Borsada Günlük İşlemler (2)
1 saat önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|46.995,00
|2,16
|2,39
|İş Bankası (B)
|4.475,00
|14,84
|46,23
|İş Bankası (C)
|5,29
|-0,38
|16,78
|İş Bankası (Kur.)
|102.000,00
|
|109,87
|İş Fin.Kir.
|6,04
|1,51
|30,45
|İş Girişim
|2,19
|-6,01
|7,35
|İş GMYO
|1,07
|1,90
|-0,93
|İş Y. Men. Değ.
|2,50
|0,00
|21,36
|İş Yat. Ort.
|1,02
|3,03
|12,09
|İşbir Holding
|175,50
|8,20
|27,17
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,62
|0,00
|-26,19
|İttifak Holding
|3,10
|-0,32
|0,00
|İz Hayvancılık Tarım
|3,04
|-0,65
|-53,87
|İzmir Demir Çelik
|1,82
|0,55
|9,64
|İzmir Fırça
|2,18
|-6,44
|5,31
|İzocam
|23,00
|0,17
|7,38
|Jantsa Jant Sanayi
|27,80
|0,43
|0,00
|Kafein Yazılım
|7,24
|-2,29
|4,02
|Kapital Yat. Holding
|2,53
|-1,56
|-11,85
|Kaplamin
|3,42
|-0,29
|-5,00
|Kardemir (A)
|2,08
|2,46
|14,29
|Kardemir (B)
|2,09
|2,96
|14,21
|Kardemir (D)
|2,38
|0,85
|9,17
|Karel Elektronik
|5,11
|-0,39
|22,54
|Karsan Otomotiv
|1,36
|0,74
|6,25
|Karsu Tekstil
|1,32
|0,00
|5,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,49
|0,00
|-5,68
|Kartonsan
|376,50
|-0,21
|15,38
|Katmerciler Ekipman
|5,99
|-2,60
|2,04
|Kent Gıda
|121,40
|0,25
|2,02
|Kerevitaş Gıda
|1,75
|0,00
|-2,78
|Kervansaray Yat. Holding
|0,30
|0,00
|-14,29
|Kiler GMYO
|1,97
|-0,51
|12,57
|Klimasan Klima
|4,97
|-0,40
|25,51
|Koç Holding
|17,21
|-1,66
|21,20
|Konfrut Gıda
|25,24
|-0,94
|5,70
|Konya Çimento
|184,20
|-0,86
|3,48
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,09
|-0,11
|-7,06
|Koza Altın
|50,15
|-1,76
|-2,24
|Koza Madencilik
|5,95
|-1,98
|-17,59
|Körfez GMYO
|1,29
|-9,15
|5,74
|Kristal Kola
|1,01
|-1,94
|-3,81
|Kron Telekomünikasyon
|9,00
|1,24
|3,45
|Kuştur Kuşadası Turizm
|16,01
|
|0,06
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,38
|1,47
|22,12
|Kütahya Porselen
|4,44
|-0,67
|-2,42
|Lider Faktoring
|2,37
|-1,25
|5,33
|Link Bilgisayar
|11,05
|1,84
|32,81
|Logo Yazılım
|31,22
|1,36
|15,03
|Lokman Hekim Sağlık
|4,83
|-1,23
|7,33
|Lüks Kadife
|5,33
|0,76
|9,90
|Makina Takım
|1,46
|-0,68
|-5,19
|Mardin Çimento
|3,52
|-0,28
|7,98
|Marka Yatırım Holding
|0,67
|-1,47
|8,06
|Marmaris Altınyunus
|17,59
|0,06
|0,17
|Marshall
|24,52
|-0,89
|-2,78
|Martı GMYO
|0,64
|-1,54
|-1,54
|Martı Otel
|0,60
|0,00
|3,45
|Mavi Giyim
|39,76
|-1,49
|23,40
|Mazhar Zorlu Holding
|3,68
|0,00
|-3,41
|Mega Polietilen
|2,75
|10,00
|34,80
|Menderes Tekstil
|0,73
|1,39
|1,39
|Mensa
|0,37
|19,35
|164,29
|Merit Turizm
|6,75
|11,39
|12,69
|Merko Gıda
|0,73
|-1,35
|-27,72
|Metal Gayrimenkul
|0,96
|-5,88
|10,34
|Metemtur Otelcilik
|1,44
|-0,69
|37,14
|Metro Holding
|0,79
|1,28
|3,95
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,29
|-3,01
|17,27
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,28
|-3,76
|8,47
|Migros Ticaret
|16,56
|0,12
|11,14
|Milpa
|1,49
|0,00
|0,00
|Mistral GMYO
|1,47
|0,00
|-3,92
|MLP Sağlık
|12,94
|1,97
|20,93
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,95
|2,15
|-13,64
|Mondi Tire Kutsan
|1,91
|0,53
|2,69
|Net Holding
|1,80
|1,69
|-8,16
|Netaş Telekom.
|7,22
|-0,28
|11,76
|Niğbaş Niğde Beton
|4,69
|4,22
|17,25
|Nuh Çimento
|7,15
|-5,67
|-7,62
|Nurol GMYO
|2,31
|0,43
|10,00
|Odaş Elektrik
|2,01
|-4,29
|42,75
|Olmuksan-IP
|4,18
|-7,52
|24,04
|Orge Enerji Elektrik
|3,58
|-1,65
|14,74
|Orma Orman Mahsulleri
|1,09
|3,81
|-9,17
|Osmanlı Menkul
|1,57
|0,00
|-8,72
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,16
|0,87
|7,41
|Otokar
|106,50
|-0,37
|20,68
|Oyak Yat. Ort.
|1,26
|0,00
|-22,70
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,07
|-6,14
|4,90
|Özak GMYO
|2,25
|1,35
|6,64
|Özbal Çelik Boru
|1,28
|-1,54
|-7,25
|Özderici GMYO
|1,01
|9,78
|-57,02
|Özerden Plastik
|3,12
|0,97
|24,80
|Panora GMYO
|4,35
|0,69
|3,82
|Park Elek.Madencilik
|2,59
|-2,63
|7,47
|Parsan
|10,95
|7,88
|25,00
|Pegasus
|29,64
|0,07
|29,32
|Peker GMYO
|3,42
|3,64
|-58,42
|Penguen Gıda
|1,69
|-3,43
|56,48
|Pera GMYO
|0,60
|-1,64
|-22,08
|Pergamon Dış Ticaret
|9,30
|-0,64
|3,91
|Petkim
|5,76
|-1,20
|14,29
|Petrokent Turizm
|65,00
|1,56
|-5,39
|Pınar Et ve Un
|5,69
|0,89
|11,13
|Pınar Su
|1,27
|-0,78
|1,60
|Pınar Süt
|6,85
|-1,44
|3,47
|Plastikkart
|3,13
|-0,95
|15,93
|Polisan Holding
|6,62
|0,15
|5,92
|Politeknik Metal
|35,90
|-0,22
|-0,28
|Prizma Press Matbaacılık
|1,59
|0,00
|2,58
|QNB Finans Fin. Kir.
|5,84
|-1,02
|-14,12
|QNB Finansbank
|8,04
|-0,86
|-10,77
|Ral Yatırım Holding
|3,48
|3,88
|89,13
|Ray Sigorta
|1,54
|0,65
|10,79
|Reysaş GMYO
|0,75
|-1,32
|8,70
|Reysaş Lojistik
|0,75
|-1,32
|1,35
|Rhea Girişim
|0,65
|1,56
|-1,52
|Rodrigo Tekstil
|2,39
|-0,42
|25,79
|Royal Halı
|1,33
|0,00
|34,34
|RTA Laboratuvarları
|1,65
|1,85
|-5,17
|Sabancı Holding
|9,29
|-0,64
|23,54
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,37
|-1,66
|20,92
|Salix Yatırım Holding
|3,39
|5,61
|-11,95
|Sanel Mühendislik
|2,36
|-1,67
|8,26
|Sanifoam Sünger
|1,49
|-1,97
|19,20
|Sanko Pazarlama
|2,25
|0,00
|-2,60
|Saray Matbaacılık
|1,09
|0,00
|9,00
|Sarkuysan
|3,46
|0,29
|1,47
|Sasa Polyester
|8,43
|0,60
|2,93
|Say Reklamcılık
|0,93
|-3,12
|-1,06
|Sekuro Plastik
|3,00
|-1,32
|1,35
|Selçuk Ecza Deposu
|3,34
|0,60
|19,71
|Selçuk Gıda
|1,17
|-0,85
|-12,03
|Senkron Güvenlik
|3,40
|-2,30
|240,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,86
|4,49
|-4,62
|Servet GMYO
|3,99
|-0,50
|-15,11
|Seyitler Kimya
|3,62
|0,56
|-5,97
|Silverline Endüstri
|1,43
|-0,69
|6,72
|Sinpaş GMYO
|0,38
|-2,56
|2,70
|Soda Sanayii
|6,84
|0,74
|-3,66
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,85
|-1,30
|8,73
|Söktaş
|1,19
|1,71
|-6,30
|Sönmez Filament
|3,69
|-8,44
|18,27
|Sönmez Pamuklu
|3,49
|-5,42
|11,86
|Sumaş Suni Tahta
|6,80
|0,15
|-2,86
|Şeker Fin. Kir.
|2,82
|1,44
|0,00
|Şekerbank
|1,27
|-3,79
|15,45
|Şişe Cam
|6,39
|1,27
|12,70
|Şok Marketler
|11,46
|-0,69
|6,60
|T. Halk Bankası
|7,44
|0,00
|5,98
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,90
|-0,75
|-14,64
|T.S.K.B.
|0,85
|-1,16
|4,94
|T.Tuborg
|9,22
|0,00
|-2,23
|Taç Tarım Ürünleri
|3,66
|-2,66
|-27,67
|Tat Gıda
|4,40
|-0,68
|15,18
|TAV Havalimanları
|28,00
|-2,17
|17,06
|Taze Kuru Gıda
|6,20
|-5,34
|-8,82
|Tek-Art Turizm
|0,81
|1,25
|-4,71
|Tekfen Holding
|25,50
|2,41
|23,07
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,08
|-0,32
|3,70
|Temapol Polimer Plastik
|2,90
|0,69
|-5,23
|TGS Dış Ticaret
|2,54
|-0,78
|8,09
|Tofaş Oto. Fab.
|20,10
|0,70
|18,93
|Torunlar GMYO
|1,70
|-0,58
|12,58
|Trabzon Liman
|8,85
|1,49
|5,48
|Trabzonspor Sportif
|1,21
|0,00
|-21,43
|Trakya Cam
|3,38
|1,81
|11,55
|Trend GMYO
|1,37
|2,24
|7,87
|TSKB GMYO
|0,80
|1,27
|-2,44
|Tuğçelik
|2,18
|0,46
|2,35
|Tukaş
|3,34
|2,77
|101,20
|Turcas Petrol
|1,51
|-0,66
|7,09
|Turkcell
|14,44
|0,14
|18,65
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,61
|0,44
|2,44
|Tüpraş
|141,00
|0,71
|20,82
|Türk Hava Yolları
|14,65
|-1,35
|-9,06
|Türk Prysmian Kablo
|1,86
|0,00
|5,68
|Türk Telekom
|5,01
|2,66
|28,46
|Türk Traktör
|36,42
|0,17
|4,36
|Türker Proje Gayrimenkul
|31,54
|0,45
|-1,87
|Ufuk Yatırım
|1,15
|1,77
|0,88
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,22
|0,00
|7,02
|Ulusoy Elektrik
|15,70
|0,45
|-1,63
|Ulusoy Un Sanayi
|2,31
|-2,12
|11,06
|Umpaş Holding
|0,43
|4,88
|-21,82
|Uşak Seramik
|1,08
|3,85
|-2,70
|Utopya Turizm
|4,40
|-0,23
|7,32
|Uzertaş Boya
|1,10
|10,00
|83,33
|Ülker Bisküvi
|19,63
|-1,36
|33,81
|Ünye Çimento
|3,55
|-1,93
|2,31
|Vakıf Fin. Kir.
|1,76
|4,76
|-1,12
|Vakıf GMYO
|2,23
|4,69
|12,06
|Vakıf Yat. Ort.
|1,22
|0,00
|-19,74
|Vakıflar Bankası
|4,71
|0,43
|20,77
|Vakko Tekstil
|2,99
|2,75
|9,12
|Vanet Gıda
|1,60
|0,00
|23,08
|Verusa Holding
|18,10
|1,23
|9,04
|Verusaturk Girisim
|3,26
|-0,91
|-1,51
|Vestel
|6,40
|-0,16
|15,32
|Vestel Beyaz Eşya
|14,82
|3,71
|23,29
|Viking Kağıt
|1,12
|0,90
|1,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,60
|0,63
|-6,98
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,02
|1,00
|26,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,56
|0,39
|-8,24
|Yataş
|4,97
|1,22
|11,19
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,91
|2,25
|-3,19
|Yeni Gimat GMYO
|8,85
|1,37
|10,21
|Yeşil GMYO
|0,28
|-3,45
|3,70
|Yeşil Yapı
|0,28
|0,00
|7,69
|Yeşil Yatırım Holding
|10,00
|-1,28
|3,84
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.150,00
|1,42
|-2,23
|Yonga Mobilya
|6,70
|3,08
|1,52
|Yünsa
|4,92
|0,41
|12,84
|Zorlu Enerji
|1,34
|1,52
|8,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:46 Kaynak: AA
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