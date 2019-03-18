Borsada Günlük İşlemler (2)
47 dakika önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|63.360,00
|
|38,04
|İş Bankası (B)
|4.126,10
|0,64
|34,83
|İş Bankası (C)
|6,58
|4,94
|45,25
|İş Bankası (Kur.)
|78.700,10
|
|61,93
|İş Fin.Kir.
|7,20
|-20,00
|55,51
|İş Girişim
|3,10
|-2,82
|51,96
|İş GMYO
|1,02
|3,03
|-5,56
|İş Y. Men. Değ.
|2,47
|0,41
|19,90
|İş Yat. Ort.
|1,02
|0,99
|12,09
|İşbir Holding
|180,20
|-6,34
|30,58
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,39
|-7,14
|-53,57
|İttifak Holding
|3,53
|-0,56
|13,87
|İz Hayvancılık Tarım
|3,77
|-1,57
|-42,79
|İzmir Demir Çelik
|1,83
|2,81
|10,24
|İzmir Fırça
|1,91
|0,53
|-7,73
|İzocam
|22,10
|1,47
|3,17
|Jantsa Jant Sanayi
|27,68
|0,87
|-0,43
|Kafein Yazılım
|7,72
|0,78
|10,92
|Kapital Yat. Holding
|2,23
|-7,08
|-22,30
|Kaplamin
|3,50
|-0,57
|-2,78
|Kardemir (A)
|2,51
|4,15
|37,91
|Kardemir (B)
|2,51
|4,15
|37,16
|Kardemir (D)
|2,65
|3,52
|21,56
|Karel Elektronik
|8,00
|-1,84
|91,85
|Karsan Otomotiv
|1,59
|2,58
|24,22
|Karsu Tekstil
|1,25
|2,46
|0,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,40
|-3,68
|-8,11
|Kartonsan
|364,20
|-1,54
|11,62
|Katmerciler Ekipman
|6,37
|-0,31
|8,52
|Kent Gıda
|124,10
|0,08
|4,29
|Kerevitaş Gıda
|1,69
|0,00
|-6,11
|Kervansaray Yat. Holding
|0,29
|-3,33
|-17,14
|Kiler GMYO
|2,44
|-4,69
|39,43
|Klimasan Klima
|6,55
|-2,96
|65,40
|Koç Holding
|18,20
|-0,98
|28,17
|Konfrut Gıda
|24,38
|1,50
|2,09
|Konya Çimento
|214,80
|1,95
|20,67
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,70
|0,19
|9,41
|Koza Altın
|46,92
|4,73
|-8,54
|Koza Madencilik
|6,16
|9,03
|-14,68
|Körfez GMYO
|1,30
|2,36
|6,56
|Kristal Kola
|0,95
|0,00
|-9,52
|Kron Telekomünikasyon
|9,12
|0,22
|4,83
|Kuştur Kuşadası Turizm
|17,15
|
|7,19
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,85
|6,32
|63,72
|Kütahya Porselen
|4,70
|1,95
|3,30
|Lider Faktoring
|2,47
|2,92
|9,78
|Link Bilgisayar
|10,99
|0,37
|32,09
|Logo Yazılım
|42,30
|-2,94
|55,86
|Lokman Hekim Sağlık
|5,12
|2,40
|13,78
|Lüks Kadife
|5,07
|-0,39
|4,54
|Makina Takım
|1,49
|3,47
|-3,25
|Mardin Çimento
|3,50
|0,29
|7,36
|Marka Yatırım Holding
|0,65
|0,00
|4,84
|Marmaris Altınyunus
|17,25
|-0,52
|-1,77
|Marshall
|24,54
|1,91
|-2,70
|Martı GMYO
|0,69
|-1,43
|6,15
|Martı Otel
|0,60
|-1,64
|3,45
|Mavi Giyim
|41,50
|-1,14
|28,80
|Mazhar Zorlu Holding
|3,50
|-0,28
|-8,14
|Mega Polietilen
|2,40
|-1,64
|17,65
|Menderes Tekstil
|0,77
|1,32
|6,94
|Mensa
|0,27
|-3,57
|92,86
|Merit Turizm
|7,92
|5,32
|32,22
|Merko Gıda
|0,66
|-1,49
|-34,65
|Metal Gayrimenkul
|0,99
|1,02
|13,79
|Metemtur Otelcilik
|1,09
|-0,91
|3,81
|Metro Holding
|0,80
|-18,37
|5,26
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,27
|0,00
|15,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,36
|-2,86
|15,25
|Migros Ticaret
|15,63
|2,02
|4,90
|Milpa
|1,49
|1,36
|4,24
|Mistral GMYO
|1,24
|0,00
|-18,95
|MLP Sağlık
|13,01
|-4,06
|21,59
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,01
|3,06
|-8,18
|Mondi Tire Kutsan
|2,17
|-1,36
|16,67
|Net Holding
|1,86
|-1,06
|-5,10
|Netaş Telekom.
|7,84
|1,95
|21,36
|Niğbaş Niğde Beton
|5,79
|0,00
|44,75
|Nuh Çimento
|7,18
|1,13
|-7,24
|Nurol GMYO
|2,17
|0,00
|3,33
|Odaş Elektrik
|1,66
|-0,60
|17,89
|Olmuksan-IP
|4,01
|1,52
|18,99
|Orge Enerji Elektrik
|3,66
|-0,81
|17,31
|Orma Orman Mahsulleri
|1,02
|3,03
|-15,00
|Osmanlı Menkul
|1,57
|-1,88
|-8,72
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,16
|0,00
|7,41
|Otokar
|118,70
|-2,30
|34,50
|Oyak Yat. Ort.
|1,21
|-0,82
|-25,77
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,06
|1,92
|3,92
|Özak GMYO
|2,32
|-0,85
|9,95
|Özbal Çelik Boru
|1,24
|0,00
|-10,14
|Özderici GMYO
|0,90
|-1,10
|-61,70
|Özerden Plastik
|2,94
|1,38
|17,60
|Panora GMYO
|4,70
|-0,63
|12,17
|Park Elek.Madencilik
|2,63
|0,77
|9,13
|Parsan
|10,36
|0,58
|18,26
|Pegasus
|31,52
|4,37
|37,52
|Peker GMYO
|4,90
|4,93
|-40,42
|Penguen Gıda
|2,19
|-2,23
|102,78
|Pera GMYO
|0,57
|-1,72
|-25,97
|Pergamon Dış Ticaret
|10,00
|0,30
|11,73
|Petkim
|4,95
|0,00
|-1,79
|Petrokent Turizm
|67,60
|-0,15
|-1,60
|Pınar Et ve Un
|6,98
|-2,79
|36,33
|Pınar Su
|1,41
|4,44
|12,80
|Pınar Süt
|7,40
|0,00
|11,78
|Plastikkart
|2,99
|-4,47
|10,74
|Polisan Holding
|7,31
|-0,41
|16,96
|Politeknik Metal
|34,06
|-0,38
|-2,87
|Prizma Press Matbaacılık
|1,60
|0,00
|3,23
|QNB Finans Fin. Kir.
|5,18
|1,57
|-23,82
|QNB Finansbank
|7,21
|0,56
|-19,98
|Ral Yatırım Holding
|3,40
|5,59
|84,78
|Ray Sigorta
|2,56
|15,84
|84,17
|Reysaş GMYO
|1,01
|2,02
|46,38
|Reysaş Lojistik
|0,77
|-1,28
|4,05
|Rhea Girişim
|0,72
|7,46
|9,09
|Rodrigo Tekstil
|2,29
|7,51
|20,53
|Royal Halı
|1,46
|0,69
|47,47
|RTA Laboratuvarları
|1,61
|3,87
|-7,47
|Sabancı Holding
|8,81
|2,56
|17,15
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,32
|-0,43
|18,37
|Salix Yatırım Holding
|2,02
|1,51
|-47,53
|Sanel Mühendislik
|2,31
|3,12
|5,96
|Sanifoam Sünger
|1,73
|0,58
|38,40
|Sanko Pazarlama
|2,21
|0,91
|-4,33
|Saray Matbaacılık
|1,07
|2,88
|7,00
|Sarkuysan
|3,42
|-1,16
|0,29
|Sasa Polyester
|8,73
|0,34
|6,59
|Say Reklamcılık
|0,89
|-1,11
|-5,32
|Sekuro Plastik
|3,16
|0,96
|6,76
|Selçuk Ecza Deposu
|4,03
|1,77
|44,44
|Selçuk Gıda
|1,30
|1,56
|-2,26
|Senkron Güvenlik
|3,23
|1,57
|223,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,36
|-7,45
|21,03
|Servet GMYO
|4,80
|-2,04
|2,13
|Seyitler Kimya
|3,96
|2,86
|2,86
|Silverline Endüstri
|1,33
|3,10
|-0,75
|Sinpaş GMYO
|0,40
|0,00
|8,11
|Soda Sanayii
|7,86
|-0,76
|10,70
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,21
|-3,48
|14,44
|Söktaş
|1,64
|-0,61
|29,13
|Sönmez Filament
|3,44
|2,08
|10,26
|Sönmez Pamuklu
|3,29
|0,61
|5,45
|Sumaş Suni Tahta
|7,61
|2,84
|8,71
|Şeker Fin. Kir.
|3,06
|-0,97
|8,51
|Şekerbank
|1,27
|4,10
|15,45
|Şişe Cam
|6,44
|0,16
|13,58
|Şok Marketler
|9,10
|-0,76
|-15,35
|T. Halk Bankası
|7,57
|3,70
|7,83
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,26
|0,26
|-16,93
|T.S.K.B.
|0,88
|1,15
|8,64
|T.Tuborg
|10,13
|-0,10
|7,42
|Taç Tarım Ürünleri
|3,76
|0,00
|-25,69
|Tat Gıda
|4,71
|3,97
|23,30
|TAV Havalimanları
|25,96
|1,33
|8,53
|Taze Kuru Gıda
|6,19
|-0,48
|-8,97
|Tek-Art Turizm
|0,77
|-1,28
|-9,41
|Tekfen Holding
|24,88
|2,39
|20,08
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,92
|0,69
|-1,68
|Temapol Polimer Plastik
|3,03
|0,66
|-0,98
|TGS Dış Ticaret
|2,71
|0,00
|15,32
|Tofaş Oto. Fab.
|21,42
|1,81
|26,75
|Torunlar GMYO
|2,24
|5,16
|48,34
|Trabzon Liman
|9,69
|1,04
|15,49
|Trabzonspor Sportif
|0,98
|0,00
|-28,78
|Trakya Cam
|3,87
|0,26
|27,72
|Trend GMYO
|1,35
|-0,74
|6,30
|TSKB GMYO
|0,80
|0,00
|-2,44
|Tuğçelik
|2,46
|0,82
|15,49
|Tukaş
|4,18
|-0,48
|151,81
|Turcas Petrol
|1,53
|0,66
|8,51
|Turkcell
|13,31
|-2,85
|9,37
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,90
|0,82
|8,89
|Tüpraş
|148,80
|-0,33
|27,51
|Türk Hava Yolları
|13,97
|7,63
|-13,28
|Türk Prysmian Kablo
|2,12
|0,47
|20,45
|Türk Telekom
|5,36
|0,75
|37,44
|Türk Traktör
|33,70
|3,69
|-3,44
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,92
|-0,29
|-13,13
|Ufuk Yatırım
|1,08
|0,00
|-5,26
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,41
|-0,70
|23,68
|Ulusoy Elektrik
|17,30
|0,06
|8,40
|Ulusoy Un Sanayi
|2,56
|1,59
|23,08
|Umpaş Holding
|0,41
|2,50
|-25,45
|Uşak Seramik
|1,16
|2,65
|4,50
|Utopya Turizm
|6,50
|5,86
|58,54
|Uzertaş Boya
|1,19
|-0,83
|98,33
|Ülker Bisküvi
|19,63
|-0,36
|33,81
|Ünye Çimento
|3,30
|1,54
|-4,90
|Vakıf Fin. Kir.
|1,64
|1,86
|-7,87
|Vakıf GMYO
|2,15
|2,87
|8,04
|Vakıf Yat. Ort.
|1,12
|-0,88
|-26,32
|Vakıflar Bankası
|5,62
|3,12
|44,10
|Vakko Tekstil
|3,01
|0,33
|9,85
|Vanet Gıda
|1,52
|1,33
|16,92
|Verusa Holding
|20,26
|1,20
|22,05
|Verusaturk Girisim
|3,21
|0,00
|-3,02
|Vestel
|12,22
|0,16
|120,18
|Vestel Beyaz Eşya
|19,09
|-2,30
|58,82
|Viking Kağıt
|1,10
|0,00
|0,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,65
|0,00
|-4,07
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,36
|5,83
|47,50
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,60
|0,00
|-6,81
|Yataş
|5,53
|0,55
|23,71
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,91
|0,00
|-3,19
|Yeni Gimat GMYO
|8,99
|0,11
|11,96
|Yeşil GMYO
|0,29
|3,57
|7,41
|Yeşil Yapı
|0,28
|0,00
|7,69
|Yeşil Yatırım Holding
|9,15
|0,00
|-4,98
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.002,00
|-6,92
|-8,96
|Yonga Mobilya
|6,40
|2,40
|-3,03
|Yünsa
|5,40
|3,85
|23,85
|Zorlu Enerji
|1,44
|2,13
|17,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:52 Kaynak: AA
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