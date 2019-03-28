Borsada Günlük İşlemler (2)

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 41.690,90 -9,17 İş Bankası (B) 4.100,00 0,00 33,98 İş Bankası (C) 5,42 0,93 19,65 İş Bankası (Kur.) 81.000,10 66,66 İş Fin.Kir. 7,01 -1,96 51,40 İş Girişim 2,81 0,72 37,75 İş GMYO 0,91 0,00 -15,74 İş Y. Men. Değ. 2,23 0,90 20,75 İş Yat. Ort. 0,80 1,27 8,38 İşbir Holding 162,40 1,44 17,68 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,30 -6,25 -64,29 İttifak Holding 3,69 -0,27 19,03 İz Hayvancılık Tarım 3,19 -1,85 -51,59 İzmir Demir Çelik 1,61 1,26 -3,01 İzmir Fırça 1,62 -1,22 -21,74 İzocam 19,69 -0,66 -8,08 Jantsa Jant Sanayi 27,00 5,14 -2,88 Kafein Yazılım 7,04 1,59 1,15 Kapital Yat. Holding 2,25 1,81 -21,60 Kaplamin 3,09 0,98 -14,17 Kardemir (A) 2,27 0,00 24,73 Kardemir (B) 2,25 -0,88 22,95 Kardemir (D) 2,30 -0,43 5,50 Karel Elektronik 7,01 -0,85 68,11 Karsan Otomotiv 1,47 2,08 14,84 Karsu Tekstil 1,17 -3,31 -6,40 Karsusan Su Ürünleri San. 3,91 11,71 5,68 Kartonsan 345,00 1,47 5,73 Katmerciler Ekipman 5,90 0,68 0,51 Kent Gıda 116,80 -0,34 -1,85 Kerevitaş Gıda 1,45 -0,68 -19,44 Kervansaray Yat. Holding 0,27 0,00 -22,86 Kiler GMYO 2,10 -0,94 20,00 Klimasan Klima 6,50 2,04 64,14 Koç Holding 15,91 -0,31 12,04 Konfrut Gıda 22,88 0,35 -4,19 Konya Çimento 184,30 1,26 3,54 Kordsa Teknik Tekstil 10,39 0,00 9,82 Koza Altın 41,74 -2,34 -18,64 Koza Madencilik 5,43 -0,18 -24,79 Körfez GMYO 1,12 0,00 -8,20 Kristal Kola 0,78 -2,50 -25,71 Kron Telekomünikasyon 8,00 2,83 -8,05 Kuştur Kuşadası Turizm 20,00 0,00 25,00 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,78 -5,82 57,52 Kütahya Porselen 4,08 0,25 -10,33 Lider Faktoring 2,29 -2,97 1,78 Link Bilgisayar 14,10 17,70 69,47 Logo Yazılım 39,56 0,20 45,76 Lokman Hekim Sağlık 4,25 0,95 -5,56 Lüks Kadife 4,61 0,22 -4,95 Makina Takım 1,26 -0,79 -18,18 Mardin Çimento 3,28 0,31 0,61 Marka Yatırım Holding 0,56 0,00 -9,68 Marmaris Altınyunus 15,82 -1,19 -9,91 Marshall 23,02 -1,20 -8,72 Martı GMYO 0,61 0,00 -6,15 Martı Otel 0,56 1,82 -3,45 Mavi Giyim 37,36 3,32 15,95 Mazhar Zorlu Holding 3,90 9,86 2,36 Mega Polietilen 2,30 -3,77 12,75 Menderes Tekstil 0,66 0,00 -8,33 Mensa 0,24 0,00 71,43 Merit Turizm 7,60 1,33 26,88 Merko Gıda 0,63 -1,56 -37,62 Metal Gayrimenkul 0,87 -1,14 0,00 Metemtur Otelcilik 1,01 -0,98 -3,81 Metro Holding 0,73 0,00 -3,95 Metro Petrol ve Tesisleri 1,11 -0,89 0,91 Metro Yatırım Ortaklığı 1,33 0,00 12,71 Migros Ticaret 13,54 1,12 -9,13 Milpa 1,42 0,00 -0,65 Mistral GMYO 1,17 0,86 -23,53 MLP Sağlık 12,50 1,79 16,82 MMC San. ve Tic. Yat. 1,03 0,00 -6,36 Mondi Tire Kutsan 1,96 0,00 5,38 Net Holding 1,72 0,00 -12,24 Netaş Telekom. 8,12 2,27 25,70 Niğbaş Niğde Beton 7,09 5,82 77,25 Nuh Çimento 6,95 0,72 -10,21 Nurol GMYO 2,16 3,35 2,86 Odaş Elektrik 1,43 -0,69 1,56 Olmuksan-IP 3,74 1,08 10,98 Orge Enerji Elektrik 3,20 2,24 2,56 Orma Orman Mahsulleri 1,03 0,98 -14,17 Osmanlı Menkul 1,58 0,00 -8,14 Ostim Endüstriyel Yat 1,05 -1,87 -2,78 Otokar 101,70 -1,45 18,41 Oyak Yat. Ort. 1,13 1,80 -30,67 Oylum Sınai Yatırımlar 1,04 -3,70 1,96 Özak GMYO 2,14 1,42 1,42 Özbal Çelik Boru 1,09 1,87 -21,01 Özderici GMYO 0,81 -1,22 -65,53 Özerden Plastik 2,85 1,79 14,00 Panora GMYO 4,18 -1,18 10,58 Park Elek.Madencilik 2,24 -0,44 -7,05 Parsan 9,02 -0,33 2,97 Pegasus 26,32 0,46 14,83 Peker GMYO 3,60 5,26 -56,23 Penguen Gıda 1,80 0,00 66,67 Pera GMYO 0,48 -2,04 -37,66 Pergamon Dış Ticaret 8,98 3,70 0,34 Petkim 4,52 1,80 -10,32 Petrokent Turizm 66,90 8,43 -2,62 Pınar Et ve Un 6,50 -1,07 26,95 Pınar Su 1,23 -1,60 -1,60 Pınar Süt 6,50 0,00 -1,81 Plastikkart 2,85 1,42 5,56 Polisan Holding 3,19 -0,31 4,63 Politeknik Metal 43,76 19,24 24,79 Prizma Press Matbaacılık 1,62 1,89 4,52 QNB Finans Fin. Kir. 4,64 -3,13 -31,76 QNB Finansbank 6,69 0,15 -25,75 Ral Yatırım Holding 3,90 -2,99 111,96 Ray Sigorta 1,82 -4,21 30,94 Reysaş GMYO 0,84 1,20 21,74 Reysaş Lojistik 0,69 0,00 -6,76 Rhea Girişim 0,67 1,52 1,52 Rodrigo Tekstil 2,67 -1,48 40,53 Royal Halı 1,27 0,00 28,28 RTA Laboratuvarları 1,35 -0,74 -22,41 Sabancı Holding 7,57 2,57 0,66 Safkar Ege Soğutmacılık 2,09 -2,34 6,63 Salix Yatırım Holding 1,79 2,29 -53,51 Sanel Mühendislik 2,24 -1,32 2,75 Sanifoam Sünger 1,69 -1,17 35,20 Sanko Pazarlama 2,04 -0,49 -11,69 Saray Matbaacılık 0,96 -2,04 -4,00 Sarkuysan 3,24 0,31 -4,99 Sasa Polyester 7,79 1,56 -4,88 Say Reklamcılık 0,82 0,00 -12,77 Sekuro Plastik 2,81 0,36 -5,07 Selçuk Ecza Deposu 3,81 -2,06 36,56 Selçuk Gıda 1,28 -1,54 -3,76 Senkron Güvenlik 3,08 1,65 208,00 Serve Film Prodüksiyon 2,49 -2,35 27,69 Servet GMYO 4,23 3,93 -10,00 Seyitler Kimya 4,02 -0,50 4,42 Silverline Endüstri 1,11 -0,89 -17,16 Sinpaş GMYO 0,39 2,63 5,41 Soda Sanayii 7,61 1,74 7,18 Sodaş Sodyum Sanayii 7,24 1,12 14,92 Söktaş 1,49 -2,61 17,32 Sönmez Filament 3,17 -0,63 1,60 Sönmez Pamuklu 3,00 0,00 -3,85 Sumaş Suni Tahta 7,50 0,54 7,14 Şeker Fin. Kir. 3,21 7,36 13,83 Şekerbank 1,05 0,00 -4,55 Şişe Cam 5,68 -1,05 0,18 Şok Marketler 8,84 3,88 -17,77 T. Halk Bankası 6,23 0,48 -11,25 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,04 -1,47 -28,43 T.S.K.B. 0,73 0,00 -9,88 T.Tuborg 10,15 1,60 7,64 Taç Tarım Ürünleri 2,97 -0,34 -41,30 Tat Gıda 4,25 0,71 11,26 TAV Havalimanları 22,80 -2,98 3,68 Taze Kuru Gıda 6,16 0,00 -9,41 Tek-Art Turizm 0,69 0,00 -18,82 Tekfen Holding 22,98 -2,30 10,91 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,58 0,00 -13,13 Temapol Polimer Plastik 2,76 -1,08 -9,80 TGS Dış Ticaret 2,52 0,40 7,23 Tofaş Oto. Fab. 17,00 3,72 9,60 Torunlar GMYO 2,29 -0,43 51,66 Trabzon Liman 8,74 -0,68 4,17 Trabzonspor Sportif 0,86 0,00 -37,50 Trakya Cam 3,24 -0,92 6,93 Trend GMYO 1,34 1,52 5,51 TSKB GMYO 0,72 -1,37 -12,20 Tuğçelik 2,26 2,26 6,10 Tukaş 4,07 -2,16 145,18 Turcas Petrol 1,37 1,48 -2,84 Turkcell 12,20 1,84 0,25 Tümosan Motor ve Traktör 4,25 0,24 -5,56 Tüpraş 125,50 -1,84 20,28 Türk Hava Yolları 12,60 -1,02 -21,79 Türk Prysmian Kablo 1,95 1,04 10,80 Türk Telekom 4,31 0,47 10,51 Türk Traktör 30,80 0,98 -11,75 Türker Proje Gayrimenkul 26,00 0,00 -19,10 Ufuk Yatırım 1,12 3,70 -1,75 Ulaşlar Turizm Yat. 1,37 -4,86 20,18 Ulusoy Elektrik 17,79 1,25 11,47 Ulusoy Un Sanayi 2,10 1,45 0,96 Umpaş Holding 0,41 -2,38 -25,45 Uşak Seramik 0,98 -1,01 -11,71 Utopya Turizm 6,33 0,48 54,39 Uzertaş Boya 1,00 -12,28 66,67 Ülker Bisküvi 16,65 2,15 13,50 Ünye Çimento 2,98 1,02 -14,12 Vakıf Fin. Kir. 1,39 0,72 -21,91 Vakıf GMYO 1,78 -0,56 -10,55 Vakıf Yat. Ort. 1,09 0,00 -28,29 Vakıflar Bankası 4,42 0,23 13,33 Vakko Tekstil 2,72 -1,09 -0,73 Vanet Gıda 1,29 -0,77 -0,77 Verusa Holding 21,76 0,74 31,08 Verusaturk Girisim 3,10 2,31 -6,34 Vestel 11,78 -5,46 112,25 Vestel Beyaz Eşya 16,25 -3,27 35,19 Viking Kağıt 0,99 -1,00 -10,00 Yapı Kredi Koray GMYO 1,38 0,00 -19,77 Yapı ve Kredi Bank. 2,04 4,08 27,50 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,51 4,58 -10,04 Yataş 5,08 2,63 13,65 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,79 0,00 -15,96 Yeni Gimat GMYO 8,95 0,79 11,46 Yeşil GMYO 0,25 0,00 -7,41 Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00 Yeşil Yatırım Holding 8,54 -1,27 -11,32 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.100,00 7,64 -4,50 Yonga Mobilya 5,90 0,00 -10,61 Yünsa 4,55 2,25 4,36 Zorlu Enerji 1,22 -0,81 -0,81

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)