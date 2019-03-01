Borsada Günlük İşlemler (2)

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 79.198,70 72,55 İş Bankası (B) 4.113,00 8,67 34,40 İş Bankası (C) 5,77 -0,69 27,37 İş Bankası (Kur.) 80.000,20 1,27 64,60 İş Fin.Kir. 7,77 1,44 67,82 İş Girişim 2,33 0,00 14,22 İş GMYO 1,03 -2,83 -4,63 İş Y. Men. Değ. 2,45 0,82 18,93 İş Yat. Ort. 1,02 -0,97 12,09 İşbir Holding 172,80 -0,63 25,22 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,61 10,91 -27,38 İttifak Holding 3,71 2,77 19,68 İz Hayvancılık Tarım 3,71 0,00 -43,70 İzmir Demir Çelik 1,84 -1,08 10,84 İzmir Fırça 2,01 -1,47 -2,90 İzocam 22,44 -2,77 4,76 Jantsa Jant Sanayi 28,40 0,42 2,16 Kafein Yazılım 7,90 1,02 13,51 Kapital Yat. Holding 2,32 0,43 -19,16 Kaplamin 3,55 -0,84 -1,39 Kardemir (A) 2,40 -1,64 31,87 Kardemir (B) 2,36 -3,28 28,96 Kardemir (D) 2,51 -5,28 15,14 Karel Elektronik 6,64 -3,63 59,23 Karsan Otomotiv 1,63 3,16 27,34 Karsu Tekstil 1,33 -1,48 6,40 Karsusan Su Ürünleri San. 3,50 0,00 -5,41 Kartonsan 371,00 1,31 13,70 Katmerciler Ekipman 6,25 1,13 6,47 Kent Gıda 131,50 2,90 10,50 Kerevitaş Gıda 1,74 -1,69 -3,33 Kervansaray Yat. Holding 0,29 0,00 -17,14 Kiler GMYO 1,95 0,00 11,43 Klimasan Klima 5,96 -3,25 50,51 Koç Holding 18,40 -1,29 29,58 Konfrut Gıda 26,74 -0,67 11,98 Konya Çimento 189,60 -1,30 6,52 Kordsa Teknik Tekstil 11,28 4,83 15,34 Koza Altın 49,94 1,96 -2,65 Koza Madencilik 6,15 4,06 -14,82 Körfez GMYO 1,21 -1,63 -0,82 Kristal Kola 1,00 -0,99 -4,76 Kron Telekomünikasyon 10,60 -0,93 21,84 Kuştur Kuşadası Turizm 15,25 -4,69 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,49 2,05 31,86 Kütahya Porselen 4,57 -1,72 0,44 Lider Faktoring 2,33 -6,43 3,56 Link Bilgisayar 10,81 -1,73 29,93 Logo Yazılım 41,00 2,50 51,07 Lokman Hekim Sağlık 5,61 -1,23 24,67 Lüks Kadife 4,72 -3,28 -2,68 Makina Takım 1,42 -0,70 -7,79 Mardin Çimento 3,48 0,00 6,75 Marka Yatırım Holding 0,67 -1,47 8,06 Marmaris Altınyunus 17,40 -0,68 -0,91 Marshall 24,94 0,00 -1,11 Martı GMYO 0,68 -2,86 4,62 Martı Otel 0,62 -1,59 6,90 Mavi Giyim 41,02 -1,16 27,31 Mazhar Zorlu Holding 3,59 -1,37 -5,77 Mega Polietilen 2,80 0,36 37,25 Menderes Tekstil 0,78 -2,50 8,33 Mensa 0,26 -3,70 85,71 Merit Turizm 6,76 -6,11 12,85 Merko Gıda 0,67 -12,99 -33,66 Metal Gayrimenkul 1,02 2,00 17,24 Metemtur Otelcilik 1,13 -3,42 7,62 Metro Holding 0,74 -1,33 -2,63 Metro Petrol ve Tesisleri 1,28 -0,78 16,36 Metro Yatırım Ortaklığı 1,46 -1,35 23,73 Migros Ticaret 15,46 -1,53 3,76 Milpa 1,41 -4,08 -1,35 Mistral GMYO 1,35 -1,46 -11,76 MLP Sağlık 14,67 5,54 37,10 MMC San. ve Tic. Yat. 0,90 0,00 -18,18 Mondi Tire Kutsan 2,22 -15,59 19,35 Net Holding 1,86 1,09 -5,10 Netaş Telekom. 8,13 -2,17 25,85 Niğbaş Niğde Beton 4,78 -3,82 19,50 Nuh Çimento 7,36 -0,67 -4,91 Nurol GMYO 2,24 0,00 6,67 Odaş Elektrik 1,87 -2,60 32,81 Olmuksan-IP 4,30 -0,46 27,60 Orge Enerji Elektrik 3,96 1,28 26,92 Orma Orman Mahsulleri 1,03 0,98 -14,17 Osmanlı Menkul 1,61 5,23 -6,40 Ostim Endüstriyel Yat 1,14 -1,72 5,56 Otokar 118,70 -0,25 34,50 Oyak Yat. Ort. 1,23 0,00 -24,54 Oylum Sınai Yatırımlar 1,04 0,97 1,96 Özak GMYO 2,27 -0,44 7,58 Özbal Çelik Boru 1,26 -1,56 -8,70 Özderici GMYO 0,97 -2,02 -58,72 Özerden Plastik 2,89 -0,69 15,60 Panora GMYO 4,62 0,22 10,26 Park Elek.Madencilik 2,66 -2,56 10,37 Parsan 10,62 2,41 21,23 Pegasus 29,00 -1,69 26,53 Peker GMYO 3,66 2,52 -55,50 Penguen Gıda 1,70 -1,73 57,41 Pera GMYO 0,56 0,00 -27,27 Pergamon Dış Ticaret 10,52 1,15 17,54 Petkim 5,54 0,54 9,92 Petrokent Turizm 65,50 0,00 -4,66 Pınar Et ve Un 6,07 1,68 18,55 Pınar Su 1,34 0,00 7,20 Pınar Süt 7,42 3,49 12,08 Plastikkart 2,86 -1,38 5,93 Polisan Holding 6,68 0,45 6,88 Politeknik Metal 35,28 0,34 -2,00 Prizma Press Matbaacılık 1,61 -1,23 3,87 QNB Finans Fin. Kir. 5,83 4,29 -14,26 QNB Finansbank 7,81 0,00 -13,32 Ral Yatırım Holding 3,43 4,89 86,41 Ray Sigorta 2,70 -3,23 94,24 Reysaş GMYO 0,85 0,00 23,19 Reysaş Lojistik 0,79 -1,25 6,76 Rhea Girişim 0,65 -1,52 -1,52 Rodrigo Tekstil 2,08 -5,02 9,47 Royal Halı 1,32 3,13 33,33 RTA Laboratuvarları 1,58 0,00 -9,20 Sabancı Holding 9,03 -1,10 20,08 Safkar Ege Soğutmacılık 2,28 -2,56 16,33 Salix Yatırım Holding 2,68 -2,55 -30,39 Sanel Mühendislik 2,22 1,83 1,83 Sanifoam Sünger 1,53 1,32 22,40 Sanko Pazarlama 2,24 -2,61 -3,03 Saray Matbaacılık 1,01 -0,98 1,00 Sarkuysan 3,68 4,84 7,92 Sasa Polyester 8,57 -0,23 4,64 Say Reklamcılık 0,92 -1,08 -2,13 Sekuro Plastik 3,37 -2,32 13,85 Selçuk Ecza Deposu 3,81 -1,55 36,56 Selçuk Gıda 1,18 0,85 -11,28 Senkron Güvenlik 2,52 -6,67 152,00 Serve Film Prodüksiyon 2,30 9,00 17,95 Servet GMYO 5,14 0,59 9,36 Seyitler Kimya 3,58 1,42 -7,01 Silverline Endüstri 1,30 -1,52 -2,99 Sinpaş GMYO 0,39 0,00 5,41 Soda Sanayii 7,73 1,44 8,87 Sodaş Sodyum Sanayii 6,76 -2,03 7,30 Söktaş 1,17 -2,50 -7,87 Sönmez Filament 3,34 -2,05 7,05 Sönmez Pamuklu 3,34 -0,60 7,05 Sumaş Suni Tahta 7,78 -1,52 11,14 Şeker Fin. Kir. 3,18 -0,93 12,77 Şekerbank 1,19 -1,65 8,18 Şişe Cam 6,53 -3,12 15,17 Şok Marketler 10,48 -1,69 -2,51 T. Halk Bankası 7,48 -2,22 6,55 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,16 -1,95 -17,29 T.S.K.B. 0,85 1,19 4,94 T.Tuborg 10,13 1,71 7,42 Taç Tarım Ürünleri 3,82 -1,04 -24,51 Tat Gıda 4,35 0,69 13,87 TAV Havalimanları 27,36 -1,65 14,38 Taze Kuru Gıda 6,20 1,97 -8,82 Tek-Art Turizm 0,77 -1,28 -9,41 Tekfen Holding 25,90 -1,89 25,00 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,13 0,32 5,39 Temapol Polimer Plastik 3,11 0,00 1,63 TGS Dış Ticaret 2,56 -1,54 8,94 Tofaş Oto. Fab. 21,22 0,19 25,56 Torunlar GMYO 1,93 -1,53 27,81 Trabzon Liman 9,95 -1,09 18,59 Trabzonspor Sportif 1,00 -0,99 -27,33 Trakya Cam 3,89 1,04 28,38 Trend GMYO 1,40 0,00 10,24 TSKB GMYO 0,82 0,00 0,00 Tuğçelik 2,43 3,40 14,08 Tukaş 4,50 3,21 171,08 Turcas Petrol 1,56 -2,50 10,64 Turkcell 13,94 -2,52 14,54 Tümosan Motor ve Traktör 4,90 -0,41 8,89 Tüpraş 142,10 -0,98 21,77 Türk Hava Yolları 13,97 -1,20 -13,28 Türk Prysmian Kablo 2,14 -3,60 21,59 Türk Telekom 5,20 -4,24 33,33 Türk Traktör 34,40 -1,21 -1,43 Türker Proje Gayrimenkul 29,84 -0,13 -7,16 Ufuk Yatırım 1,13 0,00 -0,88 Ulaşlar Turizm Yat. 1,68 -1,75 47,37 Ulusoy Elektrik 17,00 0,00 6,52 Ulusoy Un Sanayi 2,72 -2,16 30,77 Umpaş Holding 0,43 -2,27 -21,82 Uşak Seramik 1,17 0,86 5,41 Utopya Turizm 5,90 10,90 43,90 Uzertaş Boya 1,02 2,00 70,00 Ülker Bisküvi 19,07 -1,60 29,99 Ünye Çimento 3,57 -0,28 2,88 Vakıf Fin. Kir. 1,64 -1,80 -7,87 Vakıf GMYO 2,11 -4,52 6,03 Vakıf Yat. Ort. 1,17 0,00 -23,03 Vakıflar Bankası 5,03 -2,52 28,97 Vakko Tekstil 3,22 -2,72 17,52 Vanet Gıda 1,52 -0,65 16,92 Verusa Holding 18,45 0,71 11,14 Verusaturk Girisim 3,35 3,72 1,21 Vestel 10,40 3,90 87,39 Vestel Beyaz Eşya 19,31 6,39 60,65 Viking Kağıt 1,09 -0,91 -0,91 Yapı Kredi Koray GMYO 1,57 -1,26 -8,72 Yapı ve Kredi Bank. 2,08 -3,26 30,00 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,58 0,78 -7,53 Yataş 5,71 -2,39 27,74 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,92 -4,17 -2,13 Yeni Gimat GMYO 8,77 -0,79 9,22 Yeşil GMYO 0,29 0,00 7,41 Yeşil Yapı 0,29 0,00 11,54 Yeşil Yatırım Holding 10,03 -0,40 4,15 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.200,00 0,05 Yonga Mobilya 6,69 -0,15 1,36 Yünsa 5,63 -3,76 29,13 Zorlu Enerji 1,50 -2,60 21,95

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)