Borsada Günlük İşlemler (2)
1 saat önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|41.690,90
|
|-9,17
|İş Bankası (B)
|4.100,00
|0,71
|33,98
|İş Bankası (C)
|5,37
|-5,12
|18,54
|İş Bankası (Kur.)
|81.000,10
|0,00
|66,66
|İş Fin.Kir.
|7,15
|0,85
|54,43
|İş Girişim
|2,79
|-6,38
|36,76
|İş GMYO
|0,91
|-3,19
|-15,74
|İş Y. Men. Değ.
|2,21
|0,62
|19,66
|İş Yat. Ort.
|0,79
|-1,25
|7,03
|İşbir Holding
|160,10
|-11,06
|16,01
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,32
|-8,57
|-61,90
|İttifak Holding
|3,70
|-2,63
|19,35
|İz Hayvancılık Tarım
|3,25
|-6,34
|-50,68
|İzmir Demir Çelik
|1,59
|-4,79
|-4,22
|İzmir Fırça
|1,64
|-6,82
|-20,77
|İzocam
|19,82
|-2,56
|-7,47
|Jantsa Jant Sanayi
|25,68
|-3,46
|-7,63
|Kafein Yazılım
|6,93
|-5,20
|-0,43
|Kapital Yat. Holding
|2,21
|0,00
|-23,00
|Kaplamin
|3,06
|-5,56
|-15,00
|Kardemir (A)
|2,27
|-4,62
|24,73
|Kardemir (B)
|2,27
|-5,42
|24,04
|Kardemir (D)
|2,31
|-6,85
|5,96
|Karel Elektronik
|7,07
|-3,81
|69,54
|Karsan Otomotiv
|1,44
|-5,26
|12,50
|Karsu Tekstil
|1,21
|-1,63
|-3,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,50
|0,86
|-5,41
|Kartonsan
|340,00
|-3,55
|4,20
|Katmerciler Ekipman
|5,86
|-3,14
|-0,17
|Kent Gıda
|117,20
|-2,74
|-1,51
|Kerevitaş Gıda
|1,46
|-4,58
|-18,89
|Kervansaray Yat. Holding
|0,27
|-3,57
|-22,86
|Kiler GMYO
|2,12
|-5,78
|21,14
|Klimasan Klima
|6,37
|-2,75
|60,86
|Koç Holding
|15,96
|-6,99
|12,39
|Konfrut Gıda
|22,80
|-0,87
|-4,52
|Konya Çimento
|182,00
|-4,21
|2,25
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,39
|-1,05
|9,82
|Koza Altın
|42,74
|-1,38
|-16,69
|Koza Madencilik
|5,44
|-4,56
|-24,65
|Körfez GMYO
|1,12
|-8,20
|-8,20
|Kristal Kola
|0,80
|-5,88
|-23,81
|Kron Telekomünikasyon
|7,78
|-7,38
|-10,57
|Kuştur Kuşadası Turizm
|20,00
|2,56
|25,00
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,89
|-5,50
|67,26
|Kütahya Porselen
|4,07
|-6,22
|-10,55
|Lider Faktoring
|2,36
|-2,88
|4,89
|Link Bilgisayar
|11,98
|10,11
|43,99
|Logo Yazılım
|39,48
|-3,24
|45,47
|Lokman Hekim Sağlık
|4,21
|-5,82
|-6,44
|Lüks Kadife
|4,60
|-2,13
|-5,15
|Makina Takım
|1,27
|-6,62
|-17,53
|Mardin Çimento
|3,27
|-2,97
|0,31
|Marka Yatırım Holding
|0,56
|-5,08
|-9,68
|Marmaris Altınyunus
|16,01
|-4,13
|-8,83
|Marshall
|23,30
|-4,90
|-7,61
|Martı GMYO
|0,61
|-6,15
|-6,15
|Martı Otel
|0,55
|-3,51
|-5,17
|Mavi Giyim
|36,16
|-7,61
|12,23
|Mazhar Zorlu Holding
|3,55
|-6,82
|-6,82
|Mega Polietilen
|2,39
|3,02
|17,16
|Menderes Tekstil
|0,66
|-5,71
|-8,33
|Mensa
|0,24
|-4,00
|71,43
|Merit Turizm
|7,50
|3,45
|25,21
|Merko Gıda
|0,64
|-4,48
|-36,63
|Metal Gayrimenkul
|0,88
|-3,30
|1,15
|Metemtur Otelcilik
|1,02
|-4,67
|-2,86
|Metro Holding
|0,73
|-5,19
|-3,95
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,12
|-2,61
|1,82
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,33
|-6,34
|12,71
|Migros Ticaret
|13,39
|-6,88
|-10,13
|Milpa
|1,42
|-4,70
|-0,65
|Mistral GMYO
|1,16
|-6,45
|-24,18
|MLP Sağlık
|12,28
|-1,76
|14,77
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,03
|-1,90
|-6,36
|Mondi Tire Kutsan
|1,96
|-6,67
|5,38
|Net Holding
|1,72
|-3,91
|-12,24
|Netaş Telekom.
|7,94
|-6,48
|22,91
|Niğbaş Niğde Beton
|6,70
|0,75
|67,50
|Nuh Çimento
|6,90
|-0,72
|-10,85
|Nurol GMYO
|2,09
|-0,95
|-0,48
|Odaş Elektrik
|1,44
|-5,26
|2,27
|Olmuksan-IP
|3,70
|-5,13
|9,79
|Orge Enerji Elektrik
|3,13
|-4,28
|0,32
|Orma Orman Mahsulleri
|1,02
|0,99
|-15,00
|Osmanlı Menkul
|1,58
|-1,25
|-8,14
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,07
|-2,73
|-0,93
|Otokar
|103,20
|-1,53
|20,16
|Oyak Yat. Ort.
|1,11
|-5,13
|-31,90
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,08
|-10,00
|5,88
|Özak GMYO
|2,11
|-3,65
|0,00
|Özbal Çelik Boru
|1,07
|-4,46
|-22,46
|Özderici GMYO
|0,82
|-6,82
|-65,11
|Özerden Plastik
|2,80
|-2,10
|12,00
|Panora GMYO
|4,23
|1,20
|11,91
|Park Elek.Madencilik
|2,25
|-5,86
|-6,64
|Parsan
|9,05
|-3,62
|3,31
|Pegasus
|26,20
|-4,38
|14,31
|Peker GMYO
|3,42
|-6,30
|-58,42
|Penguen Gıda
|1,80
|-10,00
|66,67
|Pera GMYO
|0,49
|-5,77
|-36,36
|Pergamon Dış Ticaret
|8,66
|-2,37
|-3,24
|Petkim
|4,44
|-2,42
|-11,90
|Petrokent Turizm
|61,70
|-2,06
|-10,19
|Pınar Et ve Un
|6,57
|-1,65
|28,32
|Pınar Su
|1,25
|-4,58
|0,00
|Pınar Süt
|6,50
|-4,27
|-1,81
|Plastikkart
|2,81
|-3,44
|4,07
|Polisan Holding
|3,20
|-1,54
|4,96
|Politeknik Metal
|36,70
|0,44
|4,66
|Prizma Press Matbaacılık
|1,59
|-1,24
|2,58
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,79
|-4,01
|-29,56
|QNB Finansbank
|6,68
|-4,30
|-25,86
|Ral Yatırım Holding
|4,02
|3,08
|118,48
|Ray Sigorta
|1,90
|-9,09
|36,69
|Reysaş GMYO
|0,83
|-5,68
|20,29
|Reysaş Lojistik
|0,69
|-4,17
|-6,76
|Rhea Girişim
|0,66
|-4,35
|0,00
|Rodrigo Tekstil
|2,71
|3,83
|42,63
|Royal Halı
|1,27
|-1,55
|28,28
|RTA Laboratuvarları
|1,36
|-6,85
|-21,84
|Sabancı Holding
|7,38
|-6,94
|-1,86
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,14
|-2,28
|9,18
|Salix Yatırım Holding
|1,75
|-8,38
|-54,55
|Sanel Mühendislik
|2,27
|-0,87
|4,13
|Sanifoam Sünger
|1,71
|-8,56
|36,80
|Sanko Pazarlama
|2,05
|-2,38
|-11,26
|Saray Matbaacılık
|0,98
|-2,97
|-2,00
|Sarkuysan
|3,23
|-1,82
|-5,28
|Sasa Polyester
|7,67
|-4,36
|-6,35
|Say Reklamcılık
|0,82
|-4,65
|-12,77
|Sekuro Plastik
|2,80
|-4,44
|-5,41
|Selçuk Ecza Deposu
|3,89
|0,78
|39,43
|Selçuk Gıda
|1,30
|-1,52
|-2,26
|Senkron Güvenlik
|3,03
|-1,94
|203,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,55
|0,39
|30,77
|Servet GMYO
|4,07
|-8,95
|-13,40
|Seyitler Kimya
|4,04
|-0,98
|4,94
|Silverline Endüstri
|1,12
|-5,88
|-16,42
|Sinpaş GMYO
|0,38
|0,00
|2,70
|Soda Sanayii
|7,48
|-2,86
|5,35
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,16
|-1,92
|13,65
|Söktaş
|1,53
|-3,77
|20,47
|Sönmez Filament
|3,19
|-0,62
|2,24
|Sönmez Pamuklu
|3,00
|-2,28
|-3,85
|Sumaş Suni Tahta
|7,46
|0,00
|6,57
|Şeker Fin. Kir.
|2,99
|0,34
|6,03
|Şekerbank
|1,05
|-6,25
|-4,55
|Şişe Cam
|5,74
|-4,33
|1,23
|Şok Marketler
|8,51
|-3,84
|-20,84
|T. Halk Bankası
|6,20
|-7,32
|-11,68
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,34
|-5,92
|-27,36
|T.S.K.B.
|0,73
|-7,59
|-9,88
|T.Tuborg
|9,99
|-1,38
|5,94
|Taç Tarım Ürünleri
|2,98
|-8,31
|-41,11
|Tat Gıda
|4,22
|-5,17
|10,47
|TAV Havalimanları
|23,50
|-4,39
|6,86
|Taze Kuru Gıda
|6,16
|-0,48
|-9,41
|Tek-Art Turizm
|0,69
|-4,17
|-18,82
|Tekfen Holding
|23,52
|-3,37
|13,51
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,58
|-6,86
|-13,13
|Temapol Polimer Plastik
|2,79
|-1,76
|-8,82
|TGS Dış Ticaret
|2,51
|-2,71
|6,81
|Tofaş Oto. Fab.
|16,39
|-5,37
|5,66
|Torunlar GMYO
|2,30
|-3,36
|52,32
|Trabzon Liman
|8,80
|-2,76
|4,89
|Trabzonspor Sportif
|0,86
|-4,44
|-37,50
|Trakya Cam
|3,27
|-4,11
|7,92
|Trend GMYO
|1,32
|-2,94
|3,94
|TSKB GMYO
|0,73
|-5,19
|-10,98
|Tuğçelik
|2,21
|-1,78
|3,76
|Tukaş
|4,16
|-5,24
|150,60
|Turcas Petrol
|1,35
|-3,57
|-4,26
|Turkcell
|11,98
|-6,41
|-1,56
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,24
|-5,78
|-5,78
|Tüpraş
|143,00
|-4,86
|22,54
|Türk Hava Yolları
|12,73
|-5,56
|-20,98
|Türk Prysmian Kablo
|1,93
|-3,98
|9,66
|Türk Telekom
|4,29
|-6,13
|10,00
|Türk Traktör
|30,50
|-6,15
|-12,61
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,00
|-2,69
|-19,10
|Ufuk Yatırım
|1,08
|-3,57
|-5,26
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,44
|-4,00
|26,32
|Ulusoy Elektrik
|17,57
|-1,29
|10,09
|Ulusoy Un Sanayi
|2,07
|-5,91
|-0,48
|Umpaş Holding
|0,42
|-2,33
|-23,64
|Uşak Seramik
|0,99
|-5,71
|-10,81
|Utopya Turizm
|6,30
|-3,23
|53,66
|Uzertaş Boya
|1,14
|0,00
|90,00
|Ülker Bisküvi
|16,30
|-7,49
|11,11
|Ünye Çimento
|2,95
|-4,53
|-14,99
|Vakıf Fin. Kir.
|1,38
|-4,83
|-22,47
|Vakıf GMYO
|1,79
|-6,28
|-10,05
|Vakıf Yat. Ort.
|1,09
|-0,91
|-28,29
|Vakıflar Bankası
|4,41
|-9,45
|13,08
|Vakko Tekstil
|2,75
|-6,78
|0,36
|Vanet Gıda
|1,30
|-5,80
|0,00
|Verusa Holding
|21,60
|0,93
|30,12
|Verusaturk Girisim
|3,03
|-2,26
|-8,46
|Vestel
|12,46
|-5,03
|124,50
|Vestel Beyaz Eşya
|16,80
|-4,92
|39,77
|Viking Kağıt
|1,00
|-6,54
|-9,09
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,38
|-8,00
|-19,77
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,96
|-3,92
|22,50
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,40
|0,84
|-13,98
|Yataş
|4,95
|-1,39
|10,74
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,79
|-7,06
|-15,96
|Yeni Gimat GMYO
|8,88
|0,79
|10,59
|Yeşil GMYO
|0,25
|-3,85
|-7,41
|Yeşil Yapı
|0,26
|-3,70
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|8,65
|-4,31
|-10,18
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|1.950,90
|-7,06
|-11,28
|Yonga Mobilya
|5,90
|4,61
|-10,61
|Yünsa
|4,45
|-7,87
|2,06
|Zorlu Enerji
|1,23
|-2,38
|0,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:11 Kaynak: AA
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