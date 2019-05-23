Borsada günlük işlemler (2)
11 saat önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:38 Kaynak: AA
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|162.450,00
|
|253,92
|İş Bankası (B)
|17.200,00
|19,44
|462,05
|İş Bankası (C)
|4,86
|0,21
|7,28
|İş Bankası (Kur.)
|155.100,00
|
|219,12
|İş Fin.Kir.
|4,85
|-1,62
|4,75
|İş Girişim
|2,26
|-0,44
|10,78
|İş GMYO
|0,92
|0,00
|-14,81
|İş Y. Men. Değ.
|2,76
|0,00
|49,44
|İş Yat. Ort.
|0,86
|-1,15
|16,51
|İşbir Holding
|207,00
|3,55
|50,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,32
|0,00
|-61,90
|İttifak Holding
|6,45
|0,78
|108,06
|İz Hayvancılık Tarım
|5,30
|0,76
|-19,58
|İzmir Demir Çelik
|1,56
|0,65
|-6,02
|İzmir Fırça
|1,50
|-0,66
|-27,54
|İzocam
|21,10
|2,03
|-1,49
|Jantsa Jant Sanayi
|24,06
|-2,20
|-6,79
|Kafein Yazılım
|6,19
|-0,64
|-10,13
|Kapital Yat. Holding
|1,70
|-0,58
|-40,77
|Kaplamin
|3,26
|0,31
|-9,44
|Kardemir (A)
|2,04
|2,00
|12,09
|Kardemir (B)
|2,02
|0,50
|10,38
|Kardemir (D)
|2,07
|0,49
|-5,05
|Karel Elektronik
|5,25
|-2,78
|25,90
|Karsan Otomotiv
|1,06
|0,00
|-17,19
|Karsu Tekstil
|1,18
|-1,67
|-5,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,36
|5,10
|44,86
|Kartonsan
|300,00
|0,33
|-5,95
|Katmerciler Ekipman
|2,98
|-5,40
|-49,23
|Kent Gıda
|124,50
|-2,28
|4,62
|Kerevitaş Gıda
|1,55
|-4,32
|-13,89
|Kervansaray Yat. Holding
|0,25
|4,17
|-28,57
|Kiler GMYO
|1,59
|-1,24
|-9,14
|Klimasan Klima
|8,94
|-2,61
|125,76
|Koç Holding
|14,85
|1,78
|7,23
|Konfrut Gıda
|28,12
|-2,77
|17,76
|Konya Çimento
|162,10
|0,06
|-8,93
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,06
|1,86
|27,47
|Koza Altın
|44,38
|-2,46
|-13,49
|Koza Madencilik
|6,70
|-1,90
|-7,20
|Körfez GMYO
|1,25
|-4,58
|2,46
|Kristal Kola
|0,77
|-1,28
|-26,67
|Kron Telekomünikasyon
|7,52
|0,00
|-13,56
|Kuştur Kuşadası Turizm
|18,10
|-2,16
|32,02
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,06
|2,91
|-6,19
|Kütahya Porselen
|4,26
|-3,84
|-6,37
|Lider Faktoring
|2,09
|-4,57
|-7,11
|Link Bilgisayar
|11,27
|-2,76
|35,46
|Logo Yazılım
|31,70
|-0,56
|16,80
|Lokman Hekim Sağlık
|3,22
|-4,45
|-28,44
|Lüks Kadife
|3,83
|-1,54
|-21,03
|Makina Takım
|1,23
|0,82
|-20,13
|Mardin Çimento
|2,60
|-0,76
|-6,37
|Marka Yatırım Holding
|0,49
|-7,55
|-20,97
|Marmaris Altınyunus
|16,40
|0,00
|-6,61
|Marshall
|26,16
|-1,65
|3,73
|Martı GMYO
|0,58
|0,00
|-10,77
|Martı Otel
|0,60
|0,00
|3,45
|Mavi Giyim
|32,22
|-2,07
|0,00
|Mazhar Zorlu Holding
|3,80
|1,33
|-0,26
|Mega Polietilen
|1,58
|0,00
|-22,55
|Menderes Tekstil
|0,60
|1,69
|-16,67
|Mensa
|0,17
|0,00
|21,43
|Merit Turizm
|7,40
|-4,88
|23,54
|Merko Gıda
|0,58
|0,00
|-42,57
|Metal Gayrimenkul
|0,67
|-10,67
|-22,99
|Metemtur Otelcilik
|0,98
|1,03
|-6,67
|Metro Holding
|0,84
|3,70
|10,53
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,03
|-3,74
|-6,36
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,14
|0,88
|-3,39
|Migros Ticaret
|11,34
|0,09
|-23,89
|Milpa
|1,29
|0,78
|-9,75
|Mistral GMYO
|1,23
|6,03
|-19,61
|MLP Sağlık
|10,36
|-0,86
|-3,18
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,89
|-4,30
|-19,09
|Mondi Tire Kutsan
|1,38
|2,22
|-25,81
|Net Holding
|1,47
|0,00
|-25,00
|Netaş Telekom.
|5,53
|0,00
|-14,40
|Niğbaş Niğde Beton
|7,45
|2,76
|86,25
|Nuh Çimento
|5,80
|-0,17
|-16,31
|Nurol GMYO
|1,96
|1,03
|-6,67
|Odaş Elektrik
|1,16
|0,00
|-17,62
|Olmuksan-IP
|3,26
|-1,81
|-3,26
|Orge Enerji Elektrik
|2,81
|0,36
|-9,94
|Orma Orman Mahsulleri
|1,24
|-4,62
|3,33
|Osmanlı Menkul
|1,31
|-6,43
|-23,84
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,91
|-2,15
|-15,74
|Otokar
|98,75
|2,60
|14,97
|Oyak Yat. Ort.
|0,95
|1,06
|-41,72
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,04
|-1,89
|1,96
|Özak GMYO
|2,10
|-0,94
|-0,47
|Özbal Çelik Boru
|1,05
|0,00
|-23,91
|Özderici GMYO
|0,67
|-1,47
|-71,49
|Özerden Plastik
|3,03
|3,06
|24,30
|Panora GMYO
|4,02
|0,25
|7,56
|Park Elek.Madencilik
|1,87
|1,08
|-22,41
|Parsan
|10,84
|-1,45
|23,74
|Pegasus
|28,68
|2,80
|25,13
|Peker GMYO
|4,00
|0,00
|-51,36
|Penguen Gıda
|1,28
|2,40
|18,52
|Pera GMYO
|0,48
|-2,04
|-37,66
|Pergamon Dış Ticaret
|6,06
|0,17
|-0,78
|Petkim
|4,42
|0,45
|-12,30
|Petrokent Turizm
|65,00
|1,17
|-5,39
|Pınar Et ve Un
|5,30
|0,38
|19,45
|Pınar Su
|1,17
|0,00
|-6,40
|Pınar Süt
|5,88
|-0,68
|-5,42
|Plastikkart
|2,67
|-1,11
|-1,11
|Polisan Holding
|2,08
|4,00
|-31,01
|Politeknik Metal
|53,00
|6,08
|51,14
|Prizma Press Matbaacılık
|1,66
|1,84
|7,10
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,90
|-0,51
|-42,65
|QNB Finansbank
|5,62
|1,08
|-37,62
|Ral Yatırım Holding
|4,43
|0,68
|140,76
|Ray Sigorta
|2,88
|7,06
|107,19
|Reysaş GMYO
|0,65
|-1,52
|-5,80
|Reysaş Lojistik
|0,64
|0,00
|-13,51
|Rhea Girişim
|0,64
|-1,54
|-3,03
|Rodrigo Tekstil
|1,81
|0,00
|-4,74
|Royal Halı
|0,81
|5,19
|-18,18
|RTA Laboratuvarları
|1,24
|0,81
|-28,74
|Sabancı Holding
|6,96
|0,14
|-3,77
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,45
|1,40
|-6,46
|Salix Yatırım Holding
|3,30
|2,80
|-14,29
|Sanel Mühendislik
|3,71
|2,77
|70,18
|Sanifoam Sünger
|1,60
|-2,44
|28,00
|Sanko Pazarlama
|2,00
|-0,99
|-9,28
|Saray Matbaacılık
|0,93
|-4,12
|-7,00
|Sarkuysan
|3,14
|0,32
|-7,92
|Sasa Polyester
|5,19
|3,80
|-13,06
|Say Reklamcılık
|0,80
|-1,23
|-14,89
|Sekuro Plastik
|2,30
|-0,43
|-22,30
|Selçuk Ecza Deposu
|4,20
|-0,47
|54,50
|Selçuk Gıda
|1,51
|-0,66
|13,53
|Senkron Güvenlik
|5,22
|0,38
|422,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,85
|1,79
|46,15
|Servet GMYO
|3,33
|-1,48
|-29,15
|Seyitler Kimya
|4,19
|0,24
|8,83
|Silverline Endüstri
|0,99
|1,02
|-26,12
|Sinpaş GMYO
|0,35
|-2,78
|-5,41
|Smartiks Yazılım A.Ş.
|2,46
|-0,81
|
|Soda Sanayii
|7,42
|-2,37
|4,51
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,78
|-1,74
|22,20
|Söktaş
|1,20
|0,00
|-5,51
|Sönmez Filament
|3,10
|0,00
|-0,64
|Sönmez Pamuklu
|3,02
|-1,63
|-3,21
|Sumaş Suni Tahta
|6,84
|0,59
|-2,29
|Şeker Fin. Kir.
|3,15
|-0,63
|11,70
|Şekerbank
|0,84
|0,00
|-23,64
|Şişe Cam
|4,96
|0,00
|-12,52
|Şok Marketler
|7,95
|6,43
|-26,05
|T. Halk Bankası
|5,15
|1,18
|-26,64
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,48
|3,61
|-32,47
|T.S.K.B.
|0,66
|1,54
|-18,52
|T.Tuborg
|7,30
|0,14
|-7,99
|Taç Tarım Ürünleri
|4,13
|2,23
|-18,38
|Tat Gıda
|4,10
|-0,97
|7,33
|TAV Havalimanları
|22,74
|0,89
|3,41
|Taze Kuru Gıda
|5,30
|3,31
|-22,06
|Tek-Art Turizm
|0,68
|1,49
|-20,00
|Tekfen Holding
|22,70
|-0,26
|15,64
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|1,81
|-2,69
|-39,06
|Temapol Polimer Plastik
|2,78
|0,00
|-9,15
|TGS Dış Ticaret
|3,02
|0,33
|28,51
|Tofaş Oto. Fab.
|15,25
|-1,04
|-1,69
|Torunlar GMYO
|1,98
|2,06
|31,13
|Trabzon Liman
|7,95
|-1,24
|-5,24
|Trabzonspor Sportif
|0,85
|2,41
|-38,23
|Trakya Cam
|2,79
|-0,36
|-7,92
|Trend GMYO
|1,21
|1,68
|-4,72
|TSKB GMYO
|0,67
|-1,47
|-18,29
|Tuğçelik
|1,84
|-2,13
|-13,62
|Tukaş
|3,51
|4,15
|111,45
|Turcas Petrol
|1,22
|0,00
|-13,48
|Turkcell
|11,46
|0,61
|-5,83
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,64
|-3,45
|-19,11
|Tüpraş
|118,00
|0,85
|13,10
|Türk Hava Yolları
|11,80
|4,80
|-26,75
|Türk Prysmian Kablo
|1,62
|0,62
|-6,07
|Türk Telekom
|4,09
|3,28
|4,87
|Türk Traktör
|25,16
|-0,94
|-27,91
|Türker Proje Gayrimenkul
|24,00
|0,93
|-25,33
|Ufuk Yatırım
|1,10
|0,00
|-3,51
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,23
|1,65
|7,89
|Ulusoy Elektrik
|21,18
|0,09
|32,71
|Ulusoy Un Sanayi
|2,07
|-0,48
|-0,48
|Umpaş Holding
|0,34
|0,00
|-38,18
|Uşak Seramik
|0,95
|-1,04
|-14,41
|Utopya Turizm
|2,94
|-2,65
|-28,29
|Uzertaş Boya
|0,80
|-5,88
|33,33
|Ülker Bisküvi
|17,53
|0,40
|19,50
|Ünye Çimento
|2,38
|-2,86
|-31,41
|Vakıf Fin. Kir.
|1,21
|0,00
|-32,02
|Vakıf GMYO
|1,48
|-2,63
|-25,63
|Vakıf Yat. Ort.
|1,10
|0,92
|-27,63
|Vakıflar Bankası
|3,41
|0,59
|-12,56
|Vakko Tekstil
|2,67
|0,75
|2,36
|Vanet Gıda
|1,33
|-2,92
|2,31
|Verusa Holding
|17,60
|-2,00
|6,02
|Verusaturk Girisim
|2,66
|0,00
|-19,64
|Vestel
|9,42
|6,44
|69,73
|Vestel Beyaz Eşya
|12,92
|3,36
|32,28
|Viking Kağıt
|1,01
|0,00
|-8,18
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,35
|4,65
|-21,51
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,86
|0,54
|16,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,49
|-1,19
|-10,75
|Yataş
|3,87
|-2,03
|-13,42
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,81
|-4,71
|-13,83
|Yeni Gimat GMYO
|7,81
|0,13
|8,77
|Yeşil GMYO
|0,25
|4,17
|-7,41
|Yeşil Yapı
|0,23
|-4,17
|-11,54
|Yeşil Yatırım Holding
|6,96
|-1,28
|-27,73
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.298,10
|2,14
|4,51
|Yonga Mobilya
|5,65
|0,00
|-14,39
|Yünsa
|4,01
|1,01
|-3,95
|Zorlu Enerji
|1,09
|2,83
|-11,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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