza Altın
|50,90
|-3,23
|-0,78
|Koza Madencilik
|6,17
|-4,93
|-14,54
|Körfez GMYO
|1,36
|12,40
|11,48
|Kristal Kola
|1,05
|0,96
|0,00
|Kron Telekomünikasyon
|9,14
|-0,87
|5,06
|Kuştur Kuşadası Turizm
|16,58
|
|3,62
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,34
|3,88
|18,58
|Kütahya Porselen
|4,51
|1,12
|-0,88
|Lider Faktoring
|2,38
|0,42
|5,78
|Link Bilgisayar
|11,09
|-2,72
|33,29
|Logo Yazılım
|31,12
|-1,46
|14,66
|Lokman Hekim Sağlık
|4,92
|1,03
|9,33
|Lüks Kadife
|5,42
|-0,55
|11,75
|Makina Takım
|1,49
|0,00
|-3,25
|Mardin Çimento
|3,50
|1,16
|7,36
|Marka Yatırım Holding
|0,69
|1,47
|11,29
|Marmaris Altınyunus
|17,64
|0,11
|0,46
|Marshall
|26,40
|0,00
|4,68
|Martı GMYO
|0,66
|-2,94
|1,54
|Martı Otel
|0,59
|0,00
|1,72
|Mavi Giyim
|39,38
|-4,56
|22,22
|Mazhar Zorlu Holding
|3,65
|-1,35
|-4,20
|Mega Polietilen
|2,13
|2,90
|4,41
|Menderes Tekstil
|0,76
|0,00
|5,56
|Mensa
|0,31
|-3,13
|121,43
|Merit Turizm
|5,95
|0,85
|-0,67
|Merko Gıda
|1,12
|3,70
|10,89
|Metal Gayrimenkul
|1,07
|-3,60
|22,99
|Metemtur Otelcilik
|1,55
|-3,73
|47,62
|Metro Holding
|0,78
|0,00
|2,63
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,26
|2,44
|14,55
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,44
|-2,04
|22,03
|Migros Ticaret
|17,06
|-1,04
|14,50
|Milpa
|1,54
|-0,65
|3,36
|Mistral GMYO
|1,50
|0,67
|-1,96
|MLP Sağlık
|13,15
|-1,13
|22,90
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,94
|-1,05
|-14,55
|Mondi Tire Kutsan
|1,94
|-1,52
|4,30
|Net Holding
|1,81
|-0,55
|-7,65
|Netaş Telekom.
|7,51
|-3,10
|16,25
|Niğbaş Niğde Beton
|5,00
|-1,96
|25,00
|Nuh Çimento
|7,10
|-0,14
|-8,27
|Nurol GMYO
|2,24
|-2,18
|6,67
|Odaş Elektrik
|2,11
|0,48
|49,85
|Olmuksan-IP
|3,97
|0,76
|17,80
|Orge Enerji Elektrik
|3,46
|1,17
|10,90
|Orma Orman Mahsulleri
|1,13
|-0,88
|-5,83
|Osmanlı Menkul
|1,60
|-0,62
|-6,98
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,25
|-2,34
|15,74
|Otokar
|106,40
|-1,48
|20,57
|Oyak Yat. Ort.
|1,28
|4,92
|-21,47
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,07
|0,94
|4,90
|Özak GMYO
|2,19
|0,92
|3,79
|Özbal Çelik Boru
|1,31
|1,55
|-5,07
|Özderici GMYO
|0,92
|3,37
|-60,85
|Özerden Plastik
|3,17
|1,93
|26,80
|Panora GMYO
|4,31
|0,47
|2,86
|Park Elek.Madencilik
|2,56
|-0,39
|6,22
|Parsan
|10,25
|-1,73
|17,01
|Pegasus
|29,50
|1,30
|28,71
|Peker GMYO
|3,24
|-0,92
|-60,60
|Penguen Gıda
|1,74
|12,26
|61,11
|Pera GMYO
|0,64
|3,23
|-16,88
|Pergamon Dış Ticaret
|9,23
|-0,97
|3,13
|Petkim
|5,85
|2,27
|16,07
|Petrokent Turizm
|65,05
|0,93
|-5,31
|Pınar Et ve Un
|5,69
|0,00
|11,13
|Pınar Su
|1,29
|0,00
|3,20
|Pınar Süt
|7,01
|2,04
|5,89
|Plastikkart
|3,18
|7,43
|17,78
|Polisan Holding
|6,56
|0,15
|4,96
|Politeknik Metal
|36,10
|-0,28
|0,28
|Prizma Press Matbaacılık
|1,62
|-1,82
|4,52
|QNB Finans Fin. Kir.
|5,68
|-2,07
|-16,47
|QNB Finansbank
|8,18
|0,25
|-9,21
|Ral Yatırım Holding
|3,15
|9,38
|71,20
|Ray Sigorta
|1,53
|-1,29
|10,07
|Reysaş GMYO
|0,78
|2,63
|13,04
|Reysaş Lojistik
|0,78
|1,30
|5,41
|Rhea Girişim
|0,66
|3,13
|0,00
|Rodrigo Tekstil
|2,41
|1,26
|26,84
|Royal Halı
|1,30
|2,36
|31,31
|RTA Laboratuvarları
|1,65
|0,00
|-5,17
|Sabancı Holding
|9,22
|0,99
|22,61
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,32
|1,75
|18,37
|Salix Yatırım Holding
|2,50
|8,70
|-35,06
|Sanel Mühendislik
|2,38
|-8,11
|9,17
|Sanifoam Sünger
|1,63
|3,16
|30,40
|Sanko Pazarlama
|2,29
|-0,87
|-0,87
|Saray Matbaacılık
|1,08
|0,93
|8,00
|Sarkuysan
|3,44
|0,00
|0,88
|Sasa Polyester
|8,55
|0,71
|4,40
|Say Reklamcılık
|0,92
|-1,08
|-2,13
|Sekuro Plastik
|3,08
|0,65
|4,05
|Selçuk Ecza Deposu
|3,34
|3,09
|19,71
|Selçuk Gıda
|1,20
|0,84
|-9,77
|Senkron Güvenlik
|3,44
|10,97
|244,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,80
|-2,70
|-7,69
|Servet GMYO
|4,10
|-0,49
|-12,77
|Seyitler Kimya
|3,61
|-1,37
|-6,23
|Silverline Endüstri
|1,42
|-0,70
|5,97
|Sinpaş GMYO
|0,38
|0,00
|2,70
|Soda Sanayii
|6,55
|-5,89
|-7,75
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,88
|-1,43
|9,21
|Söktaş
|1,18
|-2,48
|-7,09
|Sönmez Filament
|3,44
|0,58
|10,26
|Sönmez Pamuklu
|3,61
|-0,28
|15,71
|Sumaş Suni Tahta
|6,57
|-0,30
|-6,14
|Şeker Fin. Kir.
|2,73
|0,37
|-3,19
|Şekerbank
|1,18
|0,00
|7,27
|Şişe Cam
|6,62
|-2,07
|16,75
|Şok Marketler
|11,25
|2,27
|4,65
|T. Halk Bankası
|7,54
|-0,13
|7,41
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,86
|-3,95
|-14,79
|T.S.K.B.
|0,84
|-1,18
|3,70
|T.Tuborg
|9,23
|0,65
|-2,12
|Taç Tarım Ürünleri
|3,89
|1,04
|-23,12
|Tat Gıda
|4,43
|0,45
|15,97
|TAV Havalimanları
|28,00
|0,50
|17,06
|Taze Kuru Gıda
|7,40
|19,94
|8,82
|Tek-Art Turizm
|0,81
|0,00
|-4,71
|Tekfen Holding
|23,52
|-2,00
|13,51
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,11
|-3,42
|4,71
|Temapol Polimer Plastik
|2,94
|0,34
|-3,92
|TGS Dış Ticaret
|2,55
|2,00
|8,51
|Tofaş Oto. Fab.
|19,16
|-7,88
|13,37
|Torunlar GMYO
|1,71
|-2,29
|13,25
|Trabzon Liman
|8,87
|-0,45
|5,72
|Trabzonspor Sportif
|1,24
|-0,80
|-19,48
|Trakya Cam
|3,38
|-3,43
|11,55
|Trend GMYO
|1,34
|-0,74
|5,51
|TSKB GMYO
|0,77
|6,94
|-6,10
|Tuğçelik
|2,20
|-0,90
|3,29
|Tukaş
|3,11
|7,99
|87,35
|Turcas Petrol
|1,51
|-1,95
|7,09
|Turkcell
|14,59
|0,27
|19,88
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,70
|-1,47
|4,44
|Tüpraş
|135,00
|-2,39
|15,68
|Türk Hava Yolları
|14,95
|1,29
|-7,20
|Türk Prysmian Kablo
|1,91
|0,53
|8,52
|Türk Telekom
|5,16
|3,61
|32,31
|Türk Traktör
|36,20
|-3,21
|3,72
|Türker Proje Gayrimenkul
|31,20
|-2,50
|-2,92
|Ufuk Yatırım
|1,16
|0,00
|1,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,23
|3,36
|7,89
|Ulusoy Elektrik
|15,66
|-0,57
|-1,88
|Ulusoy Un Sanayi
|2,30
|0,44
|10,58
|Umpaş Holding
|0,45
|4,65
|-18,18
|Uşak Seramik
|1,05
|1,94
|-5,41
|Utopya Turizm
|4,44
|1,60
|8,29
|Uzertaş Boya
|0,95
|3,26
|58,33
|Ülker Bisküvi
|19,07
|-2,00
|29,99
|Ünye Çimento
|3,59
|-1,37
|3,46
|Vakıf Fin. Kir.
|1,69
|0,60
|-5,06
|Vakıf GMYO
|2,07
|0,49
|4,02
|Vakıf Yat. Ort.
|1,20
|0,00
|-21,05
|Vakıflar Bankası
|4,69
|0,43
|20,26
|Vakko Tekstil
|2,94
|0,00
|7,30
|Vanet Gıda
|1,62
|1,25
|24,62
|Verusa Holding
|17,38
|1,58
|4,70
|Verusaturk Girisim
|3,22
|-0,31
|-2,72
|Vestel
|6,66
|-0,60
|20,00
|Vestel Beyaz Eşya
|14,35
|3,31
|19,38
|Viking Kağıt
|1,12
|0,00
|1,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,63
|0,00
|-5,23
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,94
|-1,02
|21,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,55
|-1,16
|-8,60
|Yataş
|5,08
|4,74
|13,65
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,90
|-1,10
|-4,26
|Yeni Gimat GMYO
|8,74
|-0,68
|8,84
|Yeşil GMYO
|0,28
|3,70
|3,70
|Yeşil Yapı
|0,28
|0,00
|7,69
|Yeşil Yatırım Holding
|10,09
|0,40
|4,78
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.151,00
|0,00
|-2,18
|Yonga Mobilya
|6,54
|0,00
|-0,91
|Yünsa
|4,98
|2,05
|14,22
|Zorlu Enerji
|1,48
|-0,67
|20,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:37 Kaynak: AA
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