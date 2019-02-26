Borsada Günlük İşlemler (2)

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 55.089,00 20,02 İş Bankası (B) 3.786,00 -1,66 23,72 İş Bankası (C) 5,74 2,14 26,71 İş Bankası (Kur.) 79.000,00 62,54 İş Fin.Kir. 7,46 2,47 61,12 İş Girişim 2,29 1,78 12,25 İş GMYO 1,07 0,00 -0,93 İş Y. Men. Değ. 2,42 0,00 17,48 İş Yat. Ort. 1,02 -0,97 12,09 İşbir Holding 174,40 3,26 26,38 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,60 -16,67 -28,57 İttifak Holding 3,80 2,70 22,58 İz Hayvancılık Tarım 3,61 -2,17 -45,22 İzmir Demir Çelik 1,89 0,53 13,86 İzmir Fırça 2,06 0,00 -0,48 İzocam 24,24 -20,00 13,17 Jantsa Jant Sanayi 27,78 -0,29 -0,07 Kafein Yazılım 7,72 0,39 10,92 Kapital Yat. Holding 2,40 -0,83 -16,38 Kaplamin 3,66 -3,17 1,67 Kardemir (A) 2,50 3,31 37,36 Kardemir (B) 2,50 3,31 36,61 Kardemir (D) 2,69 5,49 23,39 Karel Elektronik 6,50 -0,91 55,88 Karsan Otomotiv 1,56 -0,64 21,88 Karsu Tekstil 1,34 0,00 7,20 Karsusan Su Ürünleri San. 3,42 -1,44 -7,57 Kartonsan 400,90 1,49 22,86 Katmerciler Ekipman 6,39 0,95 8,86 Kent Gıda 132,00 5,01 10,92 Kerevitaş Gıda 1,75 0,57 -2,78 Kervansaray Yat. Holding 0,29 -3,33 -17,14 Kiler GMYO 1,97 0,00 12,57 Klimasan Klima 6,20 3,33 56,57 Koç Holding 18,67 0,92 31,48 Konfrut Gıda 25,64 2,15 7,37 Konya Çimento 193,00 -0,21 8,43 Kordsa Teknik Tekstil 10,90 4,41 11,45 Koza Altın 50,45 1,43 -1,66 Koza Madencilik 5,93 4,40 -17,87 Körfez GMYO 1,25 1,63 2,46 Kristal Kola 1,03 -0,96 -1,90 Kron Telekomünikasyon 10,72 -1,65 23,22 Kuştur Kuşadası Turizm 16,14 -0,06 0,88 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,46 2,10 29,20 Kütahya Porselen 4,54 -0,87 -0,22 Lider Faktoring 2,44 2,52 8,44 Link Bilgisayar 11,48 2,68 37,98 Logo Yazılım 38,66 0,94 42,45 Lokman Hekim Sağlık 5,49 3,20 22,00 Lüks Kadife 4,96 -0,80 2,27 Makina Takım 1,47 1,38 -4,55 Mardin Çimento 3,51 -0,57 7,67 Marka Yatırım Holding 0,66 0,00 6,45 Marmaris Altınyunus 17,45 0,35 -0,63 Marshall 25,10 -0,79 -0,48 Martı GMYO 0,72 2,86 10,77 Martı Otel 0,64 4,92 10,34 Mavi Giyim 43,06 3,96 33,64 Mazhar Zorlu Holding 3,55 -2,47 -6,82 Mega Polietilen 2,70 3,45 32,35 Menderes Tekstil 0,79 3,95 9,72 Mensa 0,28 0,00 100,00 Merit Turizm 7,10 -2,07 18,53 Merko Gıda 0,80 -2,44 -20,79 Metal Gayrimenkul 1,00 -1,96 14,94 Metemtur Otelcilik 1,22 0,83 16,19 Metro Holding 0,78 0,00 2,63 Metro Petrol ve Tesisleri 1,31 -0,76 19,09 Metro Yatırım Ortaklığı 1,49 -3,25 26,27 Migros Ticaret 15,96 -0,56 7,11 Milpa 1,39 -0,71 -2,75 Mistral GMYO 1,37 1,48 -10,46 MLP Sağlık 12,62 -2,32 17,94 MMC San. ve Tic. Yat. 0,91 -2,15 -17,27 Mondi Tire Kutsan 2,60 0,00 39,78 Net Holding 1,87 0,54 -4,59 Netaş Telekom. 8,34 -0,60 29,10 Niğbaş Niğde Beton 4,73 -4,44 18,25 Nuh Çimento 7,39 0,00 -4,52 Nurol GMYO 2,24 -0,88 6,67 Odaş Elektrik 1,86 0,00 32,10 Olmuksan-IP 4,30 -1,83 27,60 Orge Enerji Elektrik 3,91 -3,22 25,32 Orma Orman Mahsulleri 1,03 -0,96 -14,17 Osmanlı Menkul 1,60 0,63 -6,98 Ostim Endüstriyel Yat 1,20 2,56 11,11 Otokar 119,00 1,02 34,84 Oyak Yat. Ort. 1,24 -0,80 -23,93 Oylum Sınai Yatırımlar 1,05 0,00 2,94 Özak GMYO 2,33 0,43 10,43 Özbal Çelik Boru 1,29 0,78 -6,52 Özderici GMYO 0,99 -1,98 -57,87 Özerden Plastik 2,90 -0,34 16,00 Panora GMYO 4,49 0,90 7,16 Park Elek.Madencilik 2,75 -0,72 14,11 Parsan 10,58 0,19 20,78 Pegasus 30,00 1,08 30,89 Peker GMYO 3,97 -4,11 -51,73 Penguen Gıda 1,76 2,92 62,96 Pera GMYO 0,56 -1,75 -27,27 Pergamon Dış Ticaret 10,33 1,87 15,42 Petkim 5,52 0,00 9,52 Petrokent Turizm 65,50 -1,50 -4,66 Pınar Et ve Un 5,97 0,51 16,60 Pınar Su 1,36 0,00 8,80 Pınar Süt 7,06 -1,40 6,65 Plastikkart 2,87 -1,03 6,30 Polisan Holding 6,62 -2,93 5,92 Politeknik Metal 33,66 -0,06 -6,50 Prizma Press Matbaacılık 1,65 -0,60 6,45 QNB Finans Fin. Kir. 5,99 10,93 -11,91 QNB Finansbank 7,76 0,65 -13,87 Ral Yatırım Holding 3,24 -3,28 76,09 Ray Sigorta 3,00 4,17 115,83 Reysaş GMYO 0,84 1,20 21,74 Reysaş Lojistik 0,79 -1,25 6,76 Rhea Girişim 0,66 -1,49 0,00 Rodrigo Tekstil 2,17 -2,25 14,21 Royal Halı 1,29 -0,77 30,30 RTA Laboratuvarları 1,61 2,55 -7,47 Sabancı Holding 9,20 -0,33 22,34 Safkar Ege Soğutmacılık 2,29 -3,38 16,84 Salix Yatırım Holding 2,78 -0,71 -27,79 Sanel Mühendislik 2,13 0,95 -2,29 Sanifoam Sünger 1,55 0,00 24,00 Sanko Pazarlama 2,30 0,00 -0,43 Saray Matbaacılık 1,03 -1,90 3,00 Sarkuysan 3,43 0,00 0,59 Sasa Polyester 8,69 0,12 6,11 Say Reklamcılık 0,93 0,00 -1,06 Sekuro Plastik 3,54 -0,84 19,59 Selçuk Ecza Deposu 3,72 4,49 33,33 Selçuk Gıda 1,18 1,72 -11,28 Senkron Güvenlik 2,34 -4,49 134,00 Serve Film Prodüksiyon 2,15 0,47 10,26 Servet GMYO 5,12 0,99 8,94 Seyitler Kimya 3,49 -0,57 -9,35 Silverline Endüstri 1,29 -1,53 -3,73 Sinpaş GMYO 0,38 -2,56 2,70 Soda Sanayii 7,55 0,67 6,34 Sodaş Sodyum Sanayii 6,80 0,00 7,94 Söktaş 1,18 -0,84 -7,09 Sönmez Filament 3,45 -3,36 10,58 Sönmez Pamuklu 3,35 -1,47 7,37 Sumaş Suni Tahta 7,15 3,62 2,14 Şeker Fin. Kir. 2,98 1,36 5,67 Şekerbank 1,23 0,00 11,82 Şişe Cam 6,93 0,87 22,22 Şok Marketler 10,44 0,38 -2,88 T. Halk Bankası 7,49 1,08 6,70 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,78 0,68 -15,07 T.S.K.B. 0,85 0,00 4,94 T.Tuborg 9,30 -1,06 -1,38 Taç Tarım Ürünleri 3,83 -1,79 -24,31 Tat Gıda 4,30 1,90 12,57 TAV Havalimanları 27,80 -2,52 16,22 Taze Kuru Gıda 6,13 1,66 -9,85 Tek-Art Turizm 0,78 0,00 -8,24 Tekfen Holding 25,28 0,72 22,01 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,12 2,30 5,05 Temapol Polimer Plastik 2,99 1,70 -2,29 TGS Dış Ticaret 2,61 0,38 11,06 Tofaş Oto. Fab. 21,48 -0,09 27,10 Torunlar GMYO 1,89 0,00 25,17 Trabzon Liman 9,99 -1,09 19,07 Trabzonspor Sportif 1,01 0,00 -26,60 Trakya Cam 3,94 0,77 30,03 Trend GMYO 1,38 -0,72 8,66 TSKB GMYO 0,81 0,00 -1,22 Tuğçelik 2,33 -0,43 9,39 Tukaş 4,15 1,97 150,00 Turcas Petrol 1,58 0,64 12,06 Turkcell 14,15 -0,77 16,27 Tümosan Motor ve Traktör 4,83 -2,23 7,33 Tüpraş 146,90 2,16 25,88 Türk Hava Yolları 14,39 2,57 -10,68 Türk Prysmian Kablo 2,17 1,88 23,30 Türk Telekom 5,30 0,19 35,90 Türk Traktör 35,12 -0,79 0,63 Türker Proje Gayrimenkul 30,32 -0,52 -5,66 Ufuk Yatırım 1,15 0,00 0,88 Ulaşlar Turizm Yat. 1,63 6,54 42,98 Ulusoy Elektrik 16,99 0,12 6,45 Ulusoy Un Sanayi 2,68 4,69 28,85 Umpaş Holding 0,45 0,00 -18,18 Uşak Seramik 1,16 0,00 4,50 Utopya Turizm 4,86 0,00 18,54 Uzertaş Boya 1,00 -0,99 66,67 Ülker Bisküvi 19,83 0,30 35,17 Ünye Çimento 3,56 0,85 2,59 Vakıf Fin. Kir. 1,71 0,00 -3,93 Vakıf GMYO 2,11 -3,65 6,03 Vakıf Yat. Ort. 1,16 -0,85 -23,68 Vakıflar Bankası 5,06 0,20 29,74 Vakko Tekstil 3,28 -0,91 19,71 Vanet Gıda 1,57 0,00 20,77 Verusa Holding 18,55 -1,01 11,75 Verusaturk Girisim 3,24 2,86 -2,11 Vestel 8,99 6,39 61,98 Vestel Beyaz Eşya 16,91 -0,82 40,68 Viking Kağıt 1,11 0,00 0,91 Yapı Kredi Koray GMYO 1,56 -1,89 -9,30 Yapı ve Kredi Bank. 2,11 0,00 31,87 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,55 -1,92 -8,60 Yataş 5,80 1,05 29,75 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,97 6,59 3,19 Yeni Gimat GMYO 8,79 0,46 9,46 Yeşil GMYO 0,28 -3,45 3,70 Yeşil Yapı 0,29 3,57 11,54 Yeşil Yatırım Holding 10,24 1,39 6,33 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.210,00 0,00 0,50 Yonga Mobilya 6,51 1,72 -1,36 Yünsa 5,58 -3,46 27,98 Zorlu Enerji 1,52 -1,30 23,58

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)