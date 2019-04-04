Borsada Günlük İşlemler (2)
49 dakika önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|72.041,60
|20,00
|56,95
|İş Bankası (B)
|4.375,00
|0,11
|42,96
|İş Bankası (C)
|5,93
|4,77
|30,91
|İş Bankası (Kur.)
|99.800,00
|4,20
|105,34
|İş Fin.Kir.
|7,38
|0,14
|59,40
|İş Girişim
|3,16
|0,32
|54,90
|İş GMYO
|0,95
|2,15
|-12,04
|İş Y. Men. Değ.
|2,30
|0,44
|24,54
|İş Yat. Ort.
|0,80
|1,27
|8,38
|İşbir Holding
|162,20
|-1,16
|17,54
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,31
|10,71
|-63,10
|İttifak Holding
|4,17
|-2,80
|34,52
|İz Hayvancılık Tarım
|5,11
|2,40
|-22,46
|İzmir Demir Çelik
|1,68
|2,44
|1,20
|İzmir Fırça
|1,82
|-1,09
|-12,08
|İzocam
|20,90
|3,67
|-2,43
|Jantsa Jant Sanayi
|27,60
|0,36
|-0,72
|Kafein Yazılım
|7,10
|-2,20
|3,08
|Kapital Yat. Holding
|2,21
|-0,45
|-23,00
|Kaplamin
|3,26
|3,49
|-9,44
|Kardemir (A)
|2,43
|3,85
|33,52
|Kardemir (B)
|2,41
|2,99
|31,69
|Kardemir (D)
|2,53
|3,27
|16,06
|Karel Elektronik
|7,14
|2,88
|71,22
|Karsan Otomotiv
|1,54
|-1,91
|20,31
|Karsu Tekstil
|1,23
|0,82
|-1,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,88
|-0,41
|31,89
|Kartonsan
|333,30
|0,00
|4,49
|Katmerciler Ekipman
|5,25
|-2,96
|-10,56
|Kent Gıda
|122,40
|1,41
|2,86
|Kerevitaş Gıda
|1,52
|1,33
|-15,56
|Kervansaray Yat. Holding
|0,27
|3,85
|-22,86
|Kiler GMYO
|2,18
|4,81
|24,57
|Klimasan Klima
|7,20
|0,42
|81,82
|Koç Holding
|17,27
|4,54
|24,70
|Konfrut Gıda
|25,32
|0,80
|6,03
|Konya Çimento
|185,00
|1,70
|3,93
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,36
|2,25
|20,07
|Koza Altın
|43,00
|5,19
|-16,18
|Koza Madencilik
|5,79
|2,66
|-19,81
|Körfez GMYO
|1,23
|2,50
|0,82
|Kristal Kola
|0,83
|2,47
|-20,95
|Kron Telekomünikasyon
|8,15
|0,74
|-6,32
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,47
|0,00
|21,69
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,58
|-6,51
|39,82
|Kütahya Porselen
|4,31
|3,11
|-5,27
|Lider Faktoring
|2,22
|0,91
|-1,33
|Link Bilgisayar
|13,07
|-0,08
|57,09
|Logo Yazılım
|39,00
|-0,76
|43,70
|Lokman Hekim Sağlık
|4,57
|0,88
|1,56
|Lüks Kadife
|4,61
|1,10
|-4,95
|Makina Takım
|1,40
|6,87
|-9,09
|Mardin Çimento
|3,28
|0,31
|0,61
|Marka Yatırım Holding
|0,60
|1,69
|-3,23
|Marmaris Altınyunus
|16,42
|2,05
|-6,49
|Marshall
|23,76
|1,71
|-5,79
|Martı GMYO
|0,62
|0,00
|-4,62
|Martı Otel
|0,57
|1,79
|-1,72
|Mavi Giyim
|38,48
|0,37
|19,43
|Mazhar Zorlu Holding
|3,91
|4,27
|2,62
|Mega Polietilen
|2,14
|1,42
|4,90
|Menderes Tekstil
|0,69
|1,47
|-4,17
|Mensa
|0,24
|0,00
|71,43
|Merit Turizm
|7,61
|0,26
|27,05
|Merko Gıda
|0,67
|-1,47
|-33,66
|Metal Gayrimenkul
|0,90
|0,00
|3,45
|Metemtur Otelcilik
|1,07
|2,88
|1,90
|Metro Holding
|0,82
|0,00
|7,89
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,16
|0,87
|5,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,41
|2,92
|19,49
|Migros Ticaret
|14,67
|3,31
|-1,54
|Milpa
|1,51
|-1,31
|5,64
|Mistral GMYO
|1,21
|0,83
|-20,92
|MLP Sağlık
|12,98
|-1,14
|21,31
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,03
|0,98
|-6,36
|Mondi Tire Kutsan
|2,05
|0,99
|10,22
|Net Holding
|1,77
|1,14
|-9,69
|Netaş Telekom.
|8,25
|1,85
|27,71
|Niğbaş Niğde Beton
|7,12
|0,28
|78,00
|Nuh Çimento
|7,05
|1,00
|-8,91
|Nurol GMYO
|2,14
|-0,47
|1,90
|Odaş Elektrik
|1,60
|2,56
|13,63
|Olmuksan-IP
|3,98
|0,76
|18,10
|Orge Enerji Elektrik
|3,28
|2,50
|5,13
|Orma Orman Mahsulleri
|1,12
|0,00
|-6,67
|Osmanlı Menkul
|1,60
|-1,84
|-6,98
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,11
|1,83
|2,78
|Otokar
|107,20
|2,78
|24,81
|Oyak Yat. Ort.
|1,18
|0,85
|-27,61
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,09
|0,93
|6,86
|Özak GMYO
|2,33
|-0,43
|10,43
|Özbal Çelik Boru
|1,19
|6,25
|-13,77
|Özderici GMYO
|0,83
|1,22
|-64,68
|Özerden Plastik
|2,95
|1,72
|18,00
|Panora GMYO
|4,28
|-1,15
|13,23
|Park Elek.Madencilik
|2,34
|2,18
|-2,90
|Parsan
|9,34
|0,86
|6,62
|Pegasus
|29,62
|0,82
|29,23
|Peker GMYO
|3,88
|-0,26
|-52,82
|Penguen Gıda
|1,55
|-4,32
|43,52
|Pera GMYO
|0,52
|1,96
|-32,47
|Pergamon Dış Ticaret
|9,00
|0,56
|0,56
|Petkim
|4,72
|2,83
|-6,35
|Petrokent Turizm
|64,85
|2,13
|-5,60
|Pınar Et ve Un
|6,90
|2,53
|34,77
|Pınar Su
|1,30
|2,36
|4,00
|Pınar Süt
|6,80
|2,10
|2,72
|Plastikkart
|4,02
|0,50
|48,89
|Polisan Holding
|3,36
|2,75
|10,21
|Politeknik Metal
|41,68
|1,66
|18,86
|Prizma Press Matbaacılık
|1,71
|1,18
|10,32
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,85
|-2,02
|-28,68
|QNB Finansbank
|6,70
|0,90
|-25,64
|Ral Yatırım Holding
|3,84
|-5,65
|108,70
|Ray Sigorta
|2,32
|-2,52
|66,91
|Reysaş GMYO
|0,94
|5,62
|36,23
|Reysaş Lojistik
|0,74
|2,78
|0,00
|Rhea Girişim
|0,75
|8,70
|13,64
|Rodrigo Tekstil
|2,71
|0,00
|42,63
|Royal Halı
|1,34
|0,75
|35,35
|RTA Laboratuvarları
|1,41
|0,71
|-18,97
|Sabancı Holding
|8,18
|6,37
|13,10
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,12
|0,00
|8,16
|Salix Yatırım Holding
|1,99
|10,56
|-48,31
|Sanel Mühendislik
|2,43
|3,40
|11,47
|Sanifoam Sünger
|2,11
|19,89
|68,80
|Sanko Pazarlama
|2,17
|1,40
|-6,06
|Saray Matbaacılık
|1,06
|4,95
|6,00
|Sarkuysan
|3,25
|0,93
|-4,69
|Sasa Polyester
|8,35
|2,33
|1,95
|Say Reklamcılık
|0,86
|0,00
|-8,51
|Sekuro Plastik
|3,07
|0,99
|3,72
|Selçuk Ecza Deposu
|3,94
|0,00
|41,22
|Selçuk Gıda
|1,29
|-0,77
|-3,01
|Senkron Güvenlik
|3,59
|-19,87
|259,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,27
|-1,73
|16,41
|Servet GMYO
|4,36
|0,69
|-7,23
|Seyitler Kimya
|4,00
|0,25
|3,90
|Silverline Endüstri
|1,18
|0,85
|-11,94
|Sinpaş GMYO
|0,40
|2,56
|8,11
|Soda Sanayii
|7,19
|-0,83
|1,27
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,35
|-2,00
|16,67
|Söktaş
|1,55
|-0,64
|22,05
|Sönmez Filament
|3,29
|1,23
|5,45
|Sönmez Pamuklu
|3,13
|3,30
|0,32
|Sumaş Suni Tahta
|7,49
|-1,19
|7,00
|Şeker Fin. Kir.
|3,15
|2,61
|11,70
|Şekerbank
|1,09
|2,83
|-0,91
|Şişe Cam
|5,80
|3,02
|2,29
|Şok Marketler
|9,33
|-0,21
|-13,21
|T. Halk Bankası
|6,19
|4,74
|-11,82
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,14
|1,34
|-24,50
|T.S.K.B.
|0,79
|3,95
|-2,47
|T.Tuborg
|8,92
|0,22
|12,43
|Taç Tarım Ürünleri
|4,20
|-2,10
|-17,00
|Tat Gıda
|4,55
|1,34
|19,11
|TAV Havalimanları
|25,42
|2,75
|15,59
|Taze Kuru Gıda
|6,08
|0,66
|-10,59
|Tek-Art Turizm
|0,73
|1,39
|-14,12
|Tekfen Holding
|23,12
|4,05
|17,78
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,69
|1,13
|-9,43
|Temapol Polimer Plastik
|2,89
|1,76
|-5,56
|TGS Dış Ticaret
|2,70
|0,37
|14,89
|Tofaş Oto. Fab.
|18,64
|6,21
|20,17
|Torunlar GMYO
|2,31
|0,43
|52,98
|Trabzon Liman
|9,44
|3,40
|12,51
|Trabzonspor Sportif
|0,91
|1,11
|-33,87
|Trakya Cam
|3,34
|2,14
|10,23
|Trend GMYO
|1,40
|-3,45
|10,24
|TSKB GMYO
|0,74
|1,37
|-9,76
|Tuğçelik
|2,63
|-0,75
|23,47
|Tukaş
|4,11
|-0,24
|147,59
|Turcas Petrol
|1,46
|2,10
|3,55
|Turkcell
|12,95
|6,58
|6,41
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,41
|2,08
|-2,00
|Tüpraş
|133,90
|2,29
|28,33
|Türk Hava Yolları
|14,31
|6,79
|-11,17
|Türk Prysmian Kablo
|2,04
|0,99
|15,91
|Türk Telekom
|4,61
|4,06
|18,21
|Türk Traktör
|31,48
|2,21
|-9,80
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,16
|1,80
|-15,49
|Ufuk Yatırım
|1,10
|-1,79
|-3,51
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,42
|5,19
|24,56
|Ulusoy Elektrik
|18,42
|-0,11
|15,41
|Ulusoy Un Sanayi
|2,37
|2,60
|13,94
|Umpaş Holding
|0,42
|0,00
|-23,64
|Uşak Seramik
|1,04
|0,97
|-6,31
|Utopya Turizm
|7,00
|1,01
|70,73
|Uzertaş Boya
|1,07
|-0,93
|78,33
|Ülker Bisküvi
|18,55
|1,37
|26,45
|Ünye Çimento
|3,02
|0,67
|-12,97
|Vakıf Fin. Kir.
|1,49
|2,76
|-16,29
|Vakıf GMYO
|1,97
|1,03
|-1,01
|Vakıf Yat. Ort.
|1,12
|0,00
|-26,32
|Vakıflar Bankası
|4,56
|5,80
|16,92
|Vakko Tekstil
|2,92
|2,82
|6,57
|Vanet Gıda
|1,41
|2,17
|8,46
|Verusa Holding
|20,50
|-9,21
|23,49
|Verusaturk Girisim
|3,20
|0,00
|-3,32
|Vestel
|13,39
|-2,12
|141,26
|Vestel Beyaz Eşya
|16,75
|1,03
|39,35
|Viking Kağıt
|1,04
|4,00
|-5,45
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,50
|2,04
|-12,79
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,24
|5,16
|40,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,60
|1,96
|-6,81
|Yataş
|5,29
|5,38
|18,34
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,83
|0,00
|-11,70
|Yeni Gimat GMYO
|8,97
|-0,22
|11,71
|Yeşil GMYO
|0,26
|-3,70
|-3,70
|Yeşil Yapı
|0,26
|-3,70
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|8,95
|0,67
|-7,06
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.184,00
|1,87
|-0,68
|Yonga Mobilya
|5,90
|-1,67
|-10,61
|Yünsa
|4,63
|3,12
|10,90
|Zorlu Enerji
|1,31
|2,34
|6,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:02 Kaynak: AA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Lehimize 11 Bin 109 Oy Düzeltildi
11 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismara 16 Yıl Hapis
Ekrem İmamoğlu: 18-20 Bin Arasındaki Fark Korunarak Süreç Tamamlanacak
Juventus, Ronaldo ile Gelirlerini Artırdı