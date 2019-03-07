Son Dakika Haberleri: Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsada Günlük İşlemler (2)

1 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2), System.String[]
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 79.198,70 72,55
İş Bankası (B) 3.688,00 -2,97 20,51
İş Bankası (C) 6,02 0,00 32,89
İş Bankası (Kur.) 74.999,90 -3,10 54,31
İş Fin.Kir. 8,12 0,62 75,38
İş Girişim 2,86 2,88 40,20
İş GMYO 1,00 -0,99 -7,41
İş Y. Men. Değ. 2,42 0,00 17,48
İş Yat. Ort. 1,02 -0,97 12,09
İşbir Holding 175,00 0,00 26,81
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,41 -2,38 -51,19
İttifak Holding 3,60 -2,70 16,13
İz Hayvancılık Tarım 3,76 0,80 -42,94
İzmir Demir Çelik 1,78 -1,66 7,23
İzmir Fırça 1,95 -1,52 -5,80
İzocam 21,80 -2,24 1,77
Jantsa Jant Sanayi 28,50 0,35 2,52
Kafein Yazılım 7,21 1,26 3,59
Kapital Yat. Holding 2,45 1,24 -14,63
Kaplamin 3,46 -1,42 -3,89
Kardemir (A) 2,32 -0,43 27,47
Kardemir (B) 2,26 -2,59 23,50
Kardemir (D) 2,35 -4,47 7,80
Karel Elektronik 6,09 -5,29 46,04
Karsan Otomotiv 1,43 -8,92 11,72
Karsu Tekstil 1,28 -1,54 2,40
Karsusan Su Ürünleri San. 3,50 1,45 -5,41
Kartonsan 363,40 -1,25 11,37
Katmerciler Ekipman 6,15 -4,35 4,77
Kent Gıda 126,80 -0,70 6,55
Kerevitaş Gıda 1,72 0,00 -4,44
Kervansaray Yat. Holding 0,28 3,70 -20,00
Kiler GMYO 2,19 1,86 25,14
Klimasan Klima 5,80 -1,36 46,46
Koç Holding 18,24 -0,92 28,45
Konfrut Gıda 25,00 -1,96 4,69
Konya Çimento 217,70 -7,36 22,30
Kordsa Teknik Tekstil 10,69 -1,47 9,30
Koza Altın 44,64 -5,66 -12,98
Koza Madencilik 5,67 -5,66 -21,47
Körfez GMYO 1,22 -0,81 0,00
Kristal Kola 1,00 -0,99 -4,76
Kron Telekomünikasyon 10,15 -2,40 16,67
Kuştur Kuşadası Turizm 17,00 0,00 6,25
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,52 -5,00 34,51
Kütahya Porselen 4,56 -0,44 0,22
Lider Faktoring 2,37 -1,25 5,33
Link Bilgisayar 10,85 -1,18 30,41
Logo Yazılım 40,00 -1,23 47,38
Lokman Hekim Sağlık 5,05 -5,78 12,22
Lüks Kadife 4,99 1,22 2,89
Makina Takım 1,42 -1,39 -7,79
Mardin Çimento 3,49 0,87 7,06
Marka Yatırım Holding 0,65 -2,99 4,84
Marmaris Altınyunus 17,16 -0,17 -2,28
Marshall 24,84 -1,82 -1,51
Martı GMYO 0,69 0,00 6,15
Martı Otel 0,60 -3,23 3,45
Mavi Giyim 41,50 -2,12 28,80
Mazhar Zorlu Holding 3,60 0,56 -5,51
Mega Polietilen 2,69 -3,24 31,86
Menderes Tekstil 0,78 -1,27 8,33
Mensa 0,26 -3,70 85,71
Merit Turizm 7,40 -1,33 23,54
Merko Gıda 0,66 -1,49 -34,65
Metal Gayrimenkul 1,00 1,01 14,94
Metemtur Otelcilik 1,08 -2,70 2,86
Metro Holding 0,84 7,69 10,53
Metro Petrol ve Tesisleri 1,31 -0,76 19,09
Metro Yatırım Ortaklığı 1,44 -2,04 22,03
Migros Ticaret 16,67 0,91 11,88
Milpa 1,45 0,69 1,45
Mistral GMYO 1,34 -2,90 -12,42
MLP Sağlık 13,66 -0,51 27,66
MMC San. ve Tic. Yat. 0,90 0,00 -18,18
Mondi Tire Kutsan 2,05 -5,09 10,22
Net Holding 1,93 1,58 -1,53
Netaş Telekom. 7,92 -2,70 22,60
Niğbaş Niğde Beton 4,68 0,21 17,00
Nuh Çimento 7,28 -0,27 -5,94
Nurol GMYO 2,17 -1,36 3,33
Odaş Elektrik 1,67 -5,65 18,60
Olmuksan-IP 4,05 -3,34 20,18
Orge Enerji Elektrik 3,79 -5,01 21,47
Orma Orman Mahsulleri 1,00 -3,85 -16,67
Osmanlı Menkul 1,60 -3,03 -6,98
Ostim Endüstriyel Yat 1,25 7,76 15,74
Otokar 118,60 -0,92 34,39
Oyak Yat. Ort. 1,22 0,00 -25,15
Oylum Sınai Yatırımlar 1,02 -0,97 0,00
Özak GMYO 2,25 -0,44 6,64
Özbal Çelik Boru 1,19 -3,25 -13,77
Özderici GMYO 0,92 -2,13 -60,85
Özerden Plastik 2,82 -1,40 12,80
Panora GMYO 4,60 0,00 9,79
Park Elek.Madencilik 2,69 1,51 11,62
Parsan 10,42 -1,70 18,95
Pegasus 30,98 2,45 35,17
Peker GMYO 4,72 -2,48 -42,61
Penguen Gıda 2,19 -2,67 102,78
Pera GMYO 0,55 0,00 -28,57
Pergamon Dış Ticaret 10,46 -2,70 16,87
Petkim 4,85 -2,02 -3,77
Petrokent Turizm 67,25 3,22 -2,11
Pınar Et ve Un 6,30 -2,02 23,05
Pınar Su 1,32 -1,49 5,60
Pınar Süt 7,17 -3,50 8,31
Plastikkart 2,88 -3,36 6,67
Polisan Holding 7,07 1,00 13,12
Politeknik Metal 35,18 -0,62 -2,28
Prizma Press Matbaacılık 1,58 -1,25 1,94
QNB Finans Fin. Kir. 5,40 -0,18 -20,59
QNB Finansbank 7,47 -2,48 -17,09
Ral Yatırım Holding 3,30 -2,94 79,35
Ray Sigorta 2,23 -7,08 60,43
Reysaş GMYO 0,96 4,35 39,13
Reysaş Lojistik 0,78 -1,27 5,41
Rhea Girişim 0,65 1,56 -1,52
Rodrigo Tekstil 2,04 -3,77 7,37
Royal Halı 1,52 4,83 53,54
RTA Laboratuvarları 1,56 0,00 -10,34
Sabancı Holding 8,75 0,46 16,36
Safkar Ege Soğutmacılık 2,30 -0,86 17,35
Salix Yatırım Holding 2,40 -6,98 -37,66
Sanel Mühendislik 2,22 -0,89 1,83
Sanifoam Sünger 1,76 10,00 40,80
Sanko Pazarlama 2,23 -1,33 -3,46
Saray Matbaacılık 0,99 -3,88 -1,00
Sarkuysan 3,84 -0,26 12,61
Sasa Polyester 8,44 -2,76 3,05
Say Reklamcılık 0,90 1,12 -4,26
Sekuro Plastik 3,10 -3,43 4,73
Selçuk Ecza Deposu 3,98 -0,25 42,65
Selçuk Gıda 1,22 0,83 -8,27
Senkron Güvenlik 3,14 1,62 214,00
Serve Film Prodüksiyon 2,59 2,78 32,82
Servet GMYO 5,03 -2,90 7,02
Seyitler Kimya 3,67 0,82 -4,68
Silverline Endüstri 1,29 0,00 -3,73
Sinpaş GMYO 0,40 -9,09 8,11
Soda Sanayii 7,71 -2,28 8,59
Sodaş Sodyum Sanayii 6,75 -2,03 7,14
Söktaş 1,70 19,72 33,86
Sönmez Filament 3,28 -1,20 5,13
Sönmez Pamuklu 3,31 -0,30 6,09
Sumaş Suni Tahta 7,50 -1,70 7,14
Şeker Fin. Kir. 3,10 -3,13 9,93
Şekerbank 1,20 -0,83 9,09
Şişe Cam 6,44 -3,16 13,58
Şok Marketler 9,81 -8,06 -8,74
T. Halk Bankası 7,22 -1,77 2,85
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,46 -1,75 -19,79
T.S.K.B. 0,90 0,00 11,11
T.Tuborg 10,23 -1,16 8,48
Taç Tarım Ürünleri 3,84 -0,26 -24,11
Tat Gıda 4,29 -0,69 12,30
TAV Havalimanları 24,98 -6,09 4,43
Taze Kuru Gıda 6,20 -0,96 -8,82
Tek-Art Turizm 0,77 -1,28 -9,41
Tekfen Holding 25,76 3,29 24,32
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,02 -2,89 1,68
Temapol Polimer Plastik 3,05 1,33 -0,33
TGS Dış Ticaret 2,60 -4,06 10,64
Tofaş Oto. Fab. 21,14 -2,67 25,09
Torunlar GMYO 1,91 -0,52 26,49
Trabzon Liman 9,61 -1,94 14,54
Trabzonspor Sportif 0,97 -2,02 -29,51
Trakya Cam 3,84 -3,03 26,73
Trend GMYO 1,39 -0,71 9,45
TSKB GMYO 0,78 -2,50 -4,88
Tuğçelik 2,39 -1,65 12,21
Tukaş 3,80 -2,06 128,92
Turcas Petrol 1,51 -2,58 7,09
Turkcell 13,93 0,51 14,46
Tümosan Motor ve Traktör 4,82 -3,21 7,11
Tüpraş 145,80 -0,34 24,94
Türk Hava Yolları 13,70 -2,91 -14,96
Türk Prysmian Kablo 2,08 -0,48 18,18
Türk Telekom 5,04 -1,95 29,23
Türk Traktör 37,16 3,22 6,48
Türker Proje Gayrimenkul 29,06 -1,42 -9,58
Ufuk Yatırım 1,09 -0,91 -4,39
Ulaşlar Turizm Yat. 1,37 -2,84 20,18
Ulusoy Elektrik 17,06 -0,64 6,89
Ulusoy Un Sanayi 3,03 -3,81 45,67
Umpaş Holding 0,43 7,50 -21,82
Uşak Seramik 1,05 -4,55 -5,41
Utopya Turizm 5,92 0,34 44,39
Uzertaş Boya 1,02 -0,97 70,00
Ülker Bisküvi 21,24 7,82 44,79
Ünye Çimento 3,41 -1,45 -1,73
Vakıf Fin. Kir. 1,60 -2,44 -10,11
Vakıf GMYO 2,08 -1,42 4,52
Vakıf Yat. Ort. 1,12 -1,75 -26,32
Vakıflar Bankası 5,12 -1,35 31,28
Vakko Tekstil 3,06 -4,97 11,68
Vanet Gıda 1,53 0,00 17,69
Verusa Holding 19,18 0,63 15,54
Verusaturk Girisim 3,17 -2,16 -4,23
Vestel 9,95 -6,75 79,28
Vestel Beyaz Eşya 19,87 0,71 65,31
Viking Kağıt 1,08 -2,70 -1,82
Yapı Kredi Koray GMYO 1,75 10,06 1,74
Yapı ve Kredi Bank. 2,16 -0,46 35,00
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,59 0,00 -7,17
Yataş 5,51 -3,33 23,27
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,91 -1,09 -3,19
Yeni Gimat GMYO 8,94 1,36 11,33
Yeşil GMYO 0,30 3,45 11,11
Yeşil Yapı 0,29 3,57 11,54
Yeşil Yatırım Holding 9,96 -0,70 3,43
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.200,00 0,00 0,05
Yonga Mobilya 6,50 -2,99 -1,52
Yünsa 5,27 -5,22 20,87
Zorlu Enerji 1,43 -6,54 16,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:46 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocuklara Taciz Sanığına 11 Ay Hapis ve Erteleme Bakan Pakdemirli: 92 Projeye 11 Milyon TL Destek Ödenecek

Cem Yılmaz, Yılda Kaç Milyon Dolar Kazandığını Açıkladı! 80'lerin Efsanesi Kara Şimşek, Yollara Geri Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 20:18:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada Günlük İşlemler (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]