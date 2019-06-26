Son Dakika Haberleri: Borsada günlük işlemler (2)
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Borsada günlük işlemler (2)

1 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 128.111,00 179,11
İş Bankası (B) 20.000,00 -10,11 553,55
İş Bankası (C) 5,90 -0,51 30,24
İş Bankası (Kur.) 157.000,00 223,03
İş Fin.Kir. 3,12 -6,59 -32,61
İş Girişim 2,72 -1,81 33,33
İş GMYO 1,01 0,00 -6,48
İş Y. Men. Değ. 2,90 0,35 57,03
İş Yat. Ort. 1,04 0,00 40,90
İşbir Holding 255,00 2,82 84,78
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 -2,78 -58,33
İttifak Holding 7,80 2,63 151,61
İz Hayvancılık Tarım 5,42 -1,81 -17,75
İzmir Demir Çelik 1,60 0,63 -3,61
İzmir Fırça 1,76 -3,30 -14,98
İzocam 23,16 2,57 8,12
Jantsa Jant Sanayi 29,50 3,65 14,29
Kafein Yazılım 7,23 -0,14 4,97
Kapital Yat. Holding 2,01 3,61 -29,97
Kaplamin 3,34 -2,62 -7,22
Kardemir (A) 2,11 1,52 23,27
Kardemir (B) 2,13 2,48 23,76
Kardemir (D) 2,21 1,45 7,50
Karel Elektronik 6,03 0,33 44,60
Karsan Otomotiv 1,24 0,81 -3,13
Karsu Tekstil 1,29 0,78 3,20
Karsusan Su Ürünleri San. 5,30 -1,67 43,24
Kartonsan 315,70 -0,57 -1,03
Katmerciler Ekipman 1,95 -4,41 -35,19
Kent Gıda 120,30 -0,25 1,09
Kerevitaş Gıda 1,71 -0,58 -5,00
Kervansaray Yat. Holding 0,23 -8,00 -34,29
Kiler GMYO 1,74 -0,57 -0,57
Klimasan Klima 9,13 -1,83 130,56
Koç Holding 17,48 -1,80 26,22
Konfrut Gıda 32,24 3,53 35,01
Konya Çimento 177,00 -0,11 -0,56
Kordsa Teknik Tekstil 12,13 -0,49 28,21
Koza Altın 52,75 -1,77 2,83
Koza Madencilik 7,33 0,55 1,52
Körfez GMYO 1,64 1,23 34,43
Kristal Kola 0,86 -2,27 -18,10
Kron Telekomünikasyon 8,24 0,37 -5,29
Kuştur Kuşadası Turizm 27,50 0,00 100,59
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,16 -1,69 2,65
Kütahya Porselen 4,73 -0,84 3,96
Lider Faktoring 2,01 -0,99 -10,67
Link Bilgisayar 9,90 -1,30 18,99
Logo Yazılım 41,96 -3,09 54,61
Lokman Hekim Sağlık 3,70 -1,33 -17,78
Lüks Kadife 4,41 9,98 -9,07
Makina Takım 1,27 0,00 -17,53
Mardin Çimento 2,65 -0,38 -4,57
Marka Yatırım Holding 0,63 0,00 1,61
Marmaris Altınyunus 17,99 -0,77 2,45
Marshall 25,82 -0,69 2,38
Martı GMYO 0,59 -1,67 -9,23
Martı Otel 0,61 0,00 5,17
Mavi Giyim 38,56 -0,05 19,68
Mazhar Zorlu Holding 5,81 -0,34 52,49
Mega Polietilen 1,59 0,63 -22,06
Menderes Tekstil 0,67 3,08 -6,94
Mensa 0,18 0,00 28,57
Merit Turizm 12,24 20,00 104,34
Merko Gıda 0,64 0,00 -36,63
Metal Gayrimenkul 0,73 -2,67 -16,09
Metemtur Otelcilik 1,18 0,85 12,38
Metro Holding 1,00 0,00 31,58
Metro Petrol ve Tesisleri 1,14 0,00 3,64
Metro Yatırım Ortaklığı 1,23 0,00 4,24
Migros Ticaret 13,49 0,37 -9,46
Milpa 1,47 2,80 2,85
Mistral GMYO 1,10 0,00 -28,10
MLP Sağlık 11,76 -1,67 9,91
MMC San. ve Tic. Yat. 1,05 -0,94 -4,55
Mondi Tire Kutsan 1,49 0,68 -19,89
Net Holding 1,68 1,82 -14,29
Netaş Telekom. 6,82 -0,73 5,57
Niğbaş Niğde Beton 8,75 -0,11 118,75
Nuh Çimento 6,25 2,29 -9,81
Nurol GMYO 2,41 0,42 14,76
Odaş Elektrik 1,38 -0,72 -1,99
Olmuksan-IP 3,20 -0,62 -5,04
Orge Enerji Elektrik 3,45 1,77 10,58
Orma Orman Mahsulleri 1,23 -1,60 2,50
Osmanlı Menkul 1,20 -4,00 -30,23
Ostim Endüstriyel Yat 0,99 -1,00 -8,33
Otokar 112,10 -1,58 30,52
Oyak Yat. Ort. 1,12 0,90 -29,26
Oylum Sınai Yatırımlar 1,18 -0,84 15,69
Özak GMYO 2,18 0,00 3,32
Özbal Çelik Boru 1,31 3,15 -5,07
Özderici GMYO 0,69 0,00 -70,64
Özerden Plastik 2,96 -1,33 21,43
Panora GMYO 4,17 0,72 13,41
Park Elek.Madencilik 2,44 0,41 1,24
Parsan 14,67 0,20 67,47
Pegasus 39,96 0,25 74,35
Peker GMYO 4,15 -1,66 -49,54
Penguen Gıda 1,46 -0,68 35,19
Pera GMYO 0,51 0,00 -33,77
Pergamon Dış Ticaret 6,09 0,16 -0,29
Petkim 3,98 1,53 1,08
Petrokent Turizm 76,95 -0,06 12,01
Pınar Et ve Un 5,75 -1,88 29,60
Pınar Su 1,25 -1,57 0,00
Pınar Süt 6,84 -0,87 10,02
Plastikkart 2,91 -2,35 7,78
Polisan Holding 2,25 0,45 -25,37
Politeknik Metal 58,90 2,43 67,96
Prizma Press Matbaacılık 1,99 -2,93 28,39
QNB Finans Fin. Kir. 3,99 0,00 -41,32
QNB Finansbank 6,70 -0,45 -25,64
Ral Yatırım Holding 4,50 -1,10 144,57
Ray Sigorta 2,34 4,46 68,35
Reysaş GMYO 0,75 0,00 8,70
Reysaş Lojistik 0,70 0,00 -5,41
Rhea Girişim 0,83 2,47 25,76
Rodrigo Tekstil 2,51 -0,40 32,11
Royal Halı 0,86 2,38 -13,13
RTA Laboratuvarları 1,31 0,00 -24,71
Sabancı Holding 8,36 1,21 15,59
Safkar Ege Soğutmacılık 1,63 -1,21 5,15
Salix Yatırım Holding 4,51 -1,31 17,14
Sanel Mühendislik 3,59 0,28 64,68
Sanifoam Sünger 1,73 -0,57 38,40
Sanko Pazarlama 2,20 1,85 -0,21
Saray Matbaacılık 1,10 5,77 10,00
Sarkuysan 3,27 -0,91 4,05
Sasa Polyester 6,48 -1,67 12,77
Say Reklamcılık 0,87 -10,31 -7,45
Sekuro Plastik 2,49 -1,19 -15,88
Selçuk Ecza Deposu 4,82 -1,63 77,31
Selçuk Gıda 1,74 -1,14 30,83
Senkron Güvenlik 6,48 14,29 548,00
Serve Film Prodüksiyon 2,77 2,21 42,05
Servet GMYO 4,53 -0,22 -3,62
Seyitler Kimya 5,18 7,02 34,55
Silverline Endüstri 1,10 -0,90 -17,91
Sinpaş GMYO 0,63 0,00 70,27
Smartiks Yazılım 2,66 -3,62
Soda Sanayii 6,38 -0,78 -5,70
Sodaş Sodyum Sanayii 6,80 -1,02 22,56
Söktaş 1,40 0,72 10,24
Sönmez Filament 3,74 -0,53 19,87
Sönmez Pamuklu 3,50 -0,28 12,18
Sumaş Suni Tahta 6,87 0,00 -1,86
Şeker Fin. Kir. 3,70 0,82 31,21
Şekerbank 0,95 0,00 -13,64
Şişe Cam 5,10 -0,78 -6,97
Şok Marketler 9,33 -0,11 -13,21
T. Halk Bankası 5,68 1,25 -19,09
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,65 -0,85 -31,47
T.S.K.B. 0,74 0,00 -8,64
T.Tuborg 7,70 1,32 -2,95
Taç Tarım Ürünleri 4,27 -2,51 -15,61
Tat Gıda 4,30 -0,23 12,57
TAV Havalimanları 26,00 1,88 18,23
Taze Kuru Gıda 5,48 0,55 -19,41
Tek-Art Turizm 0,72 -1,37 -15,29
Tekfen Holding 26,58 -0,52 35,40
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,62 8,71 -11,78
Temapol Polimer Plastik 2,83 0,00 -7,52
TGS Dış Ticaret 3,86 -0,77 64,26
Tofaş Oto. Fab. 19,60 0,56 26,36
Torunlar GMYO 1,93 -0,52 27,81
Trabzon Liman 9,29 1,20 10,73
Trabzonspor Sportif 1,01 1,00 -26,60
Trakya Cam 2,96 -2,95 2,46
Trend GMYO 1,22 0,00 -3,94
TSKB GMYO 0,72 1,41 -12,20
Tuğçelik 2,03 -0,49 -4,69
Tukaş 5,15 -11,97 210,24
Turcas Petrol 1,33 0,00 -5,67
Turkcell 12,58 -1,41 3,37
Tümosan Motor ve Traktör 3,88 -2,02 -13,78
Tüpraş 113,40 -0,87 8,69
Türk Hava Yolları 12,47 -2,35 -22,59
Türk Prysmian Kablo 1,78 2,30 3,21
Türk Telekom 5,03 1,41 28,97
Türk Traktör 30,50 -1,55 -12,61
Türker Proje Gayrimenkul 24,52 0,08 -23,71
Ufuk Yatırım 1,12 0,90 -1,75
Ulaşlar Turizm Yat. 1,35 -2,17 18,42
Ulusoy Elektrik 20,74 -0,10 29,95
Ulusoy Un Sanayi 2,23 -2,62 7,21
Umpaş Holding 0,38 2,70 -30,91
Uşak Seramik 1,01 -0,98 -9,01
Utopya Turizm 3,18 0,32 -22,44
Uzertaş Boya 1,00 -7,41 66,67
Ülker Bisküvi 19,40 -1,92 32,24
Ünye Çimento 2,48 0,00 -28,53
Vakıf Fin. Kir. 1,45 -0,68 -18,54
Vakıf GMYO 1,66 -1,78 -16,58
Vakıf Yat. Ort. 1,25 -2,34 -17,76
Vakıflar Bankası 4,09 -0,97 4,87
Vakko Tekstil 2,83 -0,70 8,50
Vanet Gıda 1,57 -3,09 20,77
Verusa Holding 18,01 -0,72 8,49
Verusaturk Girisim 3,18 0,63 -3,93
Vestel 11,70 2,63 110,81
Vestel Beyaz Eşya 17,81 -1,60 82,34
Viking Kağıt 1,17 -11,36 6,36
Yapı Kredi Koray GMYO 1,41 -1,40 -18,02
Yapı ve Kredi Bank. 2,40 -0,83 50,00
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,50 -3,47 -10,39
Yataş 4,68 1,08 4,70
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,83 -6,74 -11,70
Yeni Gimat GMYO 8,08 -0,49 12,53
Yeşil GMYO 0,27 0,00 0,00
Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00
Yeşil Yatırım Holding 9,77 -0,71 1,45
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.425,10 0,21 10,28
Yonga Mobilya 8,66 -0,46 31,21
Yünsa 4,26 -2,07 2,04
Zorlu Enerji 1,16 0,00 -5,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:39 Kaynak: AA
yatırım, holding, 11, borsa istanbul, Ekonomi
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