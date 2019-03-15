Borsada Günlük İşlemler (2)
19 dakika önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|63.360,00
|
|38,04
|İş Bankası (B)
|4.100,00
|6,64
|33,98
|İş Bankası (C)
|6,27
|2,96
|38,41
|İş Bankası (Kur.)
|78.700,10
|7,81
|61,93
|İş Fin.Kir.
|9,00
|3,45
|94,38
|İş Girişim
|3,19
|-7,00
|56,37
|İş GMYO
|0,99
|0,00
|-8,33
|İş Y. Men. Değ.
|2,46
|-0,40
|19,42
|İş Yat. Ort.
|1,01
|1,00
|10,99
|İşbir Holding
|192,40
|-3,75
|39,42
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,42
|7,69
|-50,00
|İttifak Holding
|3,55
|-0,28
|14,52
|İz Hayvancılık Tarım
|3,83
|0,00
|-41,88
|İzmir Demir Çelik
|1,78
|1,14
|7,23
|İzmir Fırça
|1,90
|0,53
|-8,21
|İzocam
|21,78
|0,37
|1,68
|Jantsa Jant Sanayi
|27,44
|0,51
|-1,29
|Kafein Yazılım
|7,66
|1,06
|10,06
|Kapital Yat. Holding
|2,40
|6,19
|-16,38
|Kaplamin
|3,52
|2,62
|-2,22
|Kardemir (A)
|2,41
|3,88
|32,42
|Kardemir (B)
|2,41
|4,33
|31,69
|Kardemir (D)
|2,56
|7,11
|17,43
|Karel Elektronik
|8,15
|-3,32
|95,44
|Karsan Otomotiv
|1,55
|1,97
|21,09
|Karsu Tekstil
|1,22
|-2,40
|-2,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,53
|0,86
|-4,59
|Kartonsan
|369,90
|4,20
|13,36
|Katmerciler Ekipman
|6,39
|4,07
|8,86
|Kent Gıda
|124,00
|0,00
|4,20
|Kerevitaş Gıda
|1,69
|0,00
|-6,11
|Kervansaray Yat. Holding
|0,30
|0,00
|-14,29
|Kiler GMYO
|2,56
|0,39
|46,29
|Klimasan Klima
|6,75
|-4,53
|70,45
|Koç Holding
|18,38
|1,55
|29,44
|Konfrut Gıda
|24,02
|1,26
|0,59
|Konya Çimento
|210,70
|2,78
|18,37
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,68
|-2,29
|9,20
|Koza Altın
|44,80
|0,00
|-12,67
|Koza Madencilik
|5,65
|-1,40
|-21,75
|Körfez GMYO
|1,27
|3,25
|4,10
|Kristal Kola
|0,95
|1,06
|-9,52
|Kron Telekomünikasyon
|9,10
|1,11
|4,60
|Kuştur Kuşadası Turizm
|17,15
|0,23
|7,19
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,74
|3,57
|53,98
|Kütahya Porselen
|4,61
|3,13
|1,32
|Lider Faktoring
|2,40
|0,84
|6,67
|Link Bilgisayar
|10,95
|-0,90
|31,61
|Logo Yazılım
|43,58
|1,35
|60,57
|Lokman Hekim Sağlık
|5,00
|2,67
|11,11
|Lüks Kadife
|5,09
|0,00
|4,95
|Makina Takım
|1,44
|0,70
|-6,49
|Mardin Çimento
|3,49
|-0,29
|7,06
|Marka Yatırım Holding
|0,65
|-1,52
|4,84
|Marmaris Altınyunus
|17,34
|0,81
|-1,25
|Marshall
|24,08
|0,33
|-4,52
|Martı GMYO
|0,70
|1,45
|7,69
|Martı Otel
|0,61
|1,67
|5,17
|Mavi Giyim
|41,98
|2,34
|30,29
|Mazhar Zorlu Holding
|3,51
|0,29
|-7,87
|Mega Polietilen
|2,44
|0,00
|19,61
|Menderes Tekstil
|0,76
|1,33
|5,56
|Mensa
|0,28
|3,70
|100,00
|Merit Turizm
|7,52
|4,01
|25,54
|Merko Gıda
|0,67
|0,00
|-33,66
|Metal Gayrimenkul
|0,98
|0,00
|12,64
|Metemtur Otelcilik
|1,10
|0,00
|4,76
|Metro Holding
|0,98
|7,69
|28,95
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,27
|0,79
|15,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,40
|-0,71
|18,64
|Migros Ticaret
|15,32
|0,13
|2,82
|Milpa
|1,47
|2,80
|2,85
|Mistral GMYO
|1,24
|0,81
|-18,95
|MLP Sağlık
|13,56
|6,44
|26,73
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,98
|8,89
|-10,91
|Mondi Tire Kutsan
|2,20
|2,33
|18,28
|Net Holding
|1,88
|-0,53
|-4,08
|Netaş Telekom.
|7,69
|-1,54
|19,04
|Niğbaş Niğde Beton
|5,79
|0,17
|44,75
|Nuh Çimento
|7,10
|1,14
|-8,27
|Nurol GMYO
|2,17
|1,40
|3,33
|Odaş Elektrik
|1,67
|0,00
|18,60
|Olmuksan-IP
|3,95
|-0,25
|17,21
|Orge Enerji Elektrik
|3,69
|-0,27
|18,27
|Orma Orman Mahsulleri
|0,99
|4,21
|-17,50
|Osmanlı Menkul
|1,60
|0,63
|-6,98
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,16
|0,87
|7,41
|Otokar
|121,50
|1,50
|37,68
|Oyak Yat. Ort.
|1,22
|0,83
|-25,15
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,04
|1,96
|1,96
|Özak GMYO
|2,34
|1,30
|10,90
|Özbal Çelik Boru
|1,24
|1,64
|-10,14
|Özderici GMYO
|0,91
|0,00
|-61,28
|Özerden Plastik
|2,90
|-0,68
|16,00
|Panora GMYO
|4,73
|1,07
|12,89
|Park Elek.Madencilik
|2,61
|-1,14
|8,30
|Parsan
|10,30
|-0,58
|17,58
|Pegasus
|30,20
|3,35
|31,76
|Peker GMYO
|4,67
|-3,31
|-43,22
|Penguen Gıda
|2,24
|-3,45
|107,41
|Pera GMYO
|0,58
|-1,69
|-24,68
|Pergamon Dış Ticaret
|9,97
|-0,20
|11,40
|Petkim
|4,95
|0,81
|-1,79
|Petrokent Turizm
|67,70
|-0,29
|-1,46
|Pınar Et ve Un
|7,18
|0,42
|40,23
|Pınar Su
|1,35
|1,50
|8,00
|Pınar Süt
|7,40
|0,41
|11,78
|Plastikkart
|3,13
|-0,95
|15,93
|Polisan Holding
|7,34
|1,94
|17,44
|Politeknik Metal
|35,10
|-4,36
|-2,50
|Prizma Press Matbaacılık
|1,60
|2,56
|3,23
|QNB Finans Fin. Kir.
|5,10
|-1,73
|-25,00
|QNB Finansbank
|7,17
|0,14
|-20,42
|Ral Yatırım Holding
|3,22
|-2,42
|75,00
|Ray Sigorta
|2,21
|4,25
|58,99
|Reysaş GMYO
|0,99
|0,00
|43,48
|Reysaş Lojistik
|0,78
|1,30
|5,41
|Rhea Girişim
|0,67
|3,08
|1,52
|Rodrigo Tekstil
|2,13
|0,47
|12,11
|Royal Halı
|1,45
|0,00
|46,46
|RTA Laboratuvarları
|1,55
|1,31
|-10,92
|Sabancı Holding
|8,59
|0,47
|14,23
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,33
|-0,85
|18,88
|Salix Yatırım Holding
|1,99
|-1,00
|-48,31
|Sanel Mühendislik
|2,24
|0,45
|2,75
|Sanifoam Sünger
|1,72
|-3,91
|37,60
|Sanko Pazarlama
|2,19
|0,46
|-5,19
|Saray Matbaacılık
|1,04
|1,96
|4,00
|Sarkuysan
|3,46
|0,87
|1,47
|Sasa Polyester
|8,70
|2,47
|6,23
|Say Reklamcılık
|0,90
|-1,10
|-4,26
|Sekuro Plastik
|3,13
|1,29
|5,74
|Selçuk Ecza Deposu
|3,96
|-0,25
|41,94
|Selçuk Gıda
|1,28
|0,79
|-3,76
|Senkron Güvenlik
|3,18
|2,58
|218,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,55
|2,00
|30,77
|Servet GMYO
|4,90
|-2,00
|4,26
|Seyitler Kimya
|3,85
|2,67
|0,00
|Silverline Endüstri
|1,29
|0,00
|-3,73
|Sinpaş GMYO
|0,40
|0,00
|8,11
|Soda Sanayii
|7,92
|1,80
|11,55
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,47
|10,34
|18,57
|Söktaş
|1,65
|-2,94
|29,92
|Sönmez Filament
|3,37
|1,51
|8,01
|Sönmez Pamuklu
|3,27
|0,00
|4,81
|Sumaş Suni Tahta
|7,40
|-1,33
|5,71
|Şeker Fin. Kir.
|3,09
|0,00
|9,57
|Şekerbank
|1,22
|0,00
|10,91
|Şişe Cam
|6,43
|0,47
|13,40
|Şok Marketler
|9,17
|0,00
|-14,70
|T. Halk Bankası
|7,30
|1,81
|3,99
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,20
|1,75
|-17,14
|T.S.K.B.
|0,87
|1,16
|7,41
|T.Tuborg
|10,14
|0,10
|7,53
|Taç Tarım Ürünleri
|3,76
|-0,79
|-25,69
|Tat Gıda
|4,53
|-2,16
|18,59
|TAV Havalimanları
|25,62
|0,63
|7,11
|Taze Kuru Gıda
|6,22
|0,00
|-8,53
|Tek-Art Turizm
|0,78
|8,33
|-8,24
|Tekfen Holding
|24,30
|-0,90
|17,28
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,90
|-1,02
|-2,36
|Temapol Polimer Plastik
|3,01
|1,35
|-1,63
|TGS Dış Ticaret
|2,71
|2,65
|15,32
|Tofaş Oto. Fab.
|21,04
|3,65
|24,50
|Torunlar GMYO
|2,13
|5,97
|41,06
|Trabzon Liman
|9,59
|0,42
|14,30
|Trabzonspor Sportif
|0,98
|3,16
|-28,78
|Trakya Cam
|3,86
|0,00
|27,39
|Trend GMYO
|1,36
|-0,73
|7,09
|TSKB GMYO
|0,80
|-2,44
|-2,44
|Tuğçelik
|2,44
|-0,81
|14,55
|Tukaş
|4,20
|6,33
|153,01
|Turcas Petrol
|1,52
|-3,80
|7,80
|Turkcell
|13,70
|-4,33
|12,57
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,86
|0,21
|8,00
|Tüpraş
|149,30
|0,07
|27,93
|Türk Hava Yolları
|12,98
|-0,38
|-19,43
|Türk Prysmian Kablo
|2,11
|0,48
|19,89
|Türk Telekom
|5,32
|2,11
|36,41
|Türk Traktör
|32,50
|0,62
|-6,88
|Türker Proje Gayrimenkul
|28,00
|1,23
|-12,88
|Ufuk Yatırım
|1,08
|0,00
|-5,26
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,42
|0,71
|24,56
|Ulusoy Elektrik
|17,29
|0,52
|8,33
|Ulusoy Un Sanayi
|2,52
|2,02
|21,15
|Umpaş Holding
|0,40
|-6,98
|-27,27
|Uşak Seramik
|1,13
|5,61
|1,80
|Utopya Turizm
|6,14
|2,16
|49,76
|Uzertaş Boya
|1,20
|0,00
|100,00
|Ülker Bisküvi
|19,70
|4,79
|34,29
|Ünye Çimento
|3,25
|0,93
|-6,34
|Vakıf Fin. Kir.
|1,61
|1,90
|-9,55
|Vakıf GMYO
|2,09
|0,97
|5,03
|Vakıf Yat. Ort.
|1,13
|0,89
|-25,66
|Vakıflar Bankası
|5,45
|3,02
|39,74
|Vakko Tekstil
|3,00
|1,01
|9,49
|Vanet Gıda
|1,50
|0,00
|15,38
|Verusa Holding
|20,02
|0,65
|20,60
|Verusaturk Girisim
|3,21
|-0,62
|-3,02
|Vestel
|12,20
|2,01
|119,82
|Vestel Beyaz Eşya
|19,54
|-0,31
|62,56
|Viking Kağıt
|1,10
|0,92
|0,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,65
|1,85
|-4,07
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,23
|3,24
|39,37
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,60
|0,78
|-6,81
|Yataş
|5,50
|0,92
|23,04
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,91
|1,11
|-3,19
|Yeni Gimat GMYO
|8,98
|0,56
|11,83
|Yeşil GMYO
|0,28
|0,00
|3,70
|Yeşil Yapı
|0,28
|3,70
|7,69
|Yeşil Yatırım Holding
|9,15
|-0,11
|-4,98
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.150,90
|-1,33
|-2,19
|Yonga Mobilya
|6,25
|0,00
|-5,30
|Yünsa
|5,20
|-1,33
|19,27
|Zorlu Enerji
|1,41
|0,71
|14,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:52 Kaynak: AA
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