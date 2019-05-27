Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 162.450,00 253,92 İş Bankası (B) 16.710,00 0,12 446,04 İş Bankası (C) 4,95 -1,79 9,27 İş Bankası (Kur.) 154.999,90 -0,06 218,92 İş Fin.Kir. 5,02 0,40 8,42 İş Girişim 2,28 -0,87 11,76 İş GMYO 0,94 0,00 -12,96 İş Y. Men. Değ. 2,79 -0,36 51,07 İş Yat. Ort. 0,88 1,15 19,22 İşbir Holding 200,00 -2,44 44,93 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,39 5,41 -53,57 İttifak Holding 6,15 -5,38 98,39 İz Hayvancılık Tarım 4,94 -6,79 -25,04 İzmir Demir Çelik 1,57 -0,63 -5,42 İzmir Fırça 1,57 2,61 -24,15 İzocam 21,16 0,76 -1,21 Jantsa Jant Sanayi 25,80 6,79 -0,04 Kafein Yazılım 6,41 1,42 -6,94 Kapital Yat. Holding 1,70 0,00 -40,77 Kaplamin 3,63 11,01 0,83 Kardemir (A) 2,07 0,00 13,74 Kardemir (B) 2,06 0,00 12,57 Kardemir (D) 2,10 0,00 -3,67 Karel Elektronik 5,21 -1,51 24,94 Karsan Otomotiv 1,07 0,00 -16,41 Karsu Tekstil 1,24 1,64 -0,80 Karsusan Su Ürünleri San. 5,50 5,16 48,65 Kartonsan 305,50 -0,75 -4,23 Katmerciler Ekipman 3,11 4,01 -47,02 Kent Gıda 128,00 -1,54 7,56 Kerevitaş Gıda 1,54 0,00 -14,44 Kervansaray Yat. Holding 0,24 0,00 -31,43 Kiler GMYO 1,63 -0,61 -6,86 Klimasan Klima 8,90 -1,98 124,75 Koç Holding 15,06 -0,53 8,75 Konfrut Gıda 27,62 0,29 15,66 Konya Çimento 163,00 -0,61 -8,43 Kordsa Teknik Tekstil 11,91 -1,16 25,89 Koza Altın 45,20 -3,42 -11,89 Koza Madencilik 6,64 -2,64 -8,03 Körfez GMYO 1,25 -0,79 2,46 Kristal Kola 0,78 -1,27 -25,71 Kron Telekomünikasyon 7,56 -1,18 -13,10 Kuştur Kuşadası Turizm 21,42 18,34 56,24 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,04 -1,89 -7,96 Kütahya Porselen 4,37 1,86 -3,96 Lider Faktoring 2,00 -1,96 -11,11 Link Bilgisayar 11,29 -1,05 35,70 Logo Yazılım 32,44 1,82 19,53 Lokman Hekim Sağlık 3,35 -0,89 -25,56 Lüks Kadife 3,84 -1,03 -20,82 Makina Takım 1,23 -0,81 -20,13 Mardin Çimento 2,65 0,76 -4,57 Marka Yatırım Holding 0,56 19,15 -9,68 Marmaris Altınyunus 16,83 0,72 -4,16 Marshall 26,00 -1,81 3,09 Martı GMYO 0,59 -3,28 -9,23 Martı Otel 0,61 0,00 5,17 Mavi Giyim 31,80 -1,30 -1,30 Mazhar Zorlu Holding 3,88 0,52 1,84 Mega Polietilen 1,59 -0,63 -22,06 Menderes Tekstil 0,64 1,59 -11,11 Mensa 0,18 -10,00 28,57 Merit Turizm 7,10 1,43 18,53 Merko Gıda 0,60 1,69 -40,59 Metal Gayrimenkul 0,80 0,00 -8,05 Metemtur Otelcilik 0,99 -1,00 -5,71 Metro Holding 0,95 3,26 25,00 Metro Petrol ve Tesisleri 1,13 6,60 2,73 Metro Yatırım Ortaklığı 1,18 0,85 0,00 Migros Ticaret 11,79 1,38 -20,87 Milpa 1,56 8,33 9,14 Mistral GMYO 1,16 -5,69 -24,18 MLP Sağlık 11,34 5,98 5,98 MMC San. ve Tic. Yat. 0,92 3,37 -16,36 Mondi Tire Kutsan 1,42 0,00 -23,66 Net Holding 1,48 0,00 -24,49 Netaş Telekom. 5,80 2,11 -10,22 Niğbaş Niğde Beton 7,71 5,04 92,75 Nuh Çimento 5,86 -0,34 -15,44 Nurol GMYO 2,07 0,98 -1,43 Odaş Elektrik 1,18 -0,84 -16,20 Olmuksan-IP 3,17 -2,76 -5,93 Orge Enerji Elektrik 3,00 4,53 -3,85 Orma Orman Mahsulleri 1,16 -3,33 -3,33 Osmanlı Menkul 1,33 1,53 -22,67 Ostim Endüstriyel Yat 0,91 1,11 -15,74 Otokar 96,80 -2,22 12,70 Oyak Yat. Ort. 0,95 0,00 -41,72 Oylum Sınai Yatırımlar 1,06 0,00 3,92 Özak GMYO 2,11 0,48 0,00 Özbal Çelik Boru 1,08 1,89 -21,74 Özderici GMYO 0,66 -1,49 -71,91 Özerden Plastik 3,07 -0,97 25,94 Panora GMYO 4,10 0,00 9,70 Park Elek.Madencilik 1,88 -0,53 -21,99 Parsan 11,27 0,09 28,65 Pegasus 30,30 2,36 32,20 Peker GMYO 4,11 4,85 -50,03 Penguen Gıda 1,39 1,46 28,70 Pera GMYO 0,49 -2,00 -36,36 Pergamon Dış Ticaret 6,07 -0,16 -0,61 Petkim 4,55 -0,22 -9,72 Petrokent Turizm 65,00 0,46 -5,39 Pınar Et ve Un 5,36 1,32 20,81 Pınar Su 1,18 0,00 -5,60 Pınar Süt 6,05 -1,63 -2,68 Plastikkart 2,79 1,82 3,33 Polisan Holding 2,10 0,48 -30,34 Politeknik Metal 50,75 -1,26 44,72 Prizma Press Matbaacılık 1,67 -0,60 7,74 QNB Finans Fin. Kir. 4,01 1,01 -41,03 QNB Finansbank 6,10 -9,50 -32,30 Ral Yatırım Holding 4,60 3,14 150,00 Ray Sigorta 2,15 -9,66 54,68 Reysaş GMYO 0,64 -1,54 -7,25 Reysaş Lojistik 0,64 0,00 -13,51 Rhea Girişim 0,65 -1,52 -1,52 Rodrigo Tekstil 1,80 0,00 -5,26 Royal Halı 0,85 -3,41 -14,14 RTA Laboratuvarları 1,26 1,61 -27,59 Sabancı Holding 7,06 -1,26 -2,39 Safkar Ege Soğutmacılık 1,45 -0,68 -6,46 Salix Yatırım Holding 3,50 4,48 -9,09 Sanel Mühendislik 3,83 2,68 75,69 Sanifoam Sünger 1,64 0,00 31,20 Sanko Pazarlama 2,07 1,97 -6,10 Saray Matbaacılık 0,94 0,00 -6,00 Sarkuysan 3,04 3,40 -3,27 Sasa Polyester 6,07 1,34 1,68 Say Reklamcılık 0,81 0,00 -13,83 Sekuro Plastik 2,32 0,43 -21,62 Selçuk Ecza Deposu 4,61 7,71 69,58 Selçuk Gıda 1,48 -1,99 11,28 Senkron Güvenlik 5,30 1,53 430,00 Serve Film Prodüksiyon 2,80 -0,36 43,59 Servet GMYO 3,40 1,49 -27,66 Seyitler Kimya 4,60 9,79 19,48 Silverline Endüstri 1,02 -1,92 -23,88 Sinpaş GMYO 0,37 0,00 0,00 Smartiks Yazılım A.Ş. 2,46 -1,99 Soda Sanayii 7,28 -1,09 2,54 Sodaş Sodyum Sanayii 6,77 -0,15 22,01 Söktaş 1,21 -0,82 -4,72 Sönmez Filament 3,05 -1,29 -2,24 Sönmez Pamuklu 2,94 -1,67 -5,77 Sumaş Suni Tahta 6,91 1,17 -1,29 Şeker Fin. Kir. 3,10 -1,90 9,93 Şekerbank 0,91 4,60 -17,27 Şişe Cam 5,06 -0,20 -10,76 Şok Marketler 8,00 1,39 -25,58 T. Halk Bankası 5,36 -0,74 -23,65 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,58 -1,53 -31,88 T.S.K.B. 0,68 1,49 -16,05 T.Tuborg 7,38 -0,54 -6,98 Taç Tarım Ürünleri 4,00 -2,20 -20,95 Tat Gıda 4,07 -2,16 6,54 TAV Havalimanları 23,30 1,04 5,95 Taze Kuru Gıda 5,28 -2,04 -22,35 Tek-Art Turizm 0,67 -1,47 -21,18 Tekfen Holding 23,60 3,15 20,22 Teknosa İç ve Dış Ticaret 1,87 2,19 -37,04 Temapol Polimer Plastik 2,81 0,00 -8,17 TGS Dış Ticaret 3,07 0,33 30,64 Tofaş Oto. Fab. 15,74 0,70 1,47 Torunlar GMYO 1,92 0,00 27,15 Trabzon Liman 8,02 -0,37 -4,41 Trabzonspor Sportif 0,86 0,00 -37,50 Trakya Cam 2,85 -1,38 -5,94 Trend GMYO 1,20 0,00 -5,51 TSKB GMYO 0,68 0,00 -17,07 Tuğçelik 1,89 -3,08 -11,27 Tukaş 3,44 -1,99 107,23 Turcas Petrol 1,24 0,00 -12,06 Turkcell 11,23 -1,23 -7,72 Tümosan Motor ve Traktör 3,71 0,54 -17,56 Tüpraş 117,10 -0,93 12,23 Türk Hava Yolları 11,86 -0,84 -26,38 Türk Prysmian Kablo 1,68 -1,18 -2,59 Türk Telekom 4,15 -0,48 6,41 Türk Traktör 25,74 0,39 -26,25 Türker Proje Gayrimenkul 23,80 -1,16 -25,95 Ufuk Yatırım 1,10 -0,90 -3,51 Ulaşlar Turizm Yat. 1,22 -1,61 7,02 Ulusoy Elektrik 20,84 -1,33 30,58 Ulusoy Un Sanayi 2,09 0,00 0,48 Umpaş Holding 0,40 17,65 -27,27 Uşak Seramik 0,95 -1,04 -14,41 Utopya Turizm 2,98 2,05 -27,32 Uzertaş Boya 0,89 0,00 48,33 Ülker Bisküvi 18,04 1,52 22,97 Ünye Çimento 2,41 -1,23 -30,55 Vakıf Fin. Kir. 1,23 -0,81 -30,90 Vakıf GMYO 1,49 -1,97 -25,13 Vakıf Yat. Ort. 1,09 -2,68 -28,29 Vakıflar Bankası 3,54 -1,12 -9,23 Vakko Tekstil 2,73 -0,36 4,66 Vanet Gıda 1,43 3,62 10,00 Verusa Holding 18,20 2,48 9,64 Verusaturk Girisim 3,00 3,81 -9,37 Vestel 9,12 -3,39 64,32 Vestel Beyaz Eşya 13,67 3,40 39,95 Viking Kağıt 1,02 0,00 -7,27 Yapı Kredi Koray GMYO 1,37 0,00 -20,35 Yapı ve Kredi Bank. 1,89 -1,05 18,12 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,50 0,00 -10,39 Yataş 3,83 -1,29 -14,32 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,83 2,47 -11,70 Yeni Gimat GMYO 7,98 1,01 11,13 Yeşil GMYO 0,25 0,00 -7,41 Yeşil Yapı 0,25 0,00 -3,85 Yeşil Yatırım Holding 7,18 -0,42 -25,44 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.449,90 0,00 11,41 Yonga Mobilya 6,03 1,34 -8,64 Yünsa 4,15 1,97 -0,60 Zorlu Enerji 1,07 -2,73 -13,01

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)