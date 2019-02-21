Borsada Günlük İşlemler (2)
37 dakika önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|55.089,00
|
|20,02
|İş Bankası (B)
|3.903,00
|-1,26
|27,54
|İş Bankası (C)
|5,58
|1,27
|23,18
|İş Bankası (Kur.)
|80.000,00
|-4,76
|64,60
|İş Fin.Kir.
|7,11
|1,14
|53,56
|İş Girişim
|2,33
|-1,27
|14,22
|İş GMYO
|1,06
|0,00
|-1,85
|İş Y. Men. Değ.
|2,55
|0,39
|23,79
|İş Yat. Ort.
|1,00
|-2,91
|9,89
|İşbir Holding
|168,40
|2,00
|22,03
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,69
|0,00
|-17,86
|İttifak Holding
|3,28
|1,86
|5,81
|İz Hayvancılık Tarım
|3,84
|1,86
|-41,73
|İzmir Demir Çelik
|1,83
|0,55
|10,24
|İzmir Fırça
|2,07
|-1,90
|0,00
|İzocam
|29,50
|-1,73
|37,72
|Jantsa Jant Sanayi
|28,00
|2,12
|0,72
|Kafein Yazılım
|7,52
|1,62
|8,05
|Kapital Yat. Holding
|2,52
|-2,70
|-12,20
|Kaplamin
|3,58
|-0,56
|-0,56
|Kardemir (A)
|2,27
|3,65
|24,73
|Kardemir (B)
|2,26
|3,20
|23,50
|Kardemir (D)
|2,42
|3,86
|11,01
|Karel Elektronik
|6,09
|0,83
|46,04
|Karsan Otomotiv
|1,48
|2,07
|15,62
|Karsu Tekstil
|1,46
|-3,31
|16,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,38
|2,42
|-8,65
|Kartonsan
|387,90
|2,08
|18,88
|Katmerciler Ekipman
|6,04
|0,17
|2,90
|Kent Gıda
|125,30
|-0,48
|5,29
|Kerevitaş Gıda
|1,72
|-0,58
|-4,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,29
|0,00
|-17,14
|Kiler GMYO
|1,89
|1,61
|8,00
|Klimasan Klima
|5,93
|2,24
|49,75
|Koç Holding
|17,62
|-0,45
|24,08
|Konfrut Gıda
|24,94
|-0,72
|4,44
|Konya Çimento
|187,10
|-0,69
|5,11
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,54
|4,25
|7,77
|Koza Altın
|49,76
|0,24
|-3,00
|Koza Madencilik
|5,61
|0,54
|-22,30
|Körfez GMYO
|1,23
|0,00
|0,82
|Kristal Kola
|1,01
|1,00
|-3,81
|Kron Telekomünikasyon
|10,33
|4,77
|18,74
|Kuştur Kuşadası Turizm
|16,15
|0,25
|0,94
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,34
|0,75
|18,58
|Kütahya Porselen
|4,50
|1,12
|-1,10
|Lider Faktoring
|2,35
|3,52
|4,44
|Link Bilgisayar
|10,66
|0,66
|28,13
|Logo Yazılım
|37,72
|0,64
|38,98
|Lokman Hekim Sağlık
|5,30
|3,72
|17,78
|Lüks Kadife
|5,00
|-4,58
|3,09
|Makina Takım
|1,43
|-0,69
|-7,14
|Mardin Çimento
|3,50
|-1,69
|7,36
|Marka Yatırım Holding
|0,67
|0,00
|8,06
|Marmaris Altınyunus
|17,03
|-0,12
|-3,02
|Marshall
|24,98
|0,64
|-0,95
|Martı GMYO
|0,70
|1,45
|7,69
|Martı Otel
|0,60
|1,69
|3,45
|Mavi Giyim
|40,06
|1,01
|24,33
|Mazhar Zorlu Holding
|3,65
|2,82
|-4,20
|Mega Polietilen
|2,42
|-0,82
|18,63
|Menderes Tekstil
|0,78
|-1,27
|8,33
|Mensa
|0,28
|-3,45
|100,00
|Merit Turizm
|7,00
|0,00
|16,86
|Merko Gıda
|0,78
|1,30
|-22,77
|Metal Gayrimenkul
|1,05
|5,00
|20,69
|Metemtur Otelcilik
|1,21
|-2,42
|15,24
|Metro Holding
|0,77
|0,00
|1,32
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,29
|0,78
|17,27
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,52
|1,33
|28,81
|Migros Ticaret
|15,60
|0,13
|4,70
|Milpa
|1,41
|0,71
|-1,35
|Mistral GMYO
|1,36
|-2,16
|-11,11
|MLP Sağlık
|12,50
|0,81
|16,82
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,90
|-2,17
|-18,18
|Mondi Tire Kutsan
|2,47
|1,23
|32,80
|Net Holding
|1,76
|-1,12
|-10,20
|Netaş Telekom.
|7,60
|2,29
|17,65
|Niğbaş Niğde Beton
|4,88
|1,46
|22,00
|Nuh Çimento
|7,35
|0,68
|-5,04
|Nurol GMYO
|2,18
|0,93
|3,81
|Odaş Elektrik
|1,87
|1,08
|32,81
|Olmuksan-IP
|4,42
|-1,12
|31,16
|Orge Enerji Elektrik
|4,00
|1,52
|28,21
|Orma Orman Mahsulleri
|1,09
|0,93
|-9,17
|Osmanlı Menkul
|1,57
|1,29
|-8,72
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,18
|0,85
|9,26
|Otokar
|117,00
|1,30
|32,58
|Oyak Yat. Ort.
|1,20
|-0,83
|-26,38
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,04
|0,00
|1,96
|Özak GMYO
|2,26
|-0,88
|7,11
|Özbal Çelik Boru
|1,24
|-1,59
|-10,14
|Özderici GMYO
|1,00
|0,00
|-57,45
|Özerden Plastik
|2,90
|-1,02
|16,00
|Panora GMYO
|4,32
|-0,92
|3,10
|Park Elek.Madencilik
|2,72
|3,42
|12,86
|Parsan
|10,69
|1,91
|22,03
|Pegasus
|28,82
|1,48
|25,74
|Peker GMYO
|3,72
|3,62
|-54,77
|Penguen Gıda
|1,67
|-0,60
|54,63
|Pera GMYO
|0,58
|3,57
|-24,68
|Pergamon Dış Ticaret
|10,08
|1,31
|12,63
|Petkim
|5,50
|-0,36
|9,13
|Petrokent Turizm
|66,75
|0,07
|-2,84
|Pınar Et ve Un
|5,80
|0,00
|13,28
|Pınar Su
|1,37
|-0,72
|9,60
|Pınar Süt
|6,93
|0,87
|4,68
|Plastikkart
|2,86
|-1,38
|5,93
|Polisan Holding
|6,63
|0,91
|6,08
|Politeknik Metal
|33,80
|0,90
|-6,11
|Prizma Press Matbaacılık
|1,63
|0,00
|5,16
|QNB Finans Fin. Kir.
|5,38
|4,26
|-20,88
|QNB Finansbank
|7,61
|-1,04
|-15,54
|Ral Yatırım Holding
|3,34
|1,21
|81,52
|Ray Sigorta
|2,98
|19,68
|114,39
|Reysaş GMYO
|0,86
|4,88
|24,64
|Reysaş Lojistik
|0,79
|1,28
|6,76
|Rhea Girişim
|0,68
|3,03
|3,03
|Rodrigo Tekstil
|2,50
|0,40
|31,58
|Royal Halı
|1,30
|-0,76
|31,31
|RTA Laboratuvarları
|1,57
|-0,63
|-9,77
|Sabancı Holding
|9,01
|0,45
|19,81
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,40
|3,45
|22,45
|Salix Yatırım Holding
|2,63
|-0,38
|-31,69
|Sanel Mühendislik
|2,25
|0,90
|3,21
|Sanifoam Sünger
|1,53
|0,66
|22,40
|Sanko Pazarlama
|2,32
|0,43
|0,43
|Saray Matbaacılık
|1,04
|0,00
|4,00
|Sarkuysan
|3,42
|0,29
|0,29
|Sasa Polyester
|8,26
|0,85
|0,85
|Say Reklamcılık
|0,94
|-1,05
|0,00
|Sekuro Plastik
|3,29
|2,81
|11,15
|Selçuk Ecza Deposu
|3,46
|-1,70
|24,01
|Selçuk Gıda
|1,18
|0,00
|-11,28
|Senkron Güvenlik
|2,45
|-5,41
|145,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,07
|19,65
|6,15
|Servet GMYO
|5,01
|1,01
|6,60
|Seyitler Kimya
|3,47
|-1,70
|-9,87
|Silverline Endüstri
|1,28
|1,59
|-4,48
|Sinpaş GMYO
|0,40
|0,00
|8,11
|Soda Sanayii
|7,31
|0,14
|2,96
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,69
|-1,62
|6,19
|Söktaş
|1,18
|0,00
|-7,09
|Sönmez Filament
|3,51
|5,41
|12,50
|Sönmez Pamuklu
|3,38
|2,11
|8,33
|Sumaş Suni Tahta
|6,95
|-0,29
|-0,71
|Şeker Fin. Kir.
|2,79
|0,36
|-1,06
|Şekerbank
|1,20
|0,00
|9,09
|Şişe Cam
|6,52
|1,09
|14,99
|Şok Marketler
|10,37
|0,97
|-3,53
|T. Halk Bankası
|7,15
|-0,14
|1,85
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,56
|0,27
|-19,43
|T.S.K.B.
|0,84
|2,44
|3,70
|T.Tuborg
|9,57
|0,74
|1,48
|Taç Tarım Ürünleri
|4,02
|1,77
|-20,55
|Tat Gıda
|4,02
|1,26
|5,24
|TAV Havalimanları
|27,78
|1,09
|16,14
|Taze Kuru Gıda
|5,89
|-0,17
|-13,38
|Tek-Art Turizm
|0,78
|2,63
|-8,24
|Tekfen Holding
|23,74
|3,67
|14,58
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,97
|0,34
|0,00
|Temapol Polimer Plastik
|2,94
|0,68
|-3,92
|TGS Dış Ticaret
|2,62
|0,77
|11,49
|Tofaş Oto. Fab.
|20,18
|-1,37
|19,41
|Torunlar GMYO
|1,79
|0,00
|18,54
|Trabzon Liman
|9,82
|2,40
|17,04
|Trabzonspor Sportif
|1,02
|-0,97
|-25,88
|Trakya Cam
|3,85
|-1,53
|27,06
|Trend GMYO
|1,37
|-0,72
|7,87
|TSKB GMYO
|0,81
|1,25
|-1,22
|Tuğçelik
|2,26
|0,00
|6,10
|Tukaş
|3,68
|-1,87
|121,69
|Turcas Petrol
|1,55
|5,44
|9,93
|Turkcell
|13,93
|-6,70
|14,46
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,83
|4,32
|7,33
|Tüpraş
|144,40
|2,63
|23,74
|Türk Hava Yolları
|13,64
|1,56
|-15,33
|Türk Prysmian Kablo
|1,99
|2,05
|13,07
|Türk Telekom
|5,23
|-4,21
|34,10
|Türk Traktör
|34,00
|0,53
|-2,58
|Türker Proje Gayrimenkul
|30,58
|-0,26
|-4,85
|Ufuk Yatırım
|1,16
|0,00
|1,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,22
|0,83
|7,02
|Ulusoy Elektrik
|16,40
|2,89
|2,76
|Ulusoy Un Sanayi
|2,50
|0,81
|20,19
|Umpaş Holding
|0,45
|0,00
|-18,18
|Uşak Seramik
|1,19
|-2,46
|7,21
|Utopya Turizm
|4,91
|0,20
|19,76
|Uzertaş Boya
|1,09
|0,00
|81,67
|Ülker Bisküvi
|19,21
|1,05
|30,95
|Ünye Çimento
|3,53
|0,86
|1,73
|Vakıf Fin. Kir.
|1,66
|0,00
|-6,74
|Vakıf GMYO
|2,13
|-2,29
|7,04
|Vakıf Yat. Ort.
|1,17
|0,00
|-23,03
|Vakıflar Bankası
|4,95
|1,85
|26,92
|Vakko Tekstil
|3,18
|0,00
|16,06
|Vanet Gıda
|1,57
|0,00
|20,77
|Verusa Holding
|18,58
|-0,16
|11,93
|Verusaturk Girisim
|3,14
|-0,32
|-5,14
|Vestel
|6,76
|3,21
|21,80
|Vestel Beyaz Eşya
|15,51
|0,26
|29,03
|Viking Kağıt
|1,10
|-0,90
|0,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,55
|0,65
|-9,88
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,08
|1,46
|30,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,51
|0,40
|-10,04
|Yataş
|5,60
|2,38
|25,28
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,91
|-1,09
|-3,19
|Yeni Gimat GMYO
|8,71
|0,11
|8,47
|Yeşil GMYO
|0,28
|3,70
|3,70
|Yeşil Yapı
|0,28
|0,00
|7,69
|Yeşil Yatırım Holding
|10,05
|0,50
|4,36
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.250,00
|2,27
|2,32
|Yonga Mobilya
|6,02
|-1,15
|-8,79
|Yünsa
|4,99
|-0,20
|14,45
|Zorlu Enerji
|1,41
|0,00
|14,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:20 Kaynak: AA
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