Borsada günlük işlemler (2)
30 dakika önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:47 Kaynak: AA
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|106.998,90
|
|133,11
|İş Bankası (B)
|19.190,00
|0,00
|527,08
|İş Bankası (C)
|5,52
|0,55
|21,85
|İş Bankası (Kur.)
|148.000,00
|
|204,51
|İş Fin.Kir.
|4,00
|-2,91
|-13,61
|İş Girişim
|2,67
|-2,91
|30,88
|İş GMYO
|0,98
|-1,01
|-9,26
|İş Y. Men. Değ.
|2,86
|-0,35
|54,86
|İş Yat. Ort.
|1,02
|0,99
|38,19
|İşbir Holding
|239,00
|-0,42
|73,19
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|0,00
|-57,14
|İttifak Holding
|6,64
|2,15
|114,19
|İz Hayvancılık Tarım
|5,25
|-2,23
|-20,33
|İzmir Demir Çelik
|1,60
|-0,62
|-3,61
|İzmir Fırça
|1,58
|-1,25
|-23,67
|İzocam
|20,82
|-1,14
|-2,80
|Jantsa Jant Sanayi
|28,18
|2,10
|9,18
|Kafein Yazılım
|7,70
|1,18
|11,79
|Kapital Yat. Holding
|1,67
|0,60
|-41,81
|Kaplamin
|3,28
|0,00
|-8,89
|Kardemir (A)
|2,17
|-0,46
|19,23
|Kardemir (B)
|2,16
|-0,92
|18,03
|Kardemir (D)
|2,31
|-0,86
|5,96
|Karel Elektronik
|5,79
|-1,03
|38,85
|Karsan Otomotiv
|1,21
|-1,63
|-5,47
|Karsu Tekstil
|1,22
|0,00
|-2,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,38
|0,00
|45,41
|Kartonsan
|316,50
|-0,78
|-0,78
|Katmerciler Ekipman
|4,40
|9,73
|-25,04
|Kent Gıda
|121,20
|1,00
|1,85
|Kerevitaş Gıda
|1,59
|-1,24
|-11,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,22
|-4,35
|-37,14
|Kiler GMYO
|1,72
|-1,15
|-1,71
|Klimasan Klima
|9,78
|-2,10
|146,97
|Koç Holding
|17,40
|-0,46
|25,64
|Konfrut Gıda
|30,02
|1,21
|25,71
|Konya Çimento
|175,00
|0,00
|-1,69
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,24
|0,25
|29,37
|Koza Altın
|49,34
|-2,59
|-3,82
|Koza Madencilik
|7,37
|-4,66
|2,08
|Körfez GMYO
|1,61
|-4,73
|31,97
|Kristal Kola
|0,84
|-1,18
|-20,00
|Kron Telekomünikasyon
|8,27
|0,49
|-4,94
|Kuştur Kuşadası Turizm
|27,00
|-1,82
|96,94
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,19
|0,85
|5,31
|Kütahya Porselen
|4,69
|-0,85
|3,08
|Lider Faktoring
|2,02
|0,50
|-10,22
|Link Bilgisayar
|10,80
|-2,09
|29,81
|Logo Yazılım
|38,58
|0,73
|42,15
|Lokman Hekim Sağlık
|3,64
|-0,27
|-19,11
|Lüks Kadife
|4,05
|0,25
|-16,49
|Makina Takım
|1,26
|-1,56
|-18,18
|Mardin Çimento
|2,65
|-0,38
|-4,57
|Marka Yatırım Holding
|0,62
|-1,59
|0,00
|Marmaris Altınyunus
|18,21
|-1,09
|3,70
|Marshall
|25,76
|-1,30
|2,14
|Martı GMYO
|0,59
|0,00
|-9,23
|Martı Otel
|0,61
|0,00
|5,17
|Mavi Giyim
|36,96
|2,95
|14,71
|Mazhar Zorlu Holding
|4,92
|6,26
|29,13
|Mega Polietilen
|1,69
|-2,31
|-17,16
|Menderes Tekstil
|0,64
|-3,03
|-11,11
|Mensa
|0,19
|5,56
|35,71
|Merit Turizm
|8,60
|2,87
|43,57
|Merko Gıda
|0,63
|-1,56
|-37,62
|Metal Gayrimenkul
|0,77
|-1,28
|-11,49
|Metemtur Otelcilik
|1,02
|-0,97
|-2,86
|Metro Holding
|1,01
|1,00
|32,89
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,12
|-0,88
|1,82
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,22
|-1,61
|3,39
|Migros Ticaret
|13,22
|-0,83
|-11,28
|Milpa
|1,37
|-1,44
|-4,15
|Mistral GMYO
|1,10
|0,00
|-28,10
|MLP Sağlık
|12,16
|-0,49
|13,64
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,00
|0,00
|-9,09
|Mondi Tire Kutsan
|1,47
|0,00
|-20,97
|Net Holding
|1,67
|0,60
|-14,80
|Netaş Telekom.
|6,73
|0,75
|4,18
|Niğbaş Niğde Beton
|8,00
|0,00
|100,00
|Nuh Çimento
|6,07
|-0,49
|-12,41
|Nurol GMYO
|2,04
|-1,45
|-2,86
|Odaş Elektrik
|1,44
|2,13
|2,27
|Olmuksan-IP
|3,21
|0,00
|-4,75
|Orge Enerji Elektrik
|3,41
|1,49
|9,29
|Orma Orman Mahsulleri
|1,21
|5,22
|0,83
|Osmanlı Menkul
|1,46
|16,80
|-15,12
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,05
|-1,87
|-2,78
|Otokar
|107,70
|0,94
|25,40
|Oyak Yat. Ort.
|1,08
|-2,70
|-31,79
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,19
|6,25
|16,67
|Özak GMYO
|2,25
|0,45
|6,64
|Özbal Çelik Boru
|1,13
|0,00
|-18,12
|Özderici GMYO
|0,69
|-1,43
|-70,64
|Özerden Plastik
|2,93
|0,00
|20,20
|Panora GMYO
|4,07
|-0,73
|10,69
|Park Elek.Madencilik
|2,35
|1,73
|-2,49
|Parsan
|14,99
|-1,06
|71,12
|Pegasus
|41,26
|1,38
|80,02
|Peker GMYO
|4,09
|2,25
|-50,27
|Penguen Gıda
|1,43
|-1,38
|32,41
|Pera GMYO
|0,51
|0,00
|-33,77
|Pergamon Dış Ticaret
|6,08
|0,00
|-0,45
|Petkim
|3,95
|-0,86
|0,32
|Petrokent Turizm
|80,30
|1,84
|16,89
|Pınar Et ve Un
|5,52
|0,73
|24,41
|Pınar Su
|1,25
|-0,79
|0,00
|Pınar Süt
|6,73
|0,45
|8,25
|Plastikkart
|2,87
|-1,71
|6,30
|Polisan Holding
|2,35
|-19,80
|-22,05
|Politeknik Metal
|56,20
|-0,53
|60,27
|Prizma Press Matbaacılık
|2,00
|0,00
|29,03
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,01
|0,50
|-41,03
|QNB Finansbank
|6,85
|2,85
|-23,97
|Ral Yatırım Holding
|4,58
|-0,87
|148,91
|Ray Sigorta
|2,18
|-1,36
|56,83
|Reysaş GMYO
|0,74
|1,37
|7,25
|Reysaş Lojistik
|0,70
|1,45
|-5,41
|Rhea Girişim
|0,72
|9,09
|9,09
|Rodrigo Tekstil
|2,54
|4,96
|33,68
|Royal Halı
|0,82
|0,00
|-17,17
|RTA Laboratuvarları
|1,27
|-1,55
|-27,01
|Sabancı Holding
|8,44
|2,80
|16,69
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,51
|-0,66
|-2,59
|Salix Yatırım Holding
|4,58
|-0,43
|18,96
|Sanel Mühendislik
|3,53
|-0,28
|61,93
|Sanifoam Sünger
|1,71
|1,18
|36,80
|Sanko Pazarlama
|2,08
|-0,95
|-5,65
|Saray Matbaacılık
|1,04
|1,96
|4,00
|Sarkuysan
|3,29
|-0,90
|4,69
|Sasa Polyester
|6,36
|-2,45
|10,69
|Say Reklamcılık
|0,81
|-2,41
|-13,83
|Sekuro Plastik
|2,53
|-1,56
|-14,53
|Selçuk Ecza Deposu
|4,84
|0,62
|78,04
|Selçuk Gıda
|1,77
|-1,67
|33,08
|Senkron Güvenlik
|5,37
|-1,65
|437,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,84
|-1,73
|45,64
|Servet GMYO
|4,50
|-3,02
|-4,26
|Seyitler Kimya
|5,71
|-0,70
|48,31
|Silverline Endüstri
|1,08
|0,00
|-19,40
|Sinpaş GMYO
|0,57
|1,79
|54,05
|Smartiks Yazılım
|2,58
|1,18
|
|Soda Sanayii
|6,88
|-1,43
|1,69
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,10
|-1,25
|27,96
|Söktaş
|1,35
|-2,17
|6,30
|Sönmez Filament
|3,37
|-0,88
|8,01
|Sönmez Pamuklu
|3,28
|-0,91
|5,13
|Sumaş Suni Tahta
|6,70
|0,00
|-4,29
|Şeker Fin. Kir.
|3,60
|3,75
|27,66
|Şekerbank
|0,92
|-1,08
|-16,36
|Şişe Cam
|5,12
|-0,78
|-6,61
|Şok Marketler
|9,20
|-2,44
|-14,42
|T. Halk Bankası
|5,29
|0,00
|-24,64
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|12,21
|0,33
|-28,17
|T.S.K.B.
|0,71
|1,43
|-12,35
|T.Tuborg
|7,58
|0,53
|-4,46
|Taç Tarım Ürünleri
|4,14
|-1,66
|-18,18
|Tat Gıda
|4,37
|-1,80
|14,40
|TAV Havalimanları
|26,30
|-2,59
|19,59
|Taze Kuru Gıda
|5,59
|1,27
|-17,79
|Tek-Art Turizm
|0,73
|-1,35
|-14,12
|Tekfen Holding
|26,70
|-1,84
|36,02
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,05
|1,99
|-30,98
|Temapol Polimer Plastik
|2,90
|-1,02
|-5,23
|TGS Dış Ticaret
|3,84
|2,67
|63,40
|Tofaş Oto. Fab.
|18,65
|1,52
|20,23
|Torunlar GMYO
|1,86
|-3,12
|23,18
|Trabzon Liman
|9,20
|-1,18
|9,65
|Trabzonspor Sportif
|0,92
|1,10
|-33,14
|Trakya Cam
|2,80
|-0,71
|-3,08
|Trend GMYO
|1,21
|-0,82
|-4,72
|TSKB GMYO
|0,70
|-2,78
|-14,63
|Tuğçelik
|2,00
|1,01
|-6,10
|Tukaş
|5,27
|-2,77
|217,47
|Turcas Petrol
|1,30
|-2,26
|-7,80
|Turkcell
|12,48
|-1,34
|2,55
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,77
|-1,31
|-16,22
|Tüpraş
|119,00
|-1,16
|14,05
|Türk Hava Yolları
|12,97
|-1,89
|-19,49
|Türk Prysmian Kablo
|1,72
|-0,58
|-0,27
|Türk Telekom
|4,87
|-0,81
|24,87
|Türk Traktör
|29,52
|-0,47
|-15,42
|Türker Proje Gayrimenkul
|24,46
|2,26
|-23,90
|Ufuk Yatırım
|1,12
|1,82
|-1,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,38
|1,47
|21,05
|Ulusoy Elektrik
|20,74
|0,10
|29,95
|Ulusoy Un Sanayi
|2,27
|0,00
|9,13
|Umpaş Holding
|0,38
|0,00
|-30,91
|Uşak Seramik
|1,03
|-2,83
|-7,21
|Utopya Turizm
|3,22
|-1,83
|-21,46
|Uzertaş Boya
|0,86
|1,18
|43,33
|Ülker Bisküvi
|19,85
|-1,34
|35,31
|Ünye Çimento
|2,47
|-1,20
|-28,82
|Vakıf Fin. Kir.
|1,43
|-2,05
|-19,66
|Vakıf GMYO
|1,63
|-0,61
|-18,09
|Vakıf Yat. Ort.
|1,28
|0,79
|-15,79
|Vakıflar Bankası
|3,82
|1,06
|-2,05
|Vakko Tekstil
|2,81
|-1,06
|7,73
|Vanet Gıda
|1,50
|-0,66
|15,38
|Verusa Holding
|19,10
|0,00
|15,06
|Verusaturk Girisim
|3,16
|-1,25
|-4,53
|Vestel
|11,94
|-3,86
|115,14
|Vestel Beyaz Eşya
|17,41
|0,06
|78,24
|Viking Kağıt
|1,08
|0,93
|-1,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,39
|-0,71
|-19,19
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,28
|2,24
|42,50
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,56
|0,00
|-8,24
|Yataş
|4,42
|-1,34
|-1,12
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,92
|2,22
|-2,13
|Yeni Gimat GMYO
|8,08
|-0,49
|12,53
|Yeşil GMYO
|0,27
|0,00
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,25
|-3,85
|-3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|9,81
|-1,90
|1,87
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.349,00
|-2,87
|6,82
|Yonga Mobilya
|9,73
|14,47
|47,42
|Yünsa
|4,24
|-0,70
|1,56
|Zorlu Enerji
|1,17
|-1,68
|-4,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
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