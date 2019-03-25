Borsada Günlük İşlemler (2)
18 dakika önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|52.000,90
|1,96
|13,29
|İş Bankası (B)
|4.248,00
|4,89
|38,81
|İş Bankası (C)
|5,77
|-2,70
|27,37
|İş Bankası (Kur.)
|81.000,10
|
|66,66
|İş Fin.Kir.
|6,65
|1,22
|43,63
|İş Girişim
|2,94
|5,38
|44,12
|İş GMYO
|0,94
|-4,08
|-12,96
|İş Y. Men. Değ.
|2,46
|0,82
|19,42
|İş Yat. Ort.
|0,79
|-1,62
|7,03
|İşbir Holding
|187,20
|3,37
|35,65
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|0,00
|-58,33
|İttifak Holding
|3,85
|0,00
|24,19
|İz Hayvancılık Tarım
|3,50
|0,29
|-46,89
|İzmir Demir Çelik
|1,69
|-0,59
|1,81
|İzmir Fırça
|1,76
|-2,76
|-14,98
|İzocam
|20,40
|-1,92
|-4,76
|Jantsa Jant Sanayi
|26,48
|-1,34
|-4,75
|Kafein Yazılım
|7,45
|-0,80
|7,04
|Kapital Yat. Holding
|2,27
|-5,42
|-20,91
|Kaplamin
|3,25
|-4,13
|-9,72
|Kardemir (A)
|2,39
|0,00
|31,32
|Kardemir (B)
|2,39
|0,84
|30,60
|Kardemir (D)
|2,52
|1,20
|15,60
|Karel Elektronik
|7,56
|0,27
|81,29
|Karsan Otomotiv
|1,48
|-2,63
|15,62
|Karsu Tekstil
|1,23
|0,82
|-1,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,44
|2,38
|-7,03
|Kartonsan
|357,90
|-1,13
|9,68
|Katmerciler Ekipman
|5,90
|-1,83
|0,51
|Kent Gıda
|121,20
|0,17
|1,85
|Kerevitaş Gıda
|1,55
|-3,73
|-13,89
|Kervansaray Yat. Holding
|0,29
|3,57
|-17,14
|Kiler GMYO
|2,37
|5,33
|35,43
|Klimasan Klima
|6,83
|4,12
|72,47
|Koç Holding
|17,67
|-0,95
|24,44
|Konfrut Gıda
|22,84
|-0,95
|-4,36
|Konya Çimento
|194,20
|-3,38
|9,10
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,86
|4,62
|14,79
|Koza Altın
|43,82
|2,14
|-14,58
|Koza Madencilik
|5,61
|-1,23
|-22,30
|Körfez GMYO
|1,26
|0,80
|3,28
|Kristal Kola
|0,85
|-3,41
|-19,05
|Kron Telekomünikasyon
|8,44
|0,48
|-2,99
|Kuştur Kuşadası Turizm
|20,00
|5,26
|25,00
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,99
|-4,78
|76,11
|Kütahya Porselen
|4,43
|-3,28
|-2,64
|Lider Faktoring
|2,43
|0,41
|8,00
|Link Bilgisayar
|10,57
|-2,13
|27,04
|Logo Yazılım
|41,34
|-1,67
|52,32
|Lokman Hekim Sağlık
|4,52
|-2,16
|0,44
|Lüks Kadife
|4,78
|-0,21
|-1,44
|Makina Takım
|1,34
|-1,47
|-12,99
|Mardin Çimento
|3,41
|-0,87
|4,60
|Marka Yatırım Holding
|0,59
|-4,84
|-4,84
|Marmaris Altınyunus
|16,85
|-0,88
|-4,04
|Marshall
|24,06
|0,50
|-4,60
|Martı GMYO
|0,66
|-1,49
|1,54
|Martı Otel
|0,58
|-1,69
|0,00
|Mavi Giyim
|39,00
|0,26
|21,04
|Mazhar Zorlu Holding
|3,97
|3,93
|4,20
|Mega Polietilen
|2,41
|-2,03
|18,14
|Menderes Tekstil
|0,71
|-2,74
|-1,39
|Mensa
|0,25
|-3,85
|78,57
|Merit Turizm
|7,10
|1,28
|18,53
|Merko Gıda
|0,66
|-2,94
|-34,65
|Metal Gayrimenkul
|0,93
|-2,11
|6,90
|Metemtur Otelcilik
|1,05
|-0,94
|0,00
|Metro Holding
|0,73
|-1,35
|-3,95
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,15
|-3,36
|4,55
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,57
|-4,27
|33,05
|Migros Ticaret
|14,20
|-0,35
|-4,70
|Milpa
|1,41
|0,71
|-1,35
|Mistral GMYO
|1,22
|-1,61
|-20,26
|MLP Sağlık
|12,65
|-4,31
|18,22
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,05
|-2,78
|-4,55
|Mondi Tire Kutsan
|2,02
|-0,49
|8,60
|Net Holding
|1,79
|-2,72
|-8,67
|Netaş Telekom.
|8,22
|0,37
|27,24
|Niğbaş Niğde Beton
|6,60
|4,60
|65,00
|Nuh Çimento
|6,98
|-0,99
|-9,82
|Nurol GMYO
|2,20
|3,77
|4,76
|Odaş Elektrik
|1,56
|2,63
|10,79
|Olmuksan-IP
|3,96
|-1,74
|17,51
|Orge Enerji Elektrik
|3,35
|-1,76
|7,37
|Orma Orman Mahsulleri
|0,98
|-1,01
|-18,33
|Osmanlı Menkul
|1,48
|-2,63
|-13,95
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,11
|-2,63
|2,78
|Otokar
|109,30
|0,18
|27,26
|Oyak Yat. Ort.
|1,17
|-1,68
|-28,22
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,25
|5,04
|22,55
|Özak GMYO
|2,22
|-2,63
|5,21
|Özbal Çelik Boru
|1,11
|-4,31
|-19,57
|Özderici GMYO
|0,90
|2,27
|-61,70
|Özerden Plastik
|2,85
|0,71
|14,00
|Panora GMYO
|4,27
|2,40
|12,97
|Park Elek.Madencilik
|2,47
|1,65
|2,49
|Parsan
|9,45
|-3,57
|7,88
|Pegasus
|28,54
|3,03
|24,52
|Peker GMYO
|3,82
|-0,26
|-53,55
|Penguen Gıda
|2,10
|-4,55
|94,44
|Pera GMYO
|0,53
|-1,85
|-31,17
|Pergamon Dış Ticaret
|9,31
|-0,53
|4,02
|Petkim
|4,65
|0,65
|-7,74
|Petrokent Turizm
|66,00
|0,00
|-3,93
|Pınar Et ve Un
|6,70
|-4,29
|30,86
|Pınar Su
|1,29
|-2,27
|3,20
|Pınar Süt
|6,72
|-2,75
|1,51
|Plastikkart
|2,81
|1,08
|4,07
|Polisan Holding
|3,26
|-4,68
|6,93
|Politeknik Metal
|36,60
|0,27
|4,37
|Prizma Press Matbaacılık
|1,68
|4,35
|8,39
|QNB Finans Fin. Kir.
|5,01
|-0,79
|-26,32
|QNB Finansbank
|7,05
|-2,62
|-21,75
|Ral Yatırım Holding
|3,94
|17,61
|114,13
|Ray Sigorta
|2,18
|-5,22
|56,83
|Reysaş GMYO
|0,88
|-3,30
|27,54
|Reysaş Lojistik
|0,71
|-2,74
|-4,05
|Rhea Girişim
|0,70
|-2,78
|6,06
|Rodrigo Tekstil
|2,56
|-0,39
|34,74
|Royal Halı
|1,30
|-0,76
|31,31
|RTA Laboratuvarları
|1,51
|-1,95
|-13,22
|Sabancı Holding
|8,19
|-3,08
|8,91
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,21
|-1,78
|12,76
|Salix Yatırım Holding
|1,77
|-7,81
|-54,03
|Sanel Mühendislik
|2,22
|0,45
|1,83
|Sanifoam Sünger
|1,94
|-1,02
|55,20
|Sanko Pazarlama
|2,08
|-3,26
|-9,96
|Saray Matbaacılık
|1,02
|-1,92
|2,00
|Sarkuysan
|3,28
|-0,30
|-3,81
|Sasa Polyester
|8,20
|-0,61
|0,12
|Say Reklamcılık
|0,89
|2,30
|-5,32
|Sekuro Plastik
|2,99
|-1,32
|1,01
|Selçuk Ecza Deposu
|3,86
|-0,26
|38,35
|Selçuk Gıda
|1,31
|0,77
|-1,50
|Senkron Güvenlik
|3,02
|1,00
|202,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,41
|-3,60
|23,59
|Servet GMYO
|4,46
|-1,55
|-5,11
|Seyitler Kimya
|4,20
|6,06
|9,09
|Silverline Endüstri
|1,23
|-1,60
|-8,21
|Sinpaş GMYO
|0,39
|0,00
|5,41
|Soda Sanayii
|7,78
|-0,26
|9,58
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,47
|1,22
|18,57
|Söktaş
|1,58
|1,28
|24,41
|Sönmez Filament
|3,27
|-1,80
|4,81
|Sönmez Pamuklu
|3,17
|0,00
|1,60
|Sumaş Suni Tahta
|7,46
|-1,84
|6,57
|Şeker Fin. Kir.
|3,15
|7,51
|11,70
|Şekerbank
|1,14
|-1,72
|3,64
|Şişe Cam
|6,29
|3,62
|10,93
|Şok Marketler
|9,05
|1,80
|-15,81
|T. Halk Bankası
|6,81
|-2,58
|-2,99
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,82
|-0,91
|-22,07
|T.S.K.B.
|0,81
|-2,41
|0,00
|T.Tuborg
|10,15
|0,10
|7,64
|Taç Tarım Ürünleri
|3,39
|-1,17
|-33,00
|Tat Gıda
|4,40
|-1,35
|15,18
|TAV Havalimanları
|24,86
|4,72
|13,05
|Taze Kuru Gıda
|6,16
|0,82
|-9,41
|Tek-Art Turizm
|0,73
|-1,35
|-14,12
|Tekfen Holding
|25,16
|-3,01
|21,43
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,79
|-3,12
|-6,06
|Temapol Polimer Plastik
|2,82
|-4,08
|-7,84
|TGS Dış Ticaret
|2,59
|-2,63
|10,21
|Tofaş Oto. Fab.
|18,28
|1,67
|17,85
|Torunlar GMYO
|2,40
|0,00
|58,94
|Trabzon Liman
|9,03
|-3,42
|7,63
|Trabzonspor Sportif
|0,92
|-1,08
|-33,14
|Trakya Cam
|3,47
|-1,14
|14,52
|Trend GMYO
|1,35
|0,75
|6,30
|TSKB GMYO
|0,78
|-1,27
|-4,88
|Tuğçelik
|2,31
|0,43
|8,45
|Tukaş
|4,19
|-4,77
|152,41
|Turcas Petrol
|1,42
|-3,40
|0,71
|Turkcell
|12,90
|-1,98
|6,00
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,52
|-0,22
|0,44
|Tüpraş
|151,90
|2,50
|30,16
|Türk Hava Yolları
|14,06
|4,23
|-12,73
|Türk Prysmian Kablo
|1,99
|0,00
|13,07
|Türk Telekom
|4,56
|-4,80
|16,92
|Türk Traktör
|31,50
|0,83
|-9,74
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,94
|1,35
|-16,18
|Ufuk Yatırım
|1,09
|-0,91
|-4,39
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,52
|-1,94
|33,33
|Ulusoy Elektrik
|17,78
|0,45
|11,40
|Ulusoy Un Sanayi
|2,27
|-0,87
|9,13
|Umpaş Holding
|0,40
|0,00
|-27,27
|Uşak Seramik
|1,06
|-3,64
|-4,50
|Utopya Turizm
|6,24
|5,94
|52,20
|Uzertaş Boya
|1,14
|6,54
|90,00
|Ülker Bisküvi
|17,88
|-0,39
|21,88
|Ünye Çimento
|3,16
|-1,86
|-8,93
|Vakıf Fin. Kir.
|1,49
|-1,97
|-16,29
|Vakıf GMYO
|1,97
|-1,01
|-1,01
|Vakıf Yat. Ort.
|1,11
|0,00
|-26,97
|Vakıflar Bankası
|4,95
|-4,07
|26,92
|Vakko Tekstil
|2,96
|-2,63
|8,03
|Vanet Gıda
|1,40
|-4,11
|7,69
|Verusa Holding
|21,20
|0,86
|27,71
|Verusaturk Girisim
|3,08
|-1,28
|-6,95
|Vestel
|14,50
|5,92
|161,26
|Vestel Beyaz Eşya
|18,36
|3,03
|52,75
|Viking Kağıt
|1,07
|0,00
|-2,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,53
|-3,16
|-11,05
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,13
|-3,18
|33,12
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,51
|1,21
|-10,04
|Yataş
|5,15
|-3,74
|15,21
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,86
|-1,15
|-8,51
|Yeni Gimat GMYO
|8,86
|-1,56
|10,34
|Yeşil GMYO
|0,28
|0,00
|3,70
|Yeşil Yapı
|0,27
|0,00
|3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|9,04
|-1,31
|-6,13
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.097,80
|-0,05
|-4,60
|Yonga Mobilya
|6,17
|-1,44
|-6,52
|Yünsa
|4,85
|-2,22
|11,24
|Zorlu Enerji
|1,31
|-0,76
|6,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:49 Kaynak: AA
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