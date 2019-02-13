Borsada Günlük İşlemler (2)

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 56.394,00 22,86 İş Bankası (B) 4.000,00 -9,91 30,71 İş Bankası (C) 5,37 -4,62 18,54 İş Bankası (Kur.) 90.999,90 -3,19 87,23 İş Fin.Kir. 6,39 1,75 38,01 İş Girişim 2,14 -2,28 4,90 İş GMYO 1,06 -1,85 -1,85 İş Y. Men. Değ. 2,55 0,00 23,79 İş Yat. Ort. 1,02 0,00 12,09 İşbir Holding 169,90 -0,64 23,12 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,59 0,00 -29,76 İttifak Holding 3,11 1,63 0,32 İz Hayvancılık Tarım 3,64 -9,00 -44,76 İzmir Demir Çelik 1,80 -1,10 8,43 İzmir Fırça 2,05 -2,84 -0,97 İzocam 23,40 0,43 9,24 Jantsa Jant Sanayi 26,44 -0,60 -4,89 Kafein Yazılım 7,09 -2,21 1,87 Kapital Yat. Holding 2,52 0,00 -12,20 Kaplamin 3,45 -1,15 -4,17 Kardemir (A) 2,03 -3,79 11,54 Kardemir (B) 2,05 -2,84 12,02 Kardemir (D) 2,21 -4,33 1,38 Karel Elektronik 5,35 -2,55 28,30 Karsan Otomotiv 1,36 -2,16 6,25 Karsu Tekstil 1,37 2,24 9,60 Karsusan Su Ürünleri San. 3,70 -1,33 0,00 Kartonsan 382,00 0,53 17,07 Katmerciler Ekipman 5,78 -2,69 -1,53 Kent Gıda 119,60 -0,99 0,50 Kerevitaş Gıda 1,73 -0,57 -3,89 Kervansaray Yat. Holding 0,29 0,00 -17,14 Kiler GMYO 1,95 -3,47 11,43 Klimasan Klima 5,50 1,85 38,89 Koç Holding 17,08 -2,40 20,28 Konfrut Gıda 26,06 -2,54 9,13 Konya Çimento 184,10 -2,07 3,43 Kordsa Teknik Tekstil 9,42 0,43 -3,68 Koza Altın 49,44 -1,04 -3,63 Koza Madencilik 5,76 -2,70 -20,22 Körfez GMYO 1,21 -3,97 -0,82 Kristal Kola 1,01 -0,98 -3,81 Kron Telekomünikasyon 8,89 0,91 2,18 Kuştur Kuşadası Turizm 16,02 0,12 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,34 -0,74 18,58 Kütahya Porselen 4,31 -1,60 -5,27 Lider Faktoring 2,30 -1,71 2,22 Link Bilgisayar 10,42 -3,79 25,24 Logo Yazılım 31,38 -4,27 15,62 Lokman Hekim Sağlık 5,04 2,65 12,00 Lüks Kadife 5,32 -2,92 9,69 Makina Takım 1,43 -2,72 -7,14 Mardin Çimento 3,48 -1,14 6,75 Marka Yatırım Holding 0,69 2,99 11,29 Marmaris Altınyunus 17,15 -2,50 -2,33 Marshall 24,24 -1,14 -3,89 Martı GMYO 0,67 -2,90 3,08 Martı Otel 0,59 -1,67 1,72 Mavi Giyim 40,04 -1,14 24,27 Mazhar Zorlu Holding 3,51 -2,50 -7,87 Mega Polietilen 2,57 -5,51 25,98 Menderes Tekstil 0,82 2,50 13,89 Mensa 0,31 -3,13 121,43 Merit Turizm 6,00 0,33 0,17 Merko Gıda 0,75 -2,60 -25,74 Metal Gayrimenkul 0,94 -3,09 8,05 Metemtur Otelcilik 1,36 -2,86 29,52 Metro Holding 0,76 -3,80 0,00 Metro Petrol ve Tesisleri 1,29 -3,73 17,27 Metro Yatırım Ortaklığı 1,50 0,00 27,12 Migros Ticaret 15,53 -3,48 4,23 Milpa 1,42 -1,39 -4,70 Mistral GMYO 1,36 -6,85 -11,11 MLP Sağlık 12,95 -0,38 21,03 MMC San. ve Tic. Yat. 0,94 0,00 -14,55 Mondi Tire Kutsan 1,93 -0,52 3,76 Net Holding 1,76 -1,12 -10,20 Netaş Telekom. 7,16 -2,05 10,84 Niğbaş Niğde Beton 5,30 -1,85 32,50 Nuh Çimento 7,12 -0,56 -8,01 Nurol GMYO 2,27 -2,99 8,10 Odaş Elektrik 1,82 -1,09 29,26 Olmuksan-IP 4,42 2,79 31,16 Orge Enerji Elektrik 3,60 -1,64 15,38 Orma Orman Mahsulleri 1,05 -5,41 -12,50 Osmanlı Menkul 1,57 -1,88 -8,72 Ostim Endüstriyel Yat 1,16 -1,69 7,41 Otokar 108,00 -1,82 22,38 Oyak Yat. Ort. 1,21 -2,42 -25,77 Oylum Sınai Yatırımlar 1,05 0,00 2,94 Özak GMYO 2,33 -1,27 10,43 Özbal Çelik Boru 1,27 -1,55 -7,97 Özderici GMYO 1,04 -1,89 -55,74 Özerden Plastik 3,02 1,00 20,80 Panora GMYO 4,37 -0,23 4,30 Park Elek.Madencilik 2,52 -1,56 4,56 Parsan 10,57 -3,73 20,66 Pegasus 28,92 -0,75 26,18 Peker GMYO 3,50 4,79 -57,44 Penguen Gıda 1,74 -2,25 61,11 Pera GMYO 0,61 0,00 -20,78 Pergamon Dış Ticaret 9,54 -3,05 6,59 Petkim 5,66 -2,92 12,30 Petrokent Turizm 63,95 -0,08 -6,91 Pınar Et ve Un 5,85 0,52 14,26 Pınar Su 1,30 -2,99 4,00 Pınar Süt 6,88 -2,69 3,93 Plastikkart 3,35 -0,59 24,07 Polisan Holding 6,57 -1,05 5,12 Politeknik Metal 34,50 -1,43 -4,17 Prizma Press Matbaacılık 1,67 0,00 7,74 QNB Finans Fin. Kir. 5,17 -9,30 -23,97 QNB Finansbank 7,52 -3,84 -16,54 Ral Yatırım Holding 3,30 -1,49 79,35 Ray Sigorta 1,74 1,16 25,18 Reysaş GMYO 0,84 1,20 21,74 Reysaş Lojistik 0,78 -1,27 5,41 Rhea Girişim 0,64 0,00 -3,03 Rodrigo Tekstil 2,67 0,75 40,53 Royal Halı 1,34 -0,74 35,35 RTA Laboratuvarları 1,60 -1,23 -8,05 Sabancı Holding 8,97 -3,13 19,28 Safkar Ege Soğutmacılık 2,28 -1,72 16,33 Salix Yatırım Holding 2,60 -6,81 -32,47 Sanel Mühendislik 2,46 1,23 12,84 Sanifoam Sünger 1,59 5,30 27,20 Sanko Pazarlama 2,25 -1,32 -2,60 Saray Matbaacılık 1,06 0,00 6,00 Sarkuysan 3,44 -0,29 0,88 Sasa Polyester 8,26 -2,59 0,85 Say Reklamcılık 0,93 -1,06 -1,06 Sekuro Plastik 3,16 1,28 6,76 Selçuk Ecza Deposu 3,34 2,14 19,71 Selçuk Gıda 1,18 1,72 -11,28 Senkron Güvenlik 4,02 -6,51 302,00 Serve Film Prodüksiyon 1,80 -2,70 -7,69 Servet GMYO 4,07 -3,78 -13,40 Seyitler Kimya 3,60 0,00 -6,49 Silverline Endüstri 1,39 0,72 3,73 Sinpaş GMYO 0,37 -5,13 0,00 Soda Sanayii 6,91 0,88 -2,68 Sodaş Sodyum Sanayii 6,74 -2,60 6,98 Söktaş 1,18 -1,67 -7,09 Sönmez Filament 3,26 -2,10 4,49 Sönmez Pamuklu 3,32 -2,64 6,41 Sumaş Suni Tahta 6,50 -2,99 -7,14 Şeker Fin. Kir. 2,76 -0,36 -2,13 Şekerbank 1,21 -3,97 10,00 Şişe Cam 6,34 -1,55 11,82 Şok Marketler 10,20 -3,59 -5,12 T. Halk Bankası 7,15 -4,54 1,85 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,24 -6,27 -24,14 T.S.K.B. 0,83 -1,19 2,47 T.Tuborg 9,41 0,43 -0,21 Taç Tarım Ürünleri 3,93 -8,39 -22,33 Tat Gıda 4,29 -4,24 12,30 TAV Havalimanları 28,06 -0,28 17,31 Taze Kuru Gıda 6,07 -2,10 -10,74 Tek-Art Turizm 0,81 1,25 -4,71 Tekfen Holding 24,10 -4,74 16,31 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,08 -2,84 3,70 Temapol Polimer Plastik 2,93 -1,01 -4,25 TGS Dış Ticaret 2,63 -0,75 11,91 Tofaş Oto. Fab. 18,77 0,75 11,07 Torunlar GMYO 1,70 -2,86 12,58 Trabzon Liman 8,97 -2,07 6,91 Trabzonspor Sportif 1,19 0,00 -22,73 Trakya Cam 3,53 -0,28 16,50 Trend GMYO 1,34 -0,74 5,51 TSKB GMYO 0,79 0,00 -3,66 Tuğçelik 2,43 4,29 14,08 Tukaş 3,60 -1,64 116,87 Turcas Petrol 1,51 -1,95 7,09 Turkcell 14,97 -0,60 23,01 Tümosan Motor ve Traktör 4,57 -0,87 1,56 Tüpraş 142,00 -2,27 21,68 Türk Hava Yolları 13,80 -4,50 -14,34 Türk Prysmian Kablo 1,89 -3,08 7,39 Türk Telekom 5,32 -2,21 36,41 Türk Traktör 35,82 -0,72 2,64 Türker Proje Gayrimenkul 30,72 -3,09 -4,42 Ufuk Yatırım 1,16 0,00 1,75 Ulaşlar Turizm Yat. 1,24 -1,59 8,77 Ulusoy Elektrik 15,75 -1,07 -1,32 Ulusoy Un Sanayi 2,31 0,00 11,06 Umpaş Holding 0,43 0,00 -21,82 Uşak Seramik 1,13 0,00 1,80 Utopya Turizm 4,63 0,00 12,93 Uzertaş Boya 1,12 2,75 86,67 Ülker Bisküvi 18,90 -3,32 28,83 Ünye Çimento 3,54 -1,39 2,02 Vakıf Fin. Kir. 1,67 -4,02 -6,18 Vakıf GMYO 2,10 -5,83 5,53 Vakıf Yat. Ort. 1,19 -1,65 -21,71 Vakıflar Bankası 4,75 -3,65 21,79 Vakko Tekstil 2,96 -3,58 8,03 Vanet Gıda 1,62 -2,41 24,62 Verusa Holding 19,28 1,90 16,14 Verusaturk Girisim 3,18 0,32 -3,93 Vestel 6,30 -2,02 13,51 Vestel Beyaz Eşya 15,67 1,23 30,37 Viking Kağıt 1,11 -0,89 0,91 Yapı Kredi Koray GMYO 1,56 -3,70 -9,30 Yapı ve Kredi Bank. 2,00 -1,96 25,00 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,55 -2,30 -8,60 Yataş 5,39 3,85 20,58 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,95 -4,04 1,06 Yeni Gimat GMYO 8,86 -0,34 10,34 Yeşil GMYO 0,27 -3,57 0,00 Yeşil Yapı 0,27 0,00 3,85 Yeşil Yatırım Holding 10,00 -1,28 3,84 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.150,00 -2,09 -2,23 Yonga Mobilya 6,48 2,69 -1,82 Yünsa 4,90 -1,61 12,39 Zorlu Enerji 1,46 -2,67 18,70

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)