Borsada Günlük İşlemler (2)
40 dakika önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|56.394,00
|
|22,86
|İş Bankası (B)
|3.798,50
|-5,04
|24,13
|İş Bankası (C)
|5,58
|3,91
|23,18
|İş Bankası (Kur.)
|90.999,90
|
|87,23
|İş Fin.Kir.
|6,51
|1,88
|40,60
|İş Girişim
|2,11
|-1,40
|3,43
|İş GMYO
|1,06
|0,00
|-1,85
|İş Y. Men. Değ.
|2,55
|0,00
|23,79
|İş Yat. Ort.
|1,02
|0,00
|12,09
|İşbir Holding
|164,90
|-2,94
|19,49
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,59
|0,00
|-29,76
|İttifak Holding
|3,11
|0,00
|0,32
|İz Hayvancılık Tarım
|3,40
|-6,59
|-48,41
|İzmir Demir Çelik
|1,78
|-1,11
|7,23
|İzmir Fırça
|2,09
|1,95
|0,97
|İzocam
|24,20
|3,42
|12,98
|Jantsa Jant Sanayi
|26,50
|0,23
|-4,68
|Kafein Yazılım
|7,02
|-0,99
|0,86
|Kapital Yat. Holding
|2,51
|-0,40
|-12,54
|Kaplamin
|3,44
|-0,29
|-4,44
|Kardemir (A)
|2,10
|3,45
|15,38
|Kardemir (B)
|2,14
|4,39
|16,94
|Kardemir (D)
|2,28
|3,17
|4,59
|Karel Elektronik
|5,41
|1,12
|29,74
|Karsan Otomotiv
|1,37
|0,74
|7,03
|Karsu Tekstil
|1,43
|4,38
|14,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,75
|1,35
|1,35
|Kartonsan
|378,00
|-1,05
|15,84
|Katmerciler Ekipman
|5,86
|1,38
|-0,17
|Kent Gıda
|119,60
|0,00
|0,50
|Kerevitaş Gıda
|1,71
|-1,16
|-5,00
|Kervansaray Yat. Holding
|0,30
|3,45
|-14,29
|Kiler GMYO
|1,92
|-1,54
|9,71
|Klimasan Klima
|5,52
|0,36
|39,39
|Koç Holding
|17,20
|0,70
|21,13
|Konfrut Gıda
|25,50
|-2,15
|6,78
|Konya Çimento
|186,80
|1,47
|4,94
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,44
|0,21
|-3,48
|Koza Altın
|50,25
|1,64
|-2,05
|Koza Madencilik
|5,86
|1,74
|-18,84
|Körfez GMYO
|1,20
|-0,83
|-1,64
|Kristal Kola
|1,01
|0,00
|-3,81
|Kron Telekomünikasyon
|8,95
|0,67
|2,87
|Kuştur Kuşadası Turizm
|16,02
|
|0,12
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,32
|-1,49
|16,81
|Kütahya Porselen
|4,35
|0,93
|-4,40
|Lider Faktoring
|2,26
|-1,74
|0,44
|Link Bilgisayar
|10,67
|2,40
|28,25
|Logo Yazılım
|32,48
|3,51
|19,68
|Lokman Hekim Sağlık
|4,87
|-3,37
|8,22
|Lüks Kadife
|5,41
|1,69
|11,55
|Makina Takım
|1,39
|-2,80
|-9,74
|Mardin Çimento
|3,53
|1,44
|8,28
|Marka Yatırım Holding
|0,67
|-2,90
|8,06
|Marmaris Altınyunus
|17,14
|-0,06
|-2,39
|Marshall
|24,32
|0,33
|-3,57
|Martı GMYO
|0,67
|0,00
|3,08
|Martı Otel
|0,59
|0,00
|1,72
|Mavi Giyim
|39,08
|-2,40
|21,29
|Mazhar Zorlu Holding
|3,47
|-1,14
|-8,92
|Mega Polietilen
|2,63
|2,33
|28,92
|Menderes Tekstil
|0,81
|-1,22
|12,50
|Mensa
|0,30
|-3,23
|114,29
|Merit Turizm
|6,02
|0,33
|0,50
|Merko Gıda
|0,75
|0,00
|-25,74
|Metal Gayrimenkul
|1,02
|8,51
|17,24
|Metemtur Otelcilik
|1,29
|-5,15
|22,86
|Metro Holding
|0,76
|0,00
|0,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,27
|-1,55
|15,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,47
|-2,00
|24,58
|Migros Ticaret
|15,65
|0,77
|5,03
|Milpa
|1,40
|-1,41
|-6,04
|Mistral GMYO
|1,42
|4,41
|-7,19
|MLP Sağlık
|12,61
|-2,63
|17,85
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,96
|2,13
|-12,73
|Mondi Tire Kutsan
|1,93
|0,00
|3,76
|Net Holding
|1,76
|0,00
|-10,20
|Netaş Telekom.
|7,20
|0,56
|11,46
|Niğbaş Niğde Beton
|4,95
|-6,60
|23,75
|Nuh Çimento
|7,11
|-0,14
|-8,14
|Nurol GMYO
|2,32
|2,20
|10,48
|Odaş Elektrik
|1,79
|-1,65
|27,13
|Olmuksan-IP
|4,54
|2,71
|34,72
|Orge Enerji Elektrik
|3,66
|1,67
|17,31
|Orma Orman Mahsulleri
|1,06
|0,95
|-11,67
|Osmanlı Menkul
|1,57
|0,00
|-8,72
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,20
|3,45
|11,11
|Otokar
|108,50
|0,46
|22,95
|Oyak Yat. Ort.
|1,21
|0,00
|-25,77
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,04
|-0,95
|1,96
|Özak GMYO
|2,29
|-1,72
|8,53
|Özbal Çelik Boru
|1,25
|-1,57
|-9,42
|Özderici GMYO
|1,06
|1,92
|-54,89
|Özerden Plastik
|3,07
|1,66
|22,80
|Panora GMYO
|4,38
|0,23
|4,53
|Park Elek.Madencilik
|2,52
|0,00
|4,56
|Parsan
|10,87
|2,84
|24,09
|Pegasus
|29,10
|0,62
|26,96
|Peker GMYO
|3,45
|-1,43
|-58,05
|Penguen Gıda
|1,80
|3,45
|66,67
|Pera GMYO
|0,59
|-3,28
|-23,38
|Pergamon Dış Ticaret
|9,35
|-1,99
|4,47
|Petkim
|5,66
|0,00
|12,30
|Petrokent Turizm
|65,00
|1,64
|-5,39
|Pınar Et ve Un
|5,84
|-0,17
|14,06
|Pınar Su
|1,30
|0,00
|4,00
|Pınar Süt
|6,83
|-0,73
|3,17
|Plastikkart
|3,03
|-9,55
|12,22
|Polisan Holding
|6,35
|-3,35
|1,60
|Politeknik Metal
|33,90
|-1,74
|-5,83
|Prizma Press Matbaacılık
|1,66
|-0,60
|7,10
|QNB Finans Fin. Kir.
|5,50
|6,38
|-19,12
|QNB Finansbank
|7,74
|2,93
|-14,10
|Ral Yatırım Holding
|3,40
|3,03
|84,78
|Ray Sigorta
|1,77
|1,72
|27,34
|Reysaş GMYO
|0,82
|-2,38
|18,84
|Reysaş Lojistik
|0,77
|-1,28
|4,05
|Rhea Girişim
|0,64
|0,00
|-3,03
|Rodrigo Tekstil
|2,62
|-1,87
|37,89
|Royal Halı
|1,30
|-2,99
|31,31
|RTA Laboratuvarları
|1,58
|-1,25
|-9,20
|Sabancı Holding
|8,98
|0,11
|19,41
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,25
|-1,32
|14,80
|Salix Yatırım Holding
|2,46
|-5,38
|-36,10
|Sanel Mühendislik
|2,46
|0,00
|12,84
|Sanifoam Sünger
|1,55
|-2,52
|24,00
|Sanko Pazarlama
|2,25
|0,00
|-2,60
|Saray Matbaacılık
|1,04
|-1,89
|4,00
|Sarkuysan
|3,41
|-0,87
|0,00
|Sasa Polyester
|8,40
|1,69
|2,56
|Say Reklamcılık
|0,93
|0,00
|-1,06
|Sekuro Plastik
|3,15
|-0,32
|6,42
|Selçuk Ecza Deposu
|3,29
|-1,50
|17,92
|Selçuk Gıda
|1,18
|0,00
|-11,28
|Senkron Güvenlik
|4,08
|1,49
|308,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,78
|-1,11
|-8,72
|Servet GMYO
|4,12
|1,23
|-12,34
|Seyitler Kimya
|3,58
|-0,56
|-7,01
|Silverline Endüstri
|1,37
|-1,44
|2,24
|Sinpaş GMYO
|0,39
|5,41
|5,41
|Soda Sanayii
|6,90
|-0,14
|-2,82
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,70
|-0,59
|6,35
|Söktaş
|1,16
|-1,69
|-8,66
|Sönmez Filament
|3,23
|-0,92
|3,53
|Sönmez Pamuklu
|3,28
|-1,20
|5,13
|Sumaş Suni Tahta
|6,75
|3,85
|-3,57
|Şeker Fin. Kir.
|2,76
|0,00
|-2,13
|Şekerbank
|1,19
|-1,65
|8,18
|Şişe Cam
|6,50
|2,52
|14,64
|Şok Marketler
|10,58
|3,73
|-1,58
|T. Halk Bankası
|7,27
|1,68
|3,56
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|24,24
|14,12
|-13,43
|T.S.K.B.
|0,84
|1,20
|3,70
|T.Tuborg
|9,48
|0,74
|0,53
|Taç Tarım Ürünleri
|3,71
|-5,60
|-26,68
|Tat Gıda
|4,34
|1,17
|13,61
|TAV Havalimanları
|26,92
|-4,06
|12,54
|Taze Kuru Gıda
|6,09
|0,33
|-10,44
|Tek-Art Turizm
|0,80
|-1,23
|-5,88
|Tekfen Holding
|23,98
|-0,50
|15,73
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,06
|-0,65
|3,03
|Temapol Polimer Plastik
|2,87
|-2,05
|-6,21
|TGS Dış Ticaret
|2,54
|-3,42
|8,09
|Tofaş Oto. Fab.
|18,61
|-0,85
|10,12
|Torunlar GMYO
|1,78
|4,71
|17,88
|Trabzon Liman
|8,95
|-0,22
|6,67
|Trabzonspor Sportif
|1,20
|0,84
|-22,08
|Trakya Cam
|3,68
|4,25
|21,45
|Trend GMYO
|1,36
|1,49
|7,09
|TSKB GMYO
|0,78
|-1,27
|-4,88
|Tuğçelik
|2,50
|2,88
|17,37
|Tukaş
|3,58
|-0,56
|115,66
|Turcas Petrol
|1,48
|-1,99
|4,96
|Turkcell
|14,89
|-0,53
|22,35
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,58
|0,22
|1,78
|Tüpraş
|144,10
|1,48
|23,48
|Türk Hava Yolları
|14,16
|2,61
|-12,10
|Türk Prysmian Kablo
|1,88
|-0,53
|6,82
|Türk Telekom
|5,42
|1,88
|38,97
|Türk Traktör
|34,22
|-4,47
|-1,95
|Türker Proje Gayrimenkul
|30,60
|-0,39
|-4,79
|Ufuk Yatırım
|1,15
|-0,86
|0,88
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,23
|-0,81
|7,89
|Ulusoy Elektrik
|15,90
|0,95
|-0,38
|Ulusoy Un Sanayi
|2,29
|-0,87
|10,10
|Umpaş Holding
|0,43
|0,00
|-21,82
|Uşak Seramik
|1,11
|-1,77
|0,00
|Utopya Turizm
|4,60
|-0,65
|12,20
|Uzertaş Boya
|1,10
|-1,79
|83,33
|Ülker Bisküvi
|18,90
|0,00
|28,83
|Ünye Çimento
|3,59
|1,41
|3,46
|Vakıf Fin. Kir.
|1,66
|-0,60
|-6,74
|Vakıf GMYO
|2,07
|-1,43
|4,02
|Vakıf Yat. Ort.
|1,19
|0,00
|-21,71
|Vakıflar Bankası
|4,80
|1,05
|23,08
|Vakko Tekstil
|2,93
|-1,01
|6,93
|Vanet Gıda
|1,57
|-3,09
|20,77
|Verusa Holding
|17,46
|-9,44
|5,18
|Verusaturk Girisim
|3,15
|-0,94
|-4,83
|Vestel
|6,36
|0,95
|14,59
|Vestel Beyaz Eşya
|15,11
|-3,57
|25,71
|Viking Kağıt
|1,11
|0,00
|0,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,53
|-1,92
|-11,05
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,99
|-0,50
|24,37
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,56
|0,39
|-8,24
|Yataş
|5,27
|-2,23
|17,90
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,93
|-2,11
|-1,06
|Yeni Gimat GMYO
|8,87
|0,11
|10,46
|Yeşil GMYO
|0,28
|3,70
|3,70
|Yeşil Yapı
|0,28
|3,70
|7,69
|Yeşil Yatırım Holding
|10,00
|0,00
|3,84
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.150,00
|
|-2,23
|Yonga Mobilya
|6,45
|-0,46
|-2,27
|Yünsa
|4,88
|-0,41
|11,93
|Zorlu Enerji
|1,45
|-0,68
|17,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:30 Kaynak: AA
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