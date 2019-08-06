Son Dakika Haberleri: Borsada günlük işlemler (2)
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Borsada günlük işlemler (2)

1 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 118.990,90 159,24
İş Bankası (B) 16.937,60 -0,34 453,48
İş Bankası (C) 5,97 -0,17 31,79
İş Bankası (Kur.) 159.159,90 227,48
İş Fin.Kir. 2,42 -1,63 -47,73
İş Girişim 2,61 0,77 27,94
İş GMYO 0,94 1,08 -12,96
İş Y. Men. Değ. 3,45 3,29 86,81
İş Yat. Ort. 1,30 -2,99 76,13
İşbir Holding 370,00 -1,20 168,12
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 -2,94 -60,71
İttifak Holding 5,85 -0,68 88,71
İz Hayvancılık Tarım 4,92 -0,20 -25,34
İzmir Demir Çelik 1,57 -1,26 -5,42
İzmir Fırça 1,66 0,61 -19,81
İzocam 23,98 0,17 11,95
Jantsa Jant Sanayi 31,80 1,86 23,20
Kafein Yazılım 6,89 0,88 0,03
Kapital Yat. Holding 1,78 -1,66 -37,98
Kaplamin 5,17 11,90 43,61
Kardemir (A) 2,05 0,00 19,77
Kardemir (B) 2,06 0,00 19,69
Kardemir (D) 2,12 0,95 3,12
Karel Elektronik 6,99 2,49 67,63
Karsan Otomotiv 1,14 1,79 -10,94
Karsu Tekstil 1,79 -2,19 43,20
Karsusan Su Ürünleri San. 4,99 5,05 34,86
Kartonsan 311,00 -0,38 -2,50
Katmerciler Ekipman 2,46 -5,75 -18,24
Kent Gıda 121,60 -0,65 2,18
Kerevitaş Gıda 2,10 -0,94 16,67
Kervansaray Yat. Holding 0,23 -4,17 -34,29
Kiler GMYO 1,86 1,09 6,29
Klimasan Klima 10,90 -0,18 180,93
Koç Holding 18,30 1,55 32,14
Konfrut Gıda 32,70 3,55 36,93
Konya Çimento 178,10 -0,06 0,06
Kordsa Teknik Tekstil 11,72 -1,84 23,88
Koza Altın 57,90 1,58 12,87
Koza Madencilik 7,60 2,15 5,26
Körfez GMYO 1,43 0,00 17,21
Kristal Kola 0,87 0,00 -17,14
Kron Telekomünikasyon 9,14 0,33 5,06
Kuştur Kuşadası Turizm 22,00 -4,26 60,47
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,15 -0,86 1,77
Kütahya Porselen 4,86 -0,21 6,81
Lider Faktoring 2,22 0,45 -1,33
Link Bilgisayar 10,07 -0,40 21,03
Logo Yazılım 41,18 -1,48 51,73
Lokman Hekim Sağlık 3,66 0,55 -18,67
Lüks Kadife 4,80 -0,21 -1,03
Makina Takım 1,34 0,00 -12,99
Mardin Çimento 2,81 2,18 1,19
Marka Yatırım Holding 0,66 -1,49 6,45
Marmaris Altınyunus 19,00 -0,78 8,20
Marshall 26,18 -0,98 3,81
Martı GMYO 0,70 4,48 7,69
Martı Otel 0,69 2,99 18,97
Mavi Giyim 39,30 -0,71 21,97
Mazhar Zorlu Holding 5,41 -3,39 41,99
Mega Polietilen 1,75 -1,13 -14,22
Menderes Tekstil 0,73 4,29 1,39
Mensa 0,17 0,00 21,43
Merit Turizm 12,98 -0,15 116,69
Merko Gıda 0,73 1,39 -27,72
Metal Gayrimenkul 0,71 0,00 -18,39
Metemtur Otelcilik 1,43 2,88 36,19
Metro Holding 1,11 -2,63 46,05
Metro Petrol ve Tesisleri 1,19 0,85 8,18
Metro Yatırım Ortaklığı 1,30 0,00 10,17
Migros Ticaret 16,69 0,24 12,01
Milpa 1,39 -0,71 -2,75
Mistral GMYO 1,23 3,36 -19,61
MLP Sağlık 12,04 4,42 12,52
MMC San. ve Tic. Yat. 1,00 -1,96 -9,09
Mondi Tire Kutsan 1,55 0,00 -16,67
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.042,80
Net Holding 1,56 0,00 -20,41
Netaş Telekom. 7,43 -2,24 15,02
Niğbaş Niğde Beton 11,20 4,19 180,00
Nuh Çimento 6,22 -0,32 -10,25
Nurol GMYO 2,42 0,00 15,24
Odaş Elektrik 1,43 -0,69 1,56
Olmuksan-IP 3,34 0,91 -0,89
Orge Enerji Elektrik 3,40 3,98 8,97
Orma Orman Mahsulleri 1,14 -0,87 -5,00
Osmanlı Menkul 1,32 0,00 -23,26
Ostim Endüstriyel Yat 1,01 1,00 -6,48
Otokar 124,80 0,97 45,31
Oyak Yat. Ort. 2,55 8,51 61,05
Oylum Sınai Yatırımlar 1,87 -2,09 83,33
Özak GMYO 1,53 0,66 5,58
Özbal Çelik Boru 1,28 1,59 -7,25
Özderici GMYO 0,80 2,56 -65,96
Özerden Plastik 2,70 -3,23 10,77
Panora GMYO 4,21 1,45 14,50
Park Elek.Madencilik 3,05 -2,24 26,56
Parsan 13,84 -17,13 57,99
Pegasus 48,66 -0,69 112,30
Peker GMYO 3,48 -1,14 -57,69
Penguen Gıda 1,46 0,00 35,19
Pera GMYO 0,58 13,73 -24,68
Pergamon Dış Ticaret 7,16 -0,97 17,23
Petkim 3,74 -0,27 -5,02
Petrokent Turizm 78,25 0,97 13,90
Pınar Et ve Un 6,63 0,00 49,43
Pınar Su 1,33 1,53 6,40
Pınar Süt 7,71 0,13 24,02
Plastikkart 3,17 -0,94 17,41
Polisan Holding 2,31 -2,53 -23,38
Politeknik Metal 61,80 -0,32 76,23
Prizma Press Matbaacılık 2,98 1,36 92,26
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.081,80 -0,05
QNB Finans Fin. Kir. 4,15 -0,95 -38,97
QNB Finansbank 6,60 0,00 -26,75
Ral Yatırım Holding 4,92 -0,40 167,39
Ray Sigorta 2,18 0,00 56,83
Reysaş GMYO 0,97 1,04 40,58
Reysaş Lojistik 0,94 2,17 27,03
Rhea Girişim 0,70 7,69 6,06
Rodrigo Tekstil 4,85 1,25 155,26
Royal Halı 0,82 1,23 -17,17
RTA Laboratuvarları 1,33 -2,92 -23,56
Sabancı Holding 9,35 1,85 29,28
Safkar Ege Soğutmacılık 1,71 -1,72 10,31
Salix Yatırım Holding 4,07 -2,40 5,71
Sanel Mühendislik 4,79 1,91 119,72
Sanifoam Sünger 1,87 1,08 49,60
Sanko Pazarlama 2,35 3,07 18,44
Saray Matbaacılık 1,31 -2,96 31,00
Sarkuysan 3,51 4,46 11,69
Sasa Polyester 6,16 -0,32 7,21
Say Reklamcılık 0,92 0,00 -2,13
Sekuro Plastik 2,61 0,77 -11,82
Selçuk Ecza Deposu 4,51 -0,44 65,90
Selçuk Gıda 1,76 0,57 32,33
Senkron Güvenlik 2,20 -1,79 120,00
Serve Film Prodüksiyon 1,71 -2,29 -12,31
Servet GMYO 4,30 0,70 -8,51
Seyitler Kimya 5,00 2,04 29,87
Silverline Endüstri 1,23 2,50 -8,21
Sinpaş GMYO 0,76 2,70 105,41
Smartiks Yazılım 2,64 0,00
Soda Sanayii 6,07 -0,49 -10,28
Sodaş Sodyum Sanayii 7,12 -0,84 28,32
Söktaş 1,84 1,66 44,88
Sönmez Filament 5,15 -0,58 65,06
Sönmez Pamuklu 3,50 0,29 12,18
Sumaş Suni Tahta 6,16 -0,32 -8,00
Şeker Fin. Kir. 3,76 -2,84 33,33
Şekerbank 0,97 0,00 -11,82
Şişe Cam 4,56 -1,51 -16,82
Şok Marketler 10,95 4,39 1,86
T. Halk Bankası 5,78 1,94 -17,66
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 12,00 11,52 -29,41
T.S.K.B. 0,86 2,38 6,17
T.Tuborg 8,35 0,60 5,24
Taç Tarım Ürünleri 3,79 1,07 -25,10
Tat Gıda 4,77 -2,45 24,87
TAV Havalimanları 25,06 0,80 13,96
Taze Kuru Gıda 5,36 -0,56 -21,18
Tek-Art Turizm 0,73 0,00 -14,12
Tekfen Holding 22,30 0,00 13,60
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,22 0,00 -25,25
Temapol Polimer Plastik 3,01 0,33 -1,63
TGS Dış Ticaret 3,51 4,46 49,36
Tofaş Oto. Fab. 18,95 2,10 22,17
Torunlar GMYO 1,83 -0,54 21,19
Trabzon Liman 7,15 0,00 3,94
Trabzonspor Sportif 1,10 0,00 -20,06
Trakya Cam 2,60 -0,76 -10,00
Trend GMYO 1,34 2,29 5,51
TSKB GMYO 0,79 1,28 -3,66
Tuğçelik 2,33 -0,85 9,39
Tukaş 4,46 -3,46 168,67
Turcas Petrol 1,53 3,38 8,51
Turkcell 12,38 2,40 1,73
Tümosan Motor ve Traktör 4,10 0,24 -8,89
Tüpraş 137,30 1,48 31,59
Türk Hava Yolları 12,37 -1,04 -23,22
Türk Prysmian Kablo 1,96 -0,51 13,65
Türk Telekom 5,42 3,63 38,97
Türk Traktör 36,96 2,67 5,90
Türker Proje Gayrimenkul 23,82 0,42 -25,89
Ufuk Yatırım 1,38 1,47 21,05
Ulaşlar Turizm Yat. 1,51 -1,31 32,46
Ulusoy Elektrik 25,30 -2,39 58,52
Ulusoy Un Sanayi 2,59 -0,77 24,52
Umpaş Holding 0,40 0,00 -27,27
Uşak Seramik 1,04 0,97 -6,31
Utopya Turizm 3,17 0,00 -22,68
Uzertaş Boya 1,13 -2,59 88,33
Ülker Bisküvi 18,96 2,27 29,24
Ünye Çimento 2,74 0,00 -21,04
Vakıf Fin. Kir. 1,51 -3,21 -15,17
Vakıf GMYO 1,76 -2,76 -9,59
Vakıf Yat. Ort. 1,96 19,51 28,95
Vakıflar Bankası 4,74 1,94 21,54
Vakko Tekstil 3,08 1,32 18,08
Vanet Gıda 1,66 0,61 27,69
Verusa Holding 14,76 0,07 -11,08
Verusaturk Girisim 3,16 0,00 -4,53
Vestel 9,87 2,92 77,84
Vestel Beyaz Eşya 16,12 0,75 65,04
Viking Kağıt 0,99 -1,00 -10,00
Yapı Kredi Koray GMYO 1,59 1,92 -7,56
Yapı ve Kredi Bank. 2,63 1,94 64,37
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,90 2,47 3,94
Yataş 5,07 -0,39 13,42
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,81 -1,22 -13,83
Yeni Gimat GMYO 8,35 -0,60 16,29
Yeşil GMYO 0,28 3,70 3,70
Yeşil Yapı 0,26 -3,70 0,00
Yeşil Yatırım Holding 10,01 1,52 3,95
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.426,70 0,00 10,35
Yonga Mobilya 7,12 2,15 9,70
Yünsa 3,90 -0,26 -6,58
Zorlu Enerji 1,21 0,00 -1,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:37 Kaynak: AA
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