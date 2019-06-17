Son Dakika Haberleri: Borsada günlük işlemler (2)
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsada günlük işlemler (2)

1 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)99.989,90-13,20117,84İş Bankası (B)18.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)99.989,90-13,20117,84
İş Bankası (B)18.506,508,84504,75
İş Bankası (C)5,253,1415,89
İş Bankası (Kur.)148.000,0033,20204,51
İş Fin.Kir.4,40-2,44-4,97
İş Girişim2,742,6234,31
İş GMYO0,981,03-9,26
İş Y. Men. Değ.2,800,0051,61
İş Yat. Ort.0,971,0431,42
İşbir Holding235,000,0070,29
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,35-2,78-58,33
İttifak Holding6,333,09104,19
İz Hayvancılık Tarım5,394,46-18,21
İzmir Demir Çelik1,601,27-3,61
İzmir Fırça1,613,87-22,22
İzocam21,000,10-1,96
Jantsa Jant Sanayi27,320,745,84
Kafein Yazılım7,432,487,87
Kapital Yat. Holding1,65-1,20-42,51
Kaplamin3,250,93-9,72
Kardemir (A)2,141,4217,58
Kardemir (B)2,130,4716,39
Kardemir (D)2,241,822,75
Karel Elektronik5,671,8035,97
Karsan Otomotiv1,242,48-3,13
Karsu Tekstil1,22-1,61-2,40
Karsusan Su Ürünleri San.5,410,1946,22
Kartonsan315,200,32-1,19
Katmerciler Ekipman3,817,63-35,09
Kent Gıda120,500,001,26
Kerevitaş Gıda1,601,91-11,11
Kervansaray Yat. Holding0,230,00-34,29
Kiler GMYO1,711,18-2,29
Klimasan Klima10,101,81155,05
Koç Holding16,661,7120,30
Konfrut Gıda29,621,3724,04
Konya Çimento172,900,99-2,87
Kordsa Teknik Tekstil12,10-0,0827,89
Koza Altın50,00-0,20-2,53
Koza Madencilik7,850,908,73
Körfez GMYO1,452,1118,85
Kristal Kola0,851,19-19,05
Kron Telekomünikasyon8,180,86-5,98
Kuştur Kuşadası Turizm26,005,2689,64
Kuyumcukent Gayrimenkul1,130,890,00
Kütahya Porselen4,680,652,86
Lider Faktoring2,001,01-11,11
Link Bilgisayar11,990,4244,11
Logo Yazılım36,742,0635,37
Lokman Hekim Sağlık3,610,28-19,78
Lüks Kadife3,990,50-17,73
Makina Takım1,282,40-16,88
Mardin Çimento2,660,76-4,21
Marka Yatırım Holding0,643,233,23
Marmaris Altınyunus17,91-1,001,99
Marshall25,900,862,70
Martı GMYO0,590,00-9,23
Martı Otel0,610,005,17
Mavi Giyim34,66-0,577,57
Mazhar Zorlu Holding4,503,4518,11
Mega Polietilen1,812,84-11,27
Menderes Tekstil0,641,59-11,11
Mensa0,180,0028,57
Merit Turizm7,982,9733,22
Merko Gıda0,654,84-35,64
Metal Gayrimenkul0,782,63-10,34
Metemtur Otelcilik1,030,00-1,90
Metro Holding1,025,1534,21
Metro Petrol ve Tesisleri1,130,002,73
Metro Yatırım Ortaklığı1,230,824,24
Migros Ticaret12,962,13-13,02
Milpa1,381,47-3,45
Mistral GMYO1,100,92-28,10
MLP Sağlık11,941,0211,59
MMC San. ve Tic. Yat.1,000,00-9,09
Mondi Tire Kutsan1,472,80-20,97
Net Holding1,631,87-16,84
Netaş Telekom.6,613,442,32
Niğbaş Niğde Beton8,230,49105,75
Nuh Çimento6,020,33-13,13
Nurol GMYO2,071,47-1,43
Odaş Elektrik1,380,73-1,99
Olmuksan-IP3,201,91-5,04
Orge Enerji Elektrik3,332,156,73
Orma Orman Mahsulleri1,10-2,65-8,33
Osmanlı Menkul1,27-2,31-26,16
Ostim Endüstriyel Yat0,962,13-11,11
Otokar103,401,5720,39
Oyak Yat. Ort.1,094,81-31,16
Oylum Sınai Yatırımlar1,110,918,82
Özak GMYO2,181,873,32
Özbal Çelik Boru1,120,90-18,84
Özderici GMYO0,691,47-70,64
Özerden Plastik2,97-0,6721,84
Panora GMYO4,09-0,2411,24
Park Elek.Madencilik2,326,42-3,73
Parsan14,284,2363,01
Pegasus39,544,0072,51
Peker GMYO3,901,30-52,58
Penguen Gıda1,440,7033,33
Pera GMYO0,510,00-33,77
Pergamon Dış Ticaret6,12-0,970,21
Petkim5,112,821,39
Petrokent Turizm84,5019,0123,00
Pınar Et ve Un5,430,0022,38
Pınar Su1,274,961,60
Pınar Süt6,560,925,52
Plastikkart2,861,425,93
Polisan Holding2,873,61-4,80
Politeknik Metal57,50-4,0963,97
Prizma Press Matbaacılık1,980,5127,74
QNB Finans Fin. Kir.3,960,00-41,76
QNB Finansbank6,402,56-28,97
Ral Yatırım Holding4,67-0,64153,80
Ray Sigorta2,220,9159,71
Reysaş GMYO0,711,432,90
Reysaş Lojistik0,691,47-6,76
Rhea Girişim0,661,540,00
Rodrigo Tekstil2,442,0928,42
Royal Halı0,82-2,38-17,17
RTA Laboratuvarları1,290,00-25,86
Sabancı Holding7,992,5710,47
Safkar Ege Soğutmacılık1,511,34-2,59
Salix Yatırım Holding4,26-8,5810,65
Sanel Mühendislik3,500,2960,55
Sanifoam Sünger1,690,6035,20
Sanko Pazarlama2,09-1,42-5,19
Saray Matbaacılık1,000,000,00
Sarkuysan3,33-1,485,96
Sasa Polyester6,41-0,9011,56
Say Reklamcılık0,821,23-12,77
Sekuro Plastik2,510,80-15,20
Selçuk Ecza Deposu4,643,3470,68
Selçuk Gıda1,8210,3036,84
Senkron Güvenlik5,450,55445,00
Serve Film Prodüksiyon2,810,3644,10
Servet GMYO4,63-1,28-1,49
Seyitler Kimya5,702,1548,05
Silverline Endüstri1,080,93-19,40
Sinpaş GMYO0,50-1,9635,14
Smartiks Yazılım2,602,36
Soda Sanayii6,960,002,88
Sodaş Sodyum Sanayii7,191,2729,58
Söktaş1,372,247,87
Sönmez Filament3,361,827,69
Sönmez Pamuklu3,321,536,41
Sumaş Suni Tahta6,690,15-4,43
Şeker Fin. Kir.3,451,7722,34
Şekerbank0,922,22-16,36
Şişe Cam5,110,99-6,79
Şok Marketler9,052,49-15,81
T. Halk Bankası5,262,14-25,07
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası11,970,76-29,59
T.S.K.B.0,701,45-13,58
T.Tuborg7,541,89-4,97
Taç Tarım Ürünleri4,204,74-17,00
Tat Gıda4,540,8918,85
TAV Havalimanları26,40-0,2320,05
Taze Kuru Gıda5,541,84-18,53
Tek-Art Turizm0,742,78-12,94
Tekfen Holding26,962,3537,34
Teknosa İç ve Dış Ticaret1,982,06-33,33
Temapol Polimer Plastik2,911,39-4,90
TGS Dış Ticaret3,824,9562,55
Tofaş Oto. Fab.17,732,1914,30
Torunlar GMYO1,94-1,0228,48
Trabzon Liman9,253,3510,25
Trabzonspor Sportif0,900,00-34,60
Trakya Cam2,771,84-4,11
Trend GMYO1,210,00-4,72
TSKB GMYO0,714,41-13,41
Tuğçelik1,970,51-7,51
Tukaş5,578,37235,54
Turcas Petrol1,302,36-7,80
Turkcell12,39-0,081,81
Tümosan Motor ve Traktör3,760,53-16,44
Tüpraş119,101,3614,15
Türk Hava Yolları13,022,68-19,18
Türk Prysmian Kablo1,721,18-0,27
Türk Telekom4,753,2621,79
Türk Traktör28,70-0,35-17,77
Türker Proje Gayrimenkul23,841,88-25,82
Ufuk Yatırım1,121,82-1,75
Ulaşlar Turizm Yat.1,310,0014,91
Ulusoy Elektrik20,72-0,1929,82
Ulusoy Un Sanayi2,261,358,65
Umpaş Holding0,380,00-30,91
Uşak Seramik1,060,95-4,50
Utopya Turizm3,270,00-20,24
Uzertaş Boya0,84-2,3340,00
Ülker Bisküvi19,42-0,9232,38
Ünye Çimento2,514,15-27,67
Vakıf Fin. Kir.1,461,39-17,98
Vakıf GMYO1,641,23-17,59
Vakıf Yat. Ort.1,281,59-15,79
Vakıflar Bankası3,723,91-4,62
Vakko Tekstil2,812,187,73
Vanet Gıda1,510,6716,15
Verusa Holding18,781,1913,13
Verusaturk Girisim3,160,32-4,53
Vestel11,089,0699,64
Vestel Beyaz Eşya16,502,8768,93
Viking Kağıt1,06-0,93-3,64
Yapı Kredi Koray GMYO1,391,46-19,19
Yapı ve Kredi Bank.2,172,8435,62
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,590,39-7,17
Yataş4,320,70-3,36
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,926,98-2,13
Yeni Gimat GMYO8,08-0,6212,53
Yeşil GMYO0,26-3,70-3,70
Yeşil Yapı0,25-3,85-3,85
Yeşil Yatırım Holding10,32-5,237,17
Yibitaş İnşaat Malzeme2.420,00 10,05
Yonga Mobilya9,09-5,2137,73
Yünsa4,280,712,52
Zorlu Enerji1,161,75-5,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:33 Kaynak: AA
İş Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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