Son Dakika Haberleri: Borsada günlük işlemler (2)
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Borsada günlük işlemler (2)

1 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 106.998,90 133,11
İş Bankası (B) 20.200,00 3,59 560,09
İş Bankası (C) 5,62 1,44 24,06
İş Bankası (Kur.) 157.000,00 223,03
İş Fin.Kir. 3,75 -4,58 -19,01
İş Girişim 2,58 -2,27 26,47
İş GMYO 1,00 1,01 -7,41
İş Y. Men. Değ. 2,87 0,00 55,40
İş Yat. Ort. 1,03 0,98 39,55
İşbir Holding 239,90 0,33 73,84
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 2,86 -57,14
İttifak Holding 7,20 4,80 132,26
İz Hayvancılık Tarım 5,35 1,13 -18,82
İzmir Demir Çelik 1,62 1,25 -2,41
İzmir Fırça 1,72 8,86 -16,91
İzocam 21,50 4,37 0,37
Jantsa Jant Sanayi 27,76 -1,07 7,55
Kafein Yazılım 7,37 1,80 7,00
Kapital Yat. Holding 1,67 0,00 -41,81
Kaplamin 3,29 -1,50 -8,61
Kardemir (A) 2,14 -2,28 17,58
Kardemir (B) 2,17 -0,91 18,58
Kardemir (D) 2,28 -2,15 4,59
Karel Elektronik 5,74 -1,20 37,65
Karsan Otomotiv 1,20 -0,83 -6,25
Karsu Tekstil 1,24 0,00 -0,80
Karsusan Su Ürünleri San. 5,53 -0,54 49,46
Kartonsan 316,00 -0,16 -0,93
Katmerciler Ekipman 3,90 -14,29 -33,56
Kent Gıda 121,00 -0,17 1,68
Kerevitaş Gıda 1,58 0,00 -12,22
Kervansaray Yat. Holding 0,23 -4,17 -34,29
Kiler GMYO 1,71 -0,58 -2,29
Klimasan Klima 9,35 -0,43 136,11
Koç Holding 17,25 -1,93 24,56
Konfrut Gıda 29,86 -0,60 25,04
Konya Çimento 176,20 -0,96 -1,01
Kordsa Teknik Tekstil 12,43 -0,32 31,38
Koza Altın 50,65 0,90 -1,27
Koza Madencilik 7,27 -1,22 0,69
Körfez GMYO 1,63 1,24 33,61
Kristal Kola 0,83 -1,19 -20,95
Kron Telekomünikasyon 8,24 -0,36 -5,29
Kuştur Kuşadası Turizm 26,90 0,00 96,21
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,22 -3,17 7,96
Kütahya Porselen 4,76 1,28 4,62
Lider Faktoring 2,02 0,00 -10,22
Link Bilgisayar 10,28 -4,64 23,56
Logo Yazılım 41,00 0,99 51,07
Lokman Hekim Sağlık 3,71 1,92 -17,56
Lüks Kadife 4,03 0,25 -16,91
Makina Takım 1,26 0,00 -18,18
Mardin Çimento 2,66 0,00 -4,21
Marka Yatırım Holding 0,67 8,06 8,06
Marmaris Altınyunus 18,27 -0,16 4,04
Marshall 25,74 -0,62 2,06
Martı GMYO 0,60 0,00 -7,69
Martı Otel 0,61 0,00 5,17
Mavi Giyim 36,76 0,77 14,09
Mazhar Zorlu Holding 5,95 0,85 56,17
Mega Polietilen 1,67 0,00 -18,14
Menderes Tekstil 0,65 -1,52 -9,72
Mensa 0,18 0,00 28,57
Merit Turizm 9,84 15,76 64,27
Merko Gıda 0,63 0,00 -37,62
Metal Gayrimenkul 0,75 0,00 -13,79
Metemtur Otelcilik 1,13 -0,88 7,62
Metro Holding 1,02 -0,97 34,21
Metro Petrol ve Tesisleri 1,14 0,88 3,64
Metro Yatırım Ortaklığı 1,24 0,00 5,08
Migros Ticaret 13,15 -0,53 -11,74
Milpa 1,39 0,72 -2,75
Mistral GMYO 1,09 0,00 -28,76
MLP Sağlık 12,35 -0,24 15,42
MMC San. ve Tic. Yat. 1,03 1,98 -6,36
Mondi Tire Kutsan 1,44 -0,69 -22,58
Net Holding 1,65 -0,60 -15,82
Netaş Telekom. 6,89 3,30 6,66
Niğbaş Niğde Beton 8,40 1,69 110,00
Nuh Çimento 6,07 -0,49 -12,41
Nurol GMYO 2,47 19,90 17,62
Odaş Elektrik 1,39 -2,11 -1,28
Olmuksan-IP 3,17 -1,25 -5,93
Orge Enerji Elektrik 3,34 -0,60 7,05
Orma Orman Mahsulleri 1,21 -3,20 0,83
Osmanlı Menkul 1,24 -8,15 -27,91
Ostim Endüstriyel Yat 1,01 0,00 -6,48
Otokar 110,30 0,00 28,42
Oyak Yat. Ort. 1,24 6,90 -21,68
Oylum Sınai Yatırımlar 1,15 0,88 12,75
Özak GMYO 2,16 -1,37 2,37
Özbal Çelik Boru 1,22 3,39 -11,59
Özderici GMYO 0,69 0,00 -70,64
Özerden Plastik 3,00 1,01 23,07
Panora GMYO 4,09 0,00 11,24
Park Elek.Madencilik 2,35 0,00 -2,49
Parsan 14,49 -0,69 65,41
Pegasus 39,10 -2,49 70,59
Peker GMYO 4,22 1,69 -48,69
Penguen Gıda 1,41 -0,70 30,56
Pera GMYO 0,52 0,00 -32,47
Pergamon Dış Ticaret 6,05 -0,49 -0,94
Petkim 3,95 0,25 0,32
Petrokent Turizm 77,95 -4,00 13,46
Pınar Et ve Un 5,51 -2,30 24,19
Pınar Su 1,24 -0,80 -0,80
Pınar Süt 6,71 -1,90 7,93
Plastikkart 2,84 -1,73 5,19
Polisan Holding 2,27 -2,16 -24,71
Politeknik Metal 58,00 1,22 65,40
Prizma Press Matbaacılık 2,03 1,00 30,97
QNB Finans Fin. Kir. 3,98 -1,00 -41,47
QNB Finansbank 6,74 -1,17 -25,19
Ral Yatırım Holding 4,47 -2,40 142,93
Ray Sigorta 2,15 -1,38 54,68
Reysaş GMYO 0,75 1,35 8,70
Reysaş Lojistik 0,72 0,00 -2,70
Rhea Girişim 0,73 -1,35 10,61
Rodrigo Tekstil 2,51 -0,79 32,11
Royal Halı 0,82 -1,20 -17,17
RTA Laboratuvarları 1,28 0,00 -26,44
Sabancı Holding 8,37 0,48 15,73
Safkar Ege Soğutmacılık 1,57 4,67 1,28
Salix Yatırım Holding 4,51 -0,44 17,14
Sanel Mühendislik 3,56 0,00 63,30
Sanifoam Sünger 1,71 0,00 36,80
Sanko Pazarlama 2,09 0,00 -5,19
Saray Matbaacılık 1,07 -5,31 7,00
Sarkuysan 3,28 -1,20 4,37
Sasa Polyester 6,56 5,81 14,17
Say Reklamcılık 0,81 -2,41 -13,83
Sekuro Plastik 2,51 -1,18 -15,20
Selçuk Ecza Deposu 4,81 -0,82 76,94
Selçuk Gıda 1,76 -0,56 32,33
Senkron Güvenlik 5,42 1,12 442,00
Serve Film Prodüksiyon 2,80 -1,41 43,59
Servet GMYO 4,23 -5,79 -10,00
Seyitler Kimya 5,80 1,58 50,65
Silverline Endüstri 1,08 0,00 -19,40
Sinpaş GMYO 0,57 0,00 54,05
Smartiks Yazılım 2,76 -5,48
Soda Sanayii 6,85 1,78 1,25
Sodaş Sodyum Sanayii 7,04 -0,14 26,88
Söktaş 1,36 -1,45 7,09
Sönmez Filament 3,80 7,65 21,79
Sönmez Pamuklu 3,51 1,15 12,50
Sumaş Suni Tahta 6,95 1,02 -0,71
Şeker Fin. Kir. 3,69 -0,27 30,85
Şekerbank 0,94 0,00 -14,55
Şişe Cam 5,09 0,79 -7,16
Şok Marketler 9,00 -0,66 -16,28
T. Halk Bankası 5,30 0,00 -24,50
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,91 -1,41 -29,94
T.S.K.B. 0,72 -1,37 -11,11
T.Tuborg 7,60 0,00 -4,21
Taç Tarım Ürünleri 4,22 1,93 -16,60
Tat Gıda 4,30 -2,27 12,57
TAV Havalimanları 26,70 3,89 21,41
Taze Kuru Gıda 5,52 -1,43 -18,82
Tek-Art Turizm 0,72 -1,37 -15,29
Tekfen Holding 26,78 3,16 36,42
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,00 -0,99 -32,66
Temapol Polimer Plastik 2,84 -1,39 -7,19
TGS Dış Ticaret 3,75 -0,53 59,57
Tofaş Oto. Fab. 18,46 -0,91 19,01
Torunlar GMYO 1,92 0,00 27,15
Trabzon Liman 9,22 0,33 9,89
Trabzonspor Sportif 0,99 3,13 -28,06
Trakya Cam 2,89 1,40 0,04
Trend GMYO 1,20 0,00 -5,51
TSKB GMYO 0,70 0,00 -14,63
Tuğçelik 2,01 1,01 -5,63
Tukaş 5,43 2,07 227,11
Turcas Petrol 1,30 -0,76 -7,80
Turkcell 12,48 -0,32 2,55
Tümosan Motor ve Traktör 3,84 0,52 -14,67
Tüpraş 114,10 -1,38 9,36
Türk Hava Yolları 12,83 -1,16 -20,36
Türk Prysmian Kablo 1,72 -0,58 -0,27
Türk Telekom 4,87 0,62 24,87
Türk Traktör 29,52 -1,47 -15,42
Türker Proje Gayrimenkul 24,98 1,96 -22,28
Ufuk Yatırım 1,12 0,00 -1,75
Ulaşlar Turizm Yat. 1,36 0,00 19,30
Ulusoy Elektrik 20,92 0,67 31,08
Ulusoy Un Sanayi 2,26 -0,44 8,65
Umpaş Holding 0,38 0,00 -30,91
Uşak Seramik 1,02 0,00 -8,11
Utopya Turizm 3,18 -1,55 -22,44
Uzertaş Boya 1,03 0,00 71,67
Ülker Bisküvi 19,45 -2,85 32,58
Ünye Çimento 2,46 -0,40 -29,11
Vakıf Fin. Kir. 1,43 -0,69 -19,66
Vakıf GMYO 1,63 0,00 -18,09
Vakıf Yat. Ort. 1,30 1,56 -14,47
Vakıflar Bankası 3,87 0,00 -0,77
Vakko Tekstil 2,79 -1,06 6,96
Vanet Gıda 1,65 9,27 26,92
Verusa Holding 18,44 -2,02 11,08
Verusaturk Girisim 3,19 0,31 -3,63
Vestel 11,68 -1,68 110,45
Vestel Beyaz Eşya 17,32 -1,03 77,32
Viking Kağıt 1,10 0,00 0,00
Yapı Kredi Koray GMYO 1,39 -0,71 -19,19
Yapı ve Kredi Bank. 2,33 -0,43 45,63
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,50 -1,96 -10,39
Yataş 4,38 -0,23 -2,01
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,93 0,00 -1,06
Yeni Gimat GMYO 8,06 -1,10 12,25
Yeşil GMYO 0,27 0,00 0,00
Yeşil Yapı 0,27 3,85 3,85
Yeşil Yatırım Holding 9,79 -1,21 1,66
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.349,70 -0,02 6,85
Yonga Mobilya 9,30 2,76 40,91
Yünsa 4,24 -0,47 1,56
Zorlu Enerji 1,17 -0,85 -4,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:42 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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