Son Dakika Haberleri: Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsada Günlük İşlemler (2)

1 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 46.000,00 0,22 İş Bankası (B) 2.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 46.000,00 0,22
İş Bankası (B) 2.706,00 -2,13 -11,57
İş Bankası (C) 5,75 -1,54 26,93
İş Bankası (Kur.) 56.500,00 16,25
İş Fin.Kir. 5,77 1,94 24,62
İş Girişim 2,35 3,98 15,20
İş GMYO 1,06 -0,93 -1,85
İş Y. Men. Değ. 2,50 0,00 21,36
İş Yat. Ort. 0,98 1,03 7,69
İşbir Holding 165,60 0,36 20,00
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,60 0,00 -28,57
İttifak Holding 3,06 1,32 -1,29
İz Hayvancılık Tarım 3,09 0,00 -53,11
İzmir Demir Çelik 1,84 -1,08 10,84
İzmir Fırça 2,02 -2,42 -2,42
İzocam 23,12 0,96 7,94
Jantsa Jant Sanayi 27,30 1,11 -1,80
Kafein Yazılım 7,42 0,54 6,61
Kapital Yat. Holding 2,59 -0,38 -9,76
Kaplamin 3,46 0,87 -3,89
Kardemir (A) 2,15 -1,38 18,13
Kardemir (B) 2,16 -0,92 18,03
Kardemir (D) 2,52 -0,79 15,60
Karel Elektronik 5,34 2,69 28,06
Karsan Otomotiv 1,46 -1,35 14,06
Karsu Tekstil 1,30 -1,52 4,00
Karsusan Su Ürünleri San. 3,40 -3,95 -8,11
Kartonsan 376,00 4,44 15,23
Katmerciler Ekipman 6,40 3,39 9,03
Kent Gıda 122,80 0,66 3,19
Kerevitaş Gıda 1,75 0,57 -2,78
Kervansaray Yat. Holding 0,30 -3,23 -14,29
Kiler GMYO 1,90 -1,55 8,57
Klimasan Klima 4,87 -0,41 22,98
Koç Holding 16,98 -0,12 19,58
Konfrut Gıda 26,06 -1,44 9,13
Konya Çimento 190,90 1,54 7,25
Kordsa Teknik Tekstil 9,20 1,10 -5,93
Koza Altın 50,90 -3,23 -0,78
Koza Madencilik 6,17 -4,93 -14,54
Körfez GMYO 1,36 12,40 11,48
Kristal Kola 1,05 0,96 0,00
Kron Telekomünikasyon 9,14 -0,87 5,06
Kuştur Kuşadası Turizm 16,58 3,62
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,34 3,88 18,58
Kütahya Porselen 4,51 1,12 -0,88
Lider Faktoring 2,38 0,42 5,78
Link Bilgisayar 11,09 -2,72 33,29
Logo Yazılım 31,12 -1,46 14,66
Lokman Hekim Sağlık 4,92 1,03 9,33
Lüks Kadife 5,42 -0,55 11,75
Makina Takım 1,49 0,00 -3,25
Mardin Çimento 3,50 1,16 7,36
Marka Yatırım Holding 0,69 1,47 11,29
Marmaris Altınyunus 17,64 0,11 0,46
Marshall 26,40 0,00 4,68
Martı GMYO 0,66 -2,94 1,54
Martı Otel 0,59 0,00 1,72
Mavi Giyim 39,38 -4,56 22,22
Mazhar Zorlu Holding 3,65 -1,35 -4,20
Mega Polietilen 2,13 2,90 4,41
Menderes Tekstil 0,76 0,00 5,56
Mensa 0,31 -3,13 121,43
Merit Turizm 5,95 0,85 -0,67
Merko Gıda 1,12 3,70 10,89
Metal Gayrimenkul 1,07 -3,60 22,99
Metemtur Otelcilik 1,55 -3,73 47,62
Metro Holding 0,78 0,00 2,63
Metro Petrol ve Tesisleri 1,26 2,44 14,55
Metro Yatırım Ortaklığı 1,44 -2,04 22,03
Migros Ticaret 17,06 -1,04 14,50
Milpa 1,54 -0,65 3,36
Mistral GMYO 1,50 0,67 -1,96
MLP Sağlık 13,15 -1,13 22,90
MMC San. ve Tic. Yat. 0,94 -1,05 -14,55
Mondi Tire Kutsan 1,94 -1,52 4,30
Net Holding 1,81 -0,55 -7,65
Netaş Telekom. 7,51 -3,10 16,25
Niğbaş Niğde Beton 5,00 -1,96 25,00
Nuh Çimento 7,10 -0,14 -8,27
Nurol GMYO 2,24 -2,18 6,67
Odaş Elektrik 2,11 0,48 49,85
Olmuksan-IP 3,97 0,76 17,80
Orge Enerji Elektrik 3,46 1,17 10,90
Orma Orman Mahsulleri 1,13 -0,88 -5,83
Osmanlı Menkul 1,60 -0,62 -6,98
Ostim Endüstriyel Yat 1,25 -2,34 15,74
Otokar 106,40 -1,48 20,57
Oyak Yat. Ort. 1,28 4,92 -21,47
Oylum Sınai Yatırımlar 1,07 0,94 4,90
Özak GMYO 2,19 0,92 3,79
Özbal Çelik Boru 1,31 1,55 -5,07
Özderici GMYO 0,92 3,37 -60,85
Özerden Plastik 3,17 1,93 26,80
Panora GMYO 4,31 0,47 2,86
Park Elek.Madencilik 2,56 -0,39 6,22
Parsan 10,25 -1,73 17,01
Pegasus 29,50 1,30 28,71
Peker GMYO 3,24 -0,92 -60,60
Penguen Gıda 1,74 12,26 61,11
Pera GMYO 0,64 3,23 -16,88
Pergamon Dış Ticaret 9,23 -0,97 3,13
Petkim 5,85 2,27 16,07
Petrokent Turizm 65,05 0,93 -5,31
Pınar Et ve Un 5,69 0,00 11,13
Pınar Su 1,29 0,00 3,20
Pınar Süt 7,01 2,04 5,89
Plastikkart 3,18 7,43 17,78
Polisan Holding 6,56 0,15 4,96
Politeknik Metal 36,10 -0,28 0,28
Prizma Press Matbaacılık 1,62 -1,82 4,52
QNB Finans Fin. Kir. 5,68 -2,07 -16,47
QNB Finansbank 8,18 0,25 -9,21
Ral Yatırım Holding 3,15 9,38 71,20
Ray Sigorta 1,53 -1,29 10,07
Reysaş GMYO 0,78 2,63 13,04
Reysaş Lojistik 0,78 1,30 5,41
Rhea Girişim 0,66 3,13 0,00
Rodrigo Tekstil 2,41 1,26 26,84
Royal Halı 1,30 2,36 31,31
RTA Laboratuvarları 1,65 0,00 -5,17
Sabancı Holding 9,22 0,99 22,61
Safkar Ege Soğutmacılık 2,32 1,75 18,37
Salix Yatırım Holding 2,50 8,70 -35,06
Sanel Mühendislik 2,38 -8,11 9,17
Sanifoam Sünger 1,63 3,16 30,40
Sanko Pazarlama 2,29 -0,87 -0,87
Saray Matbaacılık 1,08 0,93 8,00
Sarkuysan 3,44 0,00 0,88
Sasa Polyester 8,55 0,71 4,40
Say Reklamcılık 0,92 -1,08 -2,13
Sekuro Plastik 3,08 0,65 4,05
Selçuk Ecza Deposu 3,34 3,09 19,71
Selçuk Gıda 1,20 0,84 -9,77
Senkron Güvenlik 3,44 10,97 244,00
Serve Film Prodüksiyon 1,80 -2,70 -7,69
Servet GMYO 4,10 -0,49 -12,77
Seyitler Kimya 3,61 -1,37 -6,23
Silverline Endüstri 1,42 -0,70 5,97
Sinpaş GMYO 0,38 0,00 2,70
Soda Sanayii 6,55 -5,89 -7,75
Sodaş Sodyum Sanayii 6,88 -1,43 9,21
Söktaş 1,18 -2,48 -7,09
Sönmez Filament 3,44 0,58 10,26
Sönmez Pamuklu 3,61 -0,28 15,71
Sumaş Suni Tahta 6,57 -0,30 -6,14
Şeker Fin. Kir. 2,73 0,37 -3,19
Şekerbank 1,18 0,00 7,27
Şişe Cam 6,62 -2,07 16,75
Şok Marketler 11,25 2,27 4,65
T. Halk Bankası 7,54 -0,13 7,41
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,86 -3,95 -14,79
T.S.K.B. 0,84 -1,18 3,70
T.Tuborg 9,23 0,65 -2,12
Taç Tarım Ürünleri 3,89 1,04 -23,12
Tat Gıda 4,43 0,45 15,97
TAV Havalimanları 28,00 0,50 17,06
Taze Kuru Gıda 7,40 19,94 8,82
Tek-Art Turizm 0,81 0,00 -4,71
Tekfen Holding 23,52 -2,00 13,51
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,11 -3,42 4,71
Temapol Polimer Plastik 2,94 0,34 -3,92
TGS Dış Ticaret 2,55 2,00 8,51
Tofaş Oto. Fab. 19,16 -7,88 13,37
Torunlar GMYO 1,71 -2,29 13,25
Trabzon Liman 8,87 -0,45 5,72
Trabzonspor Sportif 1,24 -0,80 -19,48
Trakya Cam 3,38 -3,43 11,55
Trend GMYO 1,34 -0,74 5,51
TSKB GMYO 0,77 6,94 -6,10
Tuğçelik 2,20 -0,90 3,29
Tukaş 3,11 7,99 87,35
Turcas Petrol 1,51 -1,95 7,09
Turkcell 14,59 0,27 19,88
Tümosan Motor ve Traktör 4,70 -1,47 4,44
Tüpraş 135,00 -2,39 15,68
Türk Hava Yolları 14,95 1,29 -7,20
Türk Prysmian Kablo 1,91 0,53 8,52
Türk Telekom 5,16 3,61 32,31
Türk Traktör 36,20 -3,21 3,72
Türker Proje Gayrimenkul 31,20 -2,50 -2,92
Ufuk Yatırım 1,16 0,00 1,75
Ulaşlar Turizm Yat. 1,23 3,36 7,89
Ulusoy Elektrik 15,66 -0,57 -1,88
Ulusoy Un Sanayi 2,30 0,44 10,58
Umpaş Holding 0,45 4,65 -18,18
Uşak Seramik 1,05 1,94 -5,41
Utopya Turizm 4,44 1,60 8,29
Uzertaş Boya 0,95 3,26 58,33
Ülker Bisküvi 19,07 -2,00 29,99
Ünye Çimento 3,59 -1,37 3,46
Vakıf Fin. Kir. 1,69 0,60 -5,06
Vakıf GMYO 2,07 0,49 4,02
Vakıf Yat. Ort. 1,20 0,00 -21,05
Vakıflar Bankası 4,69 0,43 20,26
Vakko Tekstil 2,94 0,00 7,30
Vanet Gıda 1,62 1,25 24,62
Verusa Holding 17,38 1,58 4,70
Verusaturk Girisim 3,22 -0,31 -2,72
Vestel 6,66 -0,60 20,00
Vestel Beyaz Eşya 14,35 3,31 19,38
Viking Kağıt 1,12 0,00 1,82
Yapı Kredi Koray GMYO 1,63 0,00 -5,23
Yapı ve Kredi Bank. 1,94 -1,02 21,25
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,55 -1,16 -8,60
Yataş 5,08 4,74 13,65
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,90 -1,10 -4,26
Yeni Gimat GMYO 8,74 -0,68 8,84
Yeşil GMYO 0,28 3,70 3,70
Yeşil Yapı 0,28 0,00 7,69
Yeşil Yatırım Holding 10,09 0,40 4,78
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.151,00 0,00 -2,18
Yonga Mobilya 6,54 0,00 -0,91
Yünsa 4,98 2,05 14,22
Zorlu Enerji 1,48 -0,67 20,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:37 Kaynak: AA

İş Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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