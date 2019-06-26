Borsada günlük işlemler (2)
1 saat önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:39 Kaynak: AA
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|128.111,00
|
|179,11
|İş Bankası (B)
|20.000,00
|-10,11
|553,55
|İş Bankası (C)
|5,90
|-0,51
|30,24
|İş Bankası (Kur.)
|157.000,00
|
|223,03
|İş Fin.Kir.
|3,12
|-6,59
|-32,61
|İş Girişim
|2,72
|-1,81
|33,33
|İş GMYO
|1,01
|0,00
|-6,48
|İş Y. Men. Değ.
|2,90
|0,35
|57,03
|İş Yat. Ort.
|1,04
|0,00
|40,90
|İşbir Holding
|255,00
|2,82
|84,78
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|-2,78
|-58,33
|İttifak Holding
|7,80
|2,63
|151,61
|İz Hayvancılık Tarım
|5,42
|-1,81
|-17,75
|İzmir Demir Çelik
|1,60
|0,63
|-3,61
|İzmir Fırça
|1,76
|-3,30
|-14,98
|İzocam
|23,16
|2,57
|8,12
|Jantsa Jant Sanayi
|29,50
|3,65
|14,29
|Kafein Yazılım
|7,23
|-0,14
|4,97
|Kapital Yat. Holding
|2,01
|3,61
|-29,97
|Kaplamin
|3,34
|-2,62
|-7,22
|Kardemir (A)
|2,11
|1,52
|23,27
|Kardemir (B)
|2,13
|2,48
|23,76
|Kardemir (D)
|2,21
|1,45
|7,50
|Karel Elektronik
|6,03
|0,33
|44,60
|Karsan Otomotiv
|1,24
|0,81
|-3,13
|Karsu Tekstil
|1,29
|0,78
|3,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,30
|-1,67
|43,24
|Kartonsan
|315,70
|-0,57
|-1,03
|Katmerciler Ekipman
|1,95
|-4,41
|-35,19
|Kent Gıda
|120,30
|-0,25
|1,09
|Kerevitaş Gıda
|1,71
|-0,58
|-5,00
|Kervansaray Yat. Holding
|0,23
|-8,00
|-34,29
|Kiler GMYO
|1,74
|-0,57
|-0,57
|Klimasan Klima
|9,13
|-1,83
|130,56
|Koç Holding
|17,48
|-1,80
|26,22
|Konfrut Gıda
|32,24
|3,53
|35,01
|Konya Çimento
|177,00
|-0,11
|-0,56
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,13
|-0,49
|28,21
|Koza Altın
|52,75
|-1,77
|2,83
|Koza Madencilik
|7,33
|0,55
|1,52
|Körfez GMYO
|1,64
|1,23
|34,43
|Kristal Kola
|0,86
|-2,27
|-18,10
|Kron Telekomünikasyon
|8,24
|0,37
|-5,29
|Kuştur Kuşadası Turizm
|27,50
|0,00
|100,59
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,16
|-1,69
|2,65
|Kütahya Porselen
|4,73
|-0,84
|3,96
|Lider Faktoring
|2,01
|-0,99
|-10,67
|Link Bilgisayar
|9,90
|-1,30
|18,99
|Logo Yazılım
|41,96
|-3,09
|54,61
|Lokman Hekim Sağlık
|3,70
|-1,33
|-17,78
|Lüks Kadife
|4,41
|9,98
|-9,07
|Makina Takım
|1,27
|0,00
|-17,53
|Mardin Çimento
|2,65
|-0,38
|-4,57
|Marka Yatırım Holding
|0,63
|0,00
|1,61
|Marmaris Altınyunus
|17,99
|-0,77
|2,45
|Marshall
|25,82
|-0,69
|2,38
|Martı GMYO
|0,59
|-1,67
|-9,23
|Martı Otel
|0,61
|0,00
|5,17
|Mavi Giyim
|38,56
|-0,05
|19,68
|Mazhar Zorlu Holding
|5,81
|-0,34
|52,49
|Mega Polietilen
|1,59
|0,63
|-22,06
|Menderes Tekstil
|0,67
|3,08
|-6,94
|Mensa
|0,18
|0,00
|28,57
|Merit Turizm
|12,24
|20,00
|104,34
|Merko Gıda
|0,64
|0,00
|-36,63
|Metal Gayrimenkul
|0,73
|-2,67
|-16,09
|Metemtur Otelcilik
|1,18
|0,85
|12,38
|Metro Holding
|1,00
|0,00
|31,58
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,14
|0,00
|3,64
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,23
|0,00
|4,24
|Migros Ticaret
|13,49
|0,37
|-9,46
|Milpa
|1,47
|2,80
|2,85
|Mistral GMYO
|1,10
|0,00
|-28,10
|MLP Sağlık
|11,76
|-1,67
|9,91
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,05
|-0,94
|-4,55
|Mondi Tire Kutsan
|1,49
|0,68
|-19,89
|Net Holding
|1,68
|1,82
|-14,29
|Netaş Telekom.
|6,82
|-0,73
|5,57
|Niğbaş Niğde Beton
|8,75
|-0,11
|118,75
|Nuh Çimento
|6,25
|2,29
|-9,81
|Nurol GMYO
|2,41
|0,42
|14,76
|Odaş Elektrik
|1,38
|-0,72
|-1,99
|Olmuksan-IP
|3,20
|-0,62
|-5,04
|Orge Enerji Elektrik
|3,45
|1,77
|10,58
|Orma Orman Mahsulleri
|1,23
|-1,60
|2,50
|Osmanlı Menkul
|1,20
|-4,00
|-30,23
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,99
|-1,00
|-8,33
|Otokar
|112,10
|-1,58
|30,52
|Oyak Yat. Ort.
|1,12
|0,90
|-29,26
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,18
|-0,84
|15,69
|Özak GMYO
|2,18
|0,00
|3,32
|Özbal Çelik Boru
|1,31
|3,15
|-5,07
|Özderici GMYO
|0,69
|0,00
|-70,64
|Özerden Plastik
|2,96
|-1,33
|21,43
|Panora GMYO
|4,17
|0,72
|13,41
|Park Elek.Madencilik
|2,44
|0,41
|1,24
|Parsan
|14,67
|0,20
|67,47
|Pegasus
|39,96
|0,25
|74,35
|Peker GMYO
|4,15
|-1,66
|-49,54
|Penguen Gıda
|1,46
|-0,68
|35,19
|Pera GMYO
|0,51
|0,00
|-33,77
|Pergamon Dış Ticaret
|6,09
|0,16
|-0,29
|Petkim
|3,98
|1,53
|1,08
|Petrokent Turizm
|76,95
|-0,06
|12,01
|Pınar Et ve Un
|5,75
|-1,88
|29,60
|Pınar Su
|1,25
|-1,57
|0,00
|Pınar Süt
|6,84
|-0,87
|10,02
|Plastikkart
|2,91
|-2,35
|7,78
|Polisan Holding
|2,25
|0,45
|-25,37
|Politeknik Metal
|58,90
|2,43
|67,96
|Prizma Press Matbaacılık
|1,99
|-2,93
|28,39
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,99
|0,00
|-41,32
|QNB Finansbank
|6,70
|-0,45
|-25,64
|Ral Yatırım Holding
|4,50
|-1,10
|144,57
|Ray Sigorta
|2,34
|4,46
|68,35
|Reysaş GMYO
|0,75
|0,00
|8,70
|Reysaş Lojistik
|0,70
|0,00
|-5,41
|Rhea Girişim
|0,83
|2,47
|25,76
|Rodrigo Tekstil
|2,51
|-0,40
|32,11
|Royal Halı
|0,86
|2,38
|-13,13
|RTA Laboratuvarları
|1,31
|0,00
|-24,71
|Sabancı Holding
|8,36
|1,21
|15,59
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,63
|-1,21
|5,15
|Salix Yatırım Holding
|4,51
|-1,31
|17,14
|Sanel Mühendislik
|3,59
|0,28
|64,68
|Sanifoam Sünger
|1,73
|-0,57
|38,40
|Sanko Pazarlama
|2,20
|1,85
|-0,21
|Saray Matbaacılık
|1,10
|5,77
|10,00
|Sarkuysan
|3,27
|-0,91
|4,05
|Sasa Polyester
|6,48
|-1,67
|12,77
|Say Reklamcılık
|0,87
|-10,31
|-7,45
|Sekuro Plastik
|2,49
|-1,19
|-15,88
|Selçuk Ecza Deposu
|4,82
|-1,63
|77,31
|Selçuk Gıda
|1,74
|-1,14
|30,83
|Senkron Güvenlik
|6,48
|14,29
|548,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,77
|2,21
|42,05
|Servet GMYO
|4,53
|-0,22
|-3,62
|Seyitler Kimya
|5,18
|7,02
|34,55
|Silverline Endüstri
|1,10
|-0,90
|-17,91
|Sinpaş GMYO
|0,63
|0,00
|70,27
|Smartiks Yazılım
|2,66
|-3,62
|
|Soda Sanayii
|6,38
|-0,78
|-5,70
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,80
|-1,02
|22,56
|Söktaş
|1,40
|0,72
|10,24
|Sönmez Filament
|3,74
|-0,53
|19,87
|Sönmez Pamuklu
|3,50
|-0,28
|12,18
|Sumaş Suni Tahta
|6,87
|0,00
|-1,86
|Şeker Fin. Kir.
|3,70
|0,82
|31,21
|Şekerbank
|0,95
|0,00
|-13,64
|Şişe Cam
|5,10
|-0,78
|-6,97
|Şok Marketler
|9,33
|-0,11
|-13,21
|T. Halk Bankası
|5,68
|1,25
|-19,09
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,65
|-0,85
|-31,47
|T.S.K.B.
|0,74
|0,00
|-8,64
|T.Tuborg
|7,70
|1,32
|-2,95
|Taç Tarım Ürünleri
|4,27
|-2,51
|-15,61
|Tat Gıda
|4,30
|-0,23
|12,57
|TAV Havalimanları
|26,00
|1,88
|18,23
|Taze Kuru Gıda
|5,48
|0,55
|-19,41
|Tek-Art Turizm
|0,72
|-1,37
|-15,29
|Tekfen Holding
|26,58
|-0,52
|35,40
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,62
|8,71
|-11,78
|Temapol Polimer Plastik
|2,83
|0,00
|-7,52
|TGS Dış Ticaret
|3,86
|-0,77
|64,26
|Tofaş Oto. Fab.
|19,60
|0,56
|26,36
|Torunlar GMYO
|1,93
|-0,52
|27,81
|Trabzon Liman
|9,29
|1,20
|10,73
|Trabzonspor Sportif
|1,01
|1,00
|-26,60
|Trakya Cam
|2,96
|-2,95
|2,46
|Trend GMYO
|1,22
|0,00
|-3,94
|TSKB GMYO
|0,72
|1,41
|-12,20
|Tuğçelik
|2,03
|-0,49
|-4,69
|Tukaş
|5,15
|-11,97
|210,24
|Turcas Petrol
|1,33
|0,00
|-5,67
|Turkcell
|12,58
|-1,41
|3,37
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,88
|-2,02
|-13,78
|Tüpraş
|113,40
|-0,87
|8,69
|Türk Hava Yolları
|12,47
|-2,35
|-22,59
|Türk Prysmian Kablo
|1,78
|2,30
|3,21
|Türk Telekom
|5,03
|1,41
|28,97
|Türk Traktör
|30,50
|-1,55
|-12,61
|Türker Proje Gayrimenkul
|24,52
|0,08
|-23,71
|Ufuk Yatırım
|1,12
|0,90
|-1,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,35
|-2,17
|18,42
|Ulusoy Elektrik
|20,74
|-0,10
|29,95
|Ulusoy Un Sanayi
|2,23
|-2,62
|7,21
|Umpaş Holding
|0,38
|2,70
|-30,91
|Uşak Seramik
|1,01
|-0,98
|-9,01
|Utopya Turizm
|3,18
|0,32
|-22,44
|Uzertaş Boya
|1,00
|-7,41
|66,67
|Ülker Bisküvi
|19,40
|-1,92
|32,24
|Ünye Çimento
|2,48
|0,00
|-28,53
|Vakıf Fin. Kir.
|1,45
|-0,68
|-18,54
|Vakıf GMYO
|1,66
|-1,78
|-16,58
|Vakıf Yat. Ort.
|1,25
|-2,34
|-17,76
|Vakıflar Bankası
|4,09
|-0,97
|4,87
|Vakko Tekstil
|2,83
|-0,70
|8,50
|Vanet Gıda
|1,57
|-3,09
|20,77
|Verusa Holding
|18,01
|-0,72
|8,49
|Verusaturk Girisim
|3,18
|0,63
|-3,93
|Vestel
|11,70
|2,63
|110,81
|Vestel Beyaz Eşya
|17,81
|-1,60
|82,34
|Viking Kağıt
|1,17
|-11,36
|6,36
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,41
|-1,40
|-18,02
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,40
|-0,83
|50,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,50
|-3,47
|-10,39
|Yataş
|4,68
|1,08
|4,70
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,83
|-6,74
|-11,70
|Yeni Gimat GMYO
|8,08
|-0,49
|12,53
|Yeşil GMYO
|0,27
|0,00
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,26
|0,00
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|9,77
|-0,71
|1,45
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.425,10
|0,21
|10,28
|Yonga Mobilya
|8,66
|-0,46
|31,21
|Yünsa
|4,26
|-2,07
|2,04
|Zorlu Enerji
|1,16
|0,00
|-5,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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