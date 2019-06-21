Borsada günlük işlemler (2)
1 saat önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:42 Kaynak: AA
hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
| İş Bankası (A)
|106.998,90
|
|133,11
|İş Bankası (B)
|20.200,00
|3,59
|560,09
|İş Bankası (C)
|5,62
|1,44
|24,06
|İş Bankası (Kur.)
|157.000,00
|
|223,03
|İş Fin.Kir.
|3,75
|-4,58
|-19,01
|İş Girişim
|2,58
|-2,27
|26,47
|İş GMYO
|1,00
|1,01
|-7,41
|İş Y. Men. Değ.
|2,87
|0,00
|55,40
|İş Yat. Ort.
|1,03
|0,98
|39,55
|İşbir Holding
|239,90
|0,33
|73,84
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|2,86
|-57,14
|İttifak Holding
|7,20
|4,80
|132,26
|İz Hayvancılık Tarım
|5,35
|1,13
|-18,82
| İzmir Demir Çelik
|1,62
|1,25
|-2,41
|İzmir Fırça
|1,72
|8,86
|-16,91
|İzocam
|21,50
|4,37
|0,37
|Jantsa Jant Sanayi
|27,76
|-1,07
|7,55
|Kafein Yazılım
|7,37
|1,80
|7,00
|Kapital Yat. Holding
|1,67
|0,00
|-41,81
|Kaplamin
|3,29
|-1,50
|-8,61
|Kardemir (A)
|2,14
|-2,28
|17,58
|Kardemir (B)
|2,17
|-0,91
|18,58
|Kardemir (D)
|2,28
|-2,15
|4,59
|Karel Elektronik
|5,74
|-1,20
|37,65
|Karsan Otomotiv
|1,20
|-0,83
|-6,25
|Karsu Tekstil
|1,24
|0,00
|-0,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,53
|-0,54
|49,46
|Kartonsan
|316,00
|-0,16
|-0,93
|Katmerciler Ekipman
|3,90
|-14,29
|-33,56
|Kent Gıda
|121,00
|-0,17
|1,68
| Kerevitaş Gıda
|1,58
|0,00
|-12,22
|Kervansaray Yat. Holding
|0,23
|-4,17
|-34,29
| Kiler GMYO
|1,71
|-0,58
|-2,29
|Klimasan Klima
|9,35
|-0,43
|136,11
|Koç Holding
|17,25
|-1,93
|24,56
|Konfrut Gıda
|29,86
|-0,60
|25,04
| Konya Çimento
|176,20
|-0,96
|-1,01
| Kordsa Teknik Tekstil
|12,43
|-0,32
|31,38
| Koza Altın
|50,65
|0,90
|-1,27
|Koza Madencilik
|7,27
|-1,22
|0,69
| Körfez GMYO
|1,63
|1,24
|33,61
|Kristal Kola
|0,83
|-1,19
|-20,95
|Kron Telekomünikasyon
|8,24
|-0,36
|-5,29
|Kuştur Kuşadası Turizm
|26,90
|0,00
|96,21
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,22
|-3,17
|7,96
| Kütahya Porselen
|4,76
|1,28
|4,62
|Lider Faktoring
|2,02
|0,00
|-10,22
|Link Bilgisayar
|10,28
|-4,64
|23,56
|Logo Yazılım
|41,00
|0,99
|51,07
| Lokman Hekim Sağlık
|3,71
|1,92
|-17,56
|Lüks Kadife
|4,03
|0,25
|-16,91
|Makina Takım
|1,26
|0,00
|-18,18
| Mardin Çimento
|2,66
|0,00
|-4,21
|Marka Yatırım Holding
|0,67
|8,06
|8,06
| Marmaris Altınyunus
|18,27
|-0,16
|4,04
|Marshall
|25,74
|-0,62
|2,06
|Martı GMYO
|0,60
|0,00
|-7,69
|Martı Otel
|0,61
|0,00
|5,17
|Mavi Giyim
|36,76
|0,77
|14,09
| Mazhar Zorlu Holding
|5,95
|0,85
|56,17
|Mega Polietilen
|1,67
|0,00
|-18,14
| Menderes Tekstil
|0,65
|-1,52
|-9,72
|Mensa
|0,18
|0,00
|28,57
|Merit Turizm
|9,84
|15,76
|64,27
|Merko Gıda
|0,63
|0,00
|-37,62
|Metal Gayrimenkul
|0,75
|0,00
|-13,79
|Metemtur Otelcilik
|1,13
|-0,88
|7,62
|Metro Holding
|1,02
|-0,97
|34,21
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,14
|0,88
|3,64
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,24
|0,00
|5,08
|Migros Ticaret
|13,15
|-0,53
|-11,74
|Milpa
|1,39
|0,72
|-2,75
|Mistral GMYO
|1,09
|0,00
|-28,76
|MLP Sağlık
|12,35
|-0,24
|15,42
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,03
|1,98
|-6,36
|Mondi Tire Kutsan
|1,44
|-0,69
|-22,58
|Net Holding
|1,65
|-0,60
|-15,82
| Netaş Telekom.
|6,89
|3,30
|6,66
|Niğbaş Niğde Beton
|8,40
|1,69
|110,00
|Nuh Çimento
|6,07
|-0,49
|-12,41
|Nurol GMYO
|2,47
|19,90
|17,62
|Odaş Elektrik
|1,39
|-2,11
|-1,28
|Olmuksan-IP
|3,17
|-1,25
|-5,93
|Orge Enerji Elektrik
|3,34
|-0,60
|7,05
|Orma Orman Mahsulleri
|1,21
|-3,20
|0,83
|Osmanlı Menkul
|1,24
|-8,15
|-27,91
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,01
|0,00
|-6,48
|Otokar
|110,30
|0,00
|28,42
|Oyak Yat. Ort.
|1,24
|6,90
|-21,68
| Oylum Sınai Yatırımlar
|1,15
|0,88
|12,75
|Özak GMYO
|2,16
|-1,37
|2,37
|Özbal Çelik Boru
|1,22
|3,39
|-11,59
|Özderici GMYO
|0,69
|0,00
|-70,64
|Özerden Plastik
|3,00
|1,01
|23,07
|Panora GMYO
|4,09
|0,00
|11,24
|Park Elek.Madencilik
|2,35
|0,00
|-2,49
|Parsan
|14,49
|-0,69
|65,41
|Pegasus
|39,10
|-2,49
|70,59
|Peker GMYO
|4,22
|1,69
|-48,69
| Penguen Gıda
|1,41
|-0,70
|30,56
|Pera GMYO
|0,52
|0,00
|-32,47
|Pergamon Dış Ticaret
|6,05
|-0,49
|-0,94
|Petkim
|3,95
|0,25
|0,32
|Petrokent Turizm
|77,95
|-4,00
|13,46
| Pınar Et ve Un
|5,51
|-2,30
|24,19
|Pınar Su
|1,24
|-0,80
|-0,80
|Pınar Süt
|6,71
|-1,90
|7,93
|Plastikkart
|2,84
|-1,73
|5,19
| Polisan Holding
|2,27
|-2,16
|-24,71
|Politeknik Metal
|58,00
|1,22
|65,40
|Prizma Press Matbaacılık
|2,03
|1,00
|30,97
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,98
|-1,00
|-41,47
|QNB Finansbank
|6,74
|-1,17
|-25,19
|Ral Yatırım Holding
|4,47
|-2,40
|142,93
|Ray Sigorta
|2,15
|-1,38
|54,68
|Reysaş GMYO
|0,75
|1,35
|8,70
|Reysaş Lojistik
|0,72
|0,00
|-2,70
|Rhea Girişim
|0,73
|-1,35
|10,61
|Rodrigo Tekstil
|2,51
|-0,79
|32,11
|Royal Halı
|0,82
|-1,20
|-17,17
|RTA Laboratuvarları
|1,28
|0,00
|-26,44
|Sabancı Holding
|8,37
|0,48
|15,73
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,57
|4,67
|1,28
|Salix Yatırım Holding
|4,51
|-0,44
|17,14
|Sanel Mühendislik
|3,56
|0,00
|63,30
|Sanifoam Sünger
|1,71
|0,00
|36,80
| Sanko Pazarlama
|2,09
|0,00
|-5,19
| Saray Matbaacılık
|1,07
|-5,31
|7,00
|Sarkuysan
|3,28
|-1,20
|4,37
| Sasa Polyester
|6,56
|5,81
|14,17
|Say Reklamcılık
|0,81
|-2,41
|-13,83
|Sekuro Plastik
|2,51
|-1,18
|-15,20
| Selçuk Ecza Deposu
|4,81
|-0,82
|76,94
|Selçuk Gıda
|1,76
|-0,56
|32,33
|Senkron Güvenlik
|5,42
|1,12
|442,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,80
|-1,41
|43,59
|Servet GMYO
|4,23
|-5,79
|-10,00
|Seyitler Kimya
|5,80
|1,58
|50,65
|Silverline Endüstri
|1,08
|0,00
|-19,40
| Sinpaş GMYO
|0,57
|0,00
|54,05
|Smartiks Yazılım
|2,76
|-5,48
|
|Soda Sanayii
|6,85
|1,78
|1,25
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,04
|-0,14
|26,88
|Söktaş
|1,36
|-1,45
|7,09
|Sönmez Filament
|3,80
|7,65
|21,79
|Sönmez Pamuklu
|3,51
|1,15
|12,50
|Sumaş Suni Tahta
|6,95
|1,02
|-0,71
|Şeker Fin. Kir.
|3,69
|-0,27
|30,85
|Şekerbank
|0,94
|0,00
|-14,55
|Şişe Cam
|5,09
|0,79
|-7,16
|Şok Marketler
|9,00
|-0,66
|-16,28
|T. Halk Bankası
|5,30
|0,00
|-24,50
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,91
|-1,41
|-29,94
|T.S.K.B.
|0,72
|-1,37
|-11,11
|T.Tuborg
|7,60
|0,00
|-4,21
| Taç Tarım Ürünleri
|4,22
|1,93
|-16,60
| Tat Gıda
|4,30
|-2,27
|12,57
|TAV Havalimanları
|26,70
|3,89
|21,41
|Taze Kuru Gıda
|5,52
|-1,43
|-18,82
|Tek-Art Turizm
|0,72
|-1,37
|-15,29
|Tekfen Holding
|26,78
|3,16
|36,42
| Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,00
|-0,99
|-32,66
|Temapol Polimer Plastik
|2,84
|-1,39
|-7,19
|TGS Dış Ticaret
|3,75
|-0,53
|59,57
| Tofaş Oto. Fab.
|18,46
|-0,91
|19,01
|Torunlar GMYO
|1,92
|0,00
|27,15
| Trabzon Liman
|9,22
|0,33
|9,89
| Trabzonspor Sportif
|0,99
|3,13
|-28,06
|Trakya Cam
|2,89
|1,40
|0,04
|Trend GMYO
|1,20
|0,00
|-5,51
|TSKB GMYO
|0,70
|0,00
|-14,63
|Tuğçelik
|2,01
|1,01
|-5,63
|Tukaş
|5,43
|2,07
|227,11
|Turcas Petrol
|1,30
|-0,76
|-7,80
|Turkcell
|12,48
|-0,32
|2,55
| Tümosan Motor ve Traktör
|3,84
|0,52
|-14,67
|Tüpraş
|114,10
|-1,38
|9,36
|Türk Hava Yolları
|12,83
|-1,16
|-20,36
|Türk Prysmian Kablo
|1,72
|-0,58
|-0,27
|Türk Telekom
|4,87
|0,62
|24,87
|Türk Traktör
|29,52
|-1,47
|-15,42
|Türker Proje Gayrimenkul
|24,98
|1,96
|-22,28
|Ufuk Yatırım
|1,12
|0,00
|-1,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,36
|0,00
|19,30
|Ulusoy Elektrik
|20,92
|0,67
|31,08
| Ulusoy Un Sanayi
|2,26
|-0,44
|8,65
|Umpaş Holding
|0,38
|0,00
|-30,91
| Uşak Seramik
|1,02
|0,00
|-8,11
|Utopya Turizm
|3,18
|-1,55
|-22,44
|Uzertaş Boya
|1,03
|0,00
|71,67
|Ülker Bisküvi
|19,45
|-2,85
|32,58
| Ünye Çimento
|2,46
|-0,40
|-29,11
|Vakıf Fin. Kir.
|1,43
|-0,69
|-19,66
|Vakıf GMYO
|1,63
|0,00
|-18,09
|Vakıf Yat. Ort.
|1,30
|1,56
|-14,47
|Vakıflar Bankası
|3,87
|0,00
|-0,77
| Vakko Tekstil
|2,79
|-1,06
|6,96
|Vanet Gıda
|1,65
|9,27
|26,92
|Verusa Holding
|18,44
|-2,02
|11,08
|Verusaturk Girisim
|3,19
|0,31
|-3,63
|Vestel
|11,68
|-1,68
|110,45
|Vestel Beyaz Eşya
|17,32
|-1,03
|77,32
|Viking Kağıt
|1,10
|0,00
|0,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,39
|-0,71
|-19,19
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,33
|-0,43
|45,63
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,50
|-1,96
|-10,39
|Yataş
|4,38
|-0,23
|-2,01
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,93
|0,00
|-1,06
|Yeni Gimat GMYO
|8,06
|-1,10
|12,25
|Yeşil GMYO
|0,27
|0,00
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,27
|3,85
|3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|9,79
|-1,21
|1,66
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.349,70
|-0,02
|6,85
|Yonga Mobilya
|9,30
|2,76
|40,91
|Yünsa
|4,24
|-0,47
|1,56
|Zorlu Enerji
|1,17
|-0,85
|-4,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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