Borsada Günlük İşlemler (2)
1 saat önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 46.000,00 0,22 İş Bankası (B) 3.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|46.000,00
|
|0,22
|İş Bankası (B)
|3.896,60
|20,00
|27,33
|İş Bankası (C)
|5,31
|-1,30
|17,22
|İş Bankası (Kur.)
|102.000,00
|20,35
|109,87
|İş Fin.Kir.
|5,95
|1,36
|28,51
|İş Girişim
|2,33
|-4,12
|14,22
|İş GMYO
|1,05
|-0,94
|-2,78
|İş Y. Men. Değ.
|2,50
|-1,57
|21,36
|İş Yat. Ort.
|0,99
|-1,00
|8,79
|İşbir Holding
|162,20
|-18,33
|17,54
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,62
|5,08
|-26,19
|İttifak Holding
|3,11
|0,65
|0,32
|İz Hayvancılık Tarım
|3,06
|0,33
|-53,57
|İzmir Demir Çelik
|1,81
|-1,63
|9,04
|İzmir Fırça
|2,33
|6,88
|12,56
|İzocam
|22,96
|-0,78
|7,19
|Jantsa Jant Sanayi
|27,68
|2,90
|-0,43
|Kafein Yazılım
|7,41
|0,54
|6,47
|Kapital Yat. Holding
|2,57
|0,00
|-10,45
|Kaplamin
|3,43
|-0,87
|-4,72
|Kardemir (A)
|2,03
|-2,87
|11,54
|Kardemir (B)
|2,03
|-2,87
|10,93
|Kardemir (D)
|2,36
|-4,07
|8,26
|Karel Elektronik
|5,13
|-1,91
|23,02
|Karsan Otomotiv
|1,35
|-4,26
|5,47
|Karsu Tekstil
|1,32
|0,76
|5,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,49
|-1,69
|-5,68
|Kartonsan
|377,30
|0,21
|15,63
|Katmerciler Ekipman
|6,15
|-3,00
|4,77
|Kent Gıda
|121,10
|-0,57
|1,76
|Kerevitaş Gıda
|1,75
|0,57
|-2,78
|Kervansaray Yat. Holding
|0,30
|0,00
|-14,29
|Kiler GMYO
|1,98
|0,00
|13,14
|Klimasan Klima
|4,99
|-2,16
|26,01
|Koç Holding
|17,50
|1,33
|23,24
|Konfrut Gıda
|25,48
|-0,47
|6,70
|Konya Çimento
|185,80
|-0,85
|4,38
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,10
|1,90
|-6,95
|Koza Altın
|51,05
|0,59
|-0,49
|Koza Madencilik
|6,07
|1,85
|-15,93
|Körfez GMYO
|1,42
|0,71
|16,39
|Kristal Kola
|1,03
|0,00
|-1,90
|Kron Telekomünikasyon
|8,89
|-2,63
|2,18
|Kuştur Kuşadası Turizm
|16,01
|-3,44
|0,06
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,36
|-1,45
|20,35
|Kütahya Porselen
|4,47
|0,00
|-1,76
|Lider Faktoring
|2,40
|1,27
|6,67
|Link Bilgisayar
|10,85
|0,37
|30,41
|Logo Yazılım
|30,80
|0,20
|13,49
|Lokman Hekim Sağlık
|4,89
|-1,01
|8,67
|Lüks Kadife
|5,29
|-1,86
|9,07
|Makina Takım
|1,47
|1,38
|-4,55
|Mardin Çimento
|3,53
|1,44
|8,28
|Marka Yatırım Holding
|0,68
|1,49
|9,68
|Marmaris Altınyunus
|17,58
|0,06
|0,11
|Marshall
|24,74
|-1,36
|-1,90
|Martı GMYO
|0,65
|-2,99
|0,00
|Martı Otel
|0,60
|1,69
|3,45
|Mavi Giyim
|40,36
|2,28
|25,26
|Mazhar Zorlu Holding
|3,68
|-0,54
|-3,41
|Mega Polietilen
|2,50
|5,04
|22,55
|Menderes Tekstil
|0,72
|-4,00
|0,00
|Mensa
|0,31
|3,33
|121,43
|Merit Turizm
|6,06
|1,00
|1,17
|Merko Gıda
|0,74
|-17,78
|-26,73
|Metal Gayrimenkul
|1,02
|0,00
|17,24
|Metemtur Otelcilik
|1,45
|0,69
|38,10
|Metro Holding
|0,78
|0,00
|2,63
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,33
|4,72
|20,91
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,33
|-3,62
|12,71
|Migros Ticaret
|16,54
|-3,10
|11,01
|Milpa
|1,49
|-1,32
|0,00
|Mistral GMYO
|1,47
|-0,68
|-3,92
|MLP Sağlık
|12,69
|-1,63
|18,60
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,93
|0,00
|-15,45
|Mondi Tire Kutsan
|1,90
|-0,52
|2,15
|Net Holding
|1,77
|-1,67
|-9,69
|Netaş Telekom.
|7,24
|-0,82
|12,07
|Niğbaş Niğde Beton
|4,50
|-1,53
|12,50
|Nuh Çimento
|7,58
|7,06
|-2,07
|Nurol GMYO
|2,30
|-2,13
|9,52
|Odaş Elektrik
|2,10
|0,96
|49,14
|Olmuksan-IP
|4,52
|15,01
|34,12
|Orge Enerji Elektrik
|3,64
|4,00
|16,67
|Orma Orman Mahsulleri
|1,05
|-0,94
|-12,50
|Osmanlı Menkul
|1,57
|0,00
|-8,72
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,15
|-4,17
|6,48
|Otokar
|106,90
|1,23
|21,13
|Oyak Yat. Ort.
|1,26
|3,28
|-22,70
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,14
|6,54
|11,76
|Özak GMYO
|2,22
|0,45
|5,21
|Özbal Çelik Boru
|1,30
|0,78
|-5,80
|Özderici GMYO
|0,92
|-2,13
|-60,85
|Özerden Plastik
|3,09
|-1,59
|23,60
|Panora GMYO
|4,32
|-1,59
|3,10
|Park Elek.Madencilik
|2,66
|5,56
|10,37
|Parsan
|10,15
|-0,20
|15,87
|Pegasus
|29,62
|0,34
|29,23
|Peker GMYO
|3,30
|3,12
|-59,88
|Penguen Gıda
|1,75
|4,17
|62,04
|Pera GMYO
|0,61
|-1,61
|-20,78
|Pergamon Dış Ticaret
|9,36
|0,54
|4,58
|Petkim
|5,83
|0,52
|15,67
|Petrokent Turizm
|64,00
|-0,08
|-6,84
|Pınar Et ve Un
|5,64
|-1,05
|10,16
|Pınar Su
|1,28
|0,00
|2,40
|Pınar Süt
|6,95
|-0,14
|4,98
|Plastikkart
|3,16
|-2,47
|17,04
|Polisan Holding
|6,61
|0,61
|5,76
|Politeknik Metal
|35,98
|-0,06
|-0,06
|Prizma Press Matbaacılık
|1,59
|-1,24
|2,58
|QNB Finans Fin. Kir.
|5,90
|3,51
|-13,24
|QNB Finansbank
|8,11
|-1,10
|-9,99
|Ral Yatırım Holding
|3,35
|0,30
|82,07
|Ray Sigorta
|1,53
|0,66
|10,07
|Reysaş GMYO
|0,76
|-2,56
|10,14
|Reysaş Lojistik
|0,76
|-1,30
|2,70
|Rhea Girişim
|0,64
|-1,54
|-3,03
|Rodrigo Tekstil
|2,40
|-1,23
|26,32
|Royal Halı
|1,33
|0,76
|34,34
|RTA Laboratuvarları
|1,62
|-1,22
|-6,90
|Sabancı Holding
|9,35
|0,00
|24,34
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,41
|1,26
|22,96
|Salix Yatırım Holding
|3,21
|11,46
|-16,62
|Sanel Mühendislik
|2,40
|-0,83
|10,09
|Sanifoam Sünger
|1,52
|-3,18
|21,60
|Sanko Pazarlama
|2,25
|-1,75
|-2,60
|Saray Matbaacılık
|1,09
|1,87
|9,00
|Sarkuysan
|3,45
|-0,58
|1,17
|Sasa Polyester
|8,38
|-0,24
|2,32
|Say Reklamcılık
|0,96
|4,35
|2,13
|Sekuro Plastik
|3,04
|-0,33
|2,70
|Selçuk Ecza Deposu
|3,32
|-1,78
|19,00
|Selçuk Gıda
|1,18
|0,00
|-11,28
|Senkron Güvenlik
|3,48
|0,87
|248,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,78
|-0,56
|-8,72
|Servet GMYO
|4,01
|-1,47
|-14,68
|Seyitler Kimya
|3,60
|-0,83
|-6,49
|Silverline Endüstri
|1,44
|-2,04
|7,46
|Sinpaş GMYO
|0,39
|-4,88
|5,41
|Soda Sanayii
|6,79
|3,35
|-4,37
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,94
|1,31
|10,16
|Söktaş
|1,17
|-0,85
|-7,87
|Sönmez Filament
|4,03
|19,94
|29,17
|Sönmez Pamuklu
|3,69
|7,89
|18,27
|Sumaş Suni Tahta
|6,79
|-3,00
|-3,00
|Şeker Fin. Kir.
|2,78
|1,46
|-1,42
|Şekerbank
|1,32
|7,32
|20,00
|Şişe Cam
|6,31
|0,96
|11,29
|Şok Marketler
|11,54
|0,87
|7,35
|T. Halk Bankası
|7,44
|-1,85
|5,98
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|24,08
|0,75
|-14,00
|T.S.K.B.
|0,86
|0,00
|6,17
|T.Tuborg
|9,22
|0,22
|-2,23
|Taç Tarım Ürünleri
|3,76
|-1,05
|-25,69
|Tat Gıda
|4,43
|0,23
|15,97
|TAV Havalimanları
|28,62
|0,92
|19,65
|Taze Kuru Gıda
|6,55
|-9,41
|-3,68
|Tek-Art Turizm
|0,80
|-1,23
|-5,88
|Tekfen Holding
|24,90
|1,97
|20,17
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,09
|-1,28
|4,04
|Temapol Polimer Plastik
|2,88
|0,00
|-5,88
|TGS Dış Ticaret
|2,56
|-2,29
|8,94
|Tofaş Oto. Fab.
|19,96
|0,45
|18,11
|Torunlar GMYO
|1,71
|0,00
|13,25
|Trabzon Liman
|8,72
|-1,02
|3,93
|Trabzonspor Sportif
|1,21
|-1,63
|-21,43
|Trakya Cam
|3,32
|1,53
|9,57
|Trend GMYO
|1,34
|-1,47
|5,51
|TSKB GMYO
|0,79
|2,60
|-3,66
|Tuğçelik
|2,17
|0,00
|1,88
|Tukaş
|3,25
|-0,91
|95,78
|Turcas Petrol
|1,52
|-0,65
|7,80
|Turkcell
|14,42
|-0,14
|18,49
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,59
|-0,65
|2,00
|Tüpraş
|140,00
|2,12
|19,97
|Türk Hava Yolları
|14,85
|2,34
|-7,82
|Türk Prysmian Kablo
|1,86
|-1,59
|5,68
|Türk Telekom
|4,88
|-3,94
|25,13
|Türk Traktör
|36,36
|0,28
|4,18
|Türker Proje Gayrimenkul
|31,40
|0,58
|-2,30
|Ufuk Yatırım
|1,13
|-1,74
|-0,88
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,22
|-1,61
|7,02
|Ulusoy Elektrik
|15,63
|-0,06
|-2,07
|Ulusoy Un Sanayi
|2,36
|-2,88
|13,46
|Umpaş Holding
|0,41
|0,00
|-25,45
|Uşak Seramik
|1,04
|0,00
|-6,31
|Utopya Turizm
|4,41
|-0,45
|7,56
|Uzertaş Boya
|1,00
|-8,26
|66,67
|Ülker Bisküvi
|19,90
|3,38
|35,65
|Ünye Çimento
|3,62
|0,28
|4,32
|Vakıf Fin. Kir.
|1,68
|0,00
|-5,62
|Vakıf GMYO
|2,13
|2,40
|7,04
|Vakıf Yat. Ort.
|1,22
|2,52
|-19,74
|Vakıflar Bankası
|4,69
|-0,64
|20,26
|Vakko Tekstil
|2,91
|0,00
|6,20
|Vanet Gıda
|1,60
|0,00
|23,08
|Verusa Holding
|17,88
|1,02
|7,71
|Verusaturk Girisim
|3,29
|-0,30
|-0,60
|Vestel
|6,41
|-3,75
|15,50
|Vestel Beyaz Eşya
|14,29
|2,95
|18,89
|Viking Kağıt
|1,11
|-1,77
|0,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,59
|-2,45
|-7,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,00
|1,52
|25,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,55
|-0,78
|-8,60
|Yataş
|4,91
|-1,80
|9,84
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,89
|-1,11
|-5,32
|Yeni Gimat GMYO
|8,73
|0,11
|8,72
|Yeşil GMYO
|0,29
|3,57
|7,41
|Yeşil Yapı
|0,28
|-3,45
|7,69
|Yeşil Yatırım Holding
|10,13
|-0,49
|5,19
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.120,00
|-0,24
|-3,59
|Yonga Mobilya
|6,50
|0,00
|-1,52
|Yünsa
|4,90
|-1,61
|12,39
|Zorlu Enerji
|1,32
|-7,69
|7,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:52 Kaynak: AA
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