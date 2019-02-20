Borsada Günlük İşlemler (2)

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 55.089,00 -2,31 20,02 İş Bankası (B) 3.953,00 -1,13 29,17 İş Bankası (C) 5,51 -1,08 21,63 İş Bankası (Kur.) 83.999,90 -1,18 72,83 İş Fin.Kir. 7,03 2,18 51,84 İş Girişim 2,36 9,77 15,69 İş GMYO 1,06 0,95 -1,85 İş Y. Men. Değ. 2,54 -0,39 23,30 İş Yat. Ort. 1,03 0,00 13,19 İşbir Holding 165,10 1,29 19,64 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,69 0,00 -17,86 İttifak Holding 3,22 1,26 3,87 İz Hayvancılık Tarım 3,77 3,86 -42,79 İzmir Demir Çelik 1,82 2,25 9,64 İzmir Fırça 2,11 5,50 1,93 İzocam 30,02 1,90 40,15 Jantsa Jant Sanayi 27,42 3,71 -1,37 Kafein Yazılım 7,40 1,23 6,32 Kapital Yat. Holding 2,59 19,35 -9,76 Kaplamin 3,60 1,98 0,00 Kardemir (A) 2,19 1,86 20,33 Kardemir (B) 2,19 1,86 19,67 Kardemir (D) 2,33 0,00 6,88 Karel Elektronik 6,04 -1,95 44,84 Karsan Otomotiv 1,45 1,40 13,28 Karsu Tekstil 1,51 -1,31 20,80 Karsusan Su Ürünleri San. 3,30 0,00 -10,81 Kartonsan 380,00 1,60 16,46 Katmerciler Ekipman 6,03 -0,50 2,73 Kent Gıda 125,90 2,03 5,80 Kerevitaş Gıda 1,73 1,17 -3,89 Kervansaray Yat. Holding 0,29 0,00 -17,14 Kiler GMYO 1,86 -0,53 6,29 Klimasan Klima 5,80 3,76 46,46 Koç Holding 17,70 2,25 24,65 Konfrut Gıda 25,12 0,16 5,19 Konya Çimento 188,40 -0,53 5,84 Kordsa Teknik Tekstil 10,11 3,48 3,37 Koza Altın 49,64 0,98 -3,24 Koza Madencilik 5,58 0,36 -22,71 Körfez GMYO 1,23 0,00 0,82 Kristal Kola 1,00 0,00 -4,76 Kron Telekomünikasyon 9,86 5,34 13,33 Kuştur Kuşadası Turizm 16,11 0,69 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,33 -0,75 17,70 Kütahya Porselen 4,45 0,00 -2,20 Lider Faktoring 2,27 0,00 0,89 Link Bilgisayar 10,59 -0,56 27,28 Logo Yazılım 37,48 0,48 38,10 Lokman Hekim Sağlık 5,11 2,61 13,56 Lüks Kadife 5,24 -2,42 8,04 Makina Takım 1,44 0,70 -6,49 Mardin Çimento 3,56 2,30 9,20 Marka Yatırım Holding 0,67 0,00 8,06 Marmaris Altınyunus 17,05 -0,23 -2,90 Marshall 24,82 1,06 -1,59 Martı GMYO 0,69 1,47 6,15 Martı Otel 0,59 -1,67 1,72 Mavi Giyim 39,66 1,12 23,09 Mazhar Zorlu Holding 3,55 -1,93 -6,82 Mega Polietilen 2,44 -1,21 19,61 Menderes Tekstil 0,79 -3,66 9,72 Mensa 0,29 0,00 107,14 Merit Turizm 7,00 0,00 16,86 Merko Gıda 0,77 0,00 -23,76 Metal Gayrimenkul 1,00 0,00 14,94 Metemtur Otelcilik 1,24 -3,13 18,10 Metro Holding 0,77 0,00 1,32 Metro Petrol ve Tesisleri 1,28 0,00 16,36 Metro Yatırım Ortaklığı 1,50 -2,60 27,12 Migros Ticaret 15,58 0,71 4,56 Milpa 1,40 0,72 -2,05 Mistral GMYO 1,39 0,72 -9,15 MLP Sağlık 12,40 -1,98 15,89 MMC San. ve Tic. Yat. 0,92 -1,08 -16,36 Mondi Tire Kutsan 2,44 7,96 31,18 Net Holding 1,78 1,14 -9,18 Netaş Telekom. 7,43 1,50 15,02 Niğbaş Niğde Beton 4,81 -5,50 20,25 Nuh Çimento 7,30 -0,14 -5,68 Nurol GMYO 2,16 0,00 2,86 Odaş Elektrik 1,85 -0,54 31,39 Olmuksan-IP 4,47 -1,11 32,64 Orge Enerji Elektrik 3,94 2,87 26,28 Orma Orman Mahsulleri 1,08 6,93 -10,00 Osmanlı Menkul 1,55 2,65 -9,88 Ostim Endüstriyel Yat 1,17 0,00 8,33 Otokar 115,50 1,23 30,88 Oyak Yat. Ort. 1,21 0,83 -25,77 Oylum Sınai Yatırımlar 1,04 -0,95 1,96 Özak GMYO 2,28 0,44 8,06 Özbal Çelik Boru 1,26 0,80 -8,70 Özderici GMYO 1,00 -3,85 -57,45 Özerden Plastik 2,93 2,45 17,20 Panora GMYO 4,36 0,46 4,06 Park Elek.Madencilik 2,63 0,38 9,13 Parsan 10,49 -0,10 19,75 Pegasus 28,40 2,38 23,91 Peker GMYO 3,59 2,57 -56,35 Penguen Gıda 1,68 -1,75 55,56 Pera GMYO 0,56 -1,75 -27,27 Pergamon Dış Ticaret 9,95 -1,97 11,17 Petkim 5,52 -1,78 9,52 Petrokent Turizm 66,70 0,68 -2,91 Pınar Et ve Un 5,80 0,00 13,28 Pınar Su 1,38 1,47 10,40 Pınar Süt 6,87 1,48 3,78 Plastikkart 2,90 0,69 7,41 Polisan Holding 6,57 0,92 5,12 Politeknik Metal 33,50 -1,70 -6,94 Prizma Press Matbaacılık 1,63 -1,21 5,16 QNB Finans Fin. Kir. 5,16 -0,58 -24,12 QNB Finansbank 7,69 0,92 -14,65 Ral Yatırım Holding 3,30 3,12 79,35 Ray Sigorta 2,49 19,71 79,14 Reysaş GMYO 0,82 -3,53 18,84 Reysaş Lojistik 0,78 0,00 5,41 Rhea Girişim 0,66 3,13 0,00 Rodrigo Tekstil 2,49 0,81 31,05 Royal Halı 1,31 0,77 32,32 RTA Laboratuvarları 1,58 0,64 -9,20 Sabancı Holding 8,97 -1,54 19,28 Safkar Ege Soğutmacılık 2,32 0,43 18,37 Salix Yatırım Holding 2,64 -2,22 -31,43 Sanel Mühendislik 2,23 -1,76 2,29 Sanifoam Sünger 1,52 0,66 21,60 Sanko Pazarlama 2,31 1,76 0,00 Saray Matbaacılık 1,04 -0,95 4,00 Sarkuysan 3,41 0,59 0,00 Sasa Polyester 8,19 0,12 0,00 Say Reklamcılık 0,95 -1,04 1,06 Sekuro Plastik 3,20 1,27 8,11 Selçuk Ecza Deposu 3,52 0,00 26,16 Selçuk Gıda 1,18 0,00 -11,28 Senkron Güvenlik 2,59 -19,81 159,00 Serve Film Prodüksiyon 1,73 -0,57 -11,28 Servet GMYO 4,96 5,08 5,53 Seyitler Kimya 3,53 -0,28 -8,31 Silverline Endüstri 1,26 -2,33 -5,97 Sinpaş GMYO 0,40 2,56 8,11 Soda Sanayii 7,30 2,96 2,82 Sodaş Sodyum Sanayii 6,80 -0,73 7,94 Söktaş 1,18 -0,84 -7,09 Sönmez Filament 3,33 0,00 6,73 Sönmez Pamuklu 3,31 -0,60 6,09 Sumaş Suni Tahta 6,97 1,01 -0,43 Şeker Fin. Kir. 2,78 0,72 -1,42 Şekerbank 1,20 0,84 9,09 Şişe Cam 6,45 1,10 13,76 Şok Marketler 10,27 0,98 -4,47 T. Halk Bankası 7,16 1,70 1,99 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,50 0,00 -19,64 T.S.K.B. 0,82 0,00 1,23 T.Tuborg 9,50 0,11 0,74 Taç Tarım Ürünleri 3,95 1,80 -21,94 Tat Gıda 3,97 1,02 3,93 TAV Havalimanları 27,48 1,10 14,88 Taze Kuru Gıda 5,90 -1,50 -13,24 Tek-Art Turizm 0,76 0,00 -10,59 Tekfen Holding 22,90 -1,63 10,52 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,96 0,34 -0,34 Temapol Polimer Plastik 2,92 -0,34 -4,58 TGS Dış Ticaret 2,60 -2,62 10,64 Tofaş Oto. Fab. 20,46 2,30 21,07 Torunlar GMYO 1,79 -0,56 18,54 Trabzon Liman 9,59 -2,04 14,30 Trabzonspor Sportif 1,03 -0,96 -25,15 Trakya Cam 3,91 3,44 29,04 Trend GMYO 1,38 0,00 8,66 TSKB GMYO 0,80 1,27 -2,44 Tuğçelik 2,26 0,44 6,10 Tukaş 3,75 3,02 125,90 Turcas Petrol 1,47 1,38 4,26 Turkcell 14,93 -0,07 22,68 Tümosan Motor ve Traktör 4,63 2,43 2,89 Tüpraş 140,70 0,14 20,57 Türk Hava Yolları 13,43 0,67 -16,64 Türk Prysmian Kablo 1,95 0,00 10,80 Türk Telekom 5,46 5,00 40,00 Türk Traktör 33,82 1,26 -3,09 Türker Proje Gayrimenkul 30,66 1,46 -4,60 Ufuk Yatırım 1,16 0,87 1,75 Ulaşlar Turizm Yat. 1,21 -0,82 6,14 Ulusoy Elektrik 15,94 0,13 -0,13 Ulusoy Un Sanayi 2,48 5,08 19,23 Umpaş Holding 0,45 2,27 -18,18 Uşak Seramik 1,22 8,93 9,91 Utopya Turizm 4,90 -2,78 19,51 Uzertaş Boya 1,09 -1,80 81,67 Ülker Bisküvi 19,01 3,54 29,58 Ünye Çimento 3,50 1,74 0,86 Vakıf Fin. Kir. 1,66 0,61 -6,74 Vakıf GMYO 2,18 0,00 9,55 Vakıf Yat. Ort. 1,17 -0,85 -23,03 Vakıflar Bankası 4,86 -0,82 24,62 Vakko Tekstil 3,18 0,95 16,06 Vanet Gıda 1,57 -0,63 20,77 Verusa Holding 18,61 1,09 12,11 Verusaturk Girisim 3,15 -0,32 -4,83 Vestel 6,55 2,83 18,02 Vestel Beyaz Eşya 15,47 0,00 28,70 Viking Kağıt 1,11 -0,89 0,91 Yapı Kredi Koray GMYO 1,54 -0,65 -10,47 Yapı ve Kredi Bank. 2,05 1,49 28,12 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,50 -3,10 -10,39 Yataş 5,47 -0,91 22,37 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,92 1,10 -2,13 Yeni Gimat GMYO 8,70 -0,57 8,34 Yeşil GMYO 0,27 -3,57 0,00 Yeşil Yapı 0,28 3,70 7,69 Yeşil Yatırım Holding 10,00 -0,40 3,84 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.200,00 -1,35 0,05 Yonga Mobilya 6,09 -0,16 -7,73 Yünsa 5,00 2,04 14,68 Zorlu Enerji 1,41 -2,08 14,63

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)