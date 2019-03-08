Borsada Günlük İşlemler (2)

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 79.198,70 72,55 İş Bankası (B) 3.750,00 1,68 22,54 İş Bankası (C) 5,96 -1,00 31,57 İş Bankası (Kur.) 67.500,00 -10,00 38,88 İş Fin.Kir. 8,21 1,11 77,32 İş Girişim 2,87 0,35 40,69 İş GMYO 0,99 -1,00 -8,33 İş Y. Men. Değ. 2,42 0,00 17,48 İş Yat. Ort. 1,02 0,00 12,09 İşbir Holding 178,50 2,00 29,35 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,39 -4,88 -53,57 İttifak Holding 3,62 0,56 16,77 İz Hayvancılık Tarım 3,68 -2,13 -44,16 İzmir Demir Çelik 1,76 -1,12 6,02 İzmir Fırça 1,91 -2,05 -7,73 İzocam 21,46 -1,56 0,19 Jantsa Jant Sanayi 28,50 0,00 2,52 Kafein Yazılım 7,19 -0,28 3,30 Kapital Yat. Holding 2,45 0,00 -14,63 Kaplamin 3,41 -1,45 -5,28 Kardemir (A) 2,30 -0,86 26,37 Kardemir (B) 2,26 0,00 23,50 Kardemir (D) 2,33 -0,85 6,88 Karel Elektronik 6,26 2,79 50,12 Karsan Otomotiv 1,43 0,00 11,72 Karsu Tekstil 1,28 0,00 2,40 Karsusan Su Ürünleri San. 3,38 -3,43 -8,65 Kartonsan 366,10 0,74 12,20 Katmerciler Ekipman 6,09 -0,98 3,75 Kent Gıda 126,00 -0,63 5,88 Kerevitaş Gıda 1,72 0,00 -4,44 Kervansaray Yat. Holding 0,28 0,00 -20,00 Kiler GMYO 2,18 -0,46 24,57 Klimasan Klima 5,98 3,10 51,01 Koç Holding 18,05 -1,04 27,11 Konfrut Gıda 24,44 -2,24 2,35 Konya Çimento 216,70 -0,46 21,74 Kordsa Teknik Tekstil 10,65 -0,37 8,90 Koza Altın 44,68 0,09 -12,90 Koza Madencilik 5,59 -1,41 -22,58 Körfez GMYO 1,20 -1,64 -1,64 Kristal Kola 1,00 0,00 -4,76 Kron Telekomünikasyon 9,86 -2,86 13,33 Kuştur Kuşadası Turizm 17,00 0,00 6,25 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,55 1,97 37,17 Kütahya Porselen 4,55 -0,22 0,00 Lider Faktoring 2,33 -1,69 3,56 Link Bilgisayar 10,92 0,65 31,25 Logo Yazılım 40,20 0,50 48,12 Lokman Hekim Sağlık 5,00 -0,99 11,11 Lüks Kadife 5,08 1,80 4,74 Makina Takım 1,41 -0,70 -8,44 Mardin Çimento 3,41 -2,29 4,60 Marka Yatırım Holding 0,66 1,54 6,45 Marmaris Altınyunus 17,00 -0,93 -3,19 Marshall 24,66 -0,72 -2,22 Martı GMYO 0,70 1,45 7,69 Martı Otel 0,61 1,67 5,17 Mavi Giyim 40,50 -2,41 25,70 Mazhar Zorlu Holding 3,79 5,28 -0,52 Mega Polietilen 2,63 -2,23 28,92 Menderes Tekstil 0,77 -1,28 6,94 Mensa 0,27 3,85 92,86 Merit Turizm 7,10 -4,05 18,53 Merko Gıda 0,68 3,03 -32,67 Metal Gayrimenkul 0,96 -4,00 10,34 Metemtur Otelcilik 1,06 -1,85 0,95 Metro Holding 0,88 4,76 15,79 Metro Petrol ve Tesisleri 1,29 -1,53 17,27 Metro Yatırım Ortaklığı 1,42 -1,39 20,34 Migros Ticaret 15,82 -5,10 6,17 Milpa 1,43 -1,38 0,05 Mistral GMYO 1,28 -4,48 -16,34 MLP Sağlık 13,75 0,66 28,50 MMC San. ve Tic. Yat. 0,90 0,00 -18,18 Mondi Tire Kutsan 2,12 3,41 13,98 Net Holding 2,00 3,63 2,04 Netaş Telekom. 7,67 -3,16 18,73 Niğbaş Niğde Beton 4,94 5,56 23,50 Nuh Çimento 7,23 -0,69 -6,59 Nurol GMYO 2,14 -1,38 1,90 Odaş Elektrik 1,63 -2,40 15,76 Olmuksan-IP 4,07 0,49 20,77 Orge Enerji Elektrik 3,72 -1,85 19,23 Orma Orman Mahsulleri 0,99 -1,00 -17,50 Osmanlı Menkul 1,60 0,00 -6,98 Ostim Endüstriyel Yat 1,28 2,40 18,52 Otokar 118,20 -0,34 33,94 Oyak Yat. Ort. 1,22 0,00 -25,15 Oylum Sınai Yatırımlar 1,03 0,98 0,98 Özak GMYO 2,26 0,44 7,11 Özbal Çelik Boru 1,20 0,84 -13,04 Özderici GMYO 0,92 0,00 -60,85 Özerden Plastik 2,86 1,42 14,40 Panora GMYO 4,58 -0,43 9,31 Park Elek.Madencilik 2,68 -0,37 11,20 Parsan 10,38 -0,38 18,49 Pegasus 30,04 -3,03 31,06 Peker GMYO 5,00 5,93 -39,20 Penguen Gıda 2,35 7,31 117,59 Pera GMYO 0,53 -3,64 -31,17 Pergamon Dış Ticaret 10,40 -0,57 16,20 Petkim 4,90 1,03 -2,78 Petrokent Turizm 68,00 1,12 -1,02 Pınar Et ve Un 6,26 -0,63 22,27 Pınar Su 1,32 0,00 5,60 Pınar Süt 7,18 0,14 8,46 Plastikkart 2,92 1,39 8,15 Polisan Holding 7,07 0,00 13,12 Politeknik Metal 35,26 0,23 -2,06 Prizma Press Matbaacılık 1,57 -0,63 1,29 QNB Finans Fin. Kir. 5,25 -2,78 -22,79 QNB Finansbank 7,35 -1,61 -18,42 Ral Yatırım Holding 3,35 1,52 82,07 Ray Sigorta 2,11 -5,38 51,80 Reysaş GMYO 0,96 0,00 39,13 Reysaş Lojistik 0,76 -2,56 2,70 Rhea Girişim 0,65 0,00 -1,52 Rodrigo Tekstil 1,95 -4,41 2,63 Royal Halı 1,49 -1,97 50,51 RTA Laboratuvarları 1,53 -1,92 -12,07 Sabancı Holding 8,77 0,23 16,62 Safkar Ege Soğutmacılık 2,30 0,00 17,35 Salix Yatırım Holding 2,25 -6,25 -41,56 Sanel Mühendislik 2,23 0,45 2,29 Sanifoam Sünger 1,68 -4,55 34,40 Sanko Pazarlama 2,20 -1,35 -4,76 Saray Matbaacılık 0,98 -1,01 -2,00 Sarkuysan 3,88 1,04 13,78 Sasa Polyester 8,36 -0,95 2,08 Say Reklamcılık 0,89 -1,11 -5,32 Sekuro Plastik 3,07 -0,97 3,72 Selçuk Ecza Deposu 3,94 -1,01 41,22 Selçuk Gıda 1,22 0,00 -8,27 Senkron Güvenlik 3,13 -0,32 213,00 Serve Film Prodüksiyon 2,59 0,00 32,82 Servet GMYO 5,08 0,99 8,09 Seyitler Kimya 3,67 0,00 -4,68 Silverline Endüstri 1,32 2,33 -1,49 Sinpaş GMYO 0,40 0,00 8,11 Soda Sanayii 7,66 -0,65 7,89 Sodaş Sodyum Sanayii 6,70 -0,74 6,35 Söktaş 1,83 7,65 44,09 Sönmez Filament 3,25 -0,91 4,17 Sönmez Pamuklu 3,26 -1,51 4,49 Sumaş Suni Tahta 7,35 -2,00 5,00 Şeker Fin. Kir. 3,11 0,32 10,28 Şekerbank 1,18 -1,67 7,27 Şişe Cam 6,35 -1,40 11,99 Şok Marketler 9,46 -3,57 -12,00 T. Halk Bankası 7,14 -1,11 1,71 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,54 0,36 -19,50 T.S.K.B. 0,87 -3,33 7,41 T.Tuborg 10,06 -1,66 6,68 Taç Tarım Ürünleri 3,77 -1,82 -25,49 Tat Gıda 4,34 1,17 13,61 TAV Havalimanları 24,44 -2,16 2,17 Taze Kuru Gıda 6,18 -0,32 -9,12 Tek-Art Turizm 0,76 -1,30 -10,59 Tekfen Holding 26,16 1,55 26,25 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,97 -1,66 0,00 Temapol Polimer Plastik 2,96 -2,95 -3,27 TGS Dış Ticaret 2,62 0,77 11,49 Tofaş Oto. Fab. 20,76 -1,80 22,84 Torunlar GMYO 1,87 -2,09 23,84 Trabzon Liman 9,50 -1,14 13,23 Trabzonspor Sportif 0,95 -2,06 -30,96 Trakya Cam 3,83 -0,26 26,40 Trend GMYO 1,38 -0,72 8,66 TSKB GMYO 0,78 0,00 -4,88 Tuğçelik 2,45 2,51 15,02 Tukaş 3,85 1,32 131,93 Turcas Petrol 1,48 -1,99 4,96 Turkcell 14,13 1,44 16,11 Tümosan Motor ve Traktör 4,70 -2,49 4,44 Tüpraş 142,90 -1,99 22,45 Türk Hava Yolları 13,21 -3,58 -18,00 Türk Prysmian Kablo 2,03 -2,40 15,34 Türk Telekom 5,21 3,37 33,59 Türk Traktör 35,16 -5,38 0,74 Türker Proje Gayrimenkul 27,70 -4,68 -13,81 Ufuk Yatırım 1,07 -1,83 -6,14 Ulaşlar Turizm Yat. 1,31 -4,38 14,91 Ulusoy Elektrik 17,01 -0,29 6,58 Ulusoy Un Sanayi 3,02 -0,33 45,19 Umpaş Holding 0,43 0,00 -21,82 Uşak Seramik 1,08 2,86 -2,70 Utopya Turizm 5,96 0,68 45,37 Uzertaş Boya 1,07 4,90 78,33 Ülker Bisküvi 20,28 -4,52 38,24 Ünye Çimento 3,35 -1,76 -3,46 Vakıf Fin. Kir. 1,56 -2,50 -12,36 Vakıf GMYO 2,01 -3,37 1,01 Vakıf Yat. Ort. 1,13 0,89 -25,66 Vakıflar Bankası 5,18 1,17 32,82 Vakko Tekstil 3,02 -1,31 10,22 Vanet Gıda 1,51 -1,31 16,15 Verusa Holding 19,34 0,83 16,51 Verusaturk Girisim 3,19 0,63 -3,63 Vestel 11,33 13,87 104,14 Vestel Beyaz Eşya 20,50 3,17 70,55 Viking Kağıt 1,07 -0,93 -2,73 Yapı Kredi Koray GMYO 1,71 -2,29 -0,58 Yapı ve Kredi Bank. 2,13 -1,39 33,12 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,60 0,39 -6,81 Yataş 5,51 0,00 23,27 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,89 -2,20 -5,32 Yeni Gimat GMYO 8,85 -1,01 10,21 Yeşil GMYO 0,29 -3,33 7,41 Yeşil Yapı 0,27 -6,90 3,85 Yeşil Yatırım Holding 9,88 -0,80 2,60 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.179,90 -0,91 -0,87 Yonga Mobilya 6,50 0,00 -1,52 Yünsa 5,09 -3,42 16,74 Zorlu Enerji 1,45 1,40 17,89

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)