Borsada günlük işlemler (2)
1 saat önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 99.999,90 0,00 117,86 İş Bankası (B) 19.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:38 Kaynak: AA
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|99.999,90
|0,00
|117,86
|İş Bankası (B)
|19.200,00
|2,29
|527,41
|İş Bankası (C)
|6,31
|1,61
|39,29
|İş Bankası (Kur.)
|150.000,00
|
|208,63
|İş Fin.Kir.
|2,60
|-1,89
|-43,84
|İş Girişim
|2,63
|1,15
|28,92
|İş GMYO
|1,02
|0,99
|-5,56
|İş Y. Men. Değ.
|3,19
|2,24
|72,73
|İş Yat. Ort.
|1,14
|6,54
|54,45
|İşbir Holding
|372,00
|20,00
|169,57
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|0,00
|-58,33
|İttifak Holding
|6,20
|0,00
|100,00
|İz Hayvancılık Tarım
|4,88
|-0,61
|-25,95
|İzmir Demir Çelik
|1,60
|0,00
|-3,61
|İzmir Fırça
|1,65
|0,61
|-20,29
|İzocam
|23,10
|0,79
|7,84
|Jantsa Jant Sanayi
|31,24
|0,32
|21,03
|Kafein Yazılım
|7,13
|0,99
|3,52
|Kapital Yat. Holding
|1,80
|-1,10
|-37,28
|Kaplamin
|3,67
|7,31
|1,94
|Kardemir (A)
|2,13
|0,95
|24,44
|Kardemir (B)
|2,13
|0,95
|23,76
|Kardemir (D)
|2,27
|1,34
|10,42
|Karel Elektronik
|6,44
|0,78
|54,44
|Karsan Otomotiv
|1,13
|-0,88
|-11,72
|Karsu Tekstil
|1,50
|4,17
|20,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,98
|-2,92
|34,59
|Kartonsan
|317,00
|0,83
|-0,62
|Katmerciler Ekipman
|2,04
|0,49
|-32,20
|Kent Gıda
|122,40
|0,58
|2,86
|Kerevitaş Gıda
|2,09
|-2,34
|16,11
|Kervansaray Yat. Holding
|0,25
|-7,41
|-28,57
|Kiler GMYO
|1,95
|-1,52
|11,43
|Klimasan Klima
|10,70
|0,00
|175,78
|Koç Holding
|19,13
|2,30
|38,14
|Konfrut Gıda
|31,78
|0,38
|33,08
|Konya Çimento
|186,50
|1,36
|4,78
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,88
|1,28
|25,57
|Koza Altın
|56,30
|-1,49
|9,75
|Koza Madencilik
|6,77
|2,73
|-6,23
|Körfez GMYO
|1,39
|-4,79
|13,93
|Kristal Kola
|0,89
|2,30
|-15,24
|Kron Telekomünikasyon
|8,85
|4,12
|1,72
|Kuştur Kuşadası Turizm
|23,98
|2,92
|74,91
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,19
|1,71
|5,31
|Kütahya Porselen
|4,93
|-1,40
|8,35
|Lider Faktoring
|2,17
|0,93
|-3,56
|Link Bilgisayar
|10,48
|0,96
|25,96
|Logo Yazılım
|44,12
|0,59
|62,56
|Lokman Hekim Sağlık
|3,88
|0,00
|-13,78
|Lüks Kadife
|4,62
|1,09
|-4,74
|Makina Takım
|1,34
|-0,74
|-12,99
|Mardin Çimento
|2,83
|0,35
|1,91
|Marka Yatırım Holding
|0,64
|1,59
|3,23
|Marmaris Altınyunus
|19,00
|-0,78
|8,20
|Marshall
|26,90
|-2,75
|6,66
|Martı GMYO
|0,63
|1,61
|-3,08
|Martı Otel
|0,68
|0,00
|17,24
|Mavi Giyim
|41,66
|-0,43
|29,30
|Mazhar Zorlu Holding
|6,47
|8,38
|69,82
|Mega Polietilen
|1,77
|1,14
|-13,24
|Menderes Tekstil
|0,69
|-1,43
|-4,17
|Mensa
|0,18
|0,00
|28,57
|Merit Turizm
|12,50
|-4,65
|108,68
|Merko Gıda
|0,72
|0,00
|-28,71
|Metal Gayrimenkul
|0,70
|-1,41
|-19,54
|Metemtur Otelcilik
|1,41
|-0,70
|34,29
|Metro Holding
|1,11
|3,74
|46,05
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,16
|0,87
|5,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,21
|0,00
|2,54
|Migros Ticaret
|15,23
|1,67
|2,21
|Milpa
|1,42
|2,90
|-0,65
|Mistral GMYO
|1,22
|7,96
|-20,26
|MLP Sağlık
|11,15
|2,20
|4,21
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,04
|0,00
|-5,45
|Mondi Tire Kutsan
|1,57
|0,64
|-15,59
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.022,60
|
|
|Net Holding
|1,65
|0,00
|-15,82
|Netaş Telekom.
|7,10
|0,71
|9,91
|Niğbaş Niğde Beton
|9,89
|-1,49
|147,25
|Nuh Çimento
|6,35
|0,32
|-8,37
|Nurol GMYO
|2,47
|2,49
|17,62
|Odaş Elektrik
|1,41
|0,71
|0,14
|Olmuksan-IP
|3,33
|-0,30
|-1,19
|Orge Enerji Elektrik
|3,29
|-0,30
|5,45
|Orma Orman Mahsulleri
|1,20
|0,00
|0,00
|Osmanlı Menkul
|1,34
|-0,74
|-22,09
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,01
|1,00
|-6,48
|Otokar
|123,20
|-1,12
|43,44
|Oyak Yat. Ort.
|1,15
|1,77
|-27,37
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,66
|-4,60
|62,75
|Özak GMYO
|1,60
|-0,62
|10,41
|Özbal Çelik Boru
|1,18
|-0,84
|-14,49
|Özderici GMYO
|0,82
|1,23
|-65,11
|Özerden Plastik
|2,90
|-1,69
|18,97
|Panora GMYO
|4,16
|0,48
|13,14
|Park Elek.Madencilik
|2,82
|1,44
|17,01
|Parsan
|14,19
|1,43
|61,99
|Pegasus
|48,72
|-1,18
|112,57
|Peker GMYO
|4,03
|0,75
|-51,00
|Penguen Gıda
|1,49
|0,68
|37,96
|Pera GMYO
|0,51
|2,00
|-33,77
|Pergamon Dış Ticaret
|6,69
|0,45
|9,54
|Petkim
|4,09
|0,99
|3,87
|Petrokent Turizm
|77,00
|2,53
|12,08
|Pınar Et ve Un
|6,69
|1,36
|50,78
|Pınar Su
|1,31
|0,77
|4,80
|Pınar Süt
|6,81
|-0,29
|9,54
|Plastikkart
|3,06
|4,08
|13,33
|Polisan Holding
|2,15
|0,00
|-28,69
|Politeknik Metal
|59,40
|-0,59
|69,39
|Prizma Press Matbaacılık
|2,60
|0,00
|67,74
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.078,30
|0,20
|
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,27
|3,14
|-37,21
|QNB Finansbank
|6,80
|0,59
|-24,53
|Ral Yatırım Holding
|4,67
|-0,21
|153,80
|Ray Sigorta
|2,19
|0,00
|57,55
|Reysaş GMYO
|0,84
|0,00
|21,74
|Reysaş Lojistik
|0,77
|0,00
|4,05
|Rhea Girişim
|0,92
|1,10
|39,39
|Rodrigo Tekstil
|4,44
|5,71
|133,68
|Royal Halı
|0,83
|1,22
|-16,16
|RTA Laboratuvarları
|1,30
|0,78
|-25,29
|Sabancı Holding
|9,46
|3,61
|30,80
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,92
|3,23
|23,85
|Salix Yatırım Holding
|3,74
|1,08
|-2,86
|Sanel Mühendislik
|3,87
|0,78
|77,52
|Sanifoam Sünger
|1,65
|-0,60
|32,00
|Sanko Pazarlama
|2,02
|-0,98
|1,81
|Saray Matbaacılık
|1,21
|1,68
|21,00
|Sarkuysan
|3,38
|0,60
|7,55
|Sasa Polyester
|6,27
|1,13
|9,12
|Say Reklamcılık
|0,88
|0,00
|-6,38
|Sekuro Plastik
|2,57
|0,39
|-13,18
|Selçuk Ecza Deposu
|4,70
|1,29
|72,89
|Selçuk Gıda
|1,83
|-0,54
|37,59
|Senkron Güvenlik
|3,62
|-4,74
|262,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,31
|-0,86
|18,46
|Servet GMYO
|4,34
|0,70
|-7,66
|Seyitler Kimya
|5,00
|2,04
|29,87
|Silverline Endüstri
|1,15
|-1,71
|-14,18
|Sinpaş GMYO
|0,68
|6,25
|83,78
|Smartiks Yazılım
|2,68
|0,00
|
|Soda Sanayii
|6,37
|0,16
|-5,84
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,06
|0,14
|27,24
|Söktaş
|1,57
|0,64
|23,62
|Sönmez Filament
|5,15
|9,11
|65,06
|Sönmez Pamuklu
|3,58
|1,42
|14,74
|Sumaş Suni Tahta
|6,90
|2,99
|3,05
|Şeker Fin. Kir.
|3,75
|-1,32
|32,98
|Şekerbank
|0,98
|1,03
|-10,91
|Şişe Cam
|5,01
|0,40
|-8,61
|Şok Marketler
|10,06
|1,21
|-6,42
|T. Halk Bankası
|6,34
|2,09
|-9,69
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,63
|0,26
|-31,59
|T.S.K.B.
|0,85
|4,94
|4,94
|T.Tuborg
|7,83
|0,51
|-1,31
|Taç Tarım Ürünleri
|3,91
|
|-22,73
|Tat Gıda
|4,60
|-2,75
|20,42
|TAV Havalimanları
|25,92
|1,25
|17,87
|Taze Kuru Gıda
|5,29
|-0,56
|-22,21
|Tek-Art Turizm
|0,75
|1,35
|-11,76
|Tekfen Holding
|25,50
|-0,78
|29,90
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,33
|-0,85
|-21,55
|Temapol Polimer Plastik
|2,91
|1,04
|-4,90
|TGS Dış Ticaret
|3,67
|-1,87
|56,17
|Tofaş Oto. Fab.
|20,20
|1,25
|30,23
|Torunlar GMYO
|1,98
|3,66
|31,13
|Trabzon Liman
|7,22
|0,56
|4,96
|Trabzonspor Sportif
|1,06
|0,00
|-22,97
|Trakya Cam
|2,88
|0,35
|-0,31
|Trend GMYO
|1,21
|-0,82
|-4,72
|TSKB GMYO
|0,76
|5,56
|-7,32
|Tuğçelik
|2,11
|0,96
|-0,94
|Tukaş
|4,34
|1,64
|161,45
|Turcas Petrol
|1,45
|2,84
|2,84
|Turkcell
|13,40
|1,44
|10,11
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,08
|1,24
|-9,33
|Tüpraş
|131,80
|2,09
|26,32
|Türk Hava Yolları
|13,04
|2,27
|-19,06
|Türk Prysmian Kablo
|1,95
|0,52
|13,07
|Türk Telekom
|5,56
|1,65
|42,56
|Türk Traktör
|30,68
|0,07
|-12,09
|Türker Proje Gayrimenkul
|23,82
|0,25
|-25,89
|Ufuk Yatırım
|1,23
|0,82
|7,89
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,43
|2,88
|25,44
|Ulusoy Elektrik
|20,86
|-0,19
|30,70
|Ulusoy Un Sanayi
|2,65
|3,52
|27,40
|Umpaş Holding
|0,43
|-2,27
|-21,82
|Uşak Seramik
|1,05
|0,96
|-5,41
|Utopya Turizm
|3,19
|0,63
|-22,20
|Uzertaş Boya
|1,14
|9,62
|90,00
|Ülker Bisküvi
|18,84
|1,51
|28,43
|Ünye Çimento
|2,76
|-0,36
|-20,46
|Vakıf Fin. Kir.
|1,45
|1,40
|-18,54
|Vakıf GMYO
|1,80
|0,00
|-9,55
|Vakıf Yat. Ort.
|1,28
|2,40
|-15,79
|Vakıflar Bankası
|4,85
|1,89
|24,36
|Vakko Tekstil
|3,01
|-0,99
|15,40
|Vanet Gıda
|1,73
|1,17
|33,08
|Verusa Holding
|15,00
|-1,38
|-9,64
|Verusaturk Girisim
|3,33
|-2,35
|0,60
|Vestel
|9,93
|-0,90
|78,92
|Vestel Beyaz Eşya
|15,41
|0,72
|57,77
|Viking Kağıt
|0,99
|0,00
|-10,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,49
|0,68
|-13,37
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,77
|1,84
|73,13
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,54
|1,20
|-8,96
|Yataş
|5,33
|-2,38
|19,24
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,88
|-1,12
|-6,38
|Yeni Gimat GMYO
|8,24
|0,73
|14,76
|Yeşil GMYO
|0,27
|0,00
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,27
|3,85
|3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|10,02
|-0,50
|4,05
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.581,40
|0,06
|17,39
|Yonga Mobilya
|7,60
|-2,31
|15,15
|Yünsa
|4,24
|0,24
|1,56
|Zorlu Enerji
|1,20
|2,56
|-2,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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