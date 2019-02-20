Borsada Günlük İşlemler (2)
12 dakika önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|55.089,00
|-2,31
|20,02
|İş Bankası (B)
|3.953,00
|-1,13
|29,17
|İş Bankası (C)
|5,51
|-1,08
|21,63
|İş Bankası (Kur.)
|83.999,90
|-1,18
|72,83
|İş Fin.Kir.
|7,03
|2,18
|51,84
|İş Girişim
|2,36
|9,77
|15,69
|İş GMYO
|1,06
|0,95
|-1,85
|İş Y. Men. Değ.
|2,54
|-0,39
|23,30
|İş Yat. Ort.
|1,03
|0,00
|13,19
|İşbir Holding
|165,10
|1,29
|19,64
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,69
|0,00
|-17,86
|İttifak Holding
|3,22
|1,26
|3,87
|İz Hayvancılık Tarım
|3,77
|3,86
|-42,79
|İzmir Demir Çelik
|1,82
|2,25
|9,64
|İzmir Fırça
|2,11
|5,50
|1,93
|İzocam
|30,02
|1,90
|40,15
|Jantsa Jant Sanayi
|27,42
|3,71
|-1,37
|Kafein Yazılım
|7,40
|1,23
|6,32
|Kapital Yat. Holding
|2,59
|19,35
|-9,76
|Kaplamin
|3,60
|1,98
|0,00
|Kardemir (A)
|2,19
|1,86
|20,33
|Kardemir (B)
|2,19
|1,86
|19,67
|Kardemir (D)
|2,33
|0,00
|6,88
|Karel Elektronik
|6,04
|-1,95
|44,84
|Karsan Otomotiv
|1,45
|1,40
|13,28
|Karsu Tekstil
|1,51
|-1,31
|20,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,30
|0,00
|-10,81
|Kartonsan
|380,00
|1,60
|16,46
|Katmerciler Ekipman
|6,03
|-0,50
|2,73
|Kent Gıda
|125,90
|2,03
|5,80
|Kerevitaş Gıda
|1,73
|1,17
|-3,89
|Kervansaray Yat. Holding
|0,29
|0,00
|-17,14
|Kiler GMYO
|1,86
|-0,53
|6,29
|Klimasan Klima
|5,80
|3,76
|46,46
|Koç Holding
|17,70
|2,25
|24,65
|Konfrut Gıda
|25,12
|0,16
|5,19
|Konya Çimento
|188,40
|-0,53
|5,84
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,11
|3,48
|3,37
|Koza Altın
|49,64
|0,98
|-3,24
|Koza Madencilik
|5,58
|0,36
|-22,71
|Körfez GMYO
|1,23
|0,00
|0,82
|Kristal Kola
|1,00
|0,00
|-4,76
|Kron Telekomünikasyon
|9,86
|5,34
|13,33
|Kuştur Kuşadası Turizm
|16,11
|
|0,69
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,33
|-0,75
|17,70
|Kütahya Porselen
|4,45
|0,00
|-2,20
|Lider Faktoring
|2,27
|0,00
|0,89
|Link Bilgisayar
|10,59
|-0,56
|27,28
|Logo Yazılım
|37,48
|0,48
|38,10
|Lokman Hekim Sağlık
|5,11
|2,61
|13,56
|Lüks Kadife
|5,24
|-2,42
|8,04
|Makina Takım
|1,44
|0,70
|-6,49
|Mardin Çimento
|3,56
|2,30
|9,20
|Marka Yatırım Holding
|0,67
|0,00
|8,06
|Marmaris Altınyunus
|17,05
|-0,23
|-2,90
|Marshall
|24,82
|1,06
|-1,59
|Martı GMYO
|0,69
|1,47
|6,15
|Martı Otel
|0,59
|-1,67
|1,72
|Mavi Giyim
|39,66
|1,12
|23,09
|Mazhar Zorlu Holding
|3,55
|-1,93
|-6,82
|Mega Polietilen
|2,44
|-1,21
|19,61
|Menderes Tekstil
|0,79
|-3,66
|9,72
|Mensa
|0,29
|0,00
|107,14
|Merit Turizm
|7,00
|0,00
|16,86
|Merko Gıda
|0,77
|0,00
|-23,76
|Metal Gayrimenkul
|1,00
|0,00
|14,94
|Metemtur Otelcilik
|1,24
|-3,13
|18,10
|Metro Holding
|0,77
|0,00
|1,32
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,28
|0,00
|16,36
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,50
|-2,60
|27,12
|Migros Ticaret
|15,58
|0,71
|4,56
|Milpa
|1,40
|0,72
|-2,05
|Mistral GMYO
|1,39
|0,72
|-9,15
|MLP Sağlık
|12,40
|-1,98
|15,89
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,92
|-1,08
|-16,36
|Mondi Tire Kutsan
|2,44
|7,96
|31,18
|Net Holding
|1,78
|1,14
|-9,18
|Netaş Telekom.
|7,43
|1,50
|15,02
|Niğbaş Niğde Beton
|4,81
|-5,50
|20,25
|Nuh Çimento
|7,30
|-0,14
|-5,68
|Nurol GMYO
|2,16
|0,00
|2,86
|Odaş Elektrik
|1,85
|-0,54
|31,39
|Olmuksan-IP
|4,47
|-1,11
|32,64
|Orge Enerji Elektrik
|3,94
|2,87
|26,28
|Orma Orman Mahsulleri
|1,08
|6,93
|-10,00
|Osmanlı Menkul
|1,55
|2,65
|-9,88
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,17
|0,00
|8,33
|Otokar
|115,50
|1,23
|30,88
|Oyak Yat. Ort.
|1,21
|0,83
|-25,77
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,04
|-0,95
|1,96
|Özak GMYO
|2,28
|0,44
|8,06
|Özbal Çelik Boru
|1,26
|0,80
|-8,70
|Özderici GMYO
|1,00
|-3,85
|-57,45
|Özerden Plastik
|2,93
|2,45
|17,20
|Panora GMYO
|4,36
|0,46
|4,06
|Park Elek.Madencilik
|2,63
|0,38
|9,13
|Parsan
|10,49
|-0,10
|19,75
|Pegasus
|28,40
|2,38
|23,91
|Peker GMYO
|3,59
|2,57
|-56,35
|Penguen Gıda
|1,68
|-1,75
|55,56
|Pera GMYO
|0,56
|-1,75
|-27,27
|Pergamon Dış Ticaret
|9,95
|-1,97
|11,17
|Petkim
|5,52
|-1,78
|9,52
|Petrokent Turizm
|66,70
|0,68
|-2,91
|Pınar Et ve Un
|5,80
|0,00
|13,28
|Pınar Su
|1,38
|1,47
|10,40
|Pınar Süt
|6,87
|1,48
|3,78
|Plastikkart
|2,90
|0,69
|7,41
|Polisan Holding
|6,57
|0,92
|5,12
|Politeknik Metal
|33,50
|-1,70
|-6,94
|Prizma Press Matbaacılık
|1,63
|-1,21
|5,16
|QNB Finans Fin. Kir.
|5,16
|-0,58
|-24,12
|QNB Finansbank
|7,69
|0,92
|-14,65
|Ral Yatırım Holding
|3,30
|3,12
|79,35
|Ray Sigorta
|2,49
|19,71
|79,14
|Reysaş GMYO
|0,82
|-3,53
|18,84
|Reysaş Lojistik
|0,78
|0,00
|5,41
|Rhea Girişim
|0,66
|3,13
|0,00
|Rodrigo Tekstil
|2,49
|0,81
|31,05
|Royal Halı
|1,31
|0,77
|32,32
|RTA Laboratuvarları
|1,58
|0,64
|-9,20
|Sabancı Holding
|8,97
|-1,54
|19,28
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,32
|0,43
|18,37
|Salix Yatırım Holding
|2,64
|-2,22
|-31,43
|Sanel Mühendislik
|2,23
|-1,76
|2,29
|Sanifoam Sünger
|1,52
|0,66
|21,60
|Sanko Pazarlama
|2,31
|1,76
|0,00
|Saray Matbaacılık
|1,04
|-0,95
|4,00
|Sarkuysan
|3,41
|0,59
|0,00
|Sasa Polyester
|8,19
|0,12
|0,00
|Say Reklamcılık
|0,95
|-1,04
|1,06
|Sekuro Plastik
|3,20
|1,27
|8,11
|Selçuk Ecza Deposu
|3,52
|0,00
|26,16
|Selçuk Gıda
|1,18
|0,00
|-11,28
|Senkron Güvenlik
|2,59
|-19,81
|159,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,73
|-0,57
|-11,28
|Servet GMYO
|4,96
|5,08
|5,53
|Seyitler Kimya
|3,53
|-0,28
|-8,31
|Silverline Endüstri
|1,26
|-2,33
|-5,97
|Sinpaş GMYO
|0,40
|2,56
|8,11
|Soda Sanayii
|7,30
|2,96
|2,82
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,80
|-0,73
|7,94
|Söktaş
|1,18
|-0,84
|-7,09
|Sönmez Filament
|3,33
|0,00
|6,73
|Sönmez Pamuklu
|3,31
|-0,60
|6,09
|Sumaş Suni Tahta
|6,97
|1,01
|-0,43
|Şeker Fin. Kir.
|2,78
|0,72
|-1,42
|Şekerbank
|1,20
|0,84
|9,09
|Şişe Cam
|6,45
|1,10
|13,76
|Şok Marketler
|10,27
|0,98
|-4,47
|T. Halk Bankası
|7,16
|1,70
|1,99
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,50
|0,00
|-19,64
|T.S.K.B.
|0,82
|0,00
|1,23
|T.Tuborg
|9,50
|0,11
|0,74
|Taç Tarım Ürünleri
|3,95
|1,80
|-21,94
|Tat Gıda
|3,97
|1,02
|3,93
|TAV Havalimanları
|27,48
|1,10
|14,88
|Taze Kuru Gıda
|5,90
|-1,50
|-13,24
|Tek-Art Turizm
|0,76
|0,00
|-10,59
|Tekfen Holding
|22,90
|-1,63
|10,52
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,96
|0,34
|-0,34
|Temapol Polimer Plastik
|2,92
|-0,34
|-4,58
|TGS Dış Ticaret
|2,60
|-2,62
|10,64
|Tofaş Oto. Fab.
|20,46
|2,30
|21,07
|Torunlar GMYO
|1,79
|-0,56
|18,54
|Trabzon Liman
|9,59
|-2,04
|14,30
|Trabzonspor Sportif
|1,03
|-0,96
|-25,15
|Trakya Cam
|3,91
|3,44
|29,04
|Trend GMYO
|1,38
|0,00
|8,66
|TSKB GMYO
|0,80
|1,27
|-2,44
|Tuğçelik
|2,26
|0,44
|6,10
|Tukaş
|3,75
|3,02
|125,90
|Turcas Petrol
|1,47
|1,38
|4,26
|Turkcell
|14,93
|-0,07
|22,68
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,63
|2,43
|2,89
|Tüpraş
|140,70
|0,14
|20,57
|Türk Hava Yolları
|13,43
|0,67
|-16,64
|Türk Prysmian Kablo
|1,95
|0,00
|10,80
|Türk Telekom
|5,46
|5,00
|40,00
|Türk Traktör
|33,82
|1,26
|-3,09
|Türker Proje Gayrimenkul
|30,66
|1,46
|-4,60
|Ufuk Yatırım
|1,16
|0,87
|1,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,21
|-0,82
|6,14
|Ulusoy Elektrik
|15,94
|0,13
|-0,13
|Ulusoy Un Sanayi
|2,48
|5,08
|19,23
|Umpaş Holding
|0,45
|2,27
|-18,18
|Uşak Seramik
|1,22
|8,93
|9,91
|Utopya Turizm
|4,90
|-2,78
|19,51
|Uzertaş Boya
|1,09
|-1,80
|81,67
|Ülker Bisküvi
|19,01
|3,54
|29,58
|Ünye Çimento
|3,50
|1,74
|0,86
|Vakıf Fin. Kir.
|1,66
|0,61
|-6,74
|Vakıf GMYO
|2,18
|0,00
|9,55
|Vakıf Yat. Ort.
|1,17
|-0,85
|-23,03
|Vakıflar Bankası
|4,86
|-0,82
|24,62
|Vakko Tekstil
|3,18
|0,95
|16,06
|Vanet Gıda
|1,57
|-0,63
|20,77
|Verusa Holding
|18,61
|1,09
|12,11
|Verusaturk Girisim
|3,15
|-0,32
|-4,83
|Vestel
|6,55
|2,83
|18,02
|Vestel Beyaz Eşya
|15,47
|0,00
|28,70
|Viking Kağıt
|1,11
|-0,89
|0,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,54
|-0,65
|-10,47
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,05
|1,49
|28,12
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,50
|-3,10
|-10,39
|Yataş
|5,47
|-0,91
|22,37
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,92
|1,10
|-2,13
|Yeni Gimat GMYO
|8,70
|-0,57
|8,34
|Yeşil GMYO
|0,27
|-3,57
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,28
|3,70
|7,69
|Yeşil Yatırım Holding
|10,00
|-0,40
|3,84
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.200,00
|-1,35
|0,05
|Yonga Mobilya
|6,09
|-0,16
|-7,73
|Yünsa
|5,00
|2,04
|14,68
|Zorlu Enerji
|1,41
|-2,08
|14,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:08 Kaynak: AA
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