Son Dakika Haberleri: Borsada günlük işlemler (2)
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsada günlük işlemler (2)

1 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 142.786,70 20,00 211,08
İş Bankası (B) 17.600,00 3,91 475,13
İş Bankası (C) 5,90 -1,17 30,24
İş Bankası (Kur.) 150.000,00 -5,76 208,63
İş Fin.Kir. 2,28 -5,79 -50,76
İş Girişim 2,55 -2,30 25,00
İş GMYO 0,91 -3,19 -15,74
İş Y. Men. Değ. 3,40 -1,45 84,10
İş Yat. Ort. 1,30 0,00 76,13
İşbir Holding 360,00 -2,70 160,87
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,32 -3,03 -61,90
İttifak Holding 5,80 -0,85 87,10
İz Hayvancılık Tarım 4,80 -2,44 -27,16
İzmir Demir Çelik 1,56 -0,64 -6,02
İzmir Fırça 1,60 -3,61 -22,71
İzocam 23,78 -0,83 11,02
Jantsa Jant Sanayi 31,34 -1,45 21,42
Kafein Yazılım 6,70 -2,76 -2,73
Kapital Yat. Holding 1,78 0,00 -37,98
Kaplamin 5,61 8,51 55,83
Kardemir (A) 1,96 -4,39 14,51
Kardemir (B) 1,98 -3,88 15,05
Kardemir (D) 2,05 -3,30 -0,28
Karel Elektronik 6,80 -2,72 63,07
Karsan Otomotiv 1,10 -3,51 -14,06
Karsu Tekstil 1,78 -0,56 42,40
Karsusan Su Ürünleri San. 4,99 0,00 34,86
Kartonsan 306,50 -1,45 -3,91
Katmerciler Ekipman 2,41 -2,03 -19,90
Kent Gıda 120,10 -1,23 0,92
Kerevitaş Gıda 2,08 -0,95 15,56
Kervansaray Yat. Holding 0,23 0,00 -34,29
Kiler GMYO 1,95 4,84 11,43
Klimasan Klima 10,91 0,09 181,19
Koç Holding 17,82 -2,62 28,68
Konfrut Gıda 32,60 -0,31 36,52
Konya Çimento 174,30 -2,13 -2,08
Kordsa Teknik Tekstil 11,37 -2,99 20,18
Koza Altın 59,00 1,90 15,01
Koza Madencilik 7,52 -1,05 4,16
Körfez GMYO 1,41 -1,40 15,57
Kristal Kola 0,86 -1,15 -18,10
Kron Telekomünikasyon 9,00 -1,53 3,45
Kuştur Kuşadası Turizm 22,46 2,09 63,82
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,14 -0,87 0,88
Kütahya Porselen 4,83 -0,62 6,15
Lider Faktoring 2,16 -2,70 -4,00
Link Bilgisayar 9,77 -2,98 17,43
Logo Yazılım 41,20 0,05 51,81
Lokman Hekim Sağlık 3,55 -3,01 -21,11
Lüks Kadife 4,72 -1,67 -2,68
Makina Takım 1,32 -1,49 -14,29
Mardin Çimento 2,79 -0,71 0,47
Marka Yatırım Holding 0,64 -3,03 3,23
Marmaris Altınyunus 18,80 -1,05 7,06
Marshall 26,88 2,67 6,58
Martı GMYO 0,67 -4,29 3,08
Martı Otel 0,67 -2,90 15,52
Mavi Giyim 39,40 0,25 22,28
Mazhar Zorlu Holding 5,48 1,29 43,83
Mega Polietilen 1,74 -0,57 -14,71
Menderes Tekstil 0,70 -4,11 -2,78
Mensa 0,17 0,00 21,43
Merit Turizm 12,60 -2,93 110,35
Merko Gıda 0,73 0,00 -27,72
Metal Gayrimenkul 0,70 -1,41 -19,54
Metemtur Otelcilik 1,40 -2,10 33,33
Metro Holding 1,09 -1,80 43,42
Metro Petrol ve Tesisleri 1,17 -1,68 6,36
Metro Yatırım Ortaklığı 1,30 0,00 10,17
Migros Ticaret 17,11 2,52 14,83
Milpa 1,43 2,88 0,05
Mistral GMYO 1,20 -2,44 -21,57
MLP Sağlık 11,75 -2,41 9,81
MMC San. ve Tic. Yat. 1,00 0,00 -9,09
Mondi Tire Kutsan 1,54 -0,65 -17,20
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.042,80
Net Holding 1,55 -0,64 -20,92
Netaş Telekom. 7,26 -2,29 12,38
Niğbaş Niğde Beton 11,25 0,45 181,25
Nuh Çimento 6,16 -0,96 -11,11
Nurol GMYO 2,37 -2,07 12,86
Odaş Elektrik 1,43 0,00 1,56
Olmuksan-IP 3,32 -0,60 -1,48
Orge Enerji Elektrik 3,35 -1,47 7,37
Orma Orman Mahsulleri 1,14 0,00 -5,00
Osmanlı Menkul 1,32 0,00 -23,26
Ostim Endüstriyel Yat 1,00 -0,99 -7,41
Otokar 124,00 -0,64 44,37
Oyak Yat. Ort. 2,34 -8,24 47,79
Oylum Sınai Yatırımlar 1,82 -2,67 78,43
Özak GMYO 1,52 -0,65 4,89
Özbal Çelik Boru 1,26 -1,56 -8,70
Özderici GMYO 0,82 2,50 -65,11
Özerden Plastik 2,68 -0,74 9,94
Panora GMYO 4,20 -0,24 14,23
Park Elek.Madencilik 2,87 -5,90 19,09
Parsan 13,16 -4,91 50,23
Pegasus 48,70 0,08 112,48
Peker GMYO 3,66 5,17 -55,50
Penguen Gıda 1,42 -2,74 31,48
Pera GMYO 0,58 0,00 -24,68
Pergamon Dış Ticaret 7,00 -2,23 14,61
Petkim 3,64 -2,67 -7,56
Petrokent Turizm 78,00 -0,32 13,54
Pınar Et ve Un 6,60 -0,45 48,75
Pınar Su 1,35 1,50 8,00
Pınar Süt 7,55 -2,08 21,44
Plastikkart 3,30 4,10 22,22
Polisan Holding 2,17 -6,06 -28,02
Politeknik Metal 63,00 1,94 79,66
Prizma Press Matbaacılık 3,05 2,35 96,77
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.081,10 -0,06
QNB Finans Fin. Kir. 4,16 0,24 -38,82
QNB Finansbank 6,47 -1,97 -28,19
Ral Yatırım Holding 4,90 -0,41 166,30
Ray Sigorta 2,16 -0,92 55,40
Reysaş GMYO 0,97 0,00 40,58
Reysaş Lojistik 0,92 -2,13 24,32
Rhea Girişim 0,68 -2,86 3,03
Rodrigo Tekstil 4,87 0,41 156,32
Royal Halı 0,83 1,22 -16,16
RTA Laboratuvarları 1,32 -0,75 -24,14
Sabancı Holding 9,18 -1,82 26,93
Safkar Ege Soğutmacılık 1,67 -2,34 7,73
Salix Yatırım Holding 4,11 0,98 6,75
Sanel Mühendislik 4,85 1,25 122,48
Sanifoam Sünger 1,86 -0,53 48,80
Sanko Pazarlama 2,25 -4,26 13,40
Saray Matbaacılık 1,34 2,29 34,00
Sarkuysan 3,45 -1,71 9,78
Sasa Polyester 6,07 -1,46 5,64
Say Reklamcılık 0,93 1,09 -1,06
Sekuro Plastik 2,56 -1,92 -13,51
Selçuk Ecza Deposu 4,50 -0,22 65,53
Selçuk Gıda 1,84 4,55 38,35
Senkron Güvenlik 2,17 -1,36 117,00
Serve Film Prodüksiyon 1,58 -7,60 -18,97
Servet GMYO 4,32 0,47 -8,09
Seyitler Kimya 5,00 0,00 29,87
Silverline Endüstri 1,19 -3,25 -11,19
Sinpaş GMYO 0,77 1,32 108,11
Smartiks Yazılım 2,60 -1,52
Soda Sanayii 5,78 -4,78 -14,56
Sodaş Sodyum Sanayii 7,15 0,42 28,86
Söktaş 1,86 1,09 46,46
Sönmez Filament 5,09 -1,17 63,14
Sönmez Pamuklu 3,46 -1,14 10,90
Sumaş Suni Tahta 6,10 -0,97 -8,90
Şeker Fin. Kir. 4,13 9,84 46,45
Şekerbank 0,94 -3,09 -14,55
Şişe Cam 4,34 -4,82 -20,84
Şok Marketler 10,80 -1,37 0,47
T. Halk Bankası 5,59 -3,29 -20,37
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,10 -7,50 -34,70
T.S.K.B. 0,85 -1,16 4,94
T.Tuborg 8,19 -1,92 3,23
Taç Tarım Ürünleri 3,67 -3,17 -27,47
Tat Gıda 4,79 0,42 25,39
TAV Havalimanları 24,50 -2,23 11,41
Taze Kuru Gıda 5,26 -1,87 -22,65
Tek-Art Turizm 0,72 -1,37 -15,29
Tekfen Holding 21,34 -4,30 8,71
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,09 -5,86 -29,63
Temapol Polimer Plastik 3,04 1,00 -0,65
TGS Dış Ticaret 3,67 4,56 56,17
Tofaş Oto. Fab. 18,80 -0,79 21,20
Torunlar GMYO 1,84 0,55 21,85
Trabzon Liman 7,08 -0,98 2,93
Trabzonspor Sportif 1,06 -3,64 -22,97
Trakya Cam 2,51 -3,46 -13,12
Trend GMYO 1,29 -3,73 1,57
TSKB GMYO 0,76 -3,80 -7,32
Tuğçelik 2,30 -1,29 7,98
Tukaş 4,40 -1,35 165,06
Turcas Petrol 1,48 -3,27 4,96
Turkcell 12,00 -3,07 -1,40
Tümosan Motor ve Traktör 3,95 -3,66 -12,22
Tüpraş 136,50 -0,58 30,83
Türk Hava Yolları 11,97 -3,23 -25,70
Türk Prysmian Kablo 1,91 -2,55 10,75
Türk Telekom 5,41 -0,18 38,72
Türk Traktör 36,44 -1,41 4,41
Türker Proje Gayrimenkul 23,82 0,00 -25,89
Ufuk Yatırım 1,55 12,32 35,96
Ulaşlar Turizm Yat. 1,52 0,66 33,33
Ulusoy Elektrik 25,16 -0,55 57,64
Ulusoy Un Sanayi 2,43 -6,18 16,83
Umpaş Holding 0,40 0,00 -27,27
Uşak Seramik 1,02 -1,92 -8,11
Utopya Turizm 3,10 -2,21 -24,39
Uzertaş Boya 1,14 0,88 90,00
Ülker Bisküvi 18,80 -0,84 28,15
Ünye Çimento 2,63 -0,45 -21,39
Vakıf Fin. Kir. 1,45 -3,97 -18,54
Vakıf GMYO 1,71 -2,84 -12,16
Vakıf Yat. Ort. 2,19 11,73 44,08
Vakıflar Bankası 4,63 -2,32 18,72
Vakko Tekstil 3,00 -2,60 15,01
Vanet Gıda 1,60 -3,61 23,08
Verusa Holding 14,73 -0,20 -11,27
Verusaturk Girisim 3,16 0,00 -4,53
Vestel 9,78 -0,91 76,22
Vestel Beyaz Eşya 15,90 -1,36 62,78
Viking Kağıt 0,97 -2,02 -11,82
Yapı Kredi Koray GMYO 1,55 -2,52 -9,88
Yapı ve Kredi Bank. 2,65 0,76 65,62
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,71 -6,55 -2,87
Yataş 5,25 3,55 17,45
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,78 -3,70 -17,02
Yeni Gimat GMYO 8,49 1,68 18,24
Yeşil GMYO 0,27 -3,57 0,00
Yeşil Yapı 0,25 -3,85 -3,85
Yeşil Yatırım Holding 9,80 -2,10 1,77
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.426,70 10,35
Yonga Mobilya 6,99 -1,83 7,69
Yünsa 3,83 -1,79 -8,26
Zorlu Enerji 1,17 -3,31 -4,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:48 Kaynak: AA
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